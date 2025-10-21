Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    നാലാംകണ്ണ്
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 6:00 AM IST

    യൂ​നി​ഫോം വി​വാ​ദം: പ​ഠി​ക്കേ​ണ്ട​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വ്യാ​ക​ര​ണം

    യൂ​നി​ഫോം വി​വാ​ദം: പ​ഠി​ക്കേ​ണ്ട​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വ്യാ​ക​ര​ണം
    കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പൂനൂർ ഗവ. ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കെട്ടിട ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ശിരോവസ്ത്രമണിഞ്ഞ് പൂച്ചെണ്ടുമായെത്തിയ കുട്ടിയെ ചേർത്തു പിടിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി


    വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി

    എ​ല്ലാം ഒ​രു നാ​യ്ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ പേ​രി​ല്‍’ (All About a Dog) എ​ന്നൊ​രു ചെ​റു​ക​ഥ എ.​ജി. ഗാ​ര്‍ഡി​ന​ര്‍ (A.G. Gardiner) എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ല​ണ്ട​നി​ലെ ഒ​രു ശീ​ത​കാ​ല രാ​ത്രി​യി​ല്‍ ദീ​ര്‍ഘ​ദൂ​ര​യാ​ത്ര​ക്കു​ള്ള ബ​സി​ല്‍ ക​യ​റി​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​യു​ടെ മ​ടി​യി​ല്‍ ചെ​റി​യൊ​രു നാ​യ്ക്കു​ട്ടി​യെ ക​ണ്ട ക​ണ്ട​ക്ട​ര്‍, നി​യ​മം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ബ​സി​ന്റെ ത​ണു​ത്ത അ​പ്പ​ര്‍ഡെ​ക്കി​ല്‍ പോ​യി​രി​ക്കാ​ന്‍ അ​വ​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ക​ഥ​യു​ടെ ഇ​തി​വൃ​ത്തം. എ​ന്നാ​ല്‍, പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട വ​ള​ര്‍ത്തു​മൃ​ഗ​ത്തെ ആ ​കൊ​ടും​ത​ണു​പ്പി​ല്‍ മ​രി​ക്കാ​ന്‍ വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കാ​ന്‍ അ​വ​ര്‍ ത​യാ​റാ​വു​ന്നി​ല്ല. ബ​സ് അ​പ്പോ​ഴേ​ക്ക് കു​റേ​ദൂ​രം സ​ഞ്ച​രി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ക​ണ്ട​ക്ട​ര്‍ വ​ണ്ടി നി​ര്‍ത്തി​യി​ടു​ക​യും നാ​യ്ക്കു​ട്ടി​യെ മു​ക​ളി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ല്ലാ​തെ ഇ​നി യാ​ത്ര പു​റ​പ്പെ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് ശ​ഠി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ അ​യാ​ളോ​ട് ത​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഈ ​ചെ​റി​യ​മൃ​ഗം അ​വ​രു​ടെ മ​ടി​യി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ പ്ര​ശ്ന​മൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്ന് അ​നു​ന​യി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ല്‍, അ​തൊ​ന്നും കേ​ള്‍ക്കാ​ന്‍ അ​യാ​ള്‍ ത​യാ​റാ​വു​ന്നി​ല്ല. രോ​ഗി​യും അ​വ​ശ​യു​മാ​യ ആ ​സ്ത്രീ മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​യി​ട്ടേ അ​യാ​ള്‍ വ​ണ്ടി​വി​ടു​ന്നു​ള്ളൂ. മു​ഴു​വ​ന്‍ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും വെ​റു​പ്പാ​ണ് അ​യാ​ള്‍ക്ക് കി​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    ചെ​റി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ള്‍, പ​ല സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പേ​രി​ല്‍ നാം ​ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​വെ​ക്കാ​റു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ല്‍, അ​വ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ക്ഷ​രാ​ര്‍ഥ​ത്തി​ല്‍ ആ​വ​രു​തെ​ന്നും മാ​നു​ഷി​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക​ളോ​ടെ വേ​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ഗാ​ര്‍ഡി​ന​ര്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പ​ള്ളു​രു​ത്തി സെ​ന്റ്‌ റീ​ത്താ​സ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍, എ​ട്ടാം ക്ലാ​സു​കാ​രി​യാ​യ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി ആ​ർ​ട്സ് ഡേ​ക്ക് സ്കൂ​ളി​ല്‍ ഹി​ജാ​ബ് ധ​രി​ച്ച​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ണ്ടാ​ക്കി​യ പു​കി​ലു​ക​ള്‍ ആ ​ചെ​റി​യ യൂ​നി​ഫോം ലം​ഘ​ന​ത്തെ​ക്കാ​ളും വ​ലി​യ സി​വി​ല്‍ സം​സ്കാ​ര​രാ​ഹി​ത്യ​മാ​യി എ​ന്ന​ത് ഭാ​വി​കേ​ര​ള​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ത​ന്നെ ചി​ല ആ​ശ​ങ്ക​ക​ള്‍ ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഹെ​ലീ​ന ആ​ല്‍ബി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ള്‍

    പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ ഹെ​ലീ​ന ആ​ല്‍ബി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളി​ലെ സ​ങ്കു​ചി​ത​ത്വം ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ല്‍ വ​ലി​യ തി​രി​ച്ച​ടി ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ള്‍ ഗേ​റ്റ് ക​ട​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ത​ന്നെ ഹി​ജാ​ബ് അ​ഴി​ച്ചു​മാ​റ്റി ബാ​ഗി​ൽ​വെ​ച്ച് ക്ലാ​സി​ല്‍ ക​യ​റേ​ണ്ട ഒ​രു സ്കൂ​ളാ​ണ് സെ​ന്റ്‌ റീ​ത്താ​സ് സ്കൂ​ള്‍. അ​ത് കു​ട്ടി കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​ന്നേ​ദി​വ​സം ക്ലാ​സി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി ആ​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്‌ കു​ട്ടി ഹി​ജാ​ബ് അ​ഴി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​തി​രു​ന്ന​ത്. അ​ത് ഒ​രു വ​ലി​യ അ​പ​രാ​ധ​മാ​യി ക​ണ്ട​താ​ണ് പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് വ​ഴി​തെ​ളി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, കേ​ര​ളം​പോ​ലെ​യു​ള്ള സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ല്‍-​ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ ശി​രോ​വ​സ്ത്രം അ​ഴി​പ്പി​ച്ചും മു​ഖ​ത്ത​ടി​ച്ചും ഹെ​ലീ​നെ​യെ​പ്പോ​ലെ പു​രോ​ഹി​ത​ക​ളാ​യ വി​ശ്വാ​സി​നി​ക​ളെ അ​പ​മാ​നി​ക്കു​ന്ന ഓ​രോ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും ഒ​പ്പം​നി​ല്‍ക്കു​ക​യും ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍-​ഒ​രു ശി​രോ​വ​സ്ത്ര​വി​വാ​ദം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​നു​ള്ള ബാ​ധ്യ​ത ല​ത്തീ​ന്‍ ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ വി​ശ്വാ​സി​ക​ള്‍ക്കു​മു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് എ​ന്റെ ധാ​ര​ണ. ന​മ്മ​ള്‍ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ന്‍ ഒ​ന്നി​ച്ചു​നി​ല്‍ക്കേ​ണ്ട​വ​രാ​ണ് എ​ന്നൊ​രു ബോ​ധം ഹെ​ലീ​ന​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ ക​ണ്ടി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ ഒ​ന്നി​ച്ചു​നി​ന്ന ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ ഓ​ർ​മ​ക​ള്‍ ക​ണ്ടി​ല്ല. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​മ്പി​ല്‍ ഹെ​ലീ​ന ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലും മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലും (എ​ഴു​തി വാ​യി​ച്ച​തി​ൽ​പോ​ലും) വ​ലി​യ പി​ശ​കു​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​യെ​ന്ന​ത് ആ ​സ്കൂ​ളി​ന്റെ നി​ല​വാ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സൃ​ഷ്‌​ടി​ച്ച അ​വ​മ​തി​പ്പി​നെ​ക്കാ​ള്‍ എ​ത്ര​യോ വ​ലു​താ​ണ്‌ കു​ട്ടി ഹി​ജാ​ബ് ധ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​റ്റു കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കും അ​ധ്യാ​പി​ക​മാ​ര്‍ക്കും ഭ​യ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന​മൂ​ലം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. എ​ല്ലാ​വ​രും ജാ​തി-​മ​ത​ഭേ​ദ​മ​ന്യേ കു​ട്ടി​ക്കാ​ലം​മു​ത​ല്‍ ഹി​ജാ​ബ് ധ​രി​ച്ച നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് മ​റ്റു കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും അ​യ​ല്‍ക്കാ​രെ​യും കു​ടും​ബ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ​യും നി​ര​ന്ത​രം കാ​ണു​ക​യും അ​വ​രു​മാ​യി അ​ടു​ത്തി​ട​പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു പ്ര​സ്താ​വ​ന സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​മി​ല്ലാ​തി​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് വ്യാ​ക​ര​ണ​വും ഉ​ച്ചാ​ര​ണ​വും ഒ​ട്ടു​മ​റി​യാ​തി​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കാ​ള്‍ ഒ​രു പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ലി​ന്റെ നി​ര​ക്ഷ​ര​ത​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ന​മ്മെ വേ​ദ​നി​പ്പി​ക്കു​ക.

    എ​ല്ലാ വ​ര്‍ഷ​വും ഹി​ജാ​ബും നി​ഖാ​ബും ധ​രി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ള്‍ എ​ന്റെ ക്ലാ​സി​ലു​ണ്ടാ​വും. ഇ​തു​വ​രെ ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​വും അ​ത് സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. പ​ഠ​ന​ത്തി​ലോ പ​ഠ​നേ​ത​ര​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലോ ഒ​രു വ്യ​ത്യാ​സ​വും അ​തു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ത്ത​രം ക​ടു​ത്ത സ​ങ്കു​ചി​ത​ത്വം ആ​രു വെ​ച്ചു​പു​ല​ര്‍ത്തി​യാ​ലും അ​ത് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ഐ​ക്യ​ത്തെ​യും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സാ​മൂ​ഹി​ക​ത​യേ​യും ബാ​ധി​ക്കും എ​ന്ന ബോ​ധ്യം എ​ല്ലാ​വ​ര്‍ക്കും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഹെ​ലീ​ന​യു​ടെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് വാ​ച​ക​ങ്ങ​ളും വ്യാ​ക​ര​ണ​വും തെ​റ്റി​യാ​ല്‍ അ​ത് വ​ലി​യ കാ​ര്യ​മ​ല്ല. ക്ലാ​സു​ക​ള്‍ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും ബാ​ധി​ക്കി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, അ​തി​ന്‍റെ അ​ക്ര​മാ​സ​ക്ത​മാ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം-​ഒ​രു പാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ മ​ത​ബോ​ധ​ത്തി​ന് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ന്‍ പ​രു​വ​ത്തി​ല്‍ ത​യാ​ര്‍ചെ​യ്ത ഉ​ള്ള​ട​ക്കം ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. സ​മ​കാ​ലി​ക ഇ​ന്ത്യ നേ​രി​ടു​ന്ന ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​രു​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ആ​ഴ​ങ്ങ​ളെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് എ​ട്ടാം ക്ലാ​സു​കാ​രി​ക്കെ​തി​രെ ഹി​ജാ​ബി​ന്‍റെ പേ​രി​ല്‍ ആ​ഞ്ഞ​ടി​ക്കു​ന്ന സ​മീ​പ​നം അ​ഭി​ല​ഷ​ണീ​യ​മ​ല്ല എ​ന്ന​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഈ ​പി​ടി​വാ​ശി​യി​ല്‍നി​ന്ന് പു​രോ​ഹി​ത എ​ന്ന സ്നേ​ഹ​സ​മ​ര്‍പ്പി​ത ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ താ​ന്‍ എ​ന്തു​നേ​ടി​യെ​ന്ന് ദൈ​വ​സ​ന്നി​ധി​യി​ല്‍ ആ​ത്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​ന്‍ ഹെ​ലീ​ന ആ​ല്‍ബി ത​യാ​റാ​വു​മെ​ന്ന് ഞാ​ന്‍ പ്ര​ത്യാ​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    കു​ട്ടി​യു​ടെ​യും ര​ക്ഷി​താ​വി​ന്റെ​യും നി​ല​പാ​ടു​ക​ള്‍

    എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും ഹി​ജാ​ബ് അ​ഴി​ച്ചു​വെ​ച്ചാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലു​മാ​സ​വും കു​ട്ടി പ​ഠി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ല്‍ത​ന്നെ സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​പ്പോ​ള്‍ പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്ന ദി​വ​സം ത​നി​ക്ക​ത്‌ അ​ഴി​ക്കേ​ണ്ടെ​ന്ന് വി​ചാ​രി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നി​ല്‍ വി​ശ്വാ​സം കു​ട്ടി​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യു​ന്നു​ണ്ട്. ക്ലാ​സി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ ഇ​തൊ​രു പ്ര​ശ്ന​മാ​വി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് കു​ട്ടി ഓ​ര്‍ത്ത​തെ​ന്നും ന​മു​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യും. അ​ത​ഴി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ള്‍ കു​ട്ടി അ​നു​സ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ല്‍, അ​വി​ടെ​വെ​ച്ച് അ​ത് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​തെ കു​ട്ടി​യെ ഒ​രു റൂ​മി​ല്‍ മ​റ്റു അ​ധ്യാ​പി​ക​മാ​രെ കാ​വ​ല്‍നി​ര്‍ത്തി മാ​റ്റി​യി​രു​ത്തു​ക​യും ര​ക്ഷി​താ​വി​നെ വി​ളി​പ്പി​ച്ചു കു​ട്ടി എ​ന്തോ മ​ഹാ​പ​രാ​ധം ചെ​യ്തു എ​ന്ന് ശ​കാ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​ണ് ഈ ​വി​ഷ​യം ഇ​ത്ര​യും കാ​ലു​ഷ്യ​പൂ​ർ​ണ​മാ​വാ​ന്‍ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന​തും ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ​ത​ന്നെ ആ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യും. ര​ക്ഷി​താ​വ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്ന ബോ​ട്ട് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​ണ്.

    എ​ന്നാ​ല്‍, ത​ന്‍റെ പെ​ണ്മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ന്ന​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ ശ്ര​ദ്ധാ​ലു​വാ​യ ഒ​രു ഉ​ല്‍പ​തി​ഷ്ണു​വും സ്നേ​ഹ​ധ​ന​നു​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം. ഇ​തെ​ല്ലാം മ​ധ്യ​വ​ർ​ഗ​വി​കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് ധ​രി​ച്ചു​വ​ശാ​യ ചി​ല​രെ​ങ്കി​ലും ഇ​പ്പോ​ഴു​മു​ണ്ട് എ​ന്ന​ത് ല​ജ്ജാ​ക​ര​മാ​ണ്. കു​ട്ടി​യു​ടെ ജ്യേ​ഷ്ഠ​സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പു​റ​ത്ത് ഉ​ന്ന​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രാ​ണ് എ​ന്ന​ത് തീ​ര്‍ച്ച​യാ​യും സ്കൂ​ളി​നും അ​റി​യാ​വു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള വി​ചാ​ര​ശേ​ഷി​യു​ള്ള പി​താ​വി​നെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി വി​ചാ​ര​ണ​ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന ക​ടു​ത്ത അ​പ​രാ​ധ​ത്തി​ലേ​ക്ക് സ്കൂ​ള്‍ ഒ​രി​ക്ക​ലും ക​ട​ക്ക​രു​താ​യി​രു​ന്നു. ഞാ​ന്‍ സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക നോ​ക്കി. എ​ല്ലാ​വ​രും​ത​ന്നെ ക്രി​സ്ത്യ​ന്‍ നാ​മ​ധാ​രി​ക​ളാ​ണ്. ഇ​ത് യാ​ദൃ​ശ്ചി​ക​മാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് ന​മു​ക്ക​റി​യാം. പ​ല​രും പു​രോ​ഹി​ത​മാ​രാ​ണ്. കു​ട്ടി​യോ ര​ക്ഷി​താ​വോ ഇ​തൊ​രു പ്ര​ശ്ന​മാ​യി കാ​ണാ​ത്ത​വ​രാ​ണ്; വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ല്‍കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. ഒ​റ്റ​ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് കു​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത ഒ​രു ചെ​റി​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തെ​യാ​ണ് നാം ​കു​ത്തി​ക്കു​ത്തി പു​ണ്ണാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സ്കൂ​ള്‍ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​തെ​പോ​യ​ത് കേ​ര​ളീ​യ​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ആ​ഘാ​തം ചെ​റു​ത​ല്ല.

    മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യും കോ​ട​തി​യു​ടെ​യും നി​ല​പാ​ടു​ക​ള്‍

    ഈ ​പ്ര​ശ്ന​മു​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ള്‍ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച നി​ല​പാ​ട് കൈ​ക്കൊ​ണ്ട​ത് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രി ശി​വ​ന്‍കു​ട്ടി​യാ​ണ് എ​ന്ന​ത് എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ പൊ​തു​ബോ​ധ​ത്തി​ല്‍ അ​തു​ണ്ടാ​ക്കി​യ സ​മാ​ശ്വാ​സം വാ​ക്കു​ക​ള്‍ക്ക​തീ​ത​മാ​ണ്. ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ​നേ​താ​വ് എ​ടു​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളോ​ടും ന​മ്മ​ള്‍ യോ​ജി​ച്ചെ​ന്ന് വ​രി​ല്ല. പ​​ക്ഷേ, ഉ​ന്ന​ത​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ അ​വ​ര്‍ ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ല്‍ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ അ​തി​ന്‍റെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ ഒ​രു സ​മൂ​ഹം മു​ഴു​വ​നു​മാ​ണ് എ​ന്ന കാ​ര്യം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. സം​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​യ ഉ​ട​ന്‍ത​ന്നെ ഒ​രു ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക, അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ല്‍കി​യ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ തെ​ളി​ഞ്ഞ സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ അ​ക്ഷ​ന്ത​വ്യ​മാ​യ തെ​റ്റി​നെ മൂ​ടി​വെ​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കാ​തെ ത​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട് തു​റ​ന്നു​പ​റ​യു​ക, താ​ന്‍ കു​ട്ടി​യോ​ടൊ​പ്പ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ർ​ഥ​ശ​ങ്ക​യി​ല്ലാ​തെ പ്ര​സ്താ​വി​ക്കു​ക, കു​ട്ടി​ക്കു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ള്‍ക്ക് സ്കൂ​ളാ​യി​രി​ക്കും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി എ​ന്ന​കാ​ര്യം ധീ​ര​മാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ക-​ഇ​തെ​ല്ലാം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യി. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ കാ​ല​താ​മ​സ​മു​ണ്ടാ​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ​പ്പോ​ലും വി​മ​ര്‍ശി​ക്കാ​ന​ല്ല, അ​വ​ര്‍ക്ക് ഇ​തി​ല്‍ നി​ഗൂ​ഢ​താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ല എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് ഒ​രു ചാ​ന​ല്‍ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ല്‍ വി​ശാ​ല​മാ​യ സ​മ​വാ​യ​ത്തി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ശ്ര​മി​ച്ച​ത് ക​ക്ഷി​രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക​ള്‍പോ​ലും മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. കോ​ട​തി​യാ​വ​ട്ടെ, മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഈ ​നി​ല​പാ​ടി​നെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്‍ കൊ​ടു​ത്ത റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് കോ​ട​തി സ്റ്റേ ​ചെ​യ്യാ​ന്‍ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച​ത് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ ശ​രി​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. സ്കൂ​ള്‍ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള 2018ലെ ​കോ​ട​തി​വി​ധി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ അ​വ​താ​ര​ക​നോ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞ മ​റു​പ​ടി​യും എ.​ജി. ഗാ​ര്‍ഡി​ന​ര്‍ ത​ന്‍റെ ക​ഥ​യി​ല്‍ ന​ല്‍കി​യ ഉ​പ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഈ ​സം​ഭ​വം വെ​ളി​വാ​ക്കു​ന്ന​ത്, സ​മ​കാ​ലി​ക സ​ന്ദ​ര്‍ഭ​ത്തി​ല്‍ പ​ള്ളു​രു​ത്തി​യി​ലെ സ്കൂ​ളാ​യാ​ലും ക്രൈ​സ്ത​വ സ​ഭാ​നേ​തൃ​ത്വ​മാ​യാ​ലും തി​രി​ച്ച​റി​യേ​ണ്ട​ത് ഇ​ന്ന​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ഐ​ക്യ​ത്തി​ൽ​കൂ​ടി ഊ​ന്നി​യ വി​ശാ​ല​മാ​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​ണ് എ​ന്ന​താ​ണ്. അ​തു​ണ്ടാ​വാ​തെ​പോ​യാ​ല്‍ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ള്‍ ആ​പ​ത്ക​ര​മാ​യി​രി​ക്കും.


