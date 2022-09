20 ലിറ്റര്‍ ചാരായവും 105 ലിറ്റര്‍ കോടയും പിടികൂടി; നാലുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട്: വാ​മ​ന​പു​രം എ​ക്‌​സൈ​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ 20 ലി​റ്റ​ര്‍ ചാ​രാ​യ​വും 105 ലി​റ്റ​ര്‍ കോ​ട​യും പി​ടി​കൂ​ടി. സം​ഭ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നാ​ലു​പേ​ര്‍ അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍. പെ​രി​ങ്ങ​മ്മ​ല ച​ല്ലി​മു​ക്ക് ച​ല്ലി ഭ​വ​നി​ല്‍ സ​തീ​ഷ് (35), വാ​മ​ന​പു​രം പൂ​വ​ത്തൂ​ര്‍ പൂ​ജാ ഭ​വ​നി​ല്‍ ത​മ്പു എ​ന്ന ശി​വ​പ്ര​സാ​ദ് (37), ആ​നാ​കു​ടി കു​ഴി​വി​ള വീ​ട്ടി​ല്‍ കൊ​ച്ചു​മോ​ന്‍ (30), ആ​നാ​കു​ടി വേ​ട​ര്‍വി​ളാ​ക​ത്ത് വീ​ട്ടി​ല്‍ ബി​ജു (42) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. പാ​ങ്ങോ​ട് എ​സ്സാ​ര്‍ പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​നു സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് സ്‌​കൂ​ട്ട​റി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന 15 ലി​റ്റ​ര്‍ ചാ​രാ​യം സ​ഹി​തം സ​തീ​ഷ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യി​ല്‍ എ​ക്‌​സൈ​സ് സം​ഘം പൂ​വ​ത്തൂ​ര്‍ സാ​ര​ഥി ജ​ങ്​​ഷ​നു സ​മീ​പം ശി​വ​പ്ര​സാ​ദി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് അ​ഞ്ച് ലി​റ്റ​ര്‍ ചാ​രാ​യ​വും 105 ലി​റ്റ​ര്‍ കോ​ട​യും സ​ഹി​തം മ​റ്റ് മൂ​ന്നു​പേ​ര്‍ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. സ​തീ​ഷ് നി​ര​വ​ധി ക്രി​മി​ന​ല്‍ക്കേ​സു​ക​ളി​ലും പോ​ക്‌​സോ കേ​സി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​യാ​ളാ​ണെ​ന്നും ശി​വ​പ്ര​സാ​ദ് കൊ​ല​പാ​ത​കം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​യാ​ണ​ന്നും എ​ക്‌​സൈ​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ക്‌​സൈ​സ് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ മോ​ഹ​ന്‍കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ആ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍. പ്രി​വ​ന്റി​വ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​രാ​യ കെ.​എ​ന്‍. മ​നു, സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു, സി​വി​ൽ എ​ക്‌​സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​രാ​യ അ​രു​ണ്‍കു​മാ​ര്‍, സ​ജീ​വ് കു​മാ​ര്‍, ഹാ​ഷിം, ലി​ബി​ന്‍, ഷി​ജി​ന്‍, റി​ജു, മ​ഞ്ജു​ഷ. ദീ​പ്തി എ​ന്നി​വ​രും എ​ക്‌​സൈ​സ് സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. Show Full Article

20 liters of charaya and 105 liters of koda were seized; Four people were arrested