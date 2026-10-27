വസ്തു തർക്കം; ഹോട്ടലിൽ വെടിവെപ്പ്; അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

വസ്തു തർക്കം; ഹോട്ടലിൽ വെടിവെപ്പ്; അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടുtext_fields
ഗുവാഹത്തി: ഗുവാഹത്തിയിലെ ഒരു ഹോട്ടലിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഹോട്ടൽ ഉടമയും പാട്ടക്കാരനും തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കമാണ് വെടിവെപ്പിന് കാരണമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. ജിഎസ് റോഡിലെ ബോറ സർവീസിന് എതിർവശത്തുള്ള, അസം പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഹോട്ടൽ ബി ലാസ് ഇന്നിൽ രാത്രി 9 മണിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് പോലീസ് കമ്മീഷണർ പാർത്ഥ സാരഥി മഹന്ത പറഞ്ഞു.
പരിക്കേറ്റ ഒരാൾ ചികിത്സയിലാണ്. പാട്ടക്കാരൻ ഹോട്ടൽ ഉടമയ്ക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും എതിരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. ഹോട്ടലിന്റെ പാട്ടക്കാരനായ ഘനകാന്ത ഗൊഗോയ് എന്ന പ്രതിയെ സംഭവം നടന്ന് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൾട്ടൻ ബസാർ മേഖലയിൽ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
"സംഭവത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ലൈസൻസുള്ള .32-ബോർ പിസ്റ്റൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹോട്ടലിന്റെ പാട്ടക്കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് സംഭവത്തിന് കാരണമെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്നു," മഹന്ത പറഞ്ഞു. "മരിച്ചവരെല്ലാം ഹോട്ടൽ ഉടമയുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ്. അവരിൽ നാല് പേർ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളവരും മറ്റൊരാൾ ഇവരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ളയാളുമാണ്. പരിക്കേറ്റയാളും ഇതേ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ളയാളാണ്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.അതിനിടെ, ഈ സംഭവം ഗുവാഹത്തിയിലെ ക്രമസമാധാന നിലയെക്കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ഗൗരവ് ഗൊഗോയ് പറഞ്ഞു.