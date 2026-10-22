'റഷ്യൻ ഭീഷണിയെ ചെറുക്കുക'; രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനു ശേഷം വീണ്ടും വൻകിട ആയുധ നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിച്ച് ബ്രിട്ടൻ

'റഷ്യൻ ഭീഷണിയെ ചെറുക്കുക'; രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനു ശേഷം വീണ്ടും വൻകിട ആയുധ നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിച്ച് ബ്രിട്ടൻtext_fields
ലണ്ടൻ: റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിരോധ ഭീഷണികളും ആഗോളതലത്തിൽ വളർന്നുവരുന്ന സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളും കണക്കിലെടുത്ത്, നീണ്ട 20 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വൻകിട ആയുധങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിച്ച് ബ്രിട്ടൻ. രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര പ്രതിരോധ ഉൽപ്പാദന ശേഷി അടിയന്തരമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള വിശാലമായ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ ഈ സുപ്രധാന നീക്കം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രമുഖ ജർമ്മൻ ആയുധ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ റൈൻമെറ്റാലിന്റെ ബ്രിട്ടീഷ് വിഭാഗമായ 'റൈൻമെറ്റാൽ യുകെ' (Rheinmetall UK), 120 എം.എം, 155 എം.എം പീരങ്കി സംവിധാനങ്ങൾക്കായുള്ള ബാരലുകളും അനുബന്ധ ഭാഗങ്ങളും ഉത്പാദിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി.
സെൻട്രൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ടെൽഫോർഡിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 'ഗൺ ഹാൾ' പ്ലാന്റിലാണ് ഉത്പാദനം നടക്കുന്നത്. നിർമ്മാണം പൂർണ്ണതോതിലാകുന്നതോടെ ഉയർന്ന തൊഴിൽ നൈപുണ്യമുള്ള നൂറോളം പേർക്ക് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്ന് യുകെ സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രതിരോധ വ്യവസായ മേഖലയെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിലൂടെ ബ്രിട്ടന്റെ പുനർ-വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന് (reindustrialisation) വലിയ ഊർജ്ജം നൽകാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ധനകാര്യ മന്ത്രി ജോൺ ഹീലി വ്യക്തമാക്കി.
മുമ്പ് ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന പ്ലാന്റ് വെറും എട്ട് മാസത്തിനുള്ളിലാണ് സജ്ജമാക്കി പൂർണ്ണ ഉത്പാദനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയത്. 2024-ൽ യുകെയും ജർമ്മനിയും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ച പുതിയ പ്രതിരോധ സഹകരണ കരാറിന്റെ ഭാഗമായാണ് ടെൽഫോർഡ് ഗൺ ഹാളിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇത്ര വേഗത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനായത്. റഷ്യൻ ഭീഷണിയെ ചെറുക്കുന്നതിനായി ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തദ്ദേശീയമായി പ്രതിരോധ ശേഷി കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് യുകെ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ബജറ്റ് മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ (GDP) 3 ശതമാനമായി ഉയർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ നേരിടുന്ന സമയപരിധി സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വം ചില പ്രതിരോധ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതിയെ ചെറുതായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും, 2035-ഓടെ പ്രതിരോധ വിഹിതം ജി.ഡി.പിയുടെ 3.5 ശതമാനമായി ഉയർത്തണമെന്ന നാറ്റോയുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനുള്ള നിർണ്ണായകമായ ചുവടുവെപ്പായാണ് യുകെ സർക്കാർ പദ്ധതിയെ കാണുന്നത്.