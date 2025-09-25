Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    നാലാംകണ്ണ്
    Posted On
    25 Sept 2025 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 6:15 AM IST

    മനുഷ്യ സംസ്കൃതിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന യുദ്ധവെറി

    Gaza
    ഗസ്സയിലെ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം

    “ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി പാ​ത്രം നീ​ട്ടി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ എ​നി​ക്ക് എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ചോ​റ് തൊ​ണ്ട​യി​ൽ നി​ന്നി​റ​ങ്ങു​ക’ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച​ത് അ​റി​വി​ന്‍റെ നി​റ​കു​ട​വും മ​ല​യാ​ള നി​രൂ​പ​ക പ്ര​തി​ഭ​യു​മാ​യ, 98 വ​യ​സ്സു​ള്ള വ​ന്ദ്യ​വ​യോ​ധി​ക​യാ​യ ലീ​ലാ​വ​തി ടീ​ച്ച​റാ​ണ്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ വം​ശ​ഹ​ത്യ, നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്റെ മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ര​ഹി​ത​വും നൈ​രാ​ശ്യം​പൂ​ണ്ട​തു​മാ​യ വി​ഭ്രാ​ന്ത സ​മീ​പ​നം, പ്ര​കോ​പ​ന​ര​ഹി​ത​മാ​യ ഖ​ത്ത​ര്‍ ആ​ക്ര​മ​ണം, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നു​ള്ള യു.​എ​സ് പി​ന്തു​ണ​യു​ടെ അ​ധാ​ർ​മി​ക​ത, ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഭ​യി​ൽ യു.​എ​സ് അ​ടു​ത്തി​ടെ ന​ട​ത്തി​യ വീ​റ്റോ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് മാ​ത്രം ആ​ലോ​ചി​ച്ചാ​ല്‍ ഈ ​വാ​ക്കു​ക​ളി​ലെ വേ​ദ​ന​യു​ടെ​യും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ഴം ആ​ര്‍ക്കും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​വു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളു. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​ത് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ക​ട്ടെ, ടീ​ച്ച​റു​ടെ പ്രാ​യ​മോ ജ്ഞാ​ന​മോ അ​നീ​തി​ക​ള്‍ക്കെ​തി​രെ​നി​ന്ന സു​ദീ​ര്‍ഘ​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മോ​പോ​ലും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഇ​സ് ലാ​മോ​ഫോ​ബി​ക് വ​ല​തു​പ​ക്ഷ സൈ​ബ​ര്‍ പ​ട്ടാ​ളം, ഇ​വി​ടെ എ​ടു​ത്തെ​ഴു​താ​ൻ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ള്ള ത​രം ആ​ക്രോ​ശ​ങ്ങ​ളും ശ​കാ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ടീ​ച്ച​റെ സാ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​വ​മ​തി​ക്കാ​ന്‍ മു​തി​ര്‍ന്ന​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പൊ​തു​മ​ണ്ഡ​ലം എ​ത്തി​ച്ചേ​ര്‍ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന നി​ന്ദ്യാ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ യ​ഥാ​ത​ഥ​മാ​യ ഒ​രു ചി​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ത് കാ​ട്ടി​ത്ത​ന്ന​ത്. എ​ന്‍.​വി. കൃ​ഷ്ണ​വാ​ര്യ​രു​ടെ​യും എം.​എ​ന്‍.​വി​ജ​യ​ന്‍റെ​യും സു​കു​മാ​ര്‍ അ​ഴീ​ക്കോ​ടി​ന്‍റെ​യും ജോ​സ​ഫ് മു​ണ്ട​ശ്ശേ​രി​യു​ടെ​യും എം. ​ഗോ​വി​ന്ദ​ന്റെ​യും പി.​കെ. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ​യും സി.​ജെ. തോ​മ​സി​ന്‍റെ​യും സാ​ഹി​ത്യ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ലെ ബ​ലി​ഷ്ഠ​മാ​യ സ്ത്രീ ​സാ​ന്നി​ധ്യ​വും വി​മ​ര്‍ശ​ക വീ​ര്യ​വു​മാ​യാ​ണ് അ​ധ്യാ​പി​ക​യും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​യും നി​രൂ​പ​ക​യു​മാ​യ ലീ​ലാ​വ​തി ടീ​ച്ച​റെ മ​ല​യാ​ളം അ​റി​യു​ന്ന​ത്. യ​ഥാ​ര്‍ഥ​ത്തി​ല്‍ ടീ​ച്ച​റു​ടെ പ​രാ​മ​ര്‍ശം, ഇ​പ്പോ​ഴും പൂ​ര്‍ണ​ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ ഗ​സ്സ​യി​ലെ കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​യു​ടെ നി​ഷ്ഠു​ര​ത​ക​ള്‍ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ല്‍ ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളാ​തെ, പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളെ ഉ​പ​രി​പ്ല​വ​മാ​യ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കോ ഐ​ക്യ​ദാ​ര്‍ഢ്യ വാ​ചാ​ടോ​പ​ത്തി​ലേ​ക്കോ​മാ​ത്രം ചു​രു​ക്കു​ന്ന, അ​തി​ല്‍ സം​തൃ​പ്തി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന ന​മ്മ​ള്‍ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രോ​ടു​മു​ള്ള വി​മ​ര്‍ശ​നം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​വി​രോ​ധി ലോ​ക​സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ അ​ക​മ​ഴി​ഞ്ഞ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ പ​ട്ടി​ണി​ക്കി​ട്ട് കൊ​ല്ലു​മ്പോ​ള്‍ ന​മ്മു​ടെ ഓ​ണ​വും പെ​രു​ന്നാ​ളു​ക​ളും പി​റ​ന്നാ​ളു​ക​ളും മ​ന​സ്സാ​ക്ഷി​യി​ല്‍ പൊ​ള്ള​ലു​ക​ളി​ല്ലാ​തെ എ​ങ്ങ​നെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്നു എ​ന്നു​കൂ​ടി​യാ​ണ് ടീ​ച്ച​ര്‍ ചോ​ദി​ച്ച​ത് എ​ന്ന​ത് ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ഓ​ർ​മി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്‌.


    വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള സി​വി​ലി​യ​ൻ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മ്പോ​ൾ​പോ​ലും, ഹീ​ന​മാ​യ സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ദു​ഷ്ട​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്റെ സ​മീ​പ​നം നി​ശി​ത വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​സ​വ​ങ്ങ​ള്‍ ത​ട​യു​ക, ഭ​ക്ഷ​ണം, മ​രു​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യ അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ അ​പ്രാ​പ്യ​മാ​ക്കു​ക, ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​ന്ത​രം ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി മൃ​ത​ദേ​ഹ​ക്കൂ​മ്പാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് ആ​ന​ന്ദ​മ​ട​യു​ക, ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍ ബോം​ബി​ട്ടു ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ അ​ത്ത​രം നി​ഷ്ഠു​ര​ത​ക​ളി​ല്‍ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ക​മീ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്ന​തു​പോ​ലെ, യു​ദ്ധ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഇ​തഃ​പ​ര്യ​ന്ത​മു​ള്ള എ​ല്ലാ മാ​നു​ഷി​ക മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന കൊ​ടും​കു​റ്റ​വാ​ളി​യു​ടെ നി​ല​യി​ലാ​ണ് നെ​ത​ന്യാ​ഹു നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​ത്. ഹ​മാ​സി​നെ തീ​വ്ര​വാ​ദ സം​ഘ​ട​ന എ​ന്നു​വി​ളി​ക്കാ​ന്‍ മ​ടി​ക്കാ​ത്ത​വ​ര്‍ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്‍റെ ഭീ​ക​ര​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്ത് പേ​രി​ട്ടു​വി​ളി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്നി​ല്ല.

    എ​ല്ലാം അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ആ​ശീ​ർ​വാ​ദ​ത്തി​ൽ

    ന​യ​ത​ന്ത്ര വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ സ​ജീ​വ​മാ​യി പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​മാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക. ഈ ​പി​ന്തു​ണ​യു​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ സു​ര​ക്ഷാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​വും സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ, ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന്മേ​ലു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​മേ​രി​ക്ക ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് വീ​റ്റോ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മ​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ഹു​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും ആ ​പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ച്ചി​ട്ടും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ദു​ശ്ശാ​ഠ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​രു​നി​ന്നു​കൊ​ണ്ട് ഉ​പാ​ധി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ, ബ​ന്ദി​ക​ളെ മോ​ചി​പ്പി​ക്ക​ൽ, ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ന്നി​വ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു പ്ര​മേ​യ​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ലാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യി​ല്‍ ഈ ​അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം വീ​റ്റോ ചെ​യ്ത​ത്.


    ഇം​ഗ്ല​ണ്ടും യൂ​റോ​പ്യ​ന്‍ യൂ​നി​യ​നും​പോ​ലും ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന്റെ മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ശ്ര​ദ്ധ​തി​രി​ക്കാ​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​ന്ദ​ര്‍ഭ​ത്തി​ലാ​ണ്, പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട​രു​ത് എ​ന്ന് ഒ​രേ​യൊ​രു ദു​ര്‍വാ​ശി​യോ​ടെ അ​മേ​രി​ക്ക ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ തു​ണ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ്, 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ദോ​ഹ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ യാ​തൊ​രു പ്ര​കോ​പ​ന​വു​മി​ല്ലാ​തെ, അ​വി​ടെ​യു​ള്ള ഹ​മാ​സ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടെ​ന്ന​പേ​രി​ല്‍, ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധ​ത്തെ അ​റ​ബ് യു​ദ്ധ​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​റാ​നെ​തി​രെ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണം അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യ ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യോ​ടെ പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കും ഭീ​തി​യി​ലേ​ക്കും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ ത​ള്ളി​യി​ട്ടി​രു​ന്നു. ആ ​യു​ദ്ധ​പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ക്ഷീ​ണം​തീ​ര്‍ക്ക​ലാ​യി​രു​ന്നു ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ മ​ധ്യ​സ്ഥം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര രാ​ഷ്ട്ര​മാ​യ ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണം. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​ത് വ്യാ​പ​ക​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും​ത​ന്നെ ത​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ബാ​ധ​ക​മ​ല്ലെ​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ആ ​ആ​ക്ര​മ​ണം.

    അ​റ​ബ് ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ഗോ​ള ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക്ക് ഈ ​സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു. അ​ടു​ത്തി​ടെ ന​ട​ന്ന അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് നേ​തൃ​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഖ​ത്ത​ര്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ന​വും സ​മ്മേ​ള​ന​വും ഗ​സ്സ​യു​ദ്ധം വം​ശ​ഹ​ത്യ​യാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് ശ​ക്ത​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ ഏ​ക​സ്വ​ര​ത്തി​ല്‍ അ​പ​ല​പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടും, ഏ​കീ​കൃ​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​ന​യ​ത​ന്ത്ര നി​ല​പാ​ടി​ന് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടു​മാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​നം അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്‌.

    ജീ​വ​ൻ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കാ​ത്ത ഭൂ​മി

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജീ​വി​താ​വ​സ്ഥ അ​ത്ര​യേ​റെ ദാ​രു​ണ​വും വി​വ​ര​ണാ​തീ​ത​മാം​വി​ധം ദു​രി​ത​പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​ണ്. ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​മെ​ന്നാ​ല്‍ അ​വി​ടെ​യി​പ്പോ​ള്‍ വി​ശ​പ്പും നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ഭ​യ​വും മാ​ത്ര​മു​ള്ള​താ​ണ്. ഏ​ക​ദേ​ശം 70 ശ​ത​മാ​നം വീ​ടു​ക​ളും വാ​സ​യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​താ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ത​ണു​ത്ത രാ​ത്രി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നോ മ​ഴ​യി​ൽ​നി​ന്നോ സം​ര​ക്ഷ​ണ​മി​ല്ലാ​തെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഷെ​ൽ​ട്ട​റു​ക​ളി​ലേ​ക്കോ ഇ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ണ കെ​ട്ടി​ടാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കോ പോ​കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​കു​ന്നു. അ​തി​ജീ​വ​ന​മെ​ന്ന​ത്, എ​വി​ടെ​നി​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു നേ​ര​ത്തെ അ​ല്‍പ​ഭ​ക്ഷ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കു​പോ​ലും ഭ​ക്ഷ​ണം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തും ഇ​സ്രാ​യേ​ല്‍ ത​ട​യു​ക​യാ​ണ്. ആ​ഹാ​ര​ത്തി​ന് പ​ര​ക്കം​പാ​യു​ന്ന​വ​രെ​പ്പോ​ലും വെ​ടി​വെ​ച്ചി​ടു​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളൊ​ട്ടാ​കെ ത​ക​ർ​ന്നു​പോ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ബോം​ബി​ങ്ങി​ല്‍ ഇ​നി​യും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ക​ര്‍ന്നി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ രോ​ഗി​ക​ളെ​ക്കൊ​ണ്ട് നി​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. ശു​ചി​ത്വം പാ​ലി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​തെ​യാ​യ തി​ര​ക്കേ​റി​യ ഷെ​ൽ​ട്ട​റു​ക​ളി​ൽ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ട​രു​ന്നു. ഏ​റ്റ​വും ല​ളി​ത​മാ​യ മ​നു​ഷ്യാ​ന്ത​സ്സ്-​അ​ഭ​യം, മ​രു​ന്ന്, ഭ​ക്ഷ​ണം-​ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന അ​നീ​തി​ക്കു​നേ​രെ ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​നാ​വാ​തെ മ​നു​ഷ്യ​സം​സ്കൃ​തി പ​ക​ച്ചു​നി​ല്‍ക്കു​ന്നു. ഇ​രു​ന്നൂ​റ്റി എ​ഴു​പ​തോ​ളം മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രെ​യാ​ണ് ഗ​സ്സ​യി​ല്‍ ഇ​സ്രാ​യേ​ല്‍ കൊ​ന്നു​ത​ള്ളി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.


    വേ​ണം ഒ​രു ഐ​ക്യ​മു​ന്ന​ണി

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ച​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍, വം​ശ​ഹ​ത്യ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ൾ, ആ​ഗോ​ള യു​ദ്ധ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം കാ​റ്റി​ല്‍പ​റ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് ആ​ധു​നി​ക ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​ക്കെ​തി​രാ​യ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ല്‍ അ​ധി​നി​വേ​ശം മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളെ കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​ചെ​യ്തും ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​നു​പേ​രെ കു​ടി​യി​റ​ക്കി​യും കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കും വൃ​ദ്ധ​ര്‍ക്കും ഗ​ര്‍ഭി​ണി​ക​ള്‍ക്കും​പോ​ലും ഭ​ക്ഷ​ണ​വും മ​രു​ന്നും അ​ഭ​യ​വും നി​ഷേ​ധി​ച്ചും ഒ​രു സൈ​നി​ക​രാ​ഷ്ട്രം കൊ​ല​വെ​റി​യി​ല്‍ ഉ​ന്മാ​ദം​പൂ​ണ്ടു​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​ത് അ​ത്ത​രം അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​ൻ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​ചെ​യ്ത ആ​ഗോ​ള ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ളോ​ടു​ള്ള ക​ടു​ത്ത അ​വ​ഗ​ണ​ന കൂ​ടി​യാ​ണ്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​ത​ക​ളും അ​വ​യു​ടെ നി​ർ​വ​ഹ​ണ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വി​ട​വ് മു​മ്പൊ​രി​ക്ക​ലും ഇ​ത്ര വ്യ​ക്ത​മാ​യി തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ട​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല.

    യു.​എ​ൻ സു​ര​ക്ഷാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള വീ​റ്റോ​ക​ളി​ലൂ​ടെ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വം ആ​ഗോ​ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, സ​ഹ​താ​പ​വാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം ഏ​കോ​പി​ത​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ, നി​യ​മ, സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ സം​ശ​യ​മി​ല്ല. ആ​ഗോ​ള ദ​ക്ഷി​ണ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ, അ​റ​ബ് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ, പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പു​രോ​ഗ​മ​ന ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ, സി​വി​ൽ സ​മൂ​ഹ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കു​ക​ൾ, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റ് സ​ഖ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം​ചേ​ര്‍ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ര​ക്ത​ദാ​ഹ​ത്തി​ന് ത​ട​യി​ടാ​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു ഐ​ക്യ​മു​ന്ന​ണി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കോ​ട​തി​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ശ​ക്ത​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക, പൊ​തു​ജ​നാ​ഭി​പ്രാ​യം സ​മാ​ഹ​രി​ക്കു​ക, ഈ ​അ​തി​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് സ​ഹി​ഷ്ണു​ത പു​ല​ര്‍ത്തു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യും പു​തി​യ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​രു ജ​ന​ത​യെ വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യി ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് മാ​ന​വി​ക​ത​ക്ക് ചെ​റു​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത് അ​ത്ത​രം കൂ​ട്ടാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും.

    sreekumartt@gmail.com

