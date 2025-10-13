എകരൂലില്‍ യുവാവ് കുത്തേറ്റു മരിച്ചു

എകരൂലില് യുവാവ് കുത്തേറ്റു മരിച്ചുtext_fields
എകരൂൽ (ബാലുശ്ശേരി): വാടകവീട്ടിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി കുത്തേറ്റു മരിച്ചു. ഝാര്ഖണ്ട് സ്വദേശി പരമേശ്വര് (25) ആണ് മരിച്ചത്. കൂടെ താമസിച്ചിരുന്ന ഏഴ് ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇന്നലെ രാത്രി 10.30ഓടെയാണ് സംഭവം.
ഇവര് എകരൂലില് വാടകവീട്ടില് താമസിച്ചുവരികയായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച രാത്രി വാക്ക് തര്ക്കമുണ്ടാവുകയും കത്തികൊണ്ടു കുത്തുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. ആഴത്തില് മുറിവേറ്റ ഇയാളെ എകരൂലിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല. ബാലുശ്ശേരി സി.ഐ ടി.പി. ദിനേശിന്റെ നേതൃത്വത്തില് പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജ് മോര്ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.
