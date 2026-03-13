Begin typing your search above and press return to search.
    സൂക്ഷ്‌മ നിരീക്ഷണം
    Posted On
    13 March 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    13 March 2026 6:00 AM IST

    എ​പി​ക് ഫ്യൂ​റി കൊ​ണ്ട് എന്ത് നേ​ടി​?

    യു​ദ്ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രം​പി​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ പ​ര​സ്പ​ര​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്. യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന​കം കൈ​വ​രി​ച്ചു​വെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന ട്രം​പ്, ഏ​താ​നും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക​കം പോ​രാ​ട്ടം ആ​ഴ്ച​ക​ളോ​ളം തു​ട​ർ​ന്നേ​ക്കാ​മെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു
    എ​പി​ക് ഫ്യൂ​റി കൊ​ണ്ട് എന്ത് നേ​ടി​?
    ‘എ​പിക് ഫ്യൂ​റി’ എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ട് ഇ​റാ​നെ​തി​രെ അ​മേ​രി​ക്ക​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ആ​രം​ഭി​ച്ച യു​ദ്ധം ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​യാകുമ്പോ​ൾ, ഒ​രു കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു: ഈ ​യു​ദ്ധം എ​പ്പോ​ൾ, എ​ങ്ങ​നെ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ക്കും ധാ​ര​ണ​യി​ല്ല.​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത സൈ​നി​ക ശ​ക്തി​യാ​ൽ ഇ​റാ​നെ പെ​ട്ടെ​ന്ന് കീ​ഴ​ട​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ലും വി​ശ്വ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ബോം​ബാ​ക്ര​മ​ണം ആ ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മ​നോ​വീ​ര്യം ത​ക​ർ​ക്കു​മെ​ന്നും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ കീ​ഴ​ട​ങ്ങാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തീ​ക്ഷ. എ​ന്നാ​ൽ യു​ദ്ധ​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഏ​റെ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള ഓ​ഫീ​സു​ക​ളു​ടെ സു​ഖ​ശീ​ത​ളി​മ​യി​ൽ ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള​നു​സ​രി​ച്ചാ​വ​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ പോ​ക്ക്.

    ഈ ​സം​ഘ​ർ​ഷം തു​ട​ങ്ങാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ വ്യ​ക്തി​പ​ര​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വു​മാ​യ താ​ൽ​പ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി നെ​ത​ന്യാ​ഹു ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി അ​ഴി​മ​തി​ക്കേ​സു​ക​ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വം​ശ​ഹ​ത്യ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വേ​ദി​ക​ളി​ൽ നി​ല​നി​ന്നാ​ലും ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നു​ള്ളി​ലെ അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് വ​ലി​യ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്. പെ​ട്ടെ​ന്നൊ​രു സൈ​നി​ക വി​ജ​യം നേ​ടി​യാ​ൽ അ​ത് ത​ന്നെ ഒ​രു വി​വാ​ദ നാ​യ​ക​നി​ൽ നി​ന്ന് ദേ​ശീ​യ നാ​യ​ക​നാ​യി മാ​റ്റു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടി​യ​താ​യി പ​ല വി​ശ​ക​ല​ന വി​ദ​ഗ്ധ​രും വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു. അ​തോ​ടെ കേ​സു​ക​ൾ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും മ​റ്റൊ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ്വ​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​കാം.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രം​പി​നും സ്വ​ന്ത​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വ​ലി​യ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ​രി​മി​ത​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം കൈ​വ​രി​ച്ച ആ​ളാ​യാ​ണ് വി​മ​ർ​ശ​ക​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കാ​ണു​ന്ന​ത്. യു​ദ്ധ​ത്തെ ധാ​ർ​മി​ക​മാ​യി ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ, ഇ​റാ​നി​യ​ൻ സ്ത്രീ​ക​ൾ ഹി​ജാ​ബ് ധ​രി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​കു​ന്ന വി​ഷ​യ​മാ​ണ് ട്രം​പ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി​യ​ത്. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ത്തി​ന്റെ​യും സം​ര​ക്ഷ​ണ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​വാ​ദം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, എ​പ്‌​സ്റ്റൈ​ൻ ഫ​യ​ലു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന ഒ​രാ​ൾ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ ധാ​ർ​മി​ക​ത പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​ൻ യോ​ഗ്യ​ന​ല്ലെ​ന്ന് വി​മ​ർ​ശ​ക​ർ വാ​ദി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​റാ​ന്റെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത നേ​താ​വ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ക​ൻ പു​തി​യ നേ​താ​വാ​യി പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്നു. ത​ക​രു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം, ഇ​റാ​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ ഈ ​ആ​ഘാ​ത​ത്തോ​ട് പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ട്ടു. മു​ൻ​ഗാ​മി​യേ​ക്കാ​ൾ ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​മു​ള്ള, വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത​യാ​ളാ​ണ് പു​തി​യ നേ​താ​വെ​ന്ന് ഇ​റാ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. അ​തി​നാ​ൽ, എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലു​ള്ള ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ ത​ക​ർ​ന്നു.

    സൈ​നി​ക​പ​ര​മാ​യി, യു.​എ​സും ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ഇ​റാ​നി​ൽ വ​ലി​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​റാ​ന്റെ നാ​വി​ക​സേ​ന​ക്കും വ്യോ​മ​സേ​ന​ക്കും ക​ന​ത്ത ആ​ൾ​നാ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി. ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റു​ക​ളും എ​ണ്ണ ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ശാ​ല​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നി​ർ​ണാ​യ​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്നം​വെ​ച്ചു. ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ, അ​തി​ന്റെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ഇ​ര​ക​ൾ സൈ​നി​ക​ര​ല്ല, മ​റി​ച്ച് കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​നാ​യി അ​വ​യെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ പൗ​ര​രാ​ണ്.

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സൈ​ന്യം ത​ക​ർ​ത്ത ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ലൊ​ന്ന്, നേ​ര​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ക്ഷ​ണ​പ്ര​കാ​രം വി​ശാ​ഖ​പ​ട്ട​ണ​ത്ത് ന​ട​ന്ന നാ​വി​കാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ആ​യു​ധ​സ​ജ്ജ​മ​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ക​പ്പ​ലാ​യി​രു​ന്നു. റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, ശ്രീ​ല​ങ്ക​ക്ക് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ക​ട​ൽ വി​ട്ട​തി​ന് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ ക​പ്പ​ലി​ന് നേ​രെ ടോ​ർ​പ്പി​ഡോ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സൈ​ന്യ​ത്തി​ന് ഈ ​ക​പ്പ​ലി​ന്റെ കൃ​ത്യ​മാ​യ സ്ഥാ​നം എ​ങ്ങ​നെ ല​ഭി​ച്ചു എ​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​പ്പോ​ഴും വ്യ​ക്ത​ത​യാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    യു​ദ്ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രം​പി​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ പ​ര​സ്പ​ര​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്. യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന​കം കൈ​വ​രി​ച്ചു​വെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന ട്രം​പ്, ഏ​താ​നും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക​കം പോ​രാ​ട്ടം ആ​ഴ്ച​ക​ളോ​ളം തു​ട​ർ​ന്നേ​ക്കാ​മെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു. ട്രം​പി​ന്റെ മാ​റി​മ​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന നി​ല​പാ​ടു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​ശ​സ്ത അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ കോ​ള​മി​സ്റ്റ് തോ​മ​സ് ഫ്രീ​ഡ്‌​മാ​ൻ എ​ഴു​തി: ‘‘ഒ​രു ദി​വ​സം അ​ത് ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​മാ​ണ്, അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം അ​ത​ല്ല; ഒ​രു ദി​വ​സം ഇ​റാ​ന്റെ ഭാ​വി ത​നി​ക്ക് പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു, അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത നേ​താ​വി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ത​നി​ക്ക് പ​ങ്കു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു; ഒ​രു ദി​വ​സം അ​ദ്ദേ​ഹം ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് ത​യ്യാ​റാ​ണ്, അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം നി​രു​പാ​ധി​ക​മാ​യ കീ​ഴ​ട​ങ്ങ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.’’

    ഇ​ത്ത​രം വൈ​രു​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ദി​ശ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​യാ​സ​ക​ര​മാ​ക്കു​ന്നു. സം​ഘ​ർ​ഷം ഇ​റാ​ന്റെ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ​ക്കും അ​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് വ്യാ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. യു​ണൈ​റ്റ​ഡ് അ​റ​ബ് എ​മി​റേ​റ്റ്സ്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഇ​റാ​ഖ്, ഒ​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ര​വ​ധി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഘാ​തം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു ക​ഴി​ഞ്ഞു. മി​സൈ​ലു​ക​ൾ, ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഷി​പ്പി​ങ്ങ് റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ട​നീ​ളം വ​ലി​യ ആ​ശ​ങ്ക സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഭ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​ണ്. സം​ഘ​ർ​ഷം തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, എ​ണ്ണ​വി​ല ഗ​ണ്യ​മാ​യി വ​ർ​ധിക്കു​ക​യും ബാ​ര​ലി​ന് 200 ഡോ​ള​റി​ലെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തേ​ക്കാം. അ​ത്ത​ര​മൊ​രു വ​ർ​ധ​ന​വ് പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ്ര​ശ്ന​മാ​യി മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങി​ല്ല. അ​ത് ലോ​ക​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും ഇ​ന്ധ​ന​വി​ല​യും ഗ​താ​ഗ​ത ചെ​ല​വും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ക​ന​ത്ത ബോം​ബാ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ഇ​റാ​നി​യ​ൻ ജ​ന​ത കീ​ഴ​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​ക​ളൊ​ന്നും കാ​ണി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. അ​വ​രു​ടെ ഈ ​നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യം 1960-ക​ളി​ലും 70-ക​ളി​ലും വി​യ​റ്റ്നാം യു​ദ്ധ​കാ​ല​ത്തെ വി​യ​റ്റ്നാ​മീ​സ് ജ​ന​ത​യു​ടെ ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​പ്പ് ഓ​ർ​മ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. വി​യ​റ്റ്നാ​മി​ലും അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക് അ​മി​ത​മാ​യ സൈ​നി​ക ശ​ക്തി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു, എ​ന്നി​ട്ടും വി​യ​റ്റ്നാ​മീ​സ് ജ​ന​ത​യു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധം ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം​ത​ന്നെ ഇ​റാ​നു​മേ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം ക​ഠി​ന​മാ​യ ശി​ക്ഷ​ക​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന ട്രം​പി​ന്റെ ഭീ​ഷ​ണി ഹി​രോ​ഷി​മ​യി​ലും നാ​ഗ​സാ​ക്കി​യി​ലും ഉ​ണ്ടാ​യ ആണവബോം​ബാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​റാ​ൻ ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ​തോ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തോ ആ​യ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്ര​മ​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രം​പ് ഇ​പ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​കാം. ഇ​റാ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ശ​ക്ത​മാ​യ ദേ​ശീ​യ ബോ​ധ​വും വി​ദേ​ശ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ച്ച ഐ​തി​ഹാ​സി​ക ച​രി​ത്ര​വു​മു​ണ്ട്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ബോം​ബു​ക​ൾ വീ​ഴു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് മാ​ത്രം അ​വ​ർ കീ​ഴ​ട​ങ്ങാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ല. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ക്തി​ക്ഷ​യ​മാ​ണ് ഈ ​യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും അ​സ്വ​സ്ഥ​ജ​ന​ക​മാ​യ പാ​ഠം. ശ​ക്ത​രാ​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നി​ഷ്ട​പ്ര​കാ​രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ പോ​ലു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ തി​ക​ച്ചും നി​സ്സ​ഹാ​യ​രാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ളോ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​തി​ജീ​വ​ന​മോ അ​വ്യ​ക്ത​മാ​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ ന​യി​ക്കു​ന്ന യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ അ​പൂ​ർ​വ്വ​മാ​യേ ന​ല്ല രീ​തി​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​റു​ള്ളൂ. അ​വ യു​ദ്ധ​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ​ത്ത​ന്നെ നാ​ശ​വും ക​ഷ്ട​പ്പാ​ടും അ​സ്ഥി​ര​ത​യും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ക്കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ, യു​ദ്ധം എ​ത്ര​യും വേ​ഗം അ​വ​സാ​നി​ക്ക​ണം. അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ളോ​ട് ക​ഠി​ന​മാ​യ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ക്കു​ക​യും അ​വ​രെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​ക്കു​ക​യും വേ​ണം.

    ajphilip@gmail.com

