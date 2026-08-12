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    നാലാംകണ്ണ്
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 6:00 AM IST

    സമര ഭാരതത്തി​ന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി

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    സമര ഭാരതത്തി​ന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി
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    വിവാദ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ വനിതാ കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധം

    2014 മു​ത​ലു​ള്ള 12 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ രാ​ഷ്ടീ​യാ​വ​സ്ഥ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ർ​ദ​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഹി​ന്ദു​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ഏ​കീ​ക​ര​ണം ന​ട​ന്ന​ത് ക​ർ​ഷ​ക​ർ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ, സ്ത്രീ​ക​ൾ, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ, തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​ത്ത യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ, സി​വി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ് എ​ന്ന​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യും സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക​മാ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള കാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക​ഘ​ട​ന​യു​ടെ വൈ​രു​ധ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ഉ​യ​ര്‍ന്നു​വ​ന്ന ഈ ​പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത​ത​ക​ള്‍ പു​ല​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​വ​യെ ഏ​കീ​കൃ​ത ഹി​ന്ദു​ത്വ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി കാ​ണാ​നാ​വി​ല്ല. എ​ന്നാ​ല്‍, സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍, നി​ല​വി​ലു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ഉ​പ​രി​പ്ല​വ​മാ​യ സ്ഥി​ര​ത​ക്കു​താ​ഴെ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വി​ള്ള​ലു​ക​ളെ അ​വ ശ​ക്ത​മാ​യി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ബി.​ജെ.​പി ഭ​ര​ണം സു​ഗ​മ​മാ​യി നാ​ലാം​ത​വ​ണ​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കി​ല്ലെ​ന്നോ, പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നു​ത​ന്നെ​യോ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ന്‍ അ​വ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ല്‍, ​ആ​ത്യ​ന്തി​ക വി​ജ​യം സാ​ധ്യ​മാ​ണോ എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ഇ​പ്പോ​ഴും നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്താ​ണ്?

    നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​കാ​ത്ത സ​മ​ര ഭാ​ര​തം

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ലെ ആ​ദ്യ​കാ​ല വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ​യും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​യെ​യും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്തു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു. 2016ൽ ​രോ​ഹി​ത് വെ​മു​ല​യു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ ജാ​തി​വി​വേ​ച​ന​ത്തെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ പാ​ർ​ശ്വ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. അ​തേ​വ​ർ​ഷം​ത​ന്നെ ന​ട​ന്ന ഡ​ല്‍ഹി സ​മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​യോ​ജി​പ്പു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളെ ദേ​ശീ​യ​ത​യെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ർ​ഥ​ത്തെ​യും​കു​റി​ച്ചു​ള്ള വ​ലി​യൊ​രു സം​വാ​ദ​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​ത് നാം ​ക​ണ്ട​താ​ണ്. 2020-21ലെ ​ ക​ർ​ഷ​ക പ്ര​ക്ഷോ​ഭം മോ​ദി സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് ഭ​ര​ണ​കാ​ല​യ​ള​വു​ക​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ട ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി​രു​ന്നു. തെ​റ്റാ​യ കാ​ർ​ഷി​ക നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം ഡ​ൽ​ഹി അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ചു. സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ രാ​ജ്യ​വി​രു​ദ്ധ​മെ​ന്നൊ​ക്കെ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നെ​ങ്കി​ലും, ഒ​ടു​വി​ൽ പ്ര​സ്തു​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​യി. ഈ ​സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം, കാ​ർ​ഷി​ക ന​യ​ത്തി​നു​മ​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് വ്യാ​പി​ച്ചു: ശ​ക്ത​മാ​യ ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്ക്, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വ​ൻ​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മു​ള്ള ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​നെ​പ്പോ​ലും പി​ന്നോ​ട്ടു​ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ച്ച​താ​ണ്.

    2019-20ലെ ​പൗ​ര​ത്വ ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​സ്ഥാ​നം സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ജ​ന​കീ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണ്. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന, ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പൗ​ര​ത്വം എ​ന്നീ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച് ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍, വി​ശേ​ഷി​ച്ച് മു​സ്‌​ലിം സ്ത്രീ​ക​ൾ, പൊ​തു​വി​ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​യ​ട​ക്കി​യ ശ​ഹീ​ൻ​ബാ​ഗ് സ​മ​രം ഇ​തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ്ര​തീ​ക​മാ​യി മാ​റി. ഒ​രു പ​ക്ഷേ, കോ​വി​ഡ് വ​ന്നി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ല്‍ ആ​ധു​നി​ക ഇ​ന്ത്യാ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്ത​മാ​യ ജ​ന​കീ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​മാ​യി അ​ത് മാ​റി​യേ​നെ. പൗ​ര​ത്വം, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ, ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത എ​ന്നി​വ​ത​ന്നെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഷ​ക​ളാ​യി മാ​റി​യ മ​റ്റൊ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഈ ​പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 12 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ​ല പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ന്ത്യ സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 2015 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ, പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ൽ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ൽ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​മു​ഖ കേ​ന്ദ്ര ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​നു​ക​ൾ 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ പ​ണി​മു​ട​ക്ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ 2016 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന കു​റ​ഞ്ഞ​വേ​ത​നം, സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ, സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രായ സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഏ​ക​ദേ​ശം 150–180 ദ​ശ​ല​ക്ഷം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​റ്റൊ​രു വ​ലി​യ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക പ​ണി​മു​ട​ക്ക് ന​ട​ന്നു. 2019 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ, തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ, ക​രാ​ർ​വ​ത്ക​ര​ണം, ക്രോ​ണി​മൂ​ല​ധ​ന​ത്തി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ന​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ പ​ത്ത് കേ​ന്ദ്ര ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​ൻ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​ക​ൾ ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തെ പൊ​തു​പ​ണി​മു​ട​ക്ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നി​ർ​ദി​ഷ്ട തൊ​ഴി​ൽ കോ​ഡു​ക​ൾ, തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ, സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യെ എ​തി​ർ​ത്ത് 2020 ജ​നു​വ​രി എ​ട്ടി​ന് മ​റ്റൊ​രു രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക സ​മ​രം ന​ട​ന്നു. 2020 ന​വം​ബ​ർ 26ന്, ​വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു. 2022 മാ​ർ​ച്ച് 28, 29 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തെ പൊ​തു​പ​ണി​മു​ട​ക്കി​ൽ 200 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​സം​ഘ​ടി​ത​രാ​യി​രു​ന്ന പ്ലാ​റ്റ്ഫോം മൂ​ല​ധ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഗി​ഗ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ നി​ര​വ​ധി തീ​ക്ഷ്ണ സ​മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്തി ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​നു​ക​ളെ​ത്ത​ന്നെ അ​മ്പ​ര​പ്പി​ച്ചു. 2025 ജൂ​ലൈ ഒ​മ്പ​തി​ന് ന​ട​ന്ന പൊ​തു​പ​ണി​മു​ട​ക്കി​ലാ​വ​ട്ടെ, തൊ​ഴി​ൽ കോ​ഡു​ക​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണം, വേ​ത​ന വ​ർ​ധ​ന​വി​ല്ലാ​യ്മ, അ​സ്ഥി​ര​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ പ​ത്ത് കേ​ന്ദ്ര യൂ​നി​യ​നു​ക​ളും ക​ർ​ഷ​ക-​ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും സ​മ​ര​രം​ഗ​ത്ത്‌ ഒ​ന്നി​ച്ച​ണി​നി​ര​ന്നു.

    തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ​ക്കും നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ​യു​ള്ള യു​വ​ജ​ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ; 2022ലെ ​അ​ഗ്നി​പ​ഥ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ; പ​രീ​ക്ഷാ ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ചോ​ർ​ച്ച​ക്കെ​തി​രാ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ; ഗു​സ്തി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ്രി​ജ് ഭൂ​ഷ​ൺ സി​ങ്ങി​നെ​തി​രെ 2023ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഗു​സ്തി​താ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ സ​മ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത നി​ര​വ​ധി സ​മ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ചി​ല​ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഒ​ടു​വി​ല്‍, 2026ൽ ​ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘കോ​ക്രോ​ച്ച് ജ​ന​താ പാ​ർ​ട്ടി’ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം പ​രീ​ക്ഷാ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ, ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ചോ​ർ​ച്ച, സ്ഥാ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ സു​താ​ര്യ​ത എ​ന്നി​വ​ക്ക് ചു​റ്റു​മു​ള്ള സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ​രി​ഹാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ജ​ന​കീ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി-​യു​വ​ജ​ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭം രൂ​പം​മാ​റു​ന്ന​തും നം ​ക​ണ്ടു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. 50 ദി​വ​സ​ത്തെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​ൻ രാ​ജി​വെ​ച്ചു-​ഒ​രു അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത​ല യു​വ​ജ​ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭം അ​തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യാ​വ​ശ്യം നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത അ​പൂ​ർ​വ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണി​ത്.

    പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി

    എ​ന്നാ​ല്‍, പ്ര​ധാ​ന​ ചോ​ദ്യം, എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ഈ ​പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​രു പ​രി​വ​ര്‍ത്ത​ന​ശ​ക്തി​യാ​യി മാ​റു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ്. തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ, കാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി, തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ അ​സം​ഘ​ടി​ത​വ​ത്ക​ര​ണം, സ​മ്പ​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന കേ​ന്ദ്രീ​ക​ര​ണം, ഇ​ട​ക്കി​ടെ​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പം, ഇ​ല്ലി​ബ​റ​ല്‍ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ള്‍, പൗ​ര​ത്വ നി​ഷേ​ധ ന​യ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ​യെ​ല്ലാം ഇ​ന്ത്യ ക​ട​ന്നു​പോ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ള്‍ മു​ന്‍നി​ര്‍ത്തി വ്യാ​പ​ക​ സ​മ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ല്‍, ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന ഏ​കീ​കൃ​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി ഇവ പ​രി​ണ​മി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഹി​ന്ദു​ത്വം വി​പ​ണ്യാ​ധി​ഷ്ഠി​ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​യ​ങ്ങ​ളെ, ന​വ​ലി​ബ​റ​ല്‍ സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ, സാം​സ്കാ​രി​ക ദേ​ശീ​യ​ത​യു​മാ​യും, ഉ​പ​രി​പ്ല​വ​മാ​യ ക്ഷേ​മ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ വാ​ഗ്ധാ​ടി​ക​ളു​മാ​യും, മ​ത​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ വാ​ദ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​ത്ത​റ​യു​മാ​യും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, ഹി​ന്ദു​ത്വ​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ളെ മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കു​ന്ന കേ​വ​ല​മൊ​രു സാം​സ്കാ​രി​ക ഉ​പ​രി​ഘ​ട​ന​യാ​യി മാ​ത്രം കാ​ണാ​ന്‍ ക​ഴി​യി​ല്ല. സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ വൈ​രു​ധ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ഹി​ന്ദു​ത്വ മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭ​ദ്ര​ത​യി​ല്ലാ​യ്മ​യെ ദേ​ശ​ഭ​ക്തി, സാം​സ്കാ​രി​ക-​മ​ത പു​ന​രു​ത്ഥാ​നം, പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം, മ​ത ജ​ന​സം​ഖ്യാ​പ​ര​മാ​യ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക​മാ​യ മി​ഥ്യാ​ഭി​മാ​നം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ മ​റ​യി​ലേ​ക്ക് സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റി​നി​ര്‍ത്തു​ന്ന ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന് വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ധീ​ന​മാ​ണ് ചെ​ലു​ത്താ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി, ‘പൗ​ര​ര്‍’ സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ദ്ര​വീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ത്ത, തൊ​ഴി​ലും ക്ഷേ​മ​വും ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ന​ല്‍കു​മെ​ന്ന് വൃ​ഥാ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ഷ​യി​യാ​യും, ഒ​പ്പം സ​ങ്ക​ൽ​പി​ക ദേ​ശീ​യ-​സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​മാ​യും ഒ​രേ​സ​മ​യം അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ട്, മ​റ്റ് ശ​ക്ത​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി​ക​ൾ ക​ട​ന്നു​വ​രു​മ്പോ​ൾ, ഭൗ​തി​ക​മാ​യ അ​സം​തൃ​പ്തി​ക​ൾ നൈ​സ​ര്‍ഗി​ക​മാ​യി നി​ല​വി​ലു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള എ​തി​ർ​പ്പാ​യി മാ​റാ​തെ​പോ​കു​ന്നു. ഹി​ന്ദു​ത്വ വി​രു​ദ്ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യം ര​ണ്ടു​ത​രം പു​ക​മ​റ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ മ​റി​ക​ട​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​ത്-​ഒ​ന്ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ്യ​വ​സ്ഥ ത​കി​ടം​മ​റി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന വ​സ്തു​ത​യെ മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കു​ന്ന ക​പ​ടാ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ള്‍. ര​ണ്ട്, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ക​ര്‍ച്ച​യേ​ക്കാ​ള്‍ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ് മ​ത​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വാ​ദം എ​ന്ന പൊ​തു​ബോ​ധം. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ജ​ന​കീ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​വും ഈ ​ഇ​ര​ട്ട വെ​ല്ലു​വി​ളി​യെ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ള്‍ നേ​രി​ട്ട് വി​ജ​യി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.


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    TAGS:political crisisstruggle
    News Summary - The political crisis of the Struggle Bharat
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