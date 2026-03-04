Begin typing your search above and press return to search.
    ട്രം​പ് ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് അ​മേ​രി​ക്ക​യെ​ത്ത​ന്നെ​യാ​ണ്

    ട്രം​പ് ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് അ​മേ​രി​ക്ക​യെ​ത്ത​ന്നെ​യാ​ണ്
    ഇ​റാ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ തെ​ഹ്റാ​നി​ൽ യു.​എ​സ്-​ഇ​​സ്രാ​യേ​ൽ സം​യു​ക്താ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന കെ​ട്ടി​ടം

    ‘പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ’ എ​ന്ന് നി​ർ​വ​ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ഞ്ഞ​നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​രു വി​ഭ​വ​വും ഒ​രു ഗ്ലാ​സ് പാ​ലും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളി​ലാ​ണ് ഞാ​ൻ പ​ഠി​ച്ച​ത്. സ്കൂ​ളി​ലെ ചെ​റി​യൊ​രു മു​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന ധാ​ന്യ​ച്ചാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്കും പാ​ൽ​പ്പൊ​ടി​പ്പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും മു​ക​ളി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​തി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് ഇ​പ്പോ​ഴും ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ പോ​ലു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ക്ഷാ​മം നേ​രി​ട്ട കാ​ല​ത്ത് അ​മേ​രി​ക്ക ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന ‘പ​ബ്ലി​ക് ലോ 480’ (PL 480) ​എ​ന്ന ഭ​ക്ഷ്യ​സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​വ.

    ‘പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ’ എ​ന്ന പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പെ​ടാ​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ എ​നി​ക്ക് ആ ​ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​മ്മ കെ​ട്ടി​ത്ത​രു​ന്ന പൊ​തി​ച്ചോ​റു​മാ​യാ​ണ് ഞാ​ൻ പോ​യി​രു​ന്ന​ത്. പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ര​ല്ലാ​ത്ത ചി​ല അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ പോ​ലും ആ ​സൗ​ജ​ന്യ ഭ​ക്ഷ​ണം ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് ഞാ​ൻ നോ​ക്കി​നി​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭൗ​മ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് യാ​തൊ​ര​റി​വു​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്ന കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്ത് അ​മേ​രി​ക്ക എ​ന്ന വി​ദൂ​ര രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് ഈ ​ഭ​ക്ഷ​ണം വ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മേ എ​നി​ക്ക​റി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. എ​നി​ക്ക് കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന, എ​ന്നാ​ൽ അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ഔ​ദാ​ര്യം ന​ൽ​കു​ന്ന പ​രോ​പ​കാ​രി രാ​ഷ്ട്രം എ​ന്നാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക​യെ ആ​ദ​ര​പൂ​ർ​വം ഞാ​ൻ മ​ന​സ്സി​ൽ നി​രൂ​പി​ച്ച​ത്.

    പി​ന്നീ​ട് എ​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബോ​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​റി; ക​മ്യൂ​ണി​സം ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി. ബൗ​ദ്ധി​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക ഒ​രു ബൂ​ർ​ഷ്വാ രാ​ജ്യ​മാ​യും മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ മൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ​മാ​യും ആ​ക്ഷേ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. സ​മ​ത്വം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന, അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്പ​ത്തി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​ത്ത ഭാ​വി ലോ​ക​മാ​യി സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. റ​ഷ്യ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഒ​രു വി​മാ​ന​യാ​ത്ര​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ജ​സ്റ്റി​സ് വി.​ആ​ർ. കൃ​ഷ്ണ​യ്യ​ർ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച അ​നു​ഭ​വം ഞാ​ൻ ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത സീ​റ്റി​ലി​രു​ന്ന സ്ത്രീ, ​മ​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​ൻ ജീ​വ​നു​ള്ള ഒ​രു പൂ​വ​ൻ​കോ​ഴി​യെ​യും കൊ​ണ്ടാ​ണ് യാ​ത്ര ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്.

    വി​യ​റ്റ്നാം യു​ദ്ധം ഒ​രു നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ക്കാ​ല​ത്തെ അ​ന​വ​ധി ഇ​ന്ത്യ​ൻ യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലെ ഞാ​നും അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു. 1975 ഏ​പ്രി​ല്‍ 29ന് ​സൈ​ഗോ​ണി​ൽ നി​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക തോ​റ്റോ​ടി​യ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ഡി​റ്റ​ർ നി​ഖി​ൽ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത ല​ഡു, നി​റ​ഞ്ഞ സം​തൃ​പ്തി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഞാ​ൻ വാ​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ച്ച​ത്. ഒ​രു വ​ൻ​ശ​ക്തി​ക്ക് മേ​ൽ ചെ​റി​യൊ​രു രാ​ജ്യം നേ​ടി​യ വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം വി​യ​റ്റ്നാം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, അ​ത്ര​മേ​ൽ നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും അ​ഭി​മാ​ന​വു​മു​ള്ള ആ ​ജ​ന​ത​യോ​ടു​ള്ള എ​ന്റെ ബ​ഹു​മാ​നം ആ​യി​ര​മി​ര​ട്ടി​യാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു.

    പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും അ​മേ​രി​ക്ക​യോ​ടു​ള്ള എ​ന്റെ ആ​രാ​ധ​ന പൂ​ർ​ണ​മാ​യും മാ​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രം​ഗ​ത്തെ എ​ന്റെ ആ​ദ്യ​കാ​ല​ത്തെ അ​സൈ​ൻ​മെ​ന്റു​ക​ളി​ലൊ​ന്ന് ‘സൈ​റ്റ്’ (Satellite Instructional Television Experiment) പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​താ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ൾ​ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് അ​മേ​രി​ക്ക ഒ​രു സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള സാ​മൂ​ഹി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ, കാ​ർ​ഷി​ക രീ​തി​ക​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും ആ​ർ​ത്ത​വ ശു​ചി​ത്വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ​ബോ​ധം ന​ൽ​കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ കാ​ണാ​ൻ ഗ്രാ​മ​വാ​സി​ക​ൾ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി. അ​ത് വ​ലി​യൊ​രു പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ, ആ​ദ്യ​മാ​യി ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ആ​രം​ഭി​ച്ച ഐ.​ഐ.​ടി കാ​ൺ​പൂ​ർ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്. ഇ​ന്ന് ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ വി​ക്ഷേ​പ​ണ​ത്തി​ലും വി​വ​ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യി​ലും ഇ​ന്ത്യ കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ലും അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ​യു​ണ്ട്.

    ശീ​ത​യു​ദ്ധ​കാ​ല​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​നോ​ട് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ടു​ത്തു​നി​ന്നു. അ​മേ​രി​ക്ക​യും ഇ​ന്ത്യ​യും അ​ക​ലം പാ​ലി​ച്ചു. അ​ക്കാ​ല​ത്തും ഒ​രു അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ വി​സ എ​ന്നാ​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ലോ​ക​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടാ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. പെ​പ്സി​കോ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദ​വി​യി​ലെ​ത്തി​യ ഇ​ന്ദ്ര നൂ​യി​യു​ടെ ക​ഥ ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ത്രീ​ക്കു​പോ​ലും ആ​ഗോ​ള കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ ത​ല​പ്പ​ത്തെ​ത്താം എ​ന്ന അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സ്വ​പ്ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പൈ​തൃ​ക​വും വി​സ്മ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. ജോ​ർ​ജ് വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ, തോ​മ​സ് ജെ​ഫേ​ഴ്സ​ൺ, ജെ​യിം​സ് മാ​ഡി​സ​ൺ, ബെ​ഞ്ച​മി​ൻ ഫ്രാ​ങ്ക്‍ലി​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ശി​ൽ​പി​ക​ൾ അ​സാ​മാ​ന്യ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മു​ള്ള​വ​രാ​യി​രു​ന്നു. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ലും നി​യ​മ​വാ​ഴ്ച​യി​ലും അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ഒ​രു റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചു. അ​ധി​കാ​രം ഒ​രാ​ളി​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ അ​വ​ർ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​ൽ ജ​നി​ച്ചി​ട്ടും, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും, വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ വേ​ട്ട​യാ​ടി​യി​ട്ടും ത​ള​രാ​തെ ധാ​ർ​മി​ക​മാ​യ വ്യ​ക്ത​ത​യി​ലൂ​ടെ ഏ​ത് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യെ​യും മ​റി​ക​ട​ക്കാ​മെ​ന്ന് ലോ​ക​ത്തി​ന് കാ​ണി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്ത എ​ബ്ര​ഹാം ലി​ങ്ക​ന്റെ ജീ​വി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ചോ​ദ​നം.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ൺ എ​ഫ്. കെ​ന്ന​ഡി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ സ്വ​ന്തം വീ​ട്ടി​ലെ മ​ര​ണ​മെ​ന്ന മ​ട്ടി​ൽ സ​ങ്ക​ട​പ്പെ​ട്ടു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വ്യ​ക്തി​പ്ര​ഭാ​വം ലോ​ക​ത്തെ​യാ​കെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രും ഉ​യ​ർ​ന്ന ധാ​ർ​മി​ക നി​ല​വാ​രം പു​ല​ർ​ത്തി​യ​വ​ര​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പ​ല​രും ക​ർ​ത്ത​വ്യ​ബോ​ധ​മു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളാ​യാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്.

    ലാ​റ്റി​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും ഹി​രോ​ഷി​മ​യി​ലെ​യും നാ​ഗ​സാ​ക്കി​യി​ലെ​യും ക്രൂ​ര​മാ​യ ആ​റ്റം​ബോം​ബ് പ്ര​യോ​ഗ​വും വി​മ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ങ്കി​ലും അ​തൊ​ക്കെ ചി​ല അ​പ​ഭ്രം​ശ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് പ​ല​രും ക​രു​തി. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​ക്ക് ആ​സ്ഥാ​നം ഒ​രു​ക്കു​ക​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ക​യും വ​ഴി സൈ​നി​ക ശ​ക്തി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തോ​ടും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തോ​ടു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത കൂ​ടി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക മാ​ന്യ​ത നേ​ടി​യ​ത്.

    വി​ദേ​ശ യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക​യെ പി​ന്തി​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന വാ​ഗ്ദാ​ന​വു​മാ​യാ​ണ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ത​ന്റെ ര​ണ്ടാ​മൂ​ഴ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​റാ​നെ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ ത​ട​വി​ലാ​ക്കി അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ​ക്കെ​ത്തി​ച്ചു. ഇ​റാ​ൻ ആ​ണ​വാ​യു​ധം നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു. ന​യ​ത​ന്ത്രം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും ആ​ഗോ​ള സു​സ്ഥി​ര​ത​ക്ക് ആ​ക്ര​മ​ണം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ദി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​റാ​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യി മൂ​ന്നു​ഘ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ജ​നീ​വ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​വ​സാ​ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ, ഇ​റാ​ൻ സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ടും അ​വി​ടെ ഭ​ര​ണം അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ട്രം​പ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ആ ​രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത നേ​താ​വി​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ലൂ​ടെ, അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സൈ​നി​ക സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ള്ള ഏ​തൊ​രു രാ​ജ്യ​ത്തെ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന അ​നേ​കം നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം ജ​ന്മം ന​ൽ​കി.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ തി​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ട്രം​പി​ന്റെ വ്യാ​പാ​ര ന​യ​ങ്ങ​ളെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഒ​രു അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ലൈം​ഗി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റ​വാ​ളി​യു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ത​ക​ർ​ത്തു. അ​തേ​സ​മ​യം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വും അ​ഴി​മ​തി​ക്കേ​സു​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    1947ൽ ​ജോ​ർ​ജ് മാ​ർ​ഷ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്, അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ന​യം ഏ​തെ​ങ്കി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് എ​തി​ര​ല്ല, മ​റി​ച്ച് വി​ശ​പ്പി​നും ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​നും നി​രാ​ശ​ക്കും എ​തി​രാ​ണെ​ന്നാ​ണ്. ആ ​കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടാ​ണ് ദ​ശ​ക​ങ്ങ​ളോ​ളം ലോ​ക​ത്തെ ന​യി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ത്ത​രം ആ​ദ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ട്രം​പി​ന്റെ അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ചി​ഹ്ന​മു​ള്ള പാ​ൽ​പ്പൊ​ടി പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ അ​ത്ഭു​ത​ത്തോ​ടെ നോ​ക്കി​നി​ന്ന എ​ന്നെ​പ്പോ​ലെ​യു​ള്ള ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ഈ ​മാ​റ്റം വ​ലി​യ വി​ഷ​മ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. അ​മേ​രി​ക്ക ഒ​രി​ക്ക​ലും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല, പ​ക്ഷേ അ​ത് മ​ഹ​ത്താ​യ ആ​ദ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​വ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക് ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന​ത് അ​വ​ർ കൈ​യാ​ളി​വ​ന്ന ധാ​ർ​മി​ക നേ​തൃ​ത്വ​വും ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ സ്നേ​ഹ​വു​മാ​ണ്. ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ത​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ സ്ഥാ​നം ജ​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

