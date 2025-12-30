Begin typing your search above and press return to search.
    നാലാംകണ്ണ്
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 6:00 AM IST

    ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്‍: ന​ർമ​ത്തി​ന്റെ അ​കം​പു​റ​ങ്ങ​ള്‍

    ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്‍: ന​ർമ​ത്തി​ന്റെ അ​കം​പു​റ​ങ്ങ​ള്‍
    ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ വി​യോ​ഗം മ​ല​യാ​ള​സി​നി​മ​യി​ലെ ഒ​രു യു​ഗ​ത്തി​ന്റെ അ​ന്ത്യം കു​റി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ത് കേ​വ​ലം അ​തി​ശ​യോ​ക്തി​യ​ല്ല. ന​ർ​മം അ​തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും മ​ര്‍മ​ഭേ​ദി​യാ​യ സൂ​ക്ഷ്മ​ത​യി​ല്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​ണ് മ​റ്റെ​ന്തി​നെ​ക്കാ​ളും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ മ​ല​യാ​ള​സി​നി​മാ​രം​ഗ​ത്ത് ഒ​രു ഐ​ക്ക​ണാ​യി ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യ​ത്‌. നാം ​കാ​ണാ​തെ​പോ​യ മ​നു​ഷ്യാ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ, സാ​മൂ​ഹി​കാ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ, വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ ഐ​റ​ണി​ക​ളെ ന​മ്മു​ടെ മു​ന്നി​ലേ​ക്ക്‌ ഹാ​സ്യ​മാ​യി പു​ന​ര​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ ക​ഴി​വാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ വാ​ങ്മ​യ​ത്തി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത. ന​ട​ന്‍ എ​ന്ന​നി​ല​യി​ല്‍ ശ​രീ​രം​കൊ​ണ്ടും, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന്‍ എ​ന്ന​നി​ല​യി​ല്‍ ശൈ​ലി​കൊ​ണ്ടും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​മ്മെ ത​ന്‍റെ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ ന​ര്‍മ​രൂ​പ​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ധാ​രാ​ളി​ത്ത​ത്താ​ല്‍ അ​മ്പ​ര​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    ത​ന്റെ ത​ല​മു​റ​യി​ലെ മ​റ്റേ​തൊ​രു സ​ര്‍ഗാ​ത്മ​ക വ്യ​ക്തി​ത്വ​ത്തെ​ക്കാ​ളും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ദൈ​നം​ദി​ന​ഭാ​ഷ​യി​ലേ​ക്ക് സം​ക്ര​മി​ച്ച വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളും ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്‍റെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ഴു​തി​യ പ​ല സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും സി​നി​മാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ചാ​യ​ക്ക​ട​ക​ളി​ലേ​ക്കും കോ​ള​ജ് ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ളി​ലേ​ക്കും കു​ടും​ബ സ്വീ​ക​ര​ണ​മു​റി​ക​ളി​ലേ​ക്കും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ വ​ഴു​തി​വീ​ഴു​ക​യും ദൈ​നം​ദി​ന സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ, ട്രോ​ളു​ക​ളി​ല്‍, സ്കി​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ എ​ന്തി​ന് മ​റ്റു സി​നി​മ​ക​ളി​ൽ​പോ​ലും നി​ര​ന്ത​രം ആ​വ​ര്‍ത്തി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ത​ന്‍റെ വാ​ക്കു​ക​ള്‍ ഇ​ങ്ങ​നെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ​ക്കൊ​ണ്ട് അ​ന​വ​ര​തം ഏ​റ്റു​പ​റ​യി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്ന​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഹാ​സ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ന്ത​രി​ക​മാ​യ, എ​ന്നാ​ല്‍ ഏ​റെ പ്ര​ശ്ന​ഭ​രി​ത​മാ​യ, മ​ല​യാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.


    ന​മു​ക്ക് പ​റ​യാ​ന്‍ ഭാ​ഷ​യി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന അ​മൂ​ര്‍ത്ത​മാ​യ ഐ​റ​ണി​ക​ളാ​ണ് അ​ന​ര്‍ഗ​ളം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ തൂ​ലി​ക​യി​ല്‍നി​ന്ന് വാ​ര്‍ന്നു​വീ​ണ​ത്‌. ന​ര്‍മം എ​ന്ന അ​ബോ​ധം മൂ​ർ​ച്ച​യു​ള്ള​തും സ്വ​യം പ​രി​ഹ​സി​ക്കു​ന്ന​തും സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള​തും അ​സ്വ​സ്ഥ​ത ഉ​ള​വാ​ക്കു​ന്ന​തും ചി​ന്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും നി​സ്സാ​ര​ത​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​യും ഒ​ക്കെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ന​ര്‍മം. ന​മ്മെ ഏ​തെ​ല്ലാ​മോ ത​ര​ത്തി​ല്‍ സ്വ​യം തു​റ​ന്നു​നോ​ക്കാ​ന്‍, തു​ര​ന്നു​നോ​ക്കാ​ന്‍ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ക ആ ​ഹാ​സ്യ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. സ്ലാ​പ്സ്റ്റി​ക്ക് കോ​മ​ഡി​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ന​ർ​മം സ്വ​ഭാ​വം, സ​ന്ദ​ർ​ഭം, വൈ​രു​ധ്യം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും മ​ധ്യ​വ​ർ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നി​സ്സാ​ര​മാ​യ ഉ​ത്ക​ണ്ഠ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും അ​ധി​കാ​രം, പ​ണം, ജാ​തി, മാ​ന്യ​ത, ശാ​രീ​രി​ക​ശ​ക്തി എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി നാ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ര്‍മം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ഫ്രോ​യി​ഡി​ന്റെ ഒ​രു നി​ഗ​മ​നം, ത​മാ​ശ​ക​ൾ അ​ബോ​ധ​ത്തി​ന്‍റെ ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ക്ര​മ​ണാ​ത്മ​ക പ്രേ​ര​ണ​ക​ൾ, വി​ല​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ചി​ന്ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യി സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​യ രൂ​പ​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രാ​ൻ അ​വ​യി​ലൂ​ടെ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ത​മാ​ശ ഭാ​ഷ​ക്കു​ള്ളി​ൽ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ ​അ​ർ​ഥ​ത്തി​ല്‍ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്‍റെ ത​മാ​ശ​ക​ള്‍ ഭാ​ഷ​ക്കു​ള്ളി​ല്‍നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത് അ​ദ്ദേ​ഹം ഭാ​ഷ​യി​ലേ​ക്ക് പ​ക​ര്‍ത്തി​യ​വ​യാ​യി​രു​ന്നു. ‘ഫ​ലി​ത​ബി​ന്ദു’​വി​ലെ ഫ​ലി​ത​രാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ഫ​ലി​തം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് ദ​ശാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളോ​ളം ന​മ്മെ ചി​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ത് നി​സ്സാ​ര​മാ​യ ന​ർ​മ​ഭാ​വ​ന​യ​ല്ല. ന​ർ​മം എ​ന്ന പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്രം എ​ന്നാ​ല്‍ നി​ർ​ദോ​ഷ​മാ​യ, നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​മാ​യ ഹാ​സ്യം എ​ന്നൊ​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​ത് ശ്രീ​നി​വാ​സ​നും ബാ​ധ​ക​മാ​യ കാ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​യ​ര്‍ന്നു​വ​ന്ന​ത്. പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും കേ​ഡ​ർ​മാ​രെ​യും ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​ൻ സം​സ്കാ​ര​ത്തെ​യും ആ​ചാ​ര​പ​ര​മാ​യ വി​പ്ല​വ വാ​ചാ​ടോ​പ​ങ്ങ​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ചു​ള്ള ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ പ​രി​ഹാ​സം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ‘അ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ പി​ന്തി​രി​പ്പ​ൻ’ എ​ന്ന ലേ​ബ​ൽ നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള വി​ട​വി​നെ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് സ​മ​ത്വ​പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​കാ​രം പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സി​നി​മ​ക​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും പ​രി​ഹ​സി​ച്ചു.

    പ​ക്ഷേ, അ​തി​നൊ​രു മ​റു​പു​റ​മു​ണ്ട്. ‘സ​ന്ദേ​ശം’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യാ​ണ് ‘ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്‍’ എ​ന്ന വി​ഗ്ര​ഹ​ഭ​ഞ്ജ​ക​നെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. ഉ​ദ​യ​നോ സ​രോ​ജ്കു​മാ​റി​നോ ഒ​ന്നും അ​ത്ര​യും വ​ലി​യ ആ​ഘാ​തം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, പ്ര​കാ​ശ​ൻ എ​ന്നീ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​ര്‍ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ്-​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ചേ​രി​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് പ​ര​സ്പ​രം അ​പ​ഹ​സി​ക്കു​ന്ന ക​ഥ​യാ​യി​രു​ന്നു ‘സ​ന്ദേ​ശം’. കെ.​ജി. പൊ​തു​വാ​ൾ എ​ന്ന മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റും യ​ശ്വ​ന്ത് സ​ഹാ​യി എ​ന്ന ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ് പ്ര​തി​നി​ധി​യും ഒ​രു​വ​ശ​ത്തും കു​മാ​ര​പി​ള്ള എ​ന്ന ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വും പ്ര​ഭാ​ക​ര​ന്‍ എ​ന്ന അ​നു​യാ​യി​യും മ​റു​വ​ശ​ത്തു​മാ​യി സൃ​ഷ്ടി​ച്ച കാ​രി​ക്കേ​ച്ച​ര്‍ പ​ക്ഷേ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തെ ആ​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ കാ​ര​ണം പൊ​തു​വാ​ളും സ​ഹാ​യി​യും മ​ല​യാ​ളി പൊ​തു​ബോ​ധ​ത്തി​ന് ചി​ര​പ​രി​ചി​ത​രും കു​മാ​ര​പി​ള്ള​യും പ്ര​ഭാ​ക​ര​നും ഹാ​സ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​സം​സ്കൃ​ത വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ​രാ​ജ​യ​വും സി​നി​മ​യി​ലെ പ​രി​ഹാ​സ​വു​മാ​യി ചേ​രു​ന്ന​രീ​തി​യി​ല്‍ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന് ന​മു​ക്ക​റി​യാം. വി​ശ​ക​ല​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക​ത ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​കാ​തി​രു​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. പോ​ള​ണ്ടി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് മി​ണ്ട​രു​തെ​ന്ന് ആ​രും പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്‍ പ​ക്ഷേ ഈ ​ഹാ​സ്യം കൃ​ത്രി​മ​മാ​യി സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​ത് കൊ​ണ്ടാ​ട​പ്പെ​ട്ട​തും വി​മ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തും. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ല്‍ നി​റ​യെ പൊ​തു​വാ​ള്‍മാ​രും സ​ഹാ​യി​മാ​രും പ്ര​കാ​ശ​ന്മാ​രും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​രെ ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്‌ അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു. സി​നി​മ​യി​ല്‍ ത​ങ്ങ​ള്‍ക്കെ​തി​രെ ഒ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്ന് നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​മാ​യി അ​വ​ര്‍ക്കു​പോ​ലും വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്ര സു​താ​ര്യ​മാ​ണ് ആ ​ഹാ​സ്യം. കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ന്‍ ടി.​വി​യി​ല്‍ സ​ന്ദേ​ശം സി​നി​മ ക​ണ്ടു പു​ഞ്ചി​രി​ക്കു​ന്ന വി​ഡി​യോ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​വും ഒ​രു സു​ഹൃ​ത്ത്‌ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് വ്യ​വ​ഹാ​രം അ​ങ്ങ​നെ​യ​ല്ല എ​ന്ന പൊ​തു​ബോ​ധ​ത്തെ കീ​റി​മു​റി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​കോ​മാ​ളി​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്‍ ചെ​യ്ത​ത്. നി​ത്യ​പ​രി​ച​യ​ത്തി​ല്‍നി​ന്നു​മെ​ടു​ത്ത ഉ​ദാ​ര​ഹാ​സ്യം മ​റ​യ്ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും സ​ത്യ​ത്തി​ല്‍നി​ന്നോ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യ സ​ത്യ​ത്തി​ല്‍നി​ന്നോ എ​ടു​ത്ത​ത്‌ ആ​ര്‍പ്പു​വി​ളി​ക​ളോ​ടെ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. കു​മാ​ര​പി​ള്ള പ​റ​യു​ന്ന വി​ശ​ക​ല​ന വി​ഡ്ഢി​ത്തം ഒ​രു ഇ​ട​തു​നേ​താ​വും ഒ​രി​ക്ക​ലെ​ങ്കി​ലും പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ള്ള​ത​ല്ല. പ​റ​യാ​നു​മി​ട​യി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ​ത​ന്നെ, ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തെ​യോ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ​യോ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ക്ഷേ​പ​ഹാ​സ്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ല്ല എ​ന്ന​ത് സ​ത്യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും കൂ​ടു​ത​ല്‍ പ്ര​തി​രോ​ധാ​ത്മ​ക​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​വി​മ​ര്‍ശ​നം ഒ​രു​പ​ടി​കൂ​ടി ക​ട​ന്ന്, സി​നി​മ​യു​ടെ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത​യു​ടെ വി​മ​ര്‍ശ​ന​മാ​യി മാ​റു​ക​യും​ചെ​യ്തു.

    അ​പ​ര​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഴ​ങ്ങ​ള്‍

    ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ തി​ര​ക്ക​ഥ​ക​ൾ-​ചി​ല​പ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ന്തം ഓ​ൺ-​സ്‌​ക്രീ​ൻ ശ​രീ​രം​ത​ന്നെ-​കീ​ഴാ​ള ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളെ ത​രം​താ​ഴ്ത്തു​ന്ന സ്റ്റീ​രി​യോ​ടൈ​പ്പു​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. പാ​ർ​ശ്വ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ശ​രീ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഉ​ച്ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ, ജീ​വി​ത​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, കീ​ഴാ​ള​ത്ത​ത്താ​ല്‍ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന തു​ച്ഛ​മാ​യ കൗ​ടി​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​തി​ശ​യോ​ക്തി ക​ല​ർ​ന്ന​തും പു​ച്ഛം ജ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ചി​ത്രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ന​ർ​മം പ​ല​പ്പോ​ഴും ഊ​ർ​ജം നേ​ടി​യ​തെ​ന്ന​ത് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ജാ​തി, വ​ർ​ഗം, വൈ​ക​ല്യം, നോ​ൺ-​നോ​ർ​മേ​റ്റീ​വ് പു​രു​ഷ​ത്വം എ​ന്നി​വ ചി​ല​പ്പോ​ൾ ധാ​ർ​മി​ക ഇ​ട​പ​ഴ​ക​ലി​ന്റെ ത​ല​ത്തി​ന​പ്പു​റം പ​രി​ഹാ​സ​ത്തി​ന്റെ വി​ഷ​യി​ക​ളാ​യി വി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ദ​ലി​ത്, ഫെ​മി​നി​സ്റ്റ്, പോ​സ്റ്റ്യു​മാ​നി​സ്റ്റ് വീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സ​മ​കാ​ലി​ക വി​മ​ർ​ശ​നാ​ത്മ​ക വി​ചാ​ര മാ​തൃ​ക​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന്, ഈ ​സ​ന്ദ​ര്‍ഭ​ങ്ങ​ള്‍ നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​വി​ധം അ​സ്വാ​സ്ഥ്യ​ജ​ന​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്. റി​യ​ലി​സ​വും ആ​ക്ഷേ​പ​ഹാ​സ്യ​വും നീ​തി​യു​ടെ ഉ​റ​പ്പു​ക​ള​ല്ലെ​ന്നും ചി​രി​ക്ക് പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യി പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക​ഹിം​സ​യു​ടെ ഒ​പ്പം​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും പ​ല ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്‍റെ ബൗ​ദ്ധി​ക​ന​ര്‍മ​ങ്ങ​ളും ന​മ്മെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    സി​നി​മാ​ലോ​ക​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത്, ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ ത​ന്റെ പൊ​തു​നി​ല​പാ​ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. ജൈ​വ​കൃ​ഷി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളും ചി​ല ശാ​സ്ത്ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളോ​ടു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സം​ശ​യ​വും യു​ക്തി​വാ​ദി, ശാ​സ്ത്ര​സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പൊ​തു​വ്യ​ക്തി​ത്വ​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ക്കി. ഇ​ത്ത​രം വി​ശ​ക​ല​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​ദ്ദേ​ഹം​ത​ന്നെ സി​നി​മ​യി​ല്‍ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ഏ​തോ കാ​രി​ക്കേ​ച്ച​ര്‍പോ​ലെ സ്വ​യം​പെ​രു​മാ​റു​ന്ന പ്ര​തീ​തി​യാ​ണ് സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.


    എ​ന്നാ​ല്‍, ഒ​രു കാ​ര്യം നാം ​വി​സ്മ​രി​ച്ചു​കൂ​ടാ. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ സ്ഥാ​നം ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യി ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് വൈ​രു​ദ്ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭാ​വ​മ​ല്ല, അ​വ​യു​ടെ സാ​ന്ദ്ര​ത​യാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​രു പു​രോ​ഗ​മ​ന ഐ​ക്ക​ണോ ല​ളി​ത​മ​ന​സ്ക​നാ​യ യാ​ഥാ​സ്ഥി​തി​ക​നോ ആ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പി​രി​മു​റു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. നൈ​തി​ക​ബ​ദ​ലു​ക​ൾ സ​ങ്ക​ൽ​പി​ക്കാ​ൻ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ഴും, ത​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ സ​ത്യ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സി​നി​മ പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ചു. കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രു​ടെ ത​ല​മു​റ​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ധ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഒ​രു വ​സ്തു​ത​യു​ണ്ട്- അ​വ പ​ഴ​മൊ​ഴി​ക​ളാ​യി ഭാ​ഷ​യി​ല്‍ ക​ല​ര്‍ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ​ത്.

    അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളു​ടെ സാ​ക​ല്യം എ​ന്താ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് നി​ര്‍വ​ചി​ക്കു​ക എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ല. എ​ന്നാ​ല്‍ ഒ​ന്നു​ണ്ട്: അ​സു​ന്ദ​ര​നെ​ന്ന് സ്വ​യം നി​ന്ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, താ​ന്‍ കു​ഴി​ച്ച കു​ഴി​യി​ല്‍ എ​പ്പോ​ഴും വീ​ഴു​ന്ന പ​ടു​വി​ഡ്ഢി​യാ​യി, കു​ടി​ല​ചി​ത്ത​നാ​യ കീ​ഴാ​ള​നാ​യി, ‘അ​ഭി​ജാ​ത’ നാ​യി​കാ​സ്വ​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ത്യ​തി​ര​സ്കൃ​ത കാ​മു​ക ദേ​ഹ​മാ​യി, നി​ര​ന്ത​രം നി​ന്ദാ​ര്‍ഹ​നാ​യി സ്വ​യം​മാ​റി​യ അ​നേ​കം പ്ര​തി​നി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ, ‘താ​ന്‍ അ​യാ​ള​ല്ല’ എ​ന്ന് കേ​ര​ളീ​യ പു​രു​ഷ​ബോ​ധ​ത്തെ വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നൊ​രു ആ​ഭി​ചാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ നാ​യ​ക-​പ്ര​തി​നാ​യ​ക സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ നി​ര്‍വ​ചി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​താ​വ​ട്ടെ, അ​പ​ര​നി​ർ​മി​തി​ക​ളു​ടെ​കൂ​ടി ഒ​രു സാ​മൂ​ഹി​കാ​ഭി​ചാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ക​പ​ട​ബോ​ധ​ത്തെ ക​പ​ട​ബോ​ധം​കൊ​ണ്ട് നേ​രി​ടു​ന്ന ഒ​രു ക​ലാ​വ്യ​വ​ഹാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റേ​ത്. പ്ര​തി​ഭ​യു​ടെ പാ​ര​മ്യ​ത്തി​ല്‍ ത​നി​ക്കാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത് ഈ ​സ​ന്ദി​ഗ്ദ്ധ​മാ​യ പാ​ത​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ല​ദ്ദേ​ഹം സ​മ്പൂ​ര്‍ണ​മാ​യി വി​ജ​യി​ച്ചു എ​ന്ന​താ​ണ് ഒ​രേ​സ​മ​യം അ​​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യും വി​മ​ര്‍ശ​ന​വും ന​മു​ക്ക് കാ​ട്ടി​ത്ത​രു​ന്ന​ത്.

