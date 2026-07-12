16കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; 18കാരനായ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 12 July 2026 12:42 PM IST
Updated Ondate_range 12 July 2026 12:42 PM IST
16കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; 18കാരനായ യുവാവ് അറസ്റ്റില്text_fields
bookmark_border
News Summary - 18-year-old youth arrested for raping 16-year-old girl
ശ്രീകണ്ഠപുരം: പ്ലസ് വൺ വിദ്യാര്ഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റില്. കുടിയാന്മല പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധിയിലെ 16കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തില് ഏരുവേശി വലിയ അരീക്കാമലയിലെ മണക്കാട്ട് ചിറയില് ഷാരോണിനെയാണ് (18) കുടിയാന്മല ഇൻസ്പെക്ടർ ടി. ദാമോദരന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരനാണ് യുവാവ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story