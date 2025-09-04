Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 8:33 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 8:33 AM IST

    12 അം​ഗ ചൂ​താ​ട്ട സം​ഘം പി​ടി​യി​ൽ

    arrested
    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: 12 പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ചൂ​താ​ട്ട സം​ഘ​ത്തെ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. 56,300 രൂ​പ​യാ​ണ് ചൂ​താ​ട്ട കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ബ​ന്ത​ടു​ക്ക ബേ​ത്ത​ല​ത്ത് റോ​യി​യു​ടെ വീ​ടി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള ഷെ​ഡി​ൽ ചൂ​താ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ​യാ​ണ് ബേ​ഡ​കം പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. പു​ള്ളി​മു​റി ചൂ​താ​ട്ടം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ പു​തി​യ വ​ള​പ്പ് ക​ട​പ്പു​റ​ത്തെ എം.​കെ. ക​രീം (50), പു​തി​പു​ര​യി​ൽ പി.​പി. അ​ഷ​റ​ഫ് (42), കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് സൗ​ത്തി​ലെ കെ. ​യാ​സി​ർ (27), ചി​ത്താ​രി​യി​ലെ ടി.​പി. അ​ഷ​റ​ഫ് (58), പ​ന​ത്ത​ടി​യി​ലെ പി.​എം. ഷി​ബു (53), ബ​ന്ത​ടു​ക്ക സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ജ​യിം​സ് (61), കെ.​ജി. അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ (49), പി.​കെ. അ​ഷ​റ​ഫ് (42), ഇ. ​റ​സാ​ഖ് (49), മാ​ത്യു (58), റോ​യി (50), സി. ​പ്ര​ജി​ഷ് (36) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ടി. ​ദാ​മോ​ദ​ര​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു റെ​യ്ഡ്.

    Girl in a jacket

