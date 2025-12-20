Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    പോക്സോ കേസിൽ 35 വർഷം...
    Crime
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 11:57 AM IST

    പോക്സോ കേസിൽ 35 വർഷം കഠിനതടവും പിഴയും

    നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്: പ​തി​നേ​ഴു​കാ​രി​യെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി പ്ര​കൃ​തി​വി​രു​ദ്ധ ലൈം​ഗി​ക പീ​ഡ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​ക്കി​യ കേ​സി​ൽ നെ​ല്ല​നാ​ട് കു​റ്റ​റ അ​സ്‌​ലം മ​ൻ​സി​ലി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്‍ല​മി​ന് (22) 35 വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും ഒ​രു​ല​ക്ഷ​ത്തി എ​ഴു​പ​തി​നാ​യി​രം രൂ​പ പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ച് നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് അ​തി​വേ​ഗ പോ​ക്സോ കോ​ട​തി. പി​ഴ​ത്തു​ക അ​തി​ജീ​വി​ത​ക്ക് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​റു മാ​സം അ​ധി​കം ത​ട​വ് അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജ​ഡ്ജ് സു​ധീ​ഷ്കു​മാ​ർ വി​ധി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കൂ​ടെ​ച്ചെ​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കു​ത്തി​ക്കൊ​ല്ലു​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ട​ത്തി കൊ​ണ്ടു​പോ​യാ​ണ് ഓ​രോ ത​വ​ണ​യും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച​ത്. മാ​താ​വി​നോ​ട് കു​ട്ടി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​നെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. നാ​ലു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് സം​ഭ​വം. 26 സാ​ക്ഷി​ക​ളി​ൽ 23 പേ​രെ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വി​സ്ത​രി​ച്ചു. 20 രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. സ്‌​പെ​ഷ​ൽ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ അ​ഡ്വ.​സ​രി​താ ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി​യാ​ണ് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ​ത്. എ​യ്ഡ് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ സു​നി​ത സ​ഹാ​യി​യാ​യി.

    TAGS:sexual abusecriminal casePOCSOCrime
    News Summary - 35 years rigorous imprisonment and fine in POCSO case
