    നാലാംകണ്ണ്
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 6:31 AM IST

    ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയുടെ ‘പരീക്ഷണ’ വിജയങ്ങള്‍

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മൂ​ഹി​ക​മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ഇ​പ്പോ​ള്‍ പ്ര​ക​ട​മാ​വു​ന്ന അ​ഭൂ​ത​പൂ​ര്‍വ​മാ​യ ഇ​സ്‍ലാ​മോ​ഫോ​ബി​യ​യും ന​വ-​യാ​ഥാ​സ്ഥി​തി​ക​ത​യും ന​വ​ലി​ബ​റ​ലി​സ​വും ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ള്‍ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​പോ​ലെ കെ​ട്ടു​റ​പ്പു​ള്ള ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​വോ​ട്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ധാ​ര​ണ​ക​ളി​ലേ​ക്കും ക​ട​ന്നു​ക​യ​റാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​വി​ധ​ത്തി​ല്‍ അ​ത് രൂ​ഢ​മൂ​ല​മാ​വു​ക​യാ​ണ്....
    ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയുടെ ‘പരീക്ഷണ’ വിജയങ്ങള്‍
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത വി​ജ​യ​ത്തി​ന​പ്പു​റം, ബി.​ജെ.​പി ന​യി​ക്കു​ന്ന എ​ൻ.​ഡി.​എ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ചെ​റു​തും എ​ന്നാ​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​തു​മാ​യ ചി​ല നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ചു എ​ന്ന​ത് ശ​രി​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ല്‍, ക​ഷ്ടി​ച്ച് 26 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും ര​ണ്ട് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ലും ഒ​രു കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലും നേ​ടി​യ ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ലു​ക​ളു​ള്ള ഈ ‘​പ​രീ​ക്ഷ​ണ’ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ല​ധി​കം ഉ​ദാ​ത്ത​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ക​ല്യ​ത്തെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍നി​ന്ന് ന​മ്മെ ത​ട​യു​ന്ന​താ​ണ്.

    ഒ​റ്റ​നോ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്താ​ണ്? തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ കൂ​ടാ​തെ തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം എ​ൻ.​ഡി.​എ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ന്ത​ളം അ​വ​ര്‍ക്ക് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. പാ​ല​ക്കാ​ട് കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. തൃ​ശൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, കൊ​ച്ചി തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ർ​ഡ് സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി സാ​ന്നി​ധ്യം നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ൽ, മു​പ്പ​തി​ല്‍ താ​ഴെ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഒ​റ്റ​ക്ക​ക്ഷി ആ​വു​ക​യോ വി​ജ​യി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് ഗ്രാ​മീ​ണ​സ്വാ​ധീ​ന​വും നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 1400ന് ​മു​ക​ളി​ല്‍ എ​ൻ.​ഡി.​എ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ചി​ല ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ല്‍ കാ​ണു​ന്നു. ഒ​രു നി​യ​മ​സ​ഭാ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ല്‍ ഒ​ന്നി​ൽ​പോ​ലും ബി.​ജെ.​പി ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം നേ​ടി​യി​ട്ടി​ല്ല. നാ​ൽ​പ​ത്ത​ഞ്ചു​വ​ര്‍ഷ​മാ​യി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്-​യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​യി​ലൂ​ടെ ഒ​രു പ്ര​ബ​ല​ശ​ക്തി​യാ​വാ​ന്‍ ആ​ഞ്ഞു​ശ്ര​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി ഇ​പ്പോ​ള്‍ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ള്ള സ​മാ​ശ്വാ​സ​വി​ജ​യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ക്ഷേ അ​വ​ര്‍ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച വി​ദ്വേ​ഷ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്രാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഒ​ട്ടും ആ​നു​പാ​തി​ക​മ​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​വാ​തെ എ​ത്ര​നാ​ള്‍ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​കേ​ര​ള​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​പ്പോ​ള്‍ ഉ​യ​രു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ചോ​ദ്യം.

    എ​ൻ.​ഡി.​എ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം

    ത​ദ്ദേ​ശ​സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ അ​ത്ര ചെ​റു​ത​ല്ലാ​ത്ത, എ​ന്നാ​ല്‍ അ​വ​രു​ടെ വി​ഭ​വാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നും പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ​ക്കും ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി​ട്ട​ല്ലാ​ത്ത, ഈ ​വി​ജ​യ​ങ്ങ​ള്‍ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ല്‍, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ​നി​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​ധി​കാ​ര​മാ​റ്റ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്ര​തി​ഭാ​സ​മാ​ണ്. കേ​ര​ള​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ ഈ ​പ​രി​ചി​ത​മാ​യ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ, ചി​ല ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ​വോ​ട്ടു​ക​ളും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഒ​രു ചെ​റി​യ​ഭാ​ഗ​വും ബി.​ജെ.​പി​യി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി​യ​താ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​വു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ല്‍, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ന​ഗ​ര​ത്തി​ലൊ​ഴി​കെ മ​റ്റെ​ങ്ങും അ​വ​രു​ടെ കാ​ര്യ​മാ​യ വോ​ട്ടു ഏ​കീ​ക​ര​ണം ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ​വി​കാ​രം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ല്‍ അ​തി​ന്റെ പ്ര​യോ​ജ​നം യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ണ് നേ​ടി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ബി.​ജെ.​പി വി​ജ​യി​ച്ച​ത് 45 വ​ര്‍ഷ​ത്തെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ദു​ര്‍ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​രം​കൊ​ണ്ടാ​ണ് എ​ന്നൊ​ക്കെ ശ​ശി ത​രൂ​ര്‍ അ​ല്ലാ​ത്ത മ​റ്റാ​രെ​ങ്കി​ലും പ​റ​യു​മെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ല. ത​ന്നെ സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​യാ​ക്കി മ​ത്സ​രി​പ്പി​ച്ച് വി​ജ​യി​പ്പി​ച്ച, താ​ന്‍കൂ​ടി നേ​താ​വാ​യ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ, ‘അ​വ​രു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ല്‍’ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച അ​ത്ഭു​ത​മ​നു​ഷ്യ​നാ​ണ് ശ​ശി ത​രൂ​ര്‍. കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ് വ​ര്‍ക്കി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം, ത​ന്‍റെ നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ ബി.​ജെ.​പി വി​ജ​യം ആ​സ്വ​ദി​ച്ച് അ​ത് ‘ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യം’ ആ​ണെ​ന്നു​പ​റ​യാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്ര രാ​ഷ്ട്രീ​യ​നി​ര​ക്ഷ​ര​നോ നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​നോ കൂ​ടി​യാ​ണ്. 20 ട്വ​ന്റി തോ​ല്‍ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ര​ണം ‘എ​തി​രാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ​ണാ​ധി​പ​ത്യ​മാ​ണ്’ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ സാ​ബു​ജേ​ക്ക​ബ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളി​ല്‍ ത​രൂ​രി​ന്റെ ഒ​രേ ഒ​രു നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​നാ​യ എ​തി​രാ​ളി.

    എ​ന്നാ​ല്‍, ചി​ല ന​ഗ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും അ​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ വാ​ർ​ഡ് ത​ല നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും, ബി.​ജെ.​പി സ്വ​ന്തം അ​ടി​ത്ത​റ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് എ​ന്ന യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്നു ന​ടി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ബ​ഹു​സ്വ​ര പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നേ​ര്‍ക്കു​നേ​ർ നി​ല്‍ക്കാ​ന്‍ ഇ​പ്പോ​ഴും കെ​ൽ​പി​ല്ലാ​ത്ത ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ദേ​ശീ​യ​ത​യി​ലും സാം​സ്കാ​രി​ക​യാ​ഥാ​സ്ഥി​തി​ക​ത​യി​ലും വേ​രൂ​ന്നി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്ര​വാ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ​ത്തി​ന് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​ന​ല്ല, കി​ട്ടാ​നാ​ണു​ള്ള​ത് എ​ന്ന​ത് നി​സ്സാ​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മ​ല്ല. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ഈ ​ചെ​റി​യ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ള്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പു​രോ​ഗ​മ​ന​നൈ​തി​ക​ത​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. മ​ത-​മ​തേ​ത​ര പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​മാ​യ ത​രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ജാ​തി-​കീ​ഴാ​ള ന​വോ​ത്ഥാ​ന പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ ദൃ​ശ്യ​ത, സാ​ക്ഷ​ര​ത, സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മം എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന സ​മ​ത്വ​ബോ​ധം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ദേ​ശീ​യ​ത​യോ​ടു​ള്ള നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ അ​സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യാ​ണ് എ​ൻ.​ഡി.​എ​യു​ടെ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്രം പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    മാ​റു​ന്ന കേ​ര​ള​വും ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ വി​ഷ​ലി​പ്ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും

    അ​മ്പ​തു​ക​ളി​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് വി​ജ​യ​ത്തി​നും അ​റു​പ​തു​ക​ളി​ലെ ഫ്യൂ​ഡ​ൽ​ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ ത​ക​ർ​ച്ച​ക്കും​ശേ​ഷം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​യി പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ-​പു​രോ​ഗ​മ​ന നൈ​തി​ക​ത, അ​തി​ന്റെ എ​ല്ലാ പ​രി​മി​തി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ളി​ലും, സാ​മൂ​ഹി​ക​സൗ​ഹാ​ര്‍ദ​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന് മേ​ല്‍ക്കൈ ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. നാ​ല്‍പ​തു​ക​ള്‍വ​രെ​യു​ള്ള അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ഈ ​സ​ന്ദ​ര്‍ഭ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത, പു​തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഏ​താ​ണ്ട് പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും​ത​ന്നെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ന​വോ​ത്ഥാ​ന പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​ഴു​പ​തു​ക​ളി​ലെ ദ​ലി​ത്‌ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍, ന​ക്സ​ലൈ​റ്റ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ച സാം​സ്കാ​രി​ക-​നൈ​തി​ക സ്വീ​കാ​ര്യ​ത, ഭൂ​പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം, സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മ സ​മ​വാ​യ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ അ​റു​പ​തു​ക​ളു​ടെ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ല്‍, എ​ണ്‍പ​തു​ക​ളി​ല്‍ നി​ല​ക്ക​ല്‍ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ ത​ല​യു​യ​ര്‍ത്തി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മ​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യം തു​ട​ക്കം​മു​ത​ല്‍ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച വ​ര്‍ഗീ​യ​ധ്രു​വീ​ക​ര​ണം, സാ​മൂ​ഹി​ക​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ല​ര്‍ത്തി​യ വി​ഷ​മ​യ​വാ​ത​ക​ങ്ങ​ള്‍ അ​വ​ര്‍ ആ​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ചാ​ണോ കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​സാം​ഗ​ത്യം നേ​ടാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്, അ​തേ ക്രൈ​സ്ത​വ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ത്തെ​പ്പോ​ലും വ​ർ​ഗീ​യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കേ​ര​ള​ത്തെ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ വി​ജ​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി​യു​ടെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ചു​വ​ടു​മാ​റ്റ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് 2009 മു​ത​ലെ​ങ്കി​ലും ഞാ​ന്‍ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു പോ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മൂ​ഹി​ക​മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ഇ​പ്പോ​ള്‍ പ്ര​ക​ട​മാ​വു​ന്ന അ​ഭൂ​ത​പൂ​ര്‍വ​മാ​യ ഇ​സ്‍ലാ​മോ​ഫോ​ബി​യ​യും ന​വ-​യാ​ഥാ​സ്ഥി​തി​ക​ത​യും ന​വ​ലി​ബ​റ​ലി​സ​വും ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ള്‍ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​പോ​ലെ കെ​ട്ടു​റ​പ്പു​ള്ള ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​വോ​ട്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ധാ​ര​ണ​ക​ളി​ലേ​ക്കും ക​ട​ന്നു​ക​യ​റാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​വി​ധ​ത്തി​ല്‍ അ​ത് രൂ​ഢ​മൂ​ല​മാ​വു​ക​യാ​ണ്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മു​ന്ന​ണി​യാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഒ​രു സാ​മൂ​ഹി​ക​രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​മാ​ണ്. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ പ​ത്തു ശൂ​ദ്ര​മ​ന്ത്രി​മാ​ര്‍ ഉ​ണ്ടാ​വു​ക എ​ന്ന​ത് അ​ചി​ന്ത​നീ​യ​മാ​ണ്. കാ​ര​ണം അ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​നം അ​തി​നെ നി​ല​നി​ര്‍ത്തു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ്ഥൂ​ലാ​ധി​കാ​ര​വി​ത​ര​ണ​മാ​ണ്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് കൂ​ടു​ത​ല്‍ ദൃ​ഢ​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​മാ​ണ്. അ​ത് സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത് ന​യ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. ഇ​ത് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഈ ​മു​ന്ന​ണി​ക​ള്‍ക്ക് മാ​റി​മാ​റി വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, ഈ ​ര​ണ്ട് സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ല്‍നി​ന്നും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി കേ​വ​ല​മാ​യ മ​ത​വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​യു​ടെ സ​ങ്കു​ചി​ത​രാ​ഷ്ട്രീ​യം​മാ​ത്രം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​സ​ഖ്യ​മാ​ണ് എ​ൻ.​ഡി.​എ. അ​വ​ര്‍ക്കു​ണ്ടാ​വു​ന്ന ചെ​റി​യ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ള്‍പോ​ലും എ​ണ്‍പ​തു​ക​ള്‍മു​ത​ല്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മൂ​ഹി​ക​ശ​രീ​ര​ത്തി​ല്‍ അ​വ​ര്‍ ക​ട​ത്തി​വി​ട്ട സി​നി​ക്ക​ല്‍ യു​ക്തി​ക​ളു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യി മാ​റു​മെ​ന്ന​ത് ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ണ്.

    കാ​ര​ണം, കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ഗ​ഘ​ട​ന​ക​ള്‍ ഗ​ണ്യ​മാ​യ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ഗോ​ള​വ​ത്ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ചി​ല സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ക്ഷേ​മ​സ​മ്പ​ദ്‍വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ തു​ട​ര്‍ച്ച​യി​ലൂ​ടെ​യും ഒ​രു സ​മ​നി​ല​വ​ത്ക​ര​ണ പ്ര​ക്രി​യ മ​ധ്യ​വ​ർ​ഗ​ത്തി​നും ദ​രി​ദ്ര​ർ​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള മൂ​ർ​ച്ച​യു​ള്ള വി​ട​വ് ല​ഘൂ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​ബ​ല​മാ​യ കാ​ർ​ഷി​ക-​വ്യാ​വ​സാ​യി​ക മൂ​ല​ധ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ, കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ കാ​ണു​ന്ന​ത് മ​ധ്യ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു വ​ലി​യ നി​ര​യാ​ണ്. വ​ർ​ഗ​രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​യോ സ്ഥി​ര​ത​യു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​സ​ഖ്യ​മാ​യോ ഈ ​മ​ധ്യ​വ​ർ​ഗം നി​ല​നി​ല്‍ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ള്‍ പ​രി​മി​ത​മാ​ണ്. കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ കേ​ര​ളം ദ​ര്‍ശി​ച്ച ദ​ലി​ത്, കീ​ഴാ​ള ന​വോ​ത്ഥാ​ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ ച​രി​ത്ര​പാ​ര​മ്പ​ര്യം​മൂ​ലം യാ​ഥാ​സ്ഥി​തി​ക ശ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​തു​വ​രെ ഈ ​അ​സ്ഥി​ര​ത​യെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്നേ​യു​ള്ളൂ. അ​തി​ലേ​ക്കാ​ണ് അ​വ​ര്‍ ആ​ഴ്ന്നി​റ​ങ്ങാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നെ എ​ങ്ങ​നെ ത​ട​യും എ​ന്ന​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ര​ണ്ട് മു​ന്ന​ണി​ക​ളും സി​വി​ൽ സ​മൂ​ഹ​വും പൊ​തു​വി​ല്‍ നേ​രി​ടു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്.

    sreekumartt@gmail.com

