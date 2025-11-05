Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    സൂക്ഷ്‌മ നിരീക്ഷണം
    5 Nov 2025 6:00 AM IST
    date_range 5 Nov 2025 6:00 AM IST

    വിശ്വാസം മതത്തെ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ

    വിശ്വാസം മതത്തെ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ
    1990ക​ളു​ടെ മ​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ്. ഇ- ​മെ​യി​ൽ കൗ​തു​ക​ത്തോ​ടെ കാ​ണു​ന്ന കാ​ലം, ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ഒ​രു സ​യ​ൻ​സ് ഫി​ക്ഷ​ൻ പോ​ലെ​യും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ക്സ്പ്ര​സ് പ​ത്ര​ത്തി​ൽ എ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ൽ പേ​ജ് ചു​മ​ത​ല​യി​ലാ​ണ് ഞാ​ൻ. ഒ​രു ദി​വ​സം ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം സ​​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ സു​ഹൃ​ത്ത് പ്ര​തീ​ക് കാ​ഞ്ചി​ലാ​ൽ -നൊ​ബേ​ൽ ജേ​താ​വ് അ​മ​ർ​ത്യ സെ​ന്നി​ന്റെ മ​രു​മ​ക​ൻ മാ​ത്ര​മാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത, പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​വാ​യ വി​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​ണ്- ഹോ​ട്മെ​യ്ൽ എ​ന്ന ഒ​രു പു​തി​യ ഇ- ​മെ​യി​ൽ സേ​വ​നം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ത്ത​ന്നു.

    പ്ര​തീ​ക് ഇ​തി​ന​കം അ​തി​ലൊ​രു അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കാ​ല​ത്ത് ഞാ​ൻ മാ​ത്രം പി​റ​കി​ലാ​യി പോ​ക​രു​തെ​ന്ന് അ​വ​ന് നി​ർ​ബ​ന്ധം. ക്ഷ​മ​യോ​ടെ അ​വ​ൻ എ​നി​ക്കൊ​പ്പം ഇ​രു​ന്ന് ഹോ​ട്ട്മെ​യി​ലി​ൽ എ​ന്റെ ആ​ദ്യ ഇ- ​മെ​യി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചു. ഒ​രു ന​വ​ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് കാ​ലെ​ടു​ത്തു​വെ​ച്ച മ​ന​സ്സാ​യി​രു​ന്നു അ​പ്പോ​ൾ.

    സ​ബീ​ർ ഭാ​ട്ടി​യ വൈ​കാ​തെ ഹോ​ട്ട്മെ​യി​ൽ മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റി​ന് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പ​ല ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്കും വ​ല്ലാ​ത്ത പ​രി​ഭ​വം തോ​ന്നി. ഹോ​ട്ട്മെ​യി​ൽ ന​മ്മു​ടെ സ്വ​ന്ത​മാ​ണെ​ന്ന ഭാ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത് ന​മ്മി​ലൊ​രാ​ളാ​ണ​ല്ലോ. ഭാ​ട്ടി​യ​ക്ക് പ​ക്ഷേ, കു​റേ​ക്കൂ​ടി വി​ശാ​ല​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കൈ​യി​ലെ​ത്തി​യ നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ തൃ​പ്തി​യ​ട​യാ​തെ, വി​ൽ​പ​ന​വ​ഴി നേ​ടി​യ 40 കോ​ടി ഡോ​ള​ർ​കൊ​ണ്ട് യു.​എ​സി​ൽ പു​തി​യ സാ​​ങ്കേ​തി​ക സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി ​​അ​​ദ്ദേ​ഹം.

    അ​ടു​ത്തി​ടെ, അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​രു കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു. ഒ​രു ഉ​ൽ​പ​ന്നം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല, പ​ക​രം, മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു എ​ക്സ് പോ​സ്റ്റി​ൽ അ​ഞ്ച് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക രീ​തി​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യി എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു: ദി​വ​സ​വും കൃ​ത​ജ്ഞ​ത കാ​ണി​ക്ക​ൽ (ശു​ക്റ്), വ്ര​ത​മെ​ടു​ത്ത് സ്വ​യം അ​ച്ച​ട​ക്കം ശീ​ലി​ക്ക​ൽ, ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് മു​ന്നേ ആ​ചാ​ര​പ​ര​മാ​യ ശു​ചി​ത്വം വ​രു​ത്ത​ൽ, എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടു​മു​ള്ള സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി. ‘വി​ശ്വാ​സം മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്താം- ഇ​വ​​യ​ത്ര​യും ഒ​രു മി​ക​ച്ച മ​നു​ഷ്യ​നാ​കാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്’’- അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ഴു​തി. എ​ല്ലാ വി​ശ്വാ​സ​ക്കാ​രും ഈ ​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ സ്വാം​ശീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​കൂ​ടി അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ധ്യാ​നം, യോ​ഗ, ദാ​നം എ​ന്നി​വ​യൊ​ക്കെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ൽ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​മോ​ദ​നം കൊ​ണ്ട് മൂ​ടു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ക്ഷേ, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ന്റേ​താ​യ​തി​നാ​ൽ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ആ​ളു​ക​ൾ അ​യാ​ളെ ആ​ക്ര​മി​ച്ചു. അ​വി​ടെ കൃ​ത​ജ്ഞ​ത​യും സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി​യു​മ​ല്ല, അ​വ​ർ അ​വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ് അ​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​ശ്ന​മാ​യ​ത്.

    ഈ ​വി​മ​ർ​ശ​ക​ർ സ്വാ​മി വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ​നെ വാ​യി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലെ​ന്ന് ഞാ​ൻ കൊ​തി​ച്ചു​പോ​യി. ‘അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ സ​ഹോ​ദ​രീ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​രെ’ എ​ന്നു വി​ളി​ച്ച് അ​മേ​രി​ക്ക​യെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തി​യ മ​ഹാ​നാ​യ ആ ​ഋ​ഷി​വ​ര്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​മി​നെ ക​ണ്ട​ത് ഒ​രു ശ​ത്രു​വാ​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ത്മാ​വി​ന് ഗ​ണ്യ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ള​ർ​പ്പി​ച്ച ഒ​ന്നാ​യി​ട്ടാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഭാ​വി നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​ത് ‘വേ​ദാ​ന്ത മ​സ്തി​ഷ്‍ക​വും ഇ​സ്‍ലാ​മി​ന്റെ ശ​രീ​ര​വും’ കൊ​ണ്ടാ​ക​ണ​​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ്വ​സി​ച്ചു. വേ​ദാ​ന്ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ത്മീ​യ ആ​ഴ​വും ഒ​പ്പം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ൽ ദ​ർ​ശി​ച്ച സ​മ​ത്വ​വും അ​ച്ച​ട​ക്ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്രാ​യോ​ഗി​ക​ത​യും ഒ​ന്നി​ച്ചാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ക​ണ്ടു. അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് ഇ​സ്‍ലാം മാ​ന്യ​ത​യും ആ​ശ്ര​യ​വും ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും ജാ​തി തീ​ർ​ക്കു​ന്ന വേ​ലി​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ക്രൂ​ര​ത എ​ടു​ത്തു​ക​ള​യു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു.

    ഈ ​അ​ത്യു​ദാ​ത്ത ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത​യി​ൽ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ച്, 2022ൽ ​അ​ന്ത​രി​ച്ച വ്യ​വ​സാ​യി രാ​ഹു​ൽ ബ​ജാ​ജി​ന്റെ മ​ക്ക​ളി​ലൊ​രാ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച ഒ​രു ​ല​ളി​ത സം​ഭ​വം ഞാ​ൻ പ​റ​യാം. ബ​ജാ​ജ് സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​ർ- രാ​ജീ​വും സ​ഞ്ജീ​വും- കു​ട്ടി​ക​ളാ​യ കാ​ല​ത്ത് അ​വ​രൊ​രി​ക്ക​ൽ പു​ണെ​യി​ലേ​ക്ക് കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം അം​ബാ​സ​ഡ​ർ കാ​റി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്തു. കാ​റോ​ടി​ച്ച​ത് വി​ശ്വ​സ്ത​നാ​യ ജോ​ലി​ക്കാ​ര​ൻ ഹു​സൈ​നാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​കൃ​തം വെ​ച്ച് ഒ​രാ​ൾ ഹു​സൈ​നോ​ട് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ഓ​ടി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ശാ​ന്ത​നാ​യി ഹു​സൈ​ൻ അ​ത് നി​ര​സി​ച്ചു: ‘നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​താ​വ് ആ​കെ​യു​ള്ള മ​ക്ക​ളെ എ​ന്നെ വി​ശ്വ​സി​ച്ചേ​ൽ​പി​ച്ച​താ​ണ്. ആ ​വി​ശ്വാ​സം എ​നി​ക്ക് വ​ഞ്ചി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല’- ഇ​താ​യി​രു​ന്നു വാ​ക്കു​ക​ൾ. ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ആ​ദ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും മ​താ​തീ​ത​മാ​യ പാ​ഠ​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്.

    ഈ ​ക​ഥ അ​ടു​ത്തി​ടെ ഒ​രി​ക്ക​ൽ എ​നി​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടി. പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം വേ​റെ​യാ​ണെ​ന്ന് മാ​ത്രം. ഒ​രു ആ​പ് വ​ഴി ഞാ​ൻ വാ​ഹ​നം ബു​ക്ക് ചെ​യ്തു. വി​ചി​ത്ര​മാ​യി തോ​ന്നി, പ​ല ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രും എ​ന്നോ​ട് എ​വി​ടേ​ക്കെ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച് വ​രി​ല്ലെ​ന്ന​റി​യി​ച്ചു. അ​ൽ​പം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഒ​രു ഡ്രൈ​വ​റെ വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​യാ​ളു​ടെ ​അ​പേ​ക്ഷ, ‘ദ​യ​വാ​യി യാ​ത്ര കാ​ൻ​സ​ൽ ചെ​യ്യ​രു​ത്, സാ​ർ’. കൗ​തു​കം തോ​ന്നി, യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ എ​ന്തേ അ​ങ്ങ​നെ പ​റ​യാ​നെ​ന്നാ​യി ഞാ​ൻ. മ​ടി​യോ​ടെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ങ്ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു സ​ത്യം പ​റ​ഞ്ഞു: ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ പേ​രി​ലെ മു​സ്‍ലിം കാ​ണു​മ്പോ​ഴേ​ക്ക് പ​ല യാ​ത്ര​ക്കാ​രും യാ​ത്ര മു​ട​ക്കും. സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഡ്രൈ​വ് ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ​ക്ക് വി​ശ്വാ​സ​മി​ല്ല.

    അ​തു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന നാ​ണ​ക്കേ​ട് ഒ​ന്ന് ഓ​ർ​ത്തു​നോ​ക്കൂ. സ്വ​ന്തം രാ​ജ്യ​ത്ത് ജീ​വി​ക്കു​ക. സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മാ​യ ഒ​രു ഉ​പ​ജീ​വ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക. നി​കു​തി​യൊ​ടു​ക്കു​ക- എ​ന്നി​ട്ടും പേ​രി​ന്റെ പേ​രി​ൽ സം​ശ​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക. ബ​ജാ​ജ് സ​ന്ത​തി​ക​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സം ഉ​റ​പ്പാ​യും പാ​ലി​ച്ച അ​ന്ന​ത്തെ ഹു​സൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ടാ​ക്സി ക്യൂ​വി​ൽ ഒ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്ക​ണേ​യെ​ന്ന് യാ​ചി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ഹു​സൈ​ന്മാ​രി​ലേ​ക്ക് നാ​മെ​ത്തി. എ​വി​ടെ​യാ​ണ് മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്- ഹു​സൈ​ന്മാ​രു​ടെ പെ​രു​മാ​റ്റ​ത്തി​ല​ല്ല- ന​മ്മു​ടെ മു​ൻ​വി​ധി​ക​ളി​ലൂ​ന്നി​യ സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ.

    ഇ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച് ഞാ​ൻ ചി​ന്തി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ൻ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര ഗു​ഹ ടെ​ലി​ഗ്രാ​ഫി​ൽ എ​ഴു​തി​യ ഒ​രു ക​രു​ത്തു​ള്ള ലേ​ഖ​നം കാ​ണാ​നി​ട​യാ​യി. അ​ർ​ഹി​ക്കാ​തെ പ്ര​ശം​സി​ക്കാ​ൻ മാ​ത്രം ഉ​ദാ​ര​ത​യൊ​ന്നും കാ​ണി​ക്കാ​ത്ത​യാ​ളാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം. ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡി​ലെ ഗോ​ത്ര​വ​ർ​ഗ​ക്കാ​രെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഒ​രു ഡോ​ക്ട​റ​ൽ തീ​സി​സ് അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​യി​ക്കാ​നി​ട​യാ​യി. ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തെ അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ഴ്ത്തു​ന്നു​ണ്ട്, എ​ഴു​ത്തി​നെ​യും. ര​ച​യി​താ​വ് ആ​രാ​ണ്?

    ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദാ​ണ​യാ​ൾ. ഇ​നി​യും കു​റ്റം ചു​മ​ത്ത​പ്പെ​ടാ​തെ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി ജാ​മ്യ​മി​ല്ലാ​തെ ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​യാ​ൾ. അ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ? അ​ദ്ദേ​ഹം ‘ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റം’ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച​ത്രെ. മു​തി​ർ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക പ​മേ​ല ഫി​ലി​പ്പോ​സ് അ​ടു​ത്തി​ടെ ഫേ​സ്ബു​ക്ക് പോ​സ്റ്റി​ൽ ചോ​ദി​ച്ച​ത്, ഏ​ത് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​ര​നാ​ണ് ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റം തേ​ടാ​ത്ത​ത്? എ​ന്നാ​ണ്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തു​ത​ന്നെ അ​തി​ന് മു​ക​ളി​ലാ​ണ്. ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദ് മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്താ​യി​രു​ന്നു ജ​നി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ൽ, ഇ​ന്ന​ദ്ദേ​ഹം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന, അ​വ​രു​ടെ പ​ഠ​നം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന യു​വ പ്ര​ഫ​സ​റാ​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും. ഇ​വി​ടെ പ​ക്ഷേ, അ​യാ​ൾ ജ​യി​ല​ഴി​ക്കു​ള്ളി​ലാ​ണ്.

    സ്വ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ പാ​ണ്ഡി​ത്യം സം​ശ​യ​മു​ന​യി​ലാ​കു​​ന്നെ​ങ്കി​ൽ രാ​ജ്യം ആ​ത്മ​വി​ചാ​രം ന​ട​ത്തേ​ണ്ട സ​മ​യം അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.


    മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വൈ​വി​ധ്യ​വും വി​മ​ർ​ശ​ന​വും ക​ടു​ത്ത ചി​ന്ത​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച നാ​ളു​ക​ൾ ഞാ​ൻ ഓ​ർ​ത്തു​പോ​കു​ക​യാ​ണ്. മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ ആ​ർ. രാ​ജ​ഗോ​പാ​ൽ ടെ​ലി​ഗ്രാ​ഫ് എ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ ഓ​രോ പ്ര​ഭാ​ത​ത്തി​ലും രാ​ജ്യം മു​ഴു​ക്കെ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഒ​ന്നാം പേ​ജ് ത​ല​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ടു​ത്തി​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച മാ​റ്റ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഞാ​ൻ കേ​ട്ടു. ‘കേ​ര​ളം ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് ദ​രി​ദ്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ലി​ന്ന് മ​നു​ഷ്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ അ​ത് ബ​ഹു​കാ​തം ഉ​യ​രെ​യാ​ണ്. ആ​രാ​കും ഈ ​മാ​റ്റ​ത്തി​ലെ ചാ​ല​ക​ശ​ക്തി? ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ല​യാ​ളി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ- അ​ഥ​വാ, ‘മു​സ്‍ലിം പ​ണം’, രാ​ജ​ഗോ​പാ​ൽ തു​റ​ന്ന​ടി​ക്കു​ന്നു. അ​വി​ടെ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രും ക​ൽ​പ​ണി​ക്കാ​രും വെ​യ്റ്റ​ർ​മാ​രും സാ​ധാ​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി ക​ത്തി​യാ​ളു​ന്ന സൂ​ര്യ​ന് ചു​വ​ടെ വി​യ​ർ​പ്പൊ​ഴു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പ​ണ​മ​യ​ക്കു​ന്നു. അ​വ​രു​ടെ സ​മ്പാ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട് വീ​ടു​ക​ളു​യ​ർ​ന്നു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന് ഫ​ണ്ട് ല​ഭി​ച്ചു. ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തെ മൊ​ത്ത​ത്തി​ൽ അ​ഭ്യു​ന്ന​തി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ന്, അ​തേ മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​മി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​നി​ടെ, സ്വ​ന്തം ഇ​ള​മു​റ​ക്കാ​ർ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് കു​ടി​യേ​റി​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​വി​ടെ എ​ല്ലാം ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ചി​ല​ർ പ​രി​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു. അ​പ്പോ​ഴും, മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ൽ വേ​രു​റ​ച്ചു​നി​ന്ന് നാ​ടി​ന് സം​ഭാ​വ​ന അ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തോ​ട് ചേ​ർ​ത്തു ഞാ​ൻ പ​റ​യ​ട്ടെ, സ്ഥി​ര​മാ​യി വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് കു​ടി​യേ​റു​ന്ന അ​തി​സ​മ്പ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രി​ൽ മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ തു​ലോം കു​റ​വാ​ണ്. എ​ന്നാ​ലും, സം​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ മു​ന അ​വ​ർ​ക്ക് നേ​രെ​യാ​ണ്. ഇ​ത് യു​ക്തി​യ​ല്ല- മു​ൻ​വി​ധി​യാ​ണ്.

    സ​ബീ​ർ ഭാ​ട്ടി​യ പ്ര​ശം​സി​ച്ച സാ​ർ​വ​​ലൗ​കി​ക ന​ന്മ​ക​ളും വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ​ന്റെ സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തി​ലൂ​ന്നി​യ രാ​ഷ്ട്ര​വും ഒ​രു വ്യ​വ​സാ​യ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ന​ന്ത​രാ​വ​കാ​ശി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ വി​ശ്വ​സി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ​വി​ധേ​യ​നാ​യ ഡ്രൈ​വ​റും മു​ത​ൽ ത​ന്റെ പേ​രു ക​ണ്ട് തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ക്ക​ല്ലേ​യെ​ന്ന് കേ​ഴു​ന്ന ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വ​ർ​വ​രെ എ​ല്ലാ​വ​രി​ലും ഉ​ൾ​ച്ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് വി​ശ്വാ​സ​വും അ​ഭി​മാ​ന ബോ​ധ​വു​മാ​ണ്. അ​ത് ര​ണ്ടും പ​ക്ഷേ, മ​ത​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ന് അ​ള​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ശ​ക്തി ഒ​രി​ക്ക​ലും ഏ​കാ​ത്മ​ക​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല- ര​ഞ്ജി​പ്പി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ന​മ്മു​ടെ സം​സ്കാ​രം വ​ള​ർ​ന്ന​ത് ഇ​ത​ര​രെ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​ല്ല, സ്വാം​ശീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ്. ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചു, സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ച്ചേ​ർ​ന്നു, വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ൾ പ​ര​സ്പ​രം സം​വ​ദി​ച്ചു. അ​ങ്ങ​നെ അ​വ​യോ​രോ​ന്നും തി​ടം​വെ​ച്ചു വ​ള​ർ​ന്നു.

    സ്വ​ന്തം ജ​ന​ത​യെ ഭ​യ​ന്നി​ട്ട് സ്വ​ന്തം പൈ​തൃ​ക​ത്തെ നാം ​ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​കി​ല്ല. വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഒ​രു രാ​ജ്യ​വും ത​ക​ർ​ന്നു​പോ​കി​ല്ല. അ​വി​ശ്വാ​സം കൊ​ണ്ടാ​ണ് ത​ള​രു​ക. വി​ശ്വാ​സം ഒ​രു മ​ത​ത്തെ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന് ആ​ത്മാ​വ് ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്നു.

    ഒ​രു പേ​രി​ന്റെ പേ​രി​ൽ യാ​ത്ര മു​ട​ക്കും​മു​മ്പ്, വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഒ​രു ആ​ലോ​ച​ന പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​വ​നെ നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ‘ഇ​ത​ര​ന്റെ’​താ​യ​തി​ന് ന​ന്മ​ക​ളെ പ​രി​ഹ​സി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മു​മ്പ് നാം ​ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ക. പ​ര​മ​മാ​യി കൃ​ത​ജ്ഞ​ത, അ​ച്ച​ട​ക്കം, ദാ​നം, സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി എ​ന്നി​വ​യൊ​ന്നും ഒ​രു മ​ത​ത്തി​നും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട​ത​ല്ല. അ​വ മ​നു​ഷ്യ​വ​ർ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യാ​ണ്.

    ന​മു​ക്ക് മു​ന്നി​ലെ ചോ​ദ്യം ല​ളി​ത​മാ​ണ്. ബ​ജാ​ജി​ന്റെ മ​ക്ക​ളെ ഹു​സൈ​നെ വി​ശ്വ​സി​ച്ചേ​ൽ​പി​ച്ച രാ​ജ്യ​മാ​ക​ണോ? അ​ത​ല്ല, ഒ​രു റൈ​ഡ് കി​ട്ടാ​ൻ ഹു​സൈ​ൻ യാ​ചി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​മാ​ക​ണോ? തീ​രു​മാ​നം ന​മ്മു​ടേ​തു​ത​ന്നെ- അ​തു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളും....

