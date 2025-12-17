Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    സൂക്ഷ്‌മ നിരീക്ഷണം
    സൂക്ഷ്‌മ നിരീക്ഷണം
    Posted On
    17 Dec 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    17 Dec 2025 6:00 AM IST

    ദി ​പാ​ര​ഡോ​ക്സി​ക്ക​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റേ​റി​യ​ൻ!

    ദി ​പാ​ര​ഡോ​ക്സി​ക്ക​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റേ​റി​യ​ൻ!
    2018ലെ ​ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ വേ​ദി​യി​ൽ ‘ദി ​പാ​ര​ഡോ​ക്സി​ക്ക​ൽ പ്രൈം ​മി​നി​സ്റ്റ​ർ: ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ആ​ൻ​ഡ് ഹി​സ് ഇ​ന്ത്യ’ വാ​യി​ക്കു​ന്ന ഡോ. ​ശ​ശി ത​രൂ​ർ

    ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ പൗ​ലോ കൊ​യ്‌​ലോ ഒ​രി​ക്ക​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു, ‘‘നു​ണ​ക്ക് പ​ല മു​ഖ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ സ​ത്യ​ത്തി​ന് ഒ​രൊ​റ്റ മു​ഖ​മേ​യു​ള്ളൂ.’’ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​​ത്ത് നി​ന്നു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​പി ശ​ശി ത​രൂ​രി​ന് വീ​ർ സ​വ​ർ​ക്ക​റു​ടെ നാ​മ​ധേ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​രു പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച ഒ​രു വി​വാ​ദം പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ ഈ ​കൊ​യ്‌​ലോ വ​ച​ന​മാ​ണ് ഓ​ർ​മ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    അ​വാ​ർ​ഡ് സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ താ​ൻ സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ത​രൂ​ർ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ പോ​സ്റ്റി​ലൂ​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. എ​ന്നാ​ൽ, അ​വാ​ർ​ഡ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സം​ഘ​ട​നാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം മ​റി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു. ജൂ​റി മേ​ധാ​വി ത​രൂ​രി​നെ വ​സ​തി​യി​ൽ പോ​യി ക​ണ്ടെ​ന്നും, ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ​വെ​ച്ചാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡു​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു.

    ഏ​തൊ​രു വ​ലി​യ അ​വാ​ർ​ഡും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ്, അ​വാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ആ​രാ​യു​ന്ന പ​തി​വു​ണ്ട്. നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​യി അ​വ​രു​ടെ സ​മ്മ​തം വാ​ങ്ങാ​റു​ണ്ട്. അ​തി​നു​ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ പ​ര​സ്യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ഉ​ണ്ടാ​കൂ. ഈ​യി​ടെ നൊ​ബേ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഒ​രു വി​ഡി​യോ ഞാ​ൻ ക​ണ്ടു. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള നൊ​ബേ​ൽ സ​മ്മാ​ന ജേ​താ​വാ​യ വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് മ​രി​യ കൊ​രീ​ന മ​കാ​ഡോ​യെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന് വെ​റും അ​ഞ്ചു​മി​നി​റ്റ് മു​മ്പ് ഒ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ വി​ളി​ക്കു​ന്നു. രാ​ത്രി​യി​ൽ ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ളി​ച്ചു​ണ​ർ​ത്തേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​തി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ക്ഷ​മ ചോ​ദി​ക്കു​ക​യും, ഓ​സ്​​ലോ​യി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ അ​ഞ്ചു മി​നി​റ്റു നേ​ര​ത്തേ​ക്ക് ഈ ​വാ​ർ​ത്ത ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സ​വ​ർ​ക്ക​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ‘ഹൈ​റേ​ഞ്ച് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി’ (എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​ഡി.​എ​സ്) എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന ത​രൂ​രി​നെ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലെ​ടു​ത്തി​ല്ല? കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ന​യ​ത​ന്ത്ര സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്ത് വി​വാ​ദ​ത്തി​നി​ടെ, കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യാ​യ സ്വ​പ്ന സു​രേ​ഷി​ന് തി​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് ജോ​ലി ന​ൽ​കി​യ സം​ഘ​ട​ന എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് പ​ല​രും ഇ​വ​രെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ദ്യ​മാ​യി കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷ​മാ​ദ്യം ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഒ​രു മ​ല​യാ​ളി സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ‘ദി ​പ്രൈം മി​നി​സ്റ്റ​ർ: ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ തി​ള​ക്ക​വും ക​ട്ടി​യു​മു​ള്ള ഒ​രു നോ​ട്ട്ബു​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു ഈ ​സം​ഘ​ട​ന. ആ ​നോ​ട്ട്ബു​ക്കി​ൽ എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​ഡി.​എ​സ് എ​ന്ന​തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ​രൂ​പം പോ​ലും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പ​ക​രം, മോ​ദി​യു​ടെ ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ നാ​നൂ​റി​ല​ധി​കം ഫോ​ട്ടോ​ക​ളാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഒ​രൊ​റ്റ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഡ​യ​റി ഇ​തി​നു​മു​മ്പ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന് സം​ശ​യ​മാ​ണ്.

    സ​വ​ർ​ക്ക​ർ അ​വാ​ർ​ഡി​നാ​യി ത​രൂ​രി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത് അ​വി​ചാ​രി​ത​മോ ആ​ലോ​ച​നാ​ര​ഹി​ത​മോ ആ​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​യാ​ണെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പെ​ട്ടെ​ന്നു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​വ​യ​ല്ല; ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തി​ക​വോ​ടെ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത്, ഉ​ന്ന​ത​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ തീ​രു​മാ​നി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ന് ഇ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​വി​ല്ലെ​ന്നു​പോ​ലും ക​രു​താ​നാ​വി​ല്ല.

    ഇ​ത് ഈ ​സം​ഭ​വ​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ കൗ​തു​ക​ക​ര​മാ​ക്കു​ന്നു. കാ​ര​ണം, മോ​ദി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യ​തി​ന്റെ നാ​ലാം വ​ർ​ഷം, 2018ൽ ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ‘ദി ​പാ​ര​ഡോ​ക്സി​ക്ക​ൽ പ്രൈം ​മി​നി​സ്റ്റ​ർ: ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ആ​ൻ​ഡ് ഹി​സ് ഇ​ന്ത്യ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ ര​ച​യി​താ​വാ​ണ് ത​രൂ​ർ. ‘‘മോ​ദി ഒ​ന്ന് പ​റ​യു​ക​യും മ​റ്റൊ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു’’ എ​ന്ന് ആ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ ത​രൂ​ർ വാ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഹി​ന്ദു​ത്വ​ത്തെ​യും വി.​ഡി. സ​വ​ർ​ക്ക​റെ​യും അ​തി​ല​ദ്ദേ​ഹം തു​റ​ന്നെ​തി​ർ​ത്തു. ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളും മു​സ്‍ലിം​ക​ളും ര​ണ്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന് ആ​ദ്യം വാ​ദി​ച്ച​ത് സ​വ​ർ​ക്ക​റാ​ണ്, ഈ ​ആ​ശ​യ​മാ​ണ് പി​ന്നീ​ട് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ജി​ന്ന സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    എ​ന്നി​ട്ടും, ത​രൂ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ആ​രും അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ബി.​ജെ.​പി​യു​മാ​യു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ബ​ന്ധം പ​ല​പ്പോ​ഴും ‘ടോം ​ആ​ൻ​ഡ് ജെ​റി’ ​പോ​ലെ​യാ​ണ്. ബ​ദ്ധ​ശ​ത്രു​ക്ക​ളാ​യി തോ​ന്നു​മെ​ങ്കി​ലും, ഒ​രു പൊ​തു​ശ​ത്രു വ​രു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ർ കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു. ത​മ്മി​ൽ പോ​ര​ടി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും, ഒ​രി​ക്ക​ലും പ​ര​സ്പ​രം മാ​ര​ക​മാ​യി ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കാ​റി​ല്ല.

    പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് ത​രൂ​ർ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യി​രു​ന്ന കാ​ലം മു​ത​ൽ ‘ദി ​ഹി​ന്ദു’​വി​ൽ എ​ഴു​തി​യി​രു​ന്ന കോ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥി​രം വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​നാ​ണ് ഞാ​ൻ. 1995ൽ ​ഗ​ണ​പ​തി വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ പാ​ൽ കു​ടി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹ​മെ​ഴു​തി​യ കോ​ളം വാ​യി​ച്ച​പ്പോ​​ഴു​ണ്ടാ​യ ഞെ​ട്ട​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു. യു​ക്തി​വാ​ദി​ക​ൾ ഇ​തി​നെ കാ​പി​ല​റി ആ​ക്ഷ​ൻ എ​ന്ന് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ത​രൂ​ർ ആ ​ആ​വേ​ശ​ത്തെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. ത​രൂ​രി​ന് എ​ന്തി​നെ​യും ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് അ​ന്ന് ഞാ​ൻ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി.

    ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​യു​ടെ ബാ​ൻ കി ​മൂ​ണി​നെ​തി​രെ യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ത​രൂ​രി​ന്റെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ് ചെ​യ്ത​ത് വ​ലി​യൊ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ബ​ദ്ധ​മാ​യി​രു​ന്നു. ത​രൂ​രി​ന്റെ ക​ഴി​വി​നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല പ്ര​ശ്നം, മ​റി​ച്ച് മ​റ്റൊ​രു ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്കെ​തി​രെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ച്ചു എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. ത​രൂ​ർ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു, വൈ​കാ​തെ അ​ദ്ദേ​ഹം യു.​എ​ൻ ജോ​ലി​യും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു.

    ആ ​സ​മ​യ​ത്താ​ണ്, വി​ശ്വ​സ്ത​രാ​യ പ​ല പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും മ​റി​ക​ട​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​നി​ന്ന് മ​ത്സ​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​ശ​സ്ത​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ച​രി​ത്രം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തി​നു​ണ്ട്. ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ല​ണ്ട​നി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച വി.​കെ. കൃ​ഷ്ണ​മേ​നോ​ൻ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഇ​വി​ട​ത്തു​കാ​ർ വി​ജ​യി​പ്പി​ച്ച് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലേ​ക്ക​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ത​രൂ​ർ നാ​ലു​ത​വ​ണ ഈ ​സീ​റ്റി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ചു. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ന​ട​ത്തി​യ ക​ഠി​ന പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ​യും, ല​ത്തീ​ൻ ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​റ​ച്ച പി​ന്തു​ണ​യു​ടെ​യും ഫ​ല​മാ​യാ​ണ് ഈ ​വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ സാ​ധ്യ​മാ​യ​തെ​ന്ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ​പോ​ലും സ​മ്മ​തി​ക്കും. ഒ​രി​ക്ക​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് തൊ​ട്ട​ടു​ത്തെ​ത്തി​യ മു​തി​ർ​ന്ന ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് ഒ. ​രാ​ജ​ഗോ​പാ​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം തു​റ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ണ്ടാം യു.​പി.​എ സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ ത​രൂ​രി​ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി പ​ദ​വി ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും എ​ല്ലാ ബു​ദ്ധി​സാ​മ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മ​പ്പു​റം, ഒ​രു ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീം ​വാ​ങ്ങു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് രാ​ജി​വെ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ഒ​രു ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും മാ​ന​വ​ശേ​ഷി വ​കു​പ്പി​ലെ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യാ​ക്കി മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ.

    2009ലും 2019​ലും ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി​ന​ടു​ത്ത് വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ത​രൂ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം, 16,077 വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് രാ​ജീ​വ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. വ്യ​ക്തി​പ്ര​ഭാ​വം കൊ​ണ്ടു​മാ​ത്രം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ജ​യി​ക്കാ​നാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​ഘ​ട​നാ സം​വി​ധാ​ന​വും യു.​ഡി.​എ​ഫ് വോ​ട്ടു​ക​ളും ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​തി​ജീ​വി​ക്കി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ, ഡോ.​ മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ്, ബാ​ൻ കി ​മൂ​ൺ

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ​യോ​ട് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. പ​ണ്ടേ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​കാ​മാ​യി​രു​ന്ന ഖാ​ർ​ഗെ, ബി.​ജെ.​പി​യെ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​തെ എ​തി​ർ​ത്തും, മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​ക്കും സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി​ക്കും​വേ​ണ്ടി ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ത​ന്റെ ക​രു​ത്ത് തെ​ളി​യി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ അ​ടു​ത്ത മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​കാ​മെ​ന്ന് കു​റ​ച്ചു​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് ത​രൂ​ർ വി​ശ്വ​സി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​പ്ര​ചാ​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​ട​നെ ത​ന്നെ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു.

    ത​രൂ​ർ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ എ​ന്തി​നു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഇ​ന്ന് പ​ല​രും അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ന്നു. സ്വ​ന്തം പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക നി​ല​പാ​ടി​നെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ര​ന്ത​രം ന​ട​ത്താ​റു​ണ്ട്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ൻ​ഡ്യാ സ​ഖ്യം ബി.​ജെ.​പി​ക്കെ​തി​രെ പോ​രാ​ടു​മ്പോ​ൾ, ബി​ഹാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വേ​ള​യി​ൽ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യെ​യും സ​ഹോ​ദ​രി​യെ​യും പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച് കു​ടും​ബാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ ത​രൂ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ൻ അ​ടു​ത്തി​ടെ ഡ​ൽ​ഹി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലെ ഇ​രു​സ​ഭ​ക​ളി​ലെ​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ളെ ക്ഷ​ണി​ക്കാ​ത്ത​ത് അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് ത​രൂ​ർ അ​ത്താ​ഴ​വി​രു​ന്നി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മോ​ദി​യെ​പ്പോ​ലെ, ത​നി​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള​പ്പോ​ൾ മാ​ത്രം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന പ്ര​കൃ​ത​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നും.

    ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ നേ​ടി​യ വി​ജ​യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച്, മു​ഴു സം​സ്ഥാ​ന​വും ബി.​ജെ.​പി പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കി​യെ​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ​ഗ​തി​യി​ൽ, ത​രൂ​ർ ഇ​തൊ​രു വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി കാ​ണേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു. പ​ക​രം, അ​തി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​മൊ​രു നി​ഗൂ​ഢ ആ​ന​ന്ദം പു​ൽ​കി​യ​തു​പോ​ലെ തോ​ന്നി​ച്ചു.

    അ​താ​ണ് ശ​ശി ത​രൂ​ർ-​ദേ​ശീ​യ​നാ​കേ​ണ്ട​പ്പോ​ൾ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​നും, പ്രാ​ദേ​ശി​ക​നാ​കേ​ണ്ട​പ്പോ​ൾ ദേ​ശീ​യ​നും. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യം എ​ന്ന​ത് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​​ളേ​റെ ഗ്ലാ​മ​റി​ന്റെ​യും കാ​ഴ്ച​പ്പ​കി​ട്ടി​ന്റെ​യും വി​ഷ​യ​മാ​ണ്. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ, ശ​ശി ത​രൂ​ർ ഒ​രു വൈ​രു​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ എം.​പി​യാ​ണ്: വാ​ഗ്മി​യും ബു​ദ്ധി​മാ​നും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും ആ​ദ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​യാ​ളു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ൽ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് നി​ൽ​പ്. അ​ദ്ദേ​ഹം വ​ലി​യ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, ആ ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ ഏ​തു​സ​മ​യ​വും അ​ട​ർ​ന്നു വീ​ഴാ​വു​ന്ന​വി​ധം അ​ത്ര​മേ​ൽ ദു​ർ​ബ​ല​മാ​ണ്.
    jphilip@gmail.com

    Madhyamam Editorial Mallikarjun Kharge banki moon Shashi Tharoor openion Dr Manmohan Singh
