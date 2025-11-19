Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightColumnschevron_rightസൂക്ഷ്‌മ നിരീക്ഷണംchevron_rightവോ​ട്ടു​വാ​ങ്ങ​ലി​ൽ...
    സൂക്ഷ്‌മ നിരീക്ഷണം
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 8:10 AM IST

    വോ​ട്ടു​വാ​ങ്ങ​ലി​ൽ എ​ത്തി​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    വോ​ട്ടു​വാ​ങ്ങ​ലി​ൽ എ​ത്തി​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്
    cancel
    camera_alt

    നിതീഷ് കുമാർ ക്ഷേമപദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളായ വനിതകൾക്കൊപ്പം

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ര​ണ്ട് നൂറ്റാണ്ട്നീണ്ടുനിന്ന ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് അ​ധീ​ശ​ത്വ​ത്തി​ന് വ​ഴി​തു​റ​ന്ന നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്നു​വ​ല്ലോ പ്ലാ​സി യു​ദ്ധം. നൂ​ത​ന​മാ​യ വെ​ടി​ക്കോ​പ്പു​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​മാ​ത്ര​മ​ല്ല അ​വ​രാ യു​ദ്ധം വി​ജ​യി​ച്ച​ത്; തോ​ക്കു​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ ശ​ക്തി​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ആ​യു​ധം കൈ​ക്കൂ​ലി​യാ​യി​രു​ന്നു. സി​റാ​ജു​ദ്ദൗ​ള​യു​ടെ സൈ​നി​ക ക​മാ​ൻ​ഡ​റാ​യി​രു​ന്ന മി​ർ ജാ​ഫ​റി​നെ പ​ണ​വും ബം​ഗാ​ളി​ലെ സിം​ഹാ​സ​ന​വും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് വ​ശ​ത്താ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ർ. മി​ർ ജാ​ഫ​ർ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യെ ഒ​റ്റി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. ഈ ​വ​ഞ്ച​ന​യോ​ടെ, ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​ധി ര​ണ്ടു നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കാ​യി മു​ദ്ര​വെ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    ഈ​സ്റ്റ് ഇ​ന്ത്യാ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ശേ​ഷം ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ റോ​ബ​ർ​ട്ട് ക്ലൈ​വ് അ​വി​ട​ത്തെ അ​തി​സ​മ്പ​ന്ന​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യി മാ​റി. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് സ​മ്പ​ത്ത് നേ​ടി​യ ആ ​വെ​ള്ള​ക്കാ​രെ ‘ന​വാ​ബ്’ എ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ വാ​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്ത ‘ന​ബോ​ബ്’ (Nabobs) എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് പ​രി​ഹ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    മ​റ്റൊ​രു പ്ര​സി​ദ്ധ യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ, രാ​ജാ​വി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​നെ​യാ​ണ് സിം​ഹാ​സ​നം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് കൂ​റു​മാ​റ്റി​യ​ത്. അ​യാ​ൾ ന​ൽ​കി​യ ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​രം രാ​ജാ​വി​ന്റെ തോ​ൽ​വി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി. ‘പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ലും യു​ദ്ധ​ത്തി​ലും എ​ല്ലാം ന്യാ​യ​മാ​ണ്’ എ​ന്ന പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ചൊ​ല്ലി​നൊ​പ്പം ‘ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലും’ എ​ന്നു​കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്തു​പ​റ​യാ​വു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണി​ന്ന്.


    നി​റം മ​ങ്ങു​ന്ന ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ഉ​ത്സ​വം

    ഒ​രു കാ​ല​ത്ത്, ലോ​കം മു​ഴു​വ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യെ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പു​തു​താ​യി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം പ്രാ​പി​ച്ച ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​ര​ക്ഷ​ര​ത​യും ദാ​രി​ദ്ര്യ​വും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും, ഓ​രോ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലും ആ​ളു​ക​ൾ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി വോ​ട്ടു​ചെ​യ്ത് പു​തി​യ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്സ​വ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളു​ടെ വി​ളി​പ്പേ​ര്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ന​ത​ങ്ങ​നെ​യ​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ബി​ഹാ​റി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സാ​ക്ഷ്യം പ​റ​യു​ന്നു. ഏ​പ്രി​ൽ അ​വ​സാ​നം ന​ട​ന്ന പ​ഹ​ൽ​ഗാം ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ബി​ഹാ​റി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ച്ചെ​ത്തി. ഇ​ര​ക​ളെ കാ​ണാ​ന​ല്ല, ഒ​രു റാ​ലി​യെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യാ​ൻ. അ​വി​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത് ‘പാ​കി​സ്താ​ന് ഉ​ചി​ത​മാ​യ മ​റു​പ​ടി’ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത് ബി​ഹാ​റി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണെ​ന്നാ​ണ്. ‘ബി​ഹാ​റി​ലെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ണ്ണു​മ്പോ​ൾ, ഭീ​ക​ര​ർ​ക്ക് ഉ​ചി​ത​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ക്ക​ട്ടെ’- അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ല​റി.

    എ​ന്നി​രി​ക്കി​ലും, ന​മ്മ​ൾ ആ​ലോ​ചി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്: ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലെ അ​ഞ്ചു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഭ​ര​ണ​സ​ഖ്യ​ത്തി​ന് എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് 243ൽ 202 ​സീ​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​ത്? കൂ​ടു​ത​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ, അ​വ​ർ​ക്ക് എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് 41 സീ​റ്റു​ക​ൾ ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്?

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ അ​തി​തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നാ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ അ​ര​ങ്ങൊ​രു​ക്കം. 2024ലെ ​വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ 2003ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി. ഏ​ഴ് ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. ഏ​ക​ദേ​ശം നാ​ലു​ല​ക്ഷം പു​തി​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ കൂ​ട്ടി​​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു.

    മാ​തൃ​കാ പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്, പു​ത്ത​ൻ ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ല്ലാം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു​തീ​രാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ കാ​ത്തി​രു​ന്നു. അ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ഏ​റ്റ​വും നാ​ട​കീ​യ​മാ​യ നീ​ക്കം. 1.1 കോ​ടി സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളോ ചെ​റു​കി​ട സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളോ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് 10,000 മു​ത​ൽ ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ ന​ൽ​കു​ന്ന ‘മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മ​ഹി​ളാ റോ​സ്ഗാ​ർ യോ​ജ​ന’ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26ന്, ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ഡി​യോ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ചു​വ​പ്പു​നാ​ട​ക്ക് കു​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ-​ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഫ​യ​ലു​ക​ളും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും ഒ​ച്ചി​ഴ​യും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ നീ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​പോ​ലും കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ക്കു​റി, സെ​ർ​ജി ഐ​സ​ൻ​സ്റ്റീ​ന്റെ ‘ബാ​റ്റി​ൽ​ഷി​പ് പോ​ട്ടെം​കി​ൻ’ സി​നി​മ​യി​ലെ, ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്താ​നാ​വാ​ത്ത വേ​ഗ​ത​യു​ടെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യ, വി​മ​ത ക​പ്പ​ലി​നെ അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ക്കും​വി​ധം സ​ർ​വ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​തി​വേ​ഗ​ത​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. മോ​ദി ത​ന്റെ അ​ടു​ത്ത വി​ദേ​ശ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പാ​യി 21 ല​ക്ഷം സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ 10,000 രൂ​പ വീ​തം എ​ത്തി. ഇ​ത് ആ​ദ്യ ഗ​ഡു മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന വാ​ഗ്ദാ​ന​വു​മു​ണ്ടാ​യി. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് തീ​യ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു, മാ​തൃ​കാ പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ട​വും പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ടും, പ​ണം കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്ത ഈ ​വ​മ്പ​ൻ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന് തെ​റ്റൊ​ന്നും തോ​ന്നി​യി​ല്ല.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ദ​രി​ദ്ര​മാ​യ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ബി​ഹാ​റി​ൽ 10,000 രൂ​പ എ​ന്ന​ത് ഒ​രു ചെ​റി​യ തു​ക​യ​ല്ല. ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും ല​ഭി​ച്ച ഈ ​ആ​നു​കൂ​ല്യം സ​ർ​ക്കാ​ർ മാ​റി​യാ​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടേ​ക്കു​മോ​യെ​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഭ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​ണ്. അ​വ​ർ പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ക്കു​ക​യും ഏ​ക​ദേ​ശം 80 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം പോ​ളി​ങ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​ൽ അ​തി​ശ​യി​ക്കാ​നു​ണ്ടോ?

    സൗ​ജ​ന്യ​ങ്ങ​ളും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി​യും

    അ​തു​കൊ​​ണ്ട​വ​സാ​നി​ച്ചി​ല്ല നി​തീ​ഷ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​ത്യു​ദാ​ര​ത: 125 യൂ​നി​റ്റി​ന് താ​ഴെ മാ​ത്രം വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഏ​ക​ദേ​ശം ര​ണ്ടു​കോ​ടി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ വൈ​ദ്യു​തി ബി​ൽ അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. 1.1 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷാ പെ​ൻ​ഷ​ൻ 1,100 രൂ​പ​യാ​ക്കി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. തൊ​ഴി​ൽ​ര​ഹി​ത​ർ​ക്കെ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം 1,000 രൂ​പ വീ​തം വേ​ത​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി. ചു​രു​ക്കി​പ്പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ, അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​ത്തെ ആ​നു​കൂ​ല്യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രാ​ത്ത ഒ​രാ​ളു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല ബി​ഹാ​റി​ൽ. അ​ത്ത​ര​മൊ​രു സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യെ​ന്ന​തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്വാ​ർ​ഥ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    മോ​ദി​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ളും ഇ​ത് വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു ല​ഭി​ച്ച അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ചെ​റി​യൊ​രു കാ​ല​യ​ള​വ് ഒ​ഴി​കെ, ക​ഴി​ഞ്ഞ 20 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ബി​ഹാ​ർ ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ൻ.​ഡി.​എ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​മാ​ണ്. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ലും, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ അ​തി​പി​ന്നാ​ക്ക സം​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ മാ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്കാ​യി​ട്ടി​ല്ല. സാ​ക്ഷ​ര​ത, സ്ത്രീ ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ശി​ശു​മ​ര​ണ​നി​ര​ക്ക്, മാ​തൃ​മ​ര​ണ​നി​ര​ക്ക്-​എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഏ​താ​ണ്ട് എ​ല്ലാ സൂ​ചി​ക​ക​ളി​ലും ഏ​റ്റ​വും താ​ഴെ​യാ​ണ് ഈ ​നാ​ട്. 2024 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ, നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലി​രു​ന്ന 12 പാ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ് വെ​റും 17 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണ​ത്-​ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന അ​ഴി​മ​തി​യു​ടെ സൂ​ച​ന. എ​ന്നി​ട്ടും ഭ​ര​ണ​സ​ഖ്യം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 202 സീ​റ്റു​ക​ളു​മാ​യി വി​ജ​യം ക​ണ്ടു. പ​ണ​ത്തി​നു​മീ​തെ പ​രു​ന്തും പ​റ​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന ​ചൊ​ല്ലി​ന് കൃ​ത്യ​മാ​യ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം.

    ബി​ഹാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ലെ ഒ​രു പു​തു​പ്ര​തി​ഭാ​സ​മാ​ണ് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്: പ​ണം കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്തു​ള്ള പ​ര​സ്യ​മാ​യ വോ​ട്ടു​വാ​ങ്ങ​ൽ. പ്ര​ശാ​ന്ത് കി​ഷോ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന ജ​ൻ​സു​രാ​ജ് പാ​ർ​ട്ടി ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്, സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം പ​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ ബി​ഹാ​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ ലോ​ക​ബാ​ങ്കി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച 14,000 കോ​ടി രൂ​പ വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു​വെ​ന്നാ​ണ്. അ​തു ശ​രി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​ണം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​ജ​യി​ച്ച ആ​ദ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ഇ​പ്പോ​ൾ സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച​ത്.


    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ

    ‘പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ബ്രൂ​ട്ട​സ്, പി​ഴ​ച്ച​ത് ന​മ്മു​ടെ ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ല്ല, ന​മു​ക്ക് ത​ന്നെ​യാ​ണ്’ എ​ന്ന് ഷേ​ക്സ്പി​യ​റു​ടെ ജൂ​ലി​യ​സ് സീ​സ​ർ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം എ​ന്താ​യി മാ​റു​ന്നു എ​ന്ന് ചി​ന്തി​ക്കാ​ൻ ബി​ഹാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​രോ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ​യും പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ലേ​ലം​വി​ളി​യു​മാ​യി മാ​റു​മ്പോ​ൾ, അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​വു​ന്ന​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വ് ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    2025ലെ ​ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​ന്ദേ​ശം കൊ​ണ്ട​ല്ല, മ​റി​ച്ച് അ​ത് സ്ഥാ​പി​ച്ച അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ കീ​ഴ്‌​വ​ഴ​ക്കം കൊ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും ഓ​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക. പ​ണം​കൊ​ണ്ട് ഉ​ത്തേ​ജി​ത​മാ​യ വോ​ട്ടി​ങ് വി​ക​സ​ന​മ​ല്ല. അ​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ സാ​വ​ധാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള ശോ​ഷ​ണ​മാ​ണ്. ഈ ​പ്ര​വ​ണ​ത തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ, ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളോ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മി​ക​വോ അ​ല്ല ബാ​ങ്ക് ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​റു​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഭാ​വി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലെ വി​ജ​യി​യെ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക. അ​ള​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത കൊ​ടി​യ ദു​ര​ന്ത​മാ​യി​രി​ക്കു​മ​ത്.

    ajphilip@gmail.com

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Nitish KumarNDABihar assembly election
    News Summary - Bihar assembly elections -Editorial column
    Similar News
    Next Story
    X