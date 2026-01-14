Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    സൂക്ഷ്‌മ നിരീക്ഷണം
    Posted On
    14 Jan 2026 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Jan 2026 6:15 AM IST

    മോ​ദി ​ജീ, പ​ഴ​യ മു​റി​വു​ക​ൾ മാ​ന്തി​പ്പൊ​ളി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത​ല്ല

    somanatha temple
    സോ​മ​നാ​ഥ് ക്ഷേ​ത്രം

    പ​ല​വു​രു ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, യാ​ത്രാ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും എ​ത്ര​യോ മു​മ്പ് ഭാ​വ​ന​യി​ൽ സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ സോ​മ​നാ​ഥ് ക്ഷേ​ത്രം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ എ​നി​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. സോ​മ​നാ​ഥ് ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പു​രാ​ത​ന​ത്വം, ത​ക​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട​ൽ, പു​ന​രു​ത്ഥാ​നം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് വാ​യി​ച്ചാ​ണ് ഞാ​ൻ വ​ള​ർ​ന്ന​ത്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ദാ ഉ​യ​ർ​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​തീ​ക​മാ​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് വി​ശ്വാ​സം തു​ടി​ക്കു​ന്ന ജീ​വ​സ്സു​റ്റ ഇ​ട​മാ​യി ആ ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തെ കാ​ണാ​നാ​ണ് ഞാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച​ത്. ഒ​ടു​വി​ൽ കു​റ​ച്ചു​കാ​ലം മു​മ്പ് അ​തി​ന് അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​യി. അ​വി​ശ്വാ​സി​യെ​ങ്കി​ലും ത​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യു​ടെ ക്ഷേ​ത്ര​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​ട​സ്സം നി​ൽ​ക്കാ​ത്ത ഒ​രു സു​ഹൃ​ത്തി​നെ​യും എ​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യെ​യും കൂ​ട്ടി ന​ട​ത്തി​യ ആ ​യാ​ത്ര​യി​ൽ വി​ശ്വാ​സ​വും യു​ക്തി​വാ​ദ​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വും ഒ​രേ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​ല​ഹ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചു.

    ഭ​ക്ത​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ൻ​തി​ര​ക്കാ​ണ് അ​വി​ടെ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. സാ​യാ​ഹ്ന​ത്തി​ലെ ആ​ര​തി അ​തി​ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ ഒ​രു ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. ക്ഷേ​ത്ര​ച​രി​ത്രം വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന ലൈ​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് സൗ​ണ്ട് ഷോ ​ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും ഭ​ക്തി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ സം​ഗ​മ​മാ​യി തോ​ന്നി. ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം ഏ​തു അ​ള​വു​കോ​ലി​ൽ നോ​ക്കി​യാ​ലും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ നാ​ഗ​രി​ക ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ​യും വാ​സ്തു​ശി​ൽ​പ ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ട​യാ​ള​മാ​യി അ​ത് നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്നു. എ​ന്നെ​പ്പോ​ലെ ത​ന്നെ എ​ന്റെ സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്കും ആ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ഏ​റെ സം​തൃ​പ്തി പ​ക​ർ​ന്നു.

    ഈ ​അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്, ഗ​സ്നി​യി​ലെ മ​ഹ​മൂ​ദ്, സോ​മ​നാ​ഥ് ക്ഷേ​ത്രം ത​ക​ർ​ത്ത​തി​ന്റെ ആ​യി​രം വ​ർ​ഷം തി​ക​യു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ലേ​ഖ​നം ഞാ​ൻ വാ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. സോ​മ​നാ​ഥ് ട്ര​സ്റ്റി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം, ഗ​സ്നി​യു​ടെ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തെ​യും കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ളെ​യും വി​ഗ്ര​ഹ​ഭ​ഞ്ജ​ന​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ച് വി​പു​ല​മാ​യി വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് സ​വി​സ്ത​രം പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നോ എ​ന്ന് ഞാ​ൻ ചി​ന്തി​ച്ചു​പോ​യി. ആ​യി​രം വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ഒ​രു ആ​ഘാ​ത​ത്തെ കു​ഴി​തോ​ണ്ടി പു​റ​ത്തി​ടേണ്ട സ​മ​യ​മാ​ണോ ഇ​ത്? പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച ആ ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രു​കൂ​ടി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ, ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക​ണ്ണ​ട​യി​ലൂ​ടെ അ​ല്ലാ​തെ സ്വ​യം ച​രി​ത്രം വാ​യി​ച്ചു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ലേ​ഖ​നം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പാ​യി​രു​ന്നു ഡി​സം​ബ​ർ 6-ബാ​ബ​രി മ​സ്ജി​ദ് ത​ക​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​കം. ആ ​ദി​വ​സ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​നി​യും ചി​ന്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്ക​രു​ത് എ​ന്നും, രാ​ജ്യം എ​ത്ര​യോ ‘മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യി’ എ​ന്നും ന​മ്മ​ളോ​ട് പ​റ​യാ​റു​ണ്ട്. ചി​ല ഓ​ർ​മ​ക​ൾ മ​റ​ക്കാ​നു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും മ​റ്റു ചി​ല​വ എ​ത്ര പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള​താ​ണെ​ങ്കി​ലും വീ​ണ്ടും കു​ത്തി​പ്പൊ​ക്കേ​ണ്ട​വ​യാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണോ ഇ​തി​ന​ർ​ഥം? ആ​യി​രം വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഓ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് ശ​രി​യും, വെ​റും മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​മു​മ്പ് ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വം ഓ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് ശ​രി​കേ​ടു​മാ​കു​ന്ന​ത് എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്?

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്ക് സോ​മ​നാ​ഥി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​ഴു​ത​ണ​മെ​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ, അ​തി​ന് ഇ​തി​ലും ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ ഒ​ട്ടേ​റെ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ക്ഷേ​ത്രം പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ച്ച​തി​ന്റെ ജൂ​ബി​ലി​യോ, ശ​താ​ബ്ദി​യോ ഒ​ക്കെ ത​ക​ർ​ച്ച​യേ​ക്കാ​ൾ ഉ​പ​രി അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചി​ന്തി​ക്കാ​ൻ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ഴ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ ഉ​ണ​ർ​ത്താ​നാ​ണ് മോ​ദി ഈ ​ലേ​ഖ​ന​ത്തെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. ക്ഷേ​ത്ര പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​തി​ന്റെ കീ​ർ​ത്തി അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ർ​ദാ​ർ വ​ല്ല​ഭ്ഭാ​യി പ​ട്ടേ​ലി​ന് ന​ൽ​കി-​അ​ത് വ​സ്തു​ത​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്‌​റു അ​തി​നെ എ​തി​ർ​ത്തു​വെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം ച​രി​ത്ര​ത്തെ വ​ള​ച്ചൊ​ടി​ക്ക​ലാ​ണ്.

    നെ​ഹ്‌​റു എ​തി​ർ​ത്ത​ത് ക്ഷേ​ത്ര നി​ർ​മാ​ണ​ത്തെ​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് മ​ത​പ​ര​മാ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന​തി​നെ​യാ​ണ്. മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത എ​ന്ന​ത് നെ​ഹ്‌​റു​വി​ന് ഒ​രു മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല, അ​തൊ​രു ഭ​ര​ണ​ത​ത്ത്വ​മാ​യി​രു​ന്നു. സ്വ​ത​ന്ത്ര ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു മ​ത​ത്തെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ്വ​സി​ച്ചു. ആ ​നി​ല​പാ​ട് ത​ത്ത്വാ​ധി​ഷ്ഠി​ത​വും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​വു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ത് പ​ട്ടേ​ലി​നോ​ടു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തെ ഒ​ട്ടും കു​റ​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല-​തി​രി​ച്ച് പ​ട്ടേ​ലി​നും അ​ങ്ങ​നെ ത​ന്നെ. നെ​ഹ്‌​റു​വി​ന്റെ ക​ത്തു​ക​ളും പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ട്ടേ​ലി​ന്റെ ആ​ർ​ജ​വ​ത്തെ​യും ഭ​ര​ണ​നൈ​പു​ണ്യ​ത്തെ​യും പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. പ​ട്ടേ​ൽ ഒ​രു കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ര​നാ​യി ജ​നി​ച്ച്, കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ര​നാ​യി ജീ​വി​ച്ച് മ​രി​ച്ച വ്യ​ക്തി​യാ​ണ്. മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ വ​ധ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​നെ നി​രോ​ധി​ച്ച​തും അ​ദ്ദേ​ഹ​മാ​ണ്.

    അ​ഭി​പ്രാ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും നെ​ഹ്‌​റു​വും പ​ട്ടേ​ലും പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ന​ത്തെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​വു​മാ​യി ഇ​തി​നെ ഒ​ന്ന് താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്തു​നോ​ക്കൂ; പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ പ​ര​സ്യ​മാ​യി എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു മു​തി​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​ക്ക് ഇ​ന്ന് എ​ന്ത് സം​ഭ​വി​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​ൻ പോ​ലും സാ​ധി​ക്കി​ല്ല. നെ​ഹ്‌​റു​വി​ന്റെ വി​യോ​ജി​പ്പ് വ​ക​വെ​ക്കാ​തെ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി രാ​ജേ​ന്ദ്ര പ്ര​സാ​ദ് സോ​മ​നാ​ഥ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് പോ​യ​തി​നെക്കുറിച്ചും മോദി പറയുന്നുണ്ട്- നെ​ഹ്‌​റു​വി​ന്റെ അ​സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യു​ടെ തെ​ളി​വാ​യാ​ണ് ഈ വിയോജിപ്പിനെ മോ​ദി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്കെ​തി​രെ നെ​ഹ്‌​റു ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. അ​ദ്ദേ​ഹം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ മാ​നി​ച്ചു.

    ഇ​തി​നെ സ​മീ​പ​കാ​ല സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഒ​ന്ന് ത​ട്ടി​ച്ചു​നോ​ക്കാം. ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന് അ​പ്രീ​തി തോ​ന്നി​യ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഒ​രു മു​ൻ ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്ക് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക​കം രാ​ജി​വെ​ച്ചൊ​ഴി​യേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത് നാം ​ക​ണ്ടു.

    അ​യോ​ധ്യ​യി​ലെ രാ​മ​ക്ഷേ​ത്ര പ്ര​തി​ഷ്ഠ ന​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യെ​യോ ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യെ​യോ ക്ഷ​ണി​ച്ചി​ല്ല. അ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ, പ്രോ​ട്ടോ​കോ​ൾ പ്ര​കാ​രം അ​വ​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യേ​ക്കാ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന സ്ഥാ​ന​ത്താ​യ​തി​നാ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ര​ണ്ടാം നി​ര​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റേ​ണ്ടി വ​രു​മാ​യി​രു​ന്നു. പു​തി​യ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന വേ​ള​യി​ലും ഇ​തേ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​യി​രു​ന്നു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ പ​ദ​വി​ക​ളോ​ടു​ള്ള ബ​ഹു​മാ​ന​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യെ​ല്ലാം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ഒ​രു മ​തേ​ത​ര രാ​ഷ്ട്രം മ​ത​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട​രു​ത് എ​ന്ന ത​ത്ത്വാ​ധി​ഷ്ഠി​ത വി​ശ്വാ​സം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് നെ​ഹ്‌​റു​വി​നെ മോ​ദി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. നെ​ഹ്‌​റു വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി മാ​ത്ര​മേ ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. മോ​ദി​യാ​ക​ട്ടെ അ​വ​യി​ൽ ഇ​ട​ക്കി​ടെ പ​ര​സ്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു. അ​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​മാ​യി​രി​ക്കാം, എ​ന്നാ​ൽ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ മ​ത​വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ ഔ​ചി​ത്യ​വു​മാ​യി (Constitutional Propriety) കൂ​ട്ടി​ക്കു​ഴ​ക്ക​രു​ത്.

    ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന് ചി​ല വൈ​രു​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഗ​സ്നി​യി​ലെ മ​ഹ​മൂ​ദ് സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക​യും 58ാം വ​യ​സ്സി​ൽ അ​സു​ഖം ബാ​ധി​ച്ച് മ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​തി​നു​ശേ​ഷം ഏ​താ​ണ്ട് 750 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം ഗ​സ്നി​യി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഒ​ടു​വി​ൽ ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​രാ​ണ് അ​വി​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി അ​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യെ അ​വ​രോ​ധി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ന് ഗ​സ്നി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ ന​മ്മു​ടെ ഒ​രു സാം​സ്കാ​രി​ക ശ​ത്രു​വ​ല്ല. താ​ലി​ബാ​ൻ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പോ​ലും, മ​റ്റ് ലോ​ക​ശ​ക്തി​ക​ൾ മ​ടി​ച്ചു​നി​ന്ന ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സി​ന്ദൂ​ർ’ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നി​ർ​ണാ​യ​ക നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യോ​ട് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ച​രി​ത്രം എ​ല്ലാ​യ്പ്പോ​ഴും ല​ളി​ത​മാ​യ വ​ർ​ഗീ​യ വേ​ർ​തി​രി​വു​ക​ളെ പി​ന്തു​ട​രു​ന്നി​ല്ല.

    സ​നാ​ത​ന ധ​ർ​മം ആ​യി​രം വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള​താ​ണ്. വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്, കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ല​ല്ല. ക​ല്ലു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടേ​ക്കാം, പ​ക്ഷേ വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ ത​ക​ർ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​നാ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കാ​ത്തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്ന് വീ​ണ്ടും ആ​ശി​ച്ചു​പോ​കു​ന്നു. പ​ഴ​യ മു​റി​വു​ക​ൾ മാ​ന്തി​പ്പൊ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല, ച​രി​ത്ര​ത്തെ ശാ​ന്ത​മാ​യി ഉ​റ​ങ്ങാ​ൻ വി​ടു​ന്ന​താ​ണ് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മു​ള്ള ഒ​രു രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന് അ​ഭി​കാ​മ്യം.

    ajphilip@gmail.com

