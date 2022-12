മക്കളെക്കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടാൻ ശ്രമം; രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂഡൽഹി: മക്കളെക്കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ. വിഷ്ണു മിശ്ര, ദുർഗ ദത്ത് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. മക്കളെ കൊല്ലുമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ 30 ലക്ഷം രൂപ നൽകണമെന്നും ഇവർ ദമ്പതികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ഡിസംബർ 29നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. പ്രതികൾ മകന്‍റേയും മകളുടേയും ഫോട്ടോ പിതാവിന്‍റെ വാട്സ്ആപ്പിലേക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വാട്സ്ആപ്പ് കോൾ എടുക്കാൻ സന്ദേശമയച്ചു. വിളിക്കുന്നത് ഗുണ്ടാസംഘമാണെന്ന് അറിയിച്ച ശേഷം കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും പറയുകയും കുട്ടികളെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു.

ഭയന്ന പിതാവ് ഫോൺ കട്ടു ചെയ്യുകയും നമ്പർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ പ്രതികൾ കുട്ടികളുടെ മാതാവിന്‍റെ ഫോണിലേക്കും ഭീഷണി സന്ദേശമയക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടികളെ കൊല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ 30 ലക്ഷം നൽകണമെന്നും ഇവർ നിർദേശം നൽകി. പണം അയക്കാനുള്ള അക്കൗണ്ട് നമ്പറും പ്രതികൾ അയച്ചു നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ദമ്പതികൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയ പൊലീസ് പ്രതികളെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. മിശ്രയാണ് കുറ്റം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നും ഇയാൾക്ക് പത്ത് വർഷമായി കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. Show Full Article

2 Try To Extort Money From Family By Threatening To Kill Children, Arrested