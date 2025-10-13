Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 9:03 AM IST

    വി​വാ​ഹ​ച്ചെ​ല​വി​ന് ബ​ന്ധു​വി​ന്റെ വീ​ട് കൊ​ള്ള​യ​ടി​ച്ച 22കാ​ര​ൻ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    വി​വാ​ഹ​ച്ചെ​ല​വി​ന് ബ​ന്ധു​വി​ന്റെ വീ​ട് കൊ​ള്ള​യ​ടി​ച്ച 22കാ​ര​ൻ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
     ശ്രേ​യ​സ്

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വി​വാ​ഹ​ച്ചെ​ല​വു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ന്ധു​വി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് 47 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണ​വും പ​ണ​വും മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ യു​വാ​വി​നെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഹെ​ബ്ബ​ഗോ​ഡി​യി​ലേ ശ്രേ​യ​സാ​ണ് (22) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. വി​വാ​ഹം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് വ​ൻ തു​ക ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ശ്രേ​യ​സ് ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ക​ട​യു​ടെ ഉ​ട​മ ഹ​രീ​ഷി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ച് ക​യ​റി വി​ല​പി​ടി​പ്പു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വീ​ട്ടു​ട​മ​സ്ഥ​ൻ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് ഹെ​ബ്ബ​ഗോ​ഡി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. 416 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ​വും 3.46 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. മോ​ഷ്ടി​ച്ച സ്വ​ത്തി​ന്റെ ആ​കെ മൂ​ല്യം ഏ​ക​ദേ​ശം 47 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു.

    TAGS:robberyAccuse Arrestedwedding expenses
