Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightColumnschevron_rightനാലാംകണ്ണ്chevron_rightഇന്ത്യ-ചൈന-റഷ്യ: പുതിയ...
    നാലാംകണ്ണ്
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 6:30 AM IST

    ഇന്ത്യ-ചൈന-റഷ്യ: പുതിയ ഭൗമരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സുസ്ഥിരത

    text_fields
    bookmark_border
    കേ​വ​ല​മാ​യ ന​യ​ത​ന്ത്ര കെ​ട്ടു​കാ​ഴ്ച​യ​ല്ല, പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യി സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​വി​രു​ദ്ധ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ള്ള ഒ​രു ഭ​ര​ണ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ഈ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്....
    ഇന്ത്യ-ചൈന-റഷ്യ: പുതിയ ഭൗമരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സുസ്ഥിരത
    cancel
    camera_alt

    റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാദി​മി​ർ പു​ടി​ൻ, പ്ര​ധാ​ന മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി, ചൈ​നീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി ​ജി​ൻ​ പി​ങ് എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​ന്നി​ച്ചൊ​രു വേ​ദി​യി​ൽ

    ഇ​ന്ത്യ-​ചൈ​ന-​റ​ഷ്യ അ​ച്ചു​ത​ണ്ട് രൂ​പം കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നും അ​ത് ലോ​ക​സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ത്തി​ന് എ​തി​രാ​യ ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക​വ​ച​മാ​ണെ​ന്നും പ​ല​രും ക​രു​തു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ത്ത​ര​മൊ​രു ആ​ഘോ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ല്‍, കൂ​ടു​ത​ല്‍ വ​സ്തു​നി​ഷ്ഠ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​മാ​ണി​ത്.

    ഇ​ത്ത​രം ഒ​രു അ​ച്ചു​ത​ണ്ട് ഏ​താ​നും ദി​വ​സം കൊ​ണ്ട് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​ന്ന​ല്ല. എ​ങ്കി​ലും അ​ത്ത​ര​മൊ​രു രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം അ​മേ​രി​ക്ക​യെ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് എ​ന്ന​തി​ൽ സം​ശ​യ​മി​ല്ല. കൃ​ത്യ​മാ​യ ജി​യോ​പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഇ​തി​നു ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​വി​രു​ദ്ധ സ്വ​ഭാ​വ​മു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ യാ​ഥാ​സ്ഥി​തി​ക ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം പു​ടി​​ൻ ന​യി​ക്കു​ന്ന റ​ഷ്യ​യെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ എ​ന്നും ത​യാ​റാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ന​മു​ക്ക​റി​യാം. എ​ന്നാ​ൽ, ചൈ​ന​യെ ശ​ത്രു​രാ​ജ്യ​മാ​യി പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന റെ​ട്ടോ​റി​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത് ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ത​ൽ​ക്കാ​ലം അ​വ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​യി. രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ഇ​ത്ര​കാ​ലം അ​വ​ര്‍ക്ക് ചൈ​നീ​സ് ചാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു, ഒ​ന്ന് പു​ല​ർ​ന്ന​പ്പോ​ഴേ​ക്ക് യു.​എ​സ്​ ചാ​ര​നാ​യി എ​ന്നൊ​രു ത​മാ​ശ ഇ​പ്പോ​ള്‍ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​വി​ടെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ കാ​ര്യം, ട്രം​പി​ന്റെ അ​ധി​ക​തീ​രു​വ ഉ​ട​ന​ടി പി​ന്‍വ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സു​പ്ര​ധാ​ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​വ്യാ​വ​സാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ‘പു​തി​യ ജി​യോ പൊ​ളി​റ്റി​ക്സ്’ എ​ന്ന് നാം ​പേ​രി​ട്ടു​വി​ളി​ക്കു​ന്ന ആ ​ന​യ​ത​ന്ത്ര​ത്തി​നു ക​ഴി​യി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ്. വി​ദേ​ശ​നാ​ണ്യ വ​ര​വ് കു​റ​യ​ലും, വ്യാ​പാ​ര സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​യി​ലെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ളും, യു.​എ​സ് ക​യ​റ്റു​മ​തി​യെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ജി.​ഡി.​പി വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ മാ​ന്ദ്യം സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും നി​സ്സാ​ര​മ​ല്ല. ഇ​തി​ലൊ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ന്‍ റ​ഷ്യ​ക്കോ ചൈ​ന​ക്കോ സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. അ​വ​രു​ടെ വി​പ​ണി​ക​ള്‍ ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​വേ​ണ്ടി തു​റ​ക്കാ​നും പോ​കു​ന്നി​ല്ല. അ​വ​ർ​ക്ക്​ അ​വ​രു​ടേ​താ​യ എ​മ്പാ​ടും താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ണ്ട്. സ്റ്റീ​ൽ, അ​ലൂ​മി​നി​യം, നി​ർ​മാ​ണ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഇ​തു​മൂ​ലം ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന നി​ഷ്ക്രി​യ ശേ​ഷി​യും; എം.​എ​സ്.​എം.​ഇ​ക​ളി​ലെ സ​മ്മ​ർ​ദ​വും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഗ്രാ​മീ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കും.


    വേ​ണം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​പ​ണി വി​കാ​സം

    ഇ​ന്ത്യ നേ​രി​ടു​ന്ന സ​ങ്കീ​ര്‍ണ​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​പ​ണി വി​കാ​സം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. പു​തി​യ ക​യ​റ്റു​മ​തി വി​പ​ണി​ക​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തും ദു​ഷ്ക​ര​മാ​ണ്. തൊ​ഴി​ൽ​മേ​ഖ​ല ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ കു​ഴ​പ്പ​ത്തി​ലാ​ണ്. മാ​നു​ഫാ​ക്ച​റി​ങ് ക്ല​സ്റ്റ​റു​ക​ളി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്ടം, ക​യ​റ്റു​മ​തി അ​ധി​ഷ്ഠി​ത എ​സ്.​എം.​ഇ​ക​ളി​ലെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ലു​ക​ൾ, അ​നു​ബ​ന്ധ സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന തൊ​ഴി​ൽ​ന​ഷ്ടം എ​ന്നി​വ രാ​ജ്യ​ത്തെ വ​ള​രെ ഹാ​നി​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കാ​ൻ പോ​വു​ക​യാ​ണ്. വി​പ​ണി​ക​ളു​ടെ​യും വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ​യും വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ വെ​ളി​വാ​കു​ന്ന​ത്.

    അ​രി, സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ​മു​ദ്രോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, സം​സ്ക​രി​ച്ച ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ മ​റ്റ് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യാ​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന പ​രോ​ക്ഷ​സ​മ്മ​ർ​ദം ഇ​ന്ത്യ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രും. താ​രി​ഫ് മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം ച​ര​ക്ക് വി​ല​ക​ളി​ൽ ചാ​ഞ്ചാ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ഗ്രാ​മീ​ണ വ​രു​മാ​ന​ത്തെ കാ​ര്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ളും വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് യു.​എ​സി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ തു​ണി​ത്ത​ര ക​യ​റ്റു​മ​തി, വി​ല മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത​ക്കും (price competitive) മു​ൻ​ഗ​ണ​നാ വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റു​ക​ൾ​ക്കും വി​ധേ​യ​മാ​ണ്. അ​തി​​​ന്റെ ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ളി​ലെ ഇ​ടി​വ്, വി​ല​യി​ലെ ഇ​ടി​വ്, എം.​എ​സ്.​എം.​ഇ ടെ​ക്സ്റ്റൈ​ൽ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ എ​ങ്ങ​നെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​വി​ട​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​തു​വ​രെ ചി​ന്തി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​പോ​ലു​മി​ല്ല. ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ലു​ക​ളും ഓ​ട്ടോ​ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളും വാ​ഹ​ന​ക്ക​യ​റ്റു​മ​തി​യും താ​രി​ഫ് ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ആ​ഡം​ബ​ര, സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​മു​ണ്ടാ​വും. ഇ​ത് വ്യാ​പ​ക​മാ​യ ക​യ​റ്റു​മ​തി​മാ​ന്ദ്യം, ഇ​ൻ​വെ​ന്റ​റി കു​മി​ഞ്ഞു​കൂ​ട​ൽ, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് പോ​ലു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഓ​ട്ടോ ക്ല​സ്റ്റ​റു​ക​ളി​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​കും.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ യു.​എ​സി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​യ​റ്റു​മ​തി​യു​ടെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് സ​മു​ദ്രോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​യ​ർ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്. ഇ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ആ​ർ. ദേ​വ​ദാ​സ് ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തി​ല്‍ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു ലേ​ഖ​നം എ​ഴു​തി​യി​രു​ന്നു.(​ട്രം​പി​ന്റെ തീ​രു​വ​ക്കൊ​ള്ള തീ​ര​മേ​ഖ​ല​യെ പ​ട്ടി​ണി​യി​ലാ​ഴ്ത്തും, സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 1). യു.​എ​സ് താ​രി​ഫു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് ഡി​മാ​ൻ​ഡ് കു​റ​ക്കു​ക​യും വി​ല കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​ത് കൊ​ച്ചി, കൊ​ല്ലം, ആ​ല​പ്പു​ഴ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്കാ​രെ ബാ​ധി​ക്കും. ചെ​റു​കി​ട സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ, ക​ര​കൗ​ശ​ല യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ പോ​ലു​ള്ള എം.​എ​സ്.​എം.​ഇ​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ദു​ർ​ബ​ല​മാ​ണ്, കാ​ര​ണം അ​വ​ക്ക് പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗി​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നോ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നോ ഉ​ള്ള മൂ​ല​ധ​നം ഇ​ല്ല. അ​തു​പോ​ലെ, തൊ​ഴി​ൽ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചു​ള്ള വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ക​യ​ർ, ക​ശു​വ​ണ്ടി, സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ​മു​ദ്രോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളെ നേ​രി​ട്ട് ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. കേ​ന്ദ്ര ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തെ കാ​ത്തി​രി​ക്കാ​തെ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ഈ ​പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടു​മെ​ന്ന് ഞാ​ൻ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ലു​ക​ൾ, വേ​ത​ന​ക്കു​റ​വ് എ​ന്നി​വ ന​മ്മ​ളെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും. ഇ​ത് താ​ഴ്ന്ന വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​രെ​യും കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും ബാ​ധി​ക്കും.


    ചൈ​ന​യു​ടെ ശേ​ഷി ന​മു​ക്കി​ല്ല

    ചൈ​ന​യെ​യും റ​ഷ്യ​യെ​യും​പോ​ലെ ഈ ​തീ​രു​വ​പ്ര​ശ്നം നേ​രി​ടാ​ൻ പ്രാ​പ്തി​യു​ള്ള​ത​ല്ല ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ. ചൈ​ന​യു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി അ​ടി​ത്ത​റ വി​പു​ല​വും വൈ​വി​ധ്യ പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​ണ്. ഭ​ര​ണ​കൂ​ട പി​ന്തു​ണ​യും​മൂ​ലം അ​വി​ട​ത്തെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പൊ​തു​വേ താ​രി​ഫ് ആ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗി​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യും. ചൈ​ന​ക്ക്​ സ്വ​ന്തം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളെ ബ​ദ​ൽ വി​പ​ണി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​നും സാ​ധി​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് അ​ത്ത​രം പ​ക​ര​ക്കാ​രു​ടെ അ​ഭാ​വ​മു​ണ്ട് എ​ന്ന​ത് ഒ​രു യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ണ്.

    ചൈ​ന​ക്ക് വ​ൻ​തോ​തി​ലു​ള്ള വ്യാ​വ​സാ​യി​ക ക്ല​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ, സം​യോ​ജി​ത വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ, ഉ​യ​ർ​ന്ന മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ഉ​ൽ‌​പാ​ദ​ന​ശേ​ഷി എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ട്. ആ​ഗോ​ള മൂ​ല​ധ​ന​ത്തി​ലും മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത​യി​ലും ചൈ​ന സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന ആ​ഘാ​ത​ത്തെ ചെ​റു​ക്കാ​നാ​ണ് യു.​എ​സ് അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ താ​രി​ഫ് ചു​മ​ത്തു​ന്ന​ത്. ആ​ഗോ​ള വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ചൈ​നീ​സ് സ്വാ​ധീ​നം പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള വി​ശാ​ല​മാ​യ ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ചൈ​ന​ക്കെ​തി​രാ​യ താ​രി​ഫു​ക​ൾ. എ​ന്നാ​ൽ, ക​യ​റ്റു​മ​തി ആ​ധി​പ​ത്യം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ചൈ​ന​ക്ക് അ​തി​ന്റെ സ്വ​ന്തം ശൃം​ഖ​ല​യെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യും. യു.​എ​സ് താ​രി​ഫു​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​നു​ത​കു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ധ​ന, വ്യാ​വ​സാ​യി​ക ന​യ​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ന്യ​സി​ക്കാ​നും അ​വ​ർ​ക്കാ​വും. ഇ​ന്ത്യ​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം, താ​രി​ഫു​ക​ൾ ഉ​ട​ന​ടി വ​രു​മാ​ന​ന​ഷ്ടം, വി​വി​ധ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കൊ​ടി​യ സ​മ്മ​ർ​ദം, തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്ടം എ​ന്നി​വ തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും സൃ​ഷ്ടി​ക്കും.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​സ​ക്​​തി

    രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര അ​ഭൂ​ത​പൂ​ര്‍വ​മാ​യ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​യി മാ​റി​യ​ത് ഈ ​സ​ന്ദ​ര്‍ഭ​ത്തി​ല്‍ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. ഭ​ര​ണ​കൂ​ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​മ​ർ​ശ​നം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ അ​വ​കാ​ശ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഭൗ​മ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ട് പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാ​ന്‍ പാ​ര്യാ​പ്ത​മാ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നീ​തി​യു​ടെ വാ​ഗ്ദാ​ന​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി യാ​ത്ര​യെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സ്വേ​ച്ഛാ​ധി​പ​ത്യ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഇ​ന്ത്യ​യെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു അ​ലം​ഭാ​വ​പ​ര​മാ​യ വി​ദേ​ശ​ന​യ​ത്തി​ന്റെ​യും വ്യ​ക്ത​മാ​യ കു​റ്റ​പ​ത്ര​മാ​യും രാ​ഹു​ൽ മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ​മ്പ​ദ്​ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധം ന​ല്‍കാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​ത്ത പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക സ​ഖ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മാ​ത്രം പ്ര​തീ​ക്ഷ പു​ല​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​ല്‍ കാ​ര്യ​മി​ല്ല. സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ള്ള ഒ​രു ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ല്‍വ​രു​ക എ​ന്ന​ത് ഈ ​പു​തി​യ ‘ജി​യോ പൊ​ളി​റ്റി​ക്സ്’ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ക​രു​ത്തോ​ടെ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ള്‍ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ബ​ഹു​ധ്രു​വ സ​ഖ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പി​നെ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ ഒ​രു യ​ഥാ​ർ​ഥ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യേ സാ​ധ്യ​മാ​വൂ. യ​ഥാ​ർ​ഥ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന് ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സ​മാ​ഹ​ര​ണം, ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണം എ​ന്നി​വ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന സൂ​ച​ന രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളി​ല്‍ തെ​ളി​ഞ്ഞു​കാ​ണാം. കേ​വ​ല​മാ​യ ന​യ​ത​ന്ത്ര കെ​ട്ടു​കാ​ഴ്ച​യ​ല്ല, പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യി സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​വി​രു​ദ്ധ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ള്ള ഒ​രു ഭ​ര​ണ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ഈ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RussiaDonald TrumpChinatariff warGeopolitics
    News Summary - India-China-Russia: The sustainability of the new geopolitics
    Similar News
    Next Story
    X