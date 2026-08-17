1.112 കിലോ കഞ്ചാവുമായി പിടിയിൽ

1.112 കിലോ കഞ്ചാവുമായി പിടിയിൽtext_fields
പാലക്കാട്: ജങ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് നിന്ന് 1.112 കിലോ കഞ്ചാവുമായി കാസർകോട് സ്വദേശി പിടിയിൽ. കാസർകോട് പനത്തൂർ പട്ടുവം പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ അന്റോണിയോ സീയസ് (23) ആണ് ടൗൺ നോർത്ത് പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്.
പാലക്കാട് ജങ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് സംശയാസ്പദ രീതിയിൽ കണ്ട ഇയാളെ ജില്ല ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും പൊലീസ് തടഞ്ഞുനിർത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് കഞ്ചാവ് കണ്ടെടുത്തത്. ടൗൺ നോർത്ത് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
ടൗൺ നോർത്ത് പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രമോദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മധുസൂദനൻ, എ.എസ്.ഐ സലിം, സി.പി.ഒമാരായ വിനോദ്, സുബാഷ് എന്നിവരും ജില്ല ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും ചേർന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
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