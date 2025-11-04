Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    നാലാംകണ്ണ്
    Posted On
    4 Nov 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 6:31 AM IST

    കേ​ര​ളം ഏ​ഴാം ദ​ശ​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​മ്പോ​ള്‍

    ഹി​ന്ദു​ത്വ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്രം കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ നേ​ടു​ന്ന മേ​ല്‍ക്കൈ ‘ഇ​ത് കേ​ര​ള​മാ​ണ്’ എ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ ക​ഠി​ന​മാ​യി പി​ടി​ച്ചു​ല​ക്കു​ന്ന​ത് ന​മു​ക്കി​നി​യും അ​വ​ഗ​ണി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യി​ല്ല
    കേ​ര​ളം ഏ​ഴാം ദ​ശ​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​മ്പോ​ള്‍
    കേ​ര​ളം ഒ​രു സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ട് 69 വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു സ്വ​യം​സ​മ്പൂ​ര്‍ണ ദേ​ശീ​യ​ത​യാ​യി ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യി അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ് കേ​ര​ളം. അ​തി​ന്റെ കാ​ര​ണം, കേ​ര​ളം എ​ന്ന പ​ദം വ​ള​രെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ഒ​ന്നാ​ണ് എ​ന്ന​താ​ണ്. അ​ത് ഇ​ന്നു​കാ​ണു​ന്ന ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത് എ​ന്നു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ട് അ​മൂ​ര്‍ത്ത​മാ​യ വ​രേ​ണ്യ ദേ​ശീ​യ​ബോ​ധം ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ നേ​ര​ത്തേ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ത് ഇ​ഴ​പി​രി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ​ല വൈ​രു​ധ്യ​ങ്ങ​ളും സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ളും ന​മു​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​വു​മെ​ങ്കി​ലും ‘ദേ​ശീ​യ​ത’ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് ഐ​ക്യ​കേ​ര​ള സ​ങ്ക​ൽ​പം ത​ന്നെ​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്-​ഒ​രു ഭാ​വ​നാ​കേ​ര​ളം ച​രി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ അ​മൂ​ര്‍ത്ത​മാ​യി നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്നു,

    ഏ​തോ ചേ​ര​രാ​ജാ​വ് അ​ത് വി​ഭ​ജി​ക്കു​ന്നു, കൊ​ളോ​ണി​യ​ല്‍കാ​ല​ത്ത് പു​തി​യ സം​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ഭ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​കു​ന്നു, പി​ന്നീ​ട് സ്വാ​ത​ന്ത്യ്രാ​ന​ന്ത​രം കേ​ര​ളം വീ​ണ്ടും സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​ത് ഒ​രു ‘ക​പ​ട​ബോ​ധ’​മാ​വാ​മെ​ങ്കി​ലും, ദൃ​ഢീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ദേ​ശീ​യ​ബോ​ധ​വും ഇ​തി​ല്‍ ഉ​ള്‍ച്ചേ​ര്‍ന്നി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ അ​തി​നു​ള്ളി​ലെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ വൈ​രു​ധ്യ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​കേ​ര​ളം രൂ​പാ​ന്ത​ര​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഫ്യൂ​ഡ​ൽ കേ​ര​ള​മു​ണ്ട്, ജാ​തി​കേ​ര​ള​മു​ണ്ട്. മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് പി​ച്ച​വെ​ച്ചു​വ​ന്ന കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ കേ​ര​ള​മു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ള്‍ നി​യോ​ലി​ബ​റ​ല്‍ ആ​ഗോ​ള​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ല്‍ മ​ത​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ ദേ​ശീ​യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ ബ​ഹു​വി​ധ​മാ​യ സം​ഘ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ നേ​രി​ടു​ന്ന വ​ര്‍ത്ത​മാ​ന കേ​ര​ള​മു​ണ്ട്. ഈ ​സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ളെ​യും വൈ​രു​ധ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ത്ത വി​ശ​ക​ല​ന​ങ്ങ​ള്‍ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി സ്വ​യം റ​ദ്ദു​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​യാ​ണ്.

    പി.​എം ശ്രീ​യും അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​രും

    ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ഭാ​വി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചി​ല ചി​ന്ത​ക​ള്‍ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​ണ്ടാ​യ സം​വാ​ദ​ത്തി​ല്‍ മൂ​ന്നു​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​മാ​യു​ള്ള​ത്. ഒ​ന്ന് പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ അ​ടി​മു​ടി കാ​വി​വ​ത്ക​ര​ണ സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള​താ​ണ് എ​ന്ന ച​ർ​ച്ച സ​ജീ​വ​മാ​കാ​ൻ ഈ ​സം​വാ​ദം സ​ഹാ​യി​ച്ചു. യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ർ​ക്കും സം​ശ​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ത് ഒ​പ്പി​ട്ടു​വെ​ന്ന് പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ള​ഞ്ഞ​വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ ഇ​ത് അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. മ​റ്റു ഫ​ണ്ടി​ങ്ങു​ക​ൾ ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ൽ​കാ​തി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​കാ​ര്യ​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ​ത​ന്നെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി മ​ര​വി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള കൂ​ട്ടാ​യ തീ​രു​മാ​നം ഒ​ടു​വി​ല്‍ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വെ​ന്ന​ത് ആ​ശാ​വ​ഹ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള ഒ​രു കാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര്യം കേ​ന്ദ്രം ഫെ​ഡ​റ​ലി​സ​ത്തെ ആ​യു​ധ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് എ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ന് പ​ര​ക്കെ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചു എ​ന്ന​താ​ണ്. ഫ​ണ്ടി​ങ്ങും പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​വും കൂ​ട്ടി​ക്ക​ല​ർ​ത്താ​നാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം പ​ക​ൽ​പോ​ലെ വെ​ളി​പ്പെ​ട്ടു. മൂ​ന്നാ​മ​ത് കേ​ന്ദ്ര ഫ​ണ്ടി​ങ്ങ​ല്ല പ്ര​ശ്നം, അ​ത് പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര ആ​യു​ധ​മാ​ക്കു​ന്ന സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് എ​ന്ന​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. വി​ശേ​ഷി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ക​ണ്‍ക​റ​ന്റ് ലി​സ്റ്റി​ല്‍ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യെ​ന്ന കോ​ത്താ​രി ക​മീ​ഷ​ന്‍ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ലെ നി​ർ​ദേ​ശം നി​ര​വ​ധി സ​മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തി അം​ഗീ​ക​രി​പ്പി​ച്ച​ത് കേ​ന്ദ്ര ഫ​ണ്ടി​ങ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​നാ​ണ്. അ​ല്ലാ​തെ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് ഭ​ര​ണ​നി​ര്‍വ​ഹ​ണ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ട​പെ​ടാ​നോ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നോ അ​ല്ല. ഈ ​ച​ര്‍ച്ച​യി​ല്‍ പ​ല​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഭി​ന്ന​ത​ക​ളും സ്പ​ർ​ധ​ക​ളും പോ​രു​ക​ളു​മൊ​ക്കെ ഉ​യ​ര്‍ന്നെ​ങ്കി​ൽ​പോ​ലും അ​തി​ന​പ്പു​റ​ത്ത് ഒ​രു ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സി​വി​ൽ​ സ​മൂ​ഹം ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട നി​ല​പാ​ടെ​ന്താ​ണെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റും ജ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ ഒ​രു വൈ​രു​ധ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന് പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി മ​ര​വി​പ്പി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തോ​ടു​കൂ​ടി വ്യ​ക്ത​മാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ കാ​ര്യം അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സം​വാ​ദ​മാ​ണ്. യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ആ ​പ്ര​ക്രി​യ ചി​ല മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ വ​ള​രെ നേ​ര​ത്തേ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ കൃ​ത്യ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു ക്ഷേ​മ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ണ്ടാ​യി എ​ന്ന​ത് ഇ​ന്ന​ത്തെ നി​യോ​ലി​ബ​റ​ൽ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ തീ​രേ അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട ഒ​ന്ന​ല്ല. കാ​ര​ണം ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും​ത​ന്നെ ഏ​തു​ത​ര​ത്തി​ലു​മു​ള്ള ക്ഷേ​മ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ​യും നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്ന മൂ​ല​ധ​ന​സ​മീ​പ​നം ശ​ക്ത​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് കേ​ര​ള​വും തെ​ല​ങ്കാ​ന​യും​പോ​ലു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ നി​യോ ലി​ബ​റ​ൽ​വി​രു​ദ്ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ ദു​ർ​ബ​ല​മെ​ങ്കി​ലും സാ​ർ​ഥ​ക​മാ​യ ക​ണ്ണി​ക​ളാ​യി മാ​റു​ന്ന​ത്.

    അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​ര്‍ എ​ന്ന സൂ​ച​കം എ​ങ്ങ​നെ​യു​ണ്ടാ​കു​ന്നു, അ​തി​ന്റെ സാം​ഖി​ക​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​ണ് എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളാ​വാം. പ​ക്ഷേ, അ​ത്ത​രം ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ള്‍ക്ക് ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക മൂ​ല്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന​ത് വി​സ്മ​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല. അ​തി​ദ​രി​ദ്ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക, ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ഇ​ട​പെ​ട​ല്‍ നി​ല​വി​ലു​ള്ള അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വ​രു​ന്ന അ​തി​ദ​രി​ദ്ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​മോ, ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തേ​ത് ഡോ. ​കെ.​പി. ക​ണ്ണ​ന്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​തു​പോ​ലെ നി​രാ​ലം​ബ വി​ഭാ​ഗം മാ​ത്ര​മാ​ണോ തു​ട​ങ്ങി​യ ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍ തീ​ര്‍ച്ച​യാ​യും ന​ട​ത്താ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ദ​ലി​ത്‌-​ആ​ദി​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും വി​മ​ര്‍ശ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ദാ​രി​ദ്ര്യ​മെ​ന്ന​ത് എ​പ്പോ​ഴും ആ​പേ​ക്ഷി​ക​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​തി​ന് ചി​ല മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ത്ത​രം മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ കാ​ല​ത്തേ​ക്കു​മു​ള്ള​വ​യ​ല്ല. പ​ക്ഷേ, ഇ​ന്ന​ത്തെ ആ​ഗോ​ള നി​യോ​ലി​ബ​റ​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ് ഏ​തു ചെ​റി​യ ക്ഷേ​മ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​മെ​ന്ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യം പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. കേ​ര​ള​മ​ട​ക്കം ഏ​ത് സം​സ്ഥാ​ന​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ദു​ർ​ബ​ല​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും അ​വ​ർ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി മൊ​ബി​ലി​റ്റി ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തും ആ ​അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ വ​ള​രെ സാ​ർ​ഥ​ക​മാ​യ സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ്. എ​ഴു​പ​തു​ക​ളി​ലെ സി.​പി.​ഐ അ​ട​ങ്ങി​യ മു​ന്ന​ണി​യൊ​ഴി​ച്ചാ​ല്‍, കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​നു മു​ന്‍തൂ​ക്ക​മു​ള്ള സ​ര്‍ക്കാ​റു​ക​ള്‍ ക്ഷേ​മ​രാ​ഷ്ട്രീ​യം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കൈ​യൊ​ഴി​ഞ്ഞു എ​ന്നു​പ​റ​യാ​ന്‍ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അ​തി​നോ​ട് തു​റ​ന്ന സ​മീ​പ​നം സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന​തും യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ണ്.

    ആ​ഗോ​ള​വ​ത്കൃ​ത സം​സ്ഥാ​നം

    യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ നാം ​നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്നം കേ​ര​ളം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഗോ​ള​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് എ​ന്ന​താ​ണ്. പ​ഴ​യ കേ​ര​ളം ചു​രു​ങ്ങു​ക​യും പു​തി​യ കേ​ര​ളം ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ വി​ക​സി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്. അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന വീ​ടു​ക​ൾ​ക്കൊ​ക്കെ നി​കു​തി ചു​മ​ത്തും എ​ന്നു​പ​റ​യു​മ്പോ​ള്‍ സ​ർ​ക്കാ​ർ​ത​ന്നെ ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​വ​ശം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ർ​ഥ​മാ​കു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ഴു​ള്ള​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വീ​ടു​ക​ൾ അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് കേ​ര​ളം പോ​കു​ന്ന​ത്. പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​ർ വൃ​ദ്ധ​സ​ദ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ർ മ​റ്റു ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും പോ​കു​ന്ന​ത് ഭൂ​താ​തു​ര​ത​യോ​ടെ കാ​ണേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മ​ല്ല. പ​ത്തൊ​മ്പ​താം നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​മു​ത​ല്‍ പ്ര​ബ​ല​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തി​ന്‍റെ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​ണ് ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ.

    ആ​ഗോ​ള​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ചി​ന്ത ആ​ഗോ​ള​വ​ത്കൃ​ത​മാ​യി​രി​ക്കും. ആ​ഗോ​ള​വ​ത്കൃ​ത​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന സ​ങ്ക​ൽ​പ​മാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​നു​മു​ള്ള​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ തെ​ക്ക​ന്‍ ഗോ​ളാ​ർ​ധ​ത്തി​ലെ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കി​ടു​ന്ന ഒ​രു ആ​ശ​ങ്ക​യാ​ണ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം എ​ങ്ങ​നെ സാ​ധ്യ​മാ​വു​മെ​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലും അ​തി​ന്റെ അ​നു​ര​ണ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ശ്നം കാ​ല​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ ക​ട​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​ഭാ​സ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ള്‍ അ​ധി​കം ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്നി​ല്ല എ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ്. എ​ന്താ​ണു​വേ​ണ്ട​ത് എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ഭി​പ്രാ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വാ​മെ​ങ്കി​ൽ​പോ​ലും 1980ക​ൾ മു​ത​ൽ​ക്കു​ത​ന്നെ വി​ക​സി​ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​പ്പ​മെ​ത്തു​ക എ​ന്ന ഫെ​റ്റി​ഷ് യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​മു​ണ്ട്.

    അ​ത് ഒ​രു തെ​റ്റാ​യോ പാ​പ​മാ​യോ കാ​ണേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മി​ല്ല. അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യി ശ​രി​യാ​യ മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ല്‍, കാ​ല​ദേ​ശ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ളെ ക​ട​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​നം, ആ​ഗോ​ള​താ​പ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​തി​ഭാ​സ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്നി​ല്ല. ഈ ​ച​ർ​ച്ച​ത​ന്നെ ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​കാ​ത്ത​തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം ഇ​തി​നോ​ടു​ള്ള നി​ർ​മ​മ​ത​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് വി​ക​സ​ന​വും സു​സ്ഥി​ര​ത​യും എ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു​മി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​ശ്ച​യ​ക്കു​റ​വു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ പ​ഴ​യ പ​രി​സ്ഥി​തി​വാ​ദ​വും പ​ഴ​യ വി​ക​സ​ന​വാ​ദ​വും ഒ​രു​പോ​ലെ പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ലാ​വു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ല്‍, കാ​വി​വ​ത്ക​ര​ണം ഒ​രു മ​ധ്യ​വ​ര്‍ഗ ചി​ന്ത​യെ​ന്ന ത​ല​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് എ​ല്ലാ ജാ​തി-​വ​ര്‍ഗ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും-​എ​ന്തി​ന്, അ​തി​ന്റെ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ ഇ​ര​ക​ളാ​യ ചി​ല ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലും ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന വ​സ്തു​ത​യാ​ണ് കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​യു​ടെ ഏ​ഴാം​ദ​ശ​ക​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ എ​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്‌. ഹി​ന്ദു​ത്വ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്രം കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ നേ​ടു​ന്ന മേ​ല്‍ക്കൈ ‘ഇ​ത് കേ​ര​ള​മാ​ണ്’ എ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ ക​ഠി​ന​മാ​യി പി​ടി​ച്ചു​ല​ക്കു​ന്ന​ത് ന​മു​ക്കി​നി​യും അ​വ​ഗ​ണി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യി​ല്ല.

