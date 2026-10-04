മന്ത്രി ജനീഷിനെ തടഞ്ഞ കേസിൽ അഞ്ച് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ

മന്ത്രി ജനീഷിനെ തടഞ്ഞ കേസിൽ അഞ്ച് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽtext_fields
കാഞ്ഞങ്ങാട്: യുവജന കായിക മന്ത്രി ഒ.ജെ.ജനീഷിനെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് തടഞ്ഞ കേസിൽ അഞ്ച് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകരെ ഹോസ്ദുർഗ് പൊലിസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.കാഞ്ഞങ്ങാടിനുപുറമെ നീലേശ്വരത്തും തൃക്കരിപ്പൂരിലും മന്ത്രി ഒ.ജെ.ജനീഷിനെ തടഞ്ഞ കേസുകളിലായി ഇതുവരെ 15 ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർ റിമാൻഡിലാണ്.
ഡി.വൈ.എഫ്.ഐയുടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക്, മേഖലാ ഭാരവാഹികളായ നിധിൻ കുശാൽ നഗർ, അനീഷ് ചാമുണ്ടികുന്ന്, സബിൻ കോവ്വൽപള്ളി, അഖിൽ ഒഴിഞ്ഞവളപ്പ്, വിനീഷ് കിഴക്കുംകര എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇവരെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. മന്ത്രിയെ തടഞ്ഞ കേസിൽ നേരത്തെ നീലേശ്വരത്ത് അറസ്റ്റിലായ അഞ്ച് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകരെയും തൃക്കരിപ്പൂരിൽ അറസ്റ്റിലായ അഞ്ച് പ്രവർത്തകരെയും കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പ്രതിേഷധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
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