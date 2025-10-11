Begin typing your search above and press return to search.
    പ്ര​തി​ഭാ​ഷ​ണം
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 6:01 AM IST

    മി​സ്​ ക്വ​ട്ടേ​ഷ​നും സൂ​രി ന​മ്പൂ​തി​രി​പ്പാ​ടും

    text_fields
    bookmark_border
    മി​സ്​ ക്വ​ട്ടേ​ഷ​നും സൂ​രി ന​മ്പൂ​തി​രി​പ്പാ​ടും
    cancel

    തെ​റ്റാ​യി ഉ​ദ്ധ​രി​ക്കാ​മോ ഇ​ല്ല​യോ എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ പ​ല പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി തി​രി​ഞ്ഞ് ത​ർ​ക്കി​ക്കു​ക​യും ഒ​രു തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ ത​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് പി​രി​ഞ്ഞു​പോ​വു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​ണ് ഈ​യി​ടെ സാം​സ്​​കാ​രി​ക​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന സം​ഭ​വം. ഫാ​ൽ​കെ പു​ര​സ്​​കാ​രം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ മ​ഹാ​ക​വി കു​മാ​ര​നാ​ശാ​ന്റെ ‘വീ​ണ​പൂ​വി’​ലെ വ​രി​ക​ൾ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച​ത് തെ​റ്റി​പ്പോ​യ​താ​യി​രു​ന്നു ത​ർ​ക്ക​വി​ഷ​യം. അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞ വ​രി​ക​ൾ എ​വി​ടെ നി​ന്നാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പ​ല​രും കി​ണ​ഞ്ഞു പ​രി​ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ന​ട​ന്നി​ല്ല. ലോ​ക​ത്തെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം ഉ​ട​ൻ പ​രി​ഹാ​ര​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന എ.​ഐ​യെ തെ​റ്റു​തി​രു​ത്താ​ൻ കൂ​ട്ടു​പി​ടി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​ത് കൂ​ട്ട​ക്കു​ഴ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​ക്കി ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്ര വ​ഴി​തെ​റ്റി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലാ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് വി​വാ​ദ​വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ൽ പ​തി​വു​പോ​ലെ ജാ​തി, മ​ത, രാ​ഷ്ട്രീ​യ, വ​ർ​ഗ, വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ക​ല​ർ​ന്ന് വ​ഷ​ളാ​യി​ല്ല. ജ​ന്മ​നാ ത​ർ​ക്കി​ക​ളാ​യ മ​ല​യാ​ളീ​സ്​ കു​മാ​ര​നാ​ശാ​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഗ​ർ​വാ​സീ​സ്​ ആ​ശാ​നെ​പ്പോ​ലെ ക്ഷ​മി​ച്ചു​ക​ള​ഞ്ഞു. മോ​ഹ​ൻ ലാ​ലി​ന്റെ സോ​ഴ്സ്​ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ കു​റെ​പ്പേ​രെ​ങ്കി​ലും പ​ഴ​യ ക​വി​താ​പു​സ്​​ത​ക​ങ്ങ​ൾ മ​റി​ച്ചു​നോ​ക്കി​യ​താ​ണ് ആ​കെ​യൊ​രു ഗു​ണം.

    ഈ ​ഉ​ദ്ധ​ര​ണി​യും ഉ​ദ്ധ​രി​ക്ക​ലും പ​ണ്ടേ കു​ഴ​പ്പ​മാ​ണ്, വി​ശേ​ഷി​ച്ചും ക​വി​ത. അ​റി​യാ​ൻ വ​യ്യാ​ത്ത ക​വി​ത വേ​ണ്ടാ​ത്തി​ട​ത്ത് ഉ​ദ്ധ​രി​ക്കാ​ൻ പോ​യി ആ​കെ കു​ഴ​ച്ചു​മ​റി​ച്ചാ​ണ് ‘ഇ​ന്ദു​ലേ​ഖ’​യി​ലെ സൂ​രി ന​മ്പൂ​തി​രി​പ്പാ​ട് വെ​ട​ക്കാ​യ​ത്. ഇ​ന്ദു​ലേ​ഖ​യെ ത​ന്റെ കേ​മ​ത്തം ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സൂ​രി ന​മ്പൂ​തി​രി​പ്പാ​ട് ഒ​രു ശ്ലോ​ക​ത്തി​ൽ നി​ർ​ത്താ​തെ ര​ണ്ടാ​മ​തൊ​ന്നു കൂ​ടി ചൊ​ല്ലി പ​രി​ഹാ​സം വാ​ങ്ങി​ക്കെ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. സി.​വി. രാ​മ​ൻ​പി​ള്ള​യു​ടെ ‘ധ​ർ​മ​രാ​ജാ’​യി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തെ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നാ​യ ഉ​മ്മി​ണി​പ്പി​ള്ള രാ​ജാ​വി​ന്റെ ക​വി​ത​യി​ലെ ‘ജാ​ര​സം​ഗ​മ​ഘോ​ര​ദു​രാ​ചാ​ര’​ത്തെ ‘രാ​ജ​സം​ഗ​മ​ഘോ​ര ദു​രാ​ചാ​ര’​മാ​ക്കി പ​ണി ക​ള​ഞ്ഞി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    കുമാരനാശാൻ, ചങ്ങമ്പുഴ

    ഓ​ർ​ത്തു​നോ​ക്കി​യാ​ൽ, മി​സ്​ ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ൻ ഓ​ർ​മ​ക്ക് പ​റ്റു​ന്ന ഒ​രു പി​ശ​കു​മാ​ത്ര​മാ​ണ്; മ​നു​ഷ്യ​സ​ഹ​ജം. അ​ത്ത​രം പി​ശ​കു​ക​ൾ സൈ​ക്കോ​ള​ജി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ലൊ​ന്നാ​ണ് സ്രോ​ത​സ്സ് തെ​റ്റാ​യി​പ്പ​റ​യ​ൽ. സോ​ഴ്സ്​ മി​സാ​ട്രി​ബ്യൂ​ഷ​ൻ. സോ​ഴ്സ്​ മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ് എ​റ​ർ എ​ന്നും പ​റ​യും. മ​റ്റൊ​രാ​ളി​ൽ​നി​ന്നോ മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്തു​നി​ന്നോ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ കാ​ര്യം ഓ​ർ​മ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ​റ​യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് സ്രോ​ത​സ്സി​നെ​പ്പ​റ്റി​യു​ള്ള അ​വ്യ​ക്ത​ത​കൊ​ണ്ട് തെ​റ്റാ​യി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്ന​ത്. വ​സ്​​തു​ത​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ മു​മ്പു​നേ​ടി​യ അ​റി​വ് എ​വി​ടെ നി​ന്നാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് കൃ​ത്യ​മാ​യി ഓ​ർ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ പോ​കു​ന്ന​തി​നെ സോ​ഴ്സ്​ അ​മ്നീ​സി​യ എ​ന്നും പ​റ​യും. ഉ​ത്ത​മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു പി​ശ​കി​പ്പോ​യ​ത് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള വി​വേ​കം മ​റ്റു മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് മി​സ്​ ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ന്റെ പേ​രി​ൽ ആ​രും ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ൻ കൊ​ടു​ക്കാ​ത്ത​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​നഃ​പൂ​ർ​വം മി​സ്​​ക്വോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രും എ​ന്നെ മി​സ്​​ക്വോ​ട്ട് ചെ​യ്തെ​ന്ന് വെ​റു​തേ പ​റ​യു​ന്ന​വ​രു​മു​ണ്ട്. ഒ​രാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ലോ എ​ഴു​തി​യ​തി​ലോ നി​ന്ന് അ​പ്പു​റ​വും ഇ​പ്പു​റ​വു​മി​ല്ലാ​തെ ഒ​രു ഭാ​ഗം ഇ​ള​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത് വി​വാ​ദ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ആ​ദ്യ​വി​ഭാ​ഗം. അ​ർ​ഥം വ​ള​ച്ചൊ​ടി​ക്കു​ന്ന വ്യാ​ജ ഉ​ദ്ധ​ര​ണി​ക്കാ​ർ. ഒ​രു​ത​രം ഇ​ൻ​ഫോ​ർ​മ​ൽ ഫാ​ല​സി. അ​തു​കേ​ട്ട് കൂ​ടെ​ച്ചാ​ടി ബ​ഹ​ളം വെ​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മു​ണ്ട്. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ ധാ​രാ​ള​മു​ണ്ട്. പ​ണി പാ​ളി​പ്പോ​യാ​ൽ എ​ന്നെ മി​സ്​​ക്വോ​ട്ട് ചെ​യ്തെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ നോ​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​നേ​താ​ക്ക​ളാ​ണ് ര​ണ്ടാം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ക​ക്ഷി. ഈ ​സൂ​ത്ര​മ​റി​യു​ന്ന നാ​ട്ടു​കാ​ർ അ​ത​ങ്ങ് ക്ഷ​മി​ക്കും.

    ഇ​തൊ​ക്കെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും മി​സ്​​ക്വ​ട്ടേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് വെ​റും ഓ​ർ​മ​പ്പി​ശ​കി​ന​പ്പു​റം മ​റ്റു ചി​ല സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളൊ​ക്കെ​യു​ണ്ട്. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ലെ​ക്സി​ക്കോ​ഗ്രാ​ഫ​റാ​യ എ​ലി​സ​ബ​ത്ത് നോ​ൾ​സ്​ എ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്ത് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ഒ​രു പു​സ്​​ത​ക​മു​ണ്ട്: ‘അ​വ​ർ പ​റ​യാ​ത്ത​തെ​ന്തെ​ല്ലാം: തെ​റ്റാ​യ ഉ​ദ്ധ​ര​ണി​ക​ളു​ടെ പു​സ്​​ത​കം’ (വാ​ട്ട് ദേ ​ഡി​ഡ്നോ​ട്ട് സേ: ​എ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് മി​സ്​ ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ൻ​സ്). ഓ​ക്സ്​​ഫ​ഡ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി പ്ര​സാ​ണ് 2006ൽ ​ഈ ര​സി​ക​ൻ പു​സ്​​ത​കം പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ആ​രും പ​റ​യാ​ത്ത​തും എ​ഴു​താ​ത്ത​തു​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തെ​റ്റാ​യി ഉ​ദ്ധ​രി​ക്കു​ക​യും പി​ന്നീ​ട​വ ആ​ളു​ക​ളു​ടെ പൊ​തു​ഭാ​ഷാ​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ത്തീ​രു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​ന്റെ ഒ​ട്ടേ​റെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ലി​സ​ബ​ത്ത് നോ​ൾ​സ്​ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു, വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളോ​ടെ. നെ​പ്പോ​ളി​യ​ന്റേ​താ​യി ഉ​ദ്ധ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​റു​ള്ള ഒ​രു വാ​ക്യ​മു​ണ്ട്: ‘ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന ഭീ​മ​നാ​ണ് ചൈ​ന. പ​ക്ഷേ, അ​ത് ഉ​ണ​ർ​ന്നാ​ൽ ലോ​കം വി​റ​യ്ക്കും.’ നെ​പ്പോ​ളി​യ​ൻ അ​ങ്ങ​നെ പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യി ഒ​രു തെ​ളി​വും ഇ​തു​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ​ക്കും ച​രി​ത്ര​മെ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ​ക്കും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ആ ​ഉ​ദ്ധ​ര​ണി പ്ര​ച​രി​ച്ചു​പോ​രു​ന്നു. ആ​ർ​ത​ർ കോ​ന​ൻ ഡോ​യി​ലി​ന്റെ ഷെ​ർ​ല​ക് ഹോം​സ്​ ക​ഥ​ക​ളി​ൽ ആ ​ഡി​റ്റ​ക്ടി​വ് ത​ന്റെ നി​ത്യ​സ​ഹ​ചാ​രി​യാ​യ ഡോ​ക്ട​ർ വാ​ട്സ​ണോ​ട് ‘എ​ലി​മെ​ന്റ​റി, മൈ ​ഡി​യ​ർ വാ​ട്സ​ൺ’ എ​ന്നു​പ​റ​യു​ന്ന​താ​യി ഒ​രു വാ​ക്യം വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഉ​ദ്ധ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​റു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഷെ​ർ​ല​ക് ഹോം​സി​നെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​ക്കി ഡോ​യ്ൽ എ​ഴു​തി​യ 56 ചെ​റു​ക​ഥ​ക​ളി​ലും നാ​ല് നോ​വ​ലു​ക​ളി​ലും അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു വാ​ക്യ​മി​ല്ല. യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ പി.​ജി. വോ​ഡ്ഹൗ​സി​ന്റെ ‘സ്​​മി​ത്ത്, ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റ്’ (Psmith, Journalist) എ​ന്ന 1915ലെ ​നോ​വ​ലി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട വാ​ക്യ​മാ​ണ​ത്: ‘എ​ലി​മെ​ന്റ​റി മൈ ​ഡി​യ​ർ വാ​ട്സ​ൺ, എ​ലി​മെ​ന്റ​റി’. ന​മ്മു​ടെ വി.​കെ.​എ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ‘ഷെ​ർ​ല​ക് ഹോം​സ്​’ എ​ന്ന ചെ​റു​ക​ഥ​യി​ൽ ഈ ​എ​ലി​മെ​ന്റ​റി​യെ ഒ​ന്ന് ക​ളി​യാ​ക്കി​വി​ട്ടി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. ഷെ​ർ​ല​ക് ഹോം​സി​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ചാ​തു​രി വി​വ​രി​ച്ച് വി​ര​ട്ടി​യ സു​ഹൃ​ത്തി​നെ ആ ​മ​ട്ടി​ൽ ‘ഡി​ഡ​ക്ഷ​ൻ’ ന​ട​ത്തി തി​രി​ച്ചു​വി​ര​ട്ടു​ന്ന ക​ഥ​യാ​ണ​ത്. വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ പോ​കു​ന്ന സ്​​കൂ​ള​ധ്യാ​പി​ക ഒ​രു എ​ലി​മെ​ന്റ​റി സ്​​കൂ​ൾ ടീ​ച്ച​റാ​ണെ​ന്ന് ക​ഥ​യി​ലെ ഞാ​ൻ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്നു. ടീ​ച്ച​റു​ടെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ ഊ​ഹി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തു​ക​ണ്ട് വി​ര​ണ്ട സു​ഹൃ​ത്തി​നോ​ട് ഞാ​ൻ പ​റ​യു​ന്നു: ‘അ​വ​ൾ എ​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യാ​ണ്, അ​മ്മാ​ളു​ക്കു​ട്ടി.’

    നി​ര​ന്ത​രം ആ​ളു​ക​ൾ തെ​റ്റി ഉ​ദ്ധ​രി​ക്കു​ന്ന വ​രി​ക​ൾ പ​ല​തു​ണ്ട്. കോ​ൾ​റി​ജി​ന്റെ പ്ര​ശ​സ്​​ത കാ​വ്യ​മാ​യ ‘ദ ​റൈം ഓ​ഫ് ദ ​എ​ൻ​ഷ്യ​ന്റ് മാ​രി​ന​റി’​ലെ ‘വാ​ട്ട​ർ വാ​ട്ട​ർ എ​വ​രി​വെ​യ​ർ നോ​ർ എ േ​ഡ്രാ​പ് ടു ​ഡ്രി​ങ്ക്’ (‘വെ​ള്ളം വെ​ള്ളം സ​ർ​വ​ത്ര തു​ള്ളി​കു​ടി​ക്കാ​നി​ല്ല’) എ​ഴു​ത്തി​ലും പ​റ​ച്ചി​ലി​ലും ക്ലാ​സ്​ മു​റി​യി​ലു​മൊ​ക്കെ ‘നോ​ട്ട് എ േ​ഡ്രാ​പ് ടു ​ഡ്രി​ങ്ക്’ എ​ന്നാ​യി മാ​റാ​റു​ണ്ട്. ഗൂ​ഗി​ൾ ചെ​യ്താ​ൽ എ.​ഐ​യും അ​തു​ത​ന്നെ പ​റ​യും. ഷേ​ക്സ്​​പി​യ​റു​ടെ ‘ഓ​ൾ ദാ​റ്റ് ഗ്ലി​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ്​ ഈ​സ്​ നോ​ട്ട് ഗോ​ൾ​ഡ്’ (മി​ന്നു​ന്ന​തെ​ല്ലാം പൊ​ന്ന​ല്ല) ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ചു​ദ്ധ​രി​ച്ച് ‘ഗ്ലി​റ്റേ​ഴ്സാ’​യി​പ്പോ​യി​ട്ടു​ണ്ട്, ര​ണ്ടി​നും അ​ർ​ഥം ഒ​ന്നു​ത​ന്നെ​യെ​ങ്കി​ലും. ച​ങ്ങ​മ്പു​ഴ​യു​ടെ ‘കാ​ന​ന​ച്ഛാ​യ​യി​ലാ​ടു​മേ​യ്ക്ക​ൽ’, ചി​ല​ർ​ക്ക് ‘കാ​ന​ന​ച്ചോ​ല​യി​ലാ​ടു​മേ​യ്ക്ക​ലാ’​വും. ഇ​തൊ​ക്കെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ചി​ല മി​സ്​ ക്വ​ട്ടേ​ഷ​നു​ക​ൾ പി​ന്നീ​ട് ശൈ​ലി​ക​ളാ​യി ഭാ​ഷ​യി​ലു​റ​ക്കും. ഷേ​ക്സ്​​പി​യ​റു​ടെ ‘കി​ങ് ജോ​ൺ’ നാ​ട​ക​ത്തി​ലെ നാ​ലാ​മ​ങ്ക​ത്തി​ൽ ‘ത​നി​ത്ത​ങ്ക​ത്തി​ന് സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശു​ന്ന​തും ലി​ല്ലി​പ്പൂ​വി​ന് ചാ​യം തേ​ക്കു​ന്ന​തും മ​ല്ലി​പ്പൂ​വി​ന് സു​ഗ​ന്ധം ത​ളി​ക്കു​ന്ന​തും മ​ഴ​വി​ല്ലി​ന് മ​റ്റൊ​രു നി​റം ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തും മെ​ഴു​തി​രി​വെ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​കാ​ശ​ത്തി​ന് ക​ണ്ണെ​ഴു​തു​ന്ന​തും’ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ധി​ക​പ്പ​റ്റു​ക​ളെ​പ്പ​റ്റി പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ‘റ്റു ​ഗി​ൽ​ഡ് റി​ഫൈ​ൻ​ഡ് ഗോ​ൾ​ഡ്, റ്റു ​പെ​യി​ന്റ് ദ ​ലി​ലി’ എ​ന്ന ഷേ​ക്സ്​​പി​യ​ർ ശൈ​ലി ആ​ളു​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു​പ​റ​ഞ്ഞ് ‘ഗി​ൽ​ഡ് ദ ​ലി​ലി’​യാ​യി മാ​റി. അ​തൊ​രു ശൈ​ലി​യാ​യി ഉ​റ​യ്ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ‘പൊ​ന്നു​ങ്കു​ട​ത്തി​നു പൊ​ട്ടു​വേ​ണ്ടാ’​ത്ത​തു​പോ​ലെ.

    എ​ങ്കി​ലും ഉ​ദ്ധ​ര​ണി തെ​റ്റാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ (തെ​റ്റാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ​വേ​ണ്ടി എ​ഴു​തി വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും) ന​ല്ല​ത്. ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ശ്ലോ​കം മ​റ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് അ​തെ​ഴു​തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ആ​ളെ വി​ടു​ക​യും അ​യാ​ൾ വ​രി​മ​റ​ന്ന് മ​റ്റൊ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ ശ്ലോ​കം എ​ഴു​തി​ക്കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​യാ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​വു​മാ​യി ഒ​രു ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത വേ​റൊ​ന്ന് എ​ഴു​തി​ക്കൊ​ടു​ത്ത​ത് വാ​യി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ കു​ഴ​പ്പ​ത്തി​ലാ​വു​ക​യും ചെ​യ്ത സൂ​രി ന​മ്പൂ​തി​രി​പ്പാ​ടി​നെ​പ്പോ​ലെ​യാ​വും. മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച വ​രി​യു​ടെ ക​ർ​ത്താ​വി​നെ തേ​ടി ന​ട​ന്ന കാ​വ്യ​കു​തു​കി​ക​ളെ നാ​ട്ടി​ലെ ക​വി​ക​ളു​ടെ മു​ഴു​വ​ൻ പേ​രും ഇ​ല്ലാ​ക്ക​വി​ത​ക​ളു​ടെ പേ​രും​പ​റ​ഞ്ഞ് എ.​ഐ പ​റ്റി​ച്ച​തു​പോ​ലെ​യു​മാ​വും. ബി.​എ. ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ന്റെ സി​ല​ബ​സി​ൽ അ​ടു​ത്ത സ​മ​യ​ത്ത് പാ​ബ്ലോ നെ​രൂ​ദ എ​ഴു​താ​ത്ത ഒ​രു ക​വി​ത​യു​ടെ പേ​ര് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഒ​രു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. നി​ർ​ദേ​ശ​ക​നാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​നെ പ​റ്റി​ച്ച​ത് ചാ​റ്റ് ജി​പി​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. ചാ​റ്റ് ജി​പി​ടി​യും മ​റ്റ് ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​ക​ളും ക​വി​ത​യെ​ഴു​തു​മെ​ങ്കി​ലും യ​ഥാ​ർ​ഥ ക​വി​ത​യു​ടെ ക​ഴു​ത്തി​ൽ ക​ത്തി​വെ​ക്കു​മെ​ന്നും​കൂ​ടി ഓ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് ന​ല്ല​താ​ണ്.

