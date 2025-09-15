Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 12:57 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 12:57 PM IST

    ചേർത്തലയിൽ 31 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി

    ചേ​ര്‍ത്ത​ല താ​ലൂ​ക്ക് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്​ മൊ​ത്ത​വി​ല്‍പ​ന​ക്ക്​ എ​ത്തി​ച്ച​താ​ണ് ക​ഞ്ചാ​വ്​
    ചേർത്തലയിൽ 31 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി
    ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി പി​ടി​യി​ലാ​യ ​പ്രതിക​ള്‍

    ചേ​ര്‍ത്ത​ല: മൊ​ത്ത വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​നാ​യി ട്രെ​യി​നി​ലെ​ത്തി​ച്ച 31 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വ് പി​ടി​കൂ​ടി. ര​ണ്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും അ​ധി​കം ക​ഞ്ചാ​വ്​ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്രാ​യ​പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​യാ​ളു​ള്‍പ്പെ​ടെ മൂ​ന്ന്​ പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ള്‍ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ള്‍ പി​ടി​യി​ലാ​യി.

    ചേ​ര്‍ത്ത​ല താ​ലൂ​ക്ക് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു മൊ​ത്ത​വി​ല്‍പ​ന​ക്കാ​യി എ​ത്തി​ച്ച​താ​ണ് ക​ഞ്ചാ​വെ​ന്ന് എ​ക്​​സൈ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​വി​ലെ ചെ​ന്നൈ-​എ​ഗ്​​മോ​ര്‍ ട്രെ​യി​നി​ല്‍ ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ട​ത്തു​ന്നു എ​ന്ന ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ ചേ​ര്‍ത്ത​ല എ​ക്‌​സൈ​സ് സി.​ഐ ടി.​എ​സ്. സു​നി​ല്‍ കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് 26 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വ്​ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്.

    പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ള്‍ മു​ര്‍ഷി​ദാ​ബാ​ദ് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ അ​ജ്‌​റു​ള്‍ മു​ല്ല (35), സീ​മൂ​ള്‍ (18) എ​ന്നി​വ​രും കൂ​ടാ​തെ കു​റ​ച്ച​ക​ലെ​നി​ന്ന്​ പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​യാ​ളു​മാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഇ​വ​ര്‍ 27 പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി വ​ലി​യ ഹാ​ൻ​ഡ്​ ബാ​ഗി​ലാ​ണ് ക​ഞ്ചാ​വ്​ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. കി​ലോ​ക്ക്​ 40,000 രൂ​പ വി​ല​വ​രു​മെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ചേ​ര്‍ത്ത​ല​യി​ല്‍ മൊ​ത്ത​വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​നാ​യി ക​ഞ്ചാ​വ് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​ക്‌​സൈ​സി​ന് നേ​ര​ത്തേ വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ര്‍ച്ച മു​ത​ല്‍ എ​ക്‌​സൈ​സ് സം​ഘം റെ​യി​ല്‍വേ സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ പ​രി​സ​ര​ത്ത് ക്യാ​മ്പ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഒ​രു​മാ​സം നി​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നാ​യ​ത്. ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി സം​ഘം ഇ​റ​ങ്ങി​വ​രു​മ്പോ​ള്‍ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രാ​ൾ ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് പി​ടി​കൂ​ടി.

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന ബം​ഗാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളോ​ട്​ വ​ഴി ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. പി​ടി​കൂ​ടി​യ 17കാ​ര​നി​ല്‍നി​ന്ന്​ അ​ഞ്ച്​ കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വ്​ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ഇ​വ​രു​ടെ കൈ​യി​ൽ ട്രെ​യി​ൻ ടി​ക്ക​റ്റ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ര​ണ്ടു​പേ​രെ കൂ​ടാ​തെ മ​റ്റൊ​രാ​ളും കൂ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ചേ​ര്‍ത്ത​ല ഹൈ​വേ പാ​ല​ത്തി​നു സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്നും എ​ക്‌​സൈ​സ് റേ​ഞ്ച് ഇ​ന്‍സ്​​പെ​ക്ട​ര്‍ സി.​എം. സു​മേ​ഷി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ള്‍ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ് ഇ​യാ​ളും.

    സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ര​ണ്ട്​ കേ​സാ​ണ് എ​ക്‌​സൈ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത​ത്. ചേ​ര്‍ത്ത​ല പൊ​ലീ​സ് ഇ​ന്‍സ്​​പെ​ക്ട​ര്‍ ജി. ​അ​രു​ണി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ല്‍ ക​ഞ്ചാ​വ് പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത് അ​ള​ന്ന് തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ക​ഞ്ചാ​വ് എ​വി​ടെ​നി​ന്നെ​ന്നും ആ​ര്‍ക്കാ​ണ്​ എ​ത്തി​ച്ചെ​തെ​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് എ​ക്‌​സൈ​സ് സ​ര്‍ക്കി​ള്‍ ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ര്‍ ടി.​എ​സ്. സു​നി​ല്‍കു​മാ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ര്‍ക്കി​ള്‍ ഇ​ന്‍സ്​​പെ​ക്ട​ര്‍ക്കൊ​പ്പം എ​ക്‌​സൈ​സ് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക​ട​ര്‍ എ​ന്‍. ബാ​ബു, അ​സി. എ​സ്‌.​ഐ​മാ​രാ​യ ജ​യ​കു​മാ​ര്‍, വി​ജ​യ​കു​മാ​ര്‍, സ​ജി, പ്രി​വ​ന്റി​വ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ മു​സ്ത​ഫ, സി​വി​ല്‍ എ​ക്‌​സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​രാ​യ ജി​നു, അ​ശ്വ​തി, ഡ്രൈ​വ​ര്‍ ബെ​ന്‍സി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

