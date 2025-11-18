ബിഹാർ: പരാജയത്തില് നിന്ന് മുന്നോട്ട്text_fields
ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്നതിനും അതില് പൊതുജനവിശ്വാസം നിലനിർത്തുന്നതിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങൾ സുതാര്യമായി ഭരിക്കപ്പെടുകയും കർശനമായും നിഷ്പക്ഷമായും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. വോട്ടർ പട്ടിക, പോൾ മാനേജ്മെന്റ്, വോട്ടെണ്ണൽ എന്നിവക്ക് ഉത്തരവാദികളായ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവ്യക്തതകളുടെ പുകമറയില് രാഷ്ട്രീയമായി വിട്ടുവീഴ്ചകള് ചെയ്തതായി തോന്നുമ്പോൾ, ജനാധിപത്യപ്രക്രിയയുടെ നിയമസാധുതതന്നെ ഇല്ലാതാകാൻ തുടങ്ങുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കേവലമായ യാന്ത്രികവ്യായാമങ്ങളല്ല; പരമാധികാരത്തിന്റെ പരമമായ ഉരകല്ലാണ്.
വോട്ടർപട്ടിക കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലോ, പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ സമയത്തിലോ, തർക്കങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലോ ആകട്ടെ, പക്ഷപാതത്തിന്റെ ഏതൊരു സൂചനയും ജനകീയ ഇച്ഛാശക്തിയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും വ്യവസ്ഥയിലുള്ള പൗരവിശ്വാസത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. സുതാര്യത എന്നാല് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയെ നേരിടാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ്. ഈ ഉറപ്പുകളില്ലാത്ത ജനാധിപത്യം പ്രകടനാത്മകമായ അനുഷ്ഠാനമാകുന്നു. അവിടെ ഫലങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അവ ന്യായമായതുകൊണ്ടല്ല, അടിച്ചേൽപിക്കപ്പെടുന്ന നിയമസാധുത അത് അനിവാര്യമാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. യഥാർഥ ജനാധിപത്യ വിജയം വോട്ടർമാരുടെ ഉയർന്ന പങ്കാളിത്തത്തിലോ സമാധാനപരമായ പോളിങ്ങിലോ മാത്രമല്ല, തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാധ്യസ്ഥതവഹിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അചഞ്ചലമായ നൈതികസമഗ്രതയിലാണ്. ഇന്ത്യയിലിന്ന് ചോദ്യംചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇലക് ഷന് കമീഷന് എന്ന പരമോന്നത സ്ഥാപനത്തിന്റെ നൈതികശോഷണമാണ്.
ഇപ്പോള് നടന്ന ബിഹാർ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എൻ.ഡി.എക്ക് വൻവിജയം നേടിക്കൊടുത്തു (ഏകദേശം മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം), ബി.ജെ.പി-ജെ.ഡി (യു) സഖ്യം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വലിയഭാഗങ്ങൾ തൂത്തുവാരി, മഹാഗഡ്ബന്ധൻ നാമമാത്ര സാന്നിധ്യമായി. ഇതെല്ലാം ശരിയാണ്. എന്നാൽ, ചര്ച്ച പെട്ടെന്നുതന്നെ മാൻഡേറ്റിൽനിന്ന് ഇലക്ടറൽ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്രപരിഷ്കരണത്തിലേക്ക് (എസ്.ഐ.ആർ) മാറുകയും പല പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും മാധ്യമനിരൂപകരും യഥാർഥത്തില് എൻ.ഡി.എക്ക് അനുകൂലമായി കളംചരിയുന്നതില് പങ്കുവഹിച്ചത് എസ്.ഐ.ആർ ആണെന്ന ആരോപണം ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.ഇത് ഇലക് ഷന് കമീഷന് എന്.ഡി.എക്ക് സമ്മാനിച്ച വിജയമായി അവര് പരിഹസിക്കുന്നുമുണ്ട്.
തത്ത്വത്തിൽ, എസ്.ഐ.ആർ എന്നത് വീടുതോറുമുള്ള പുനരവലോകന പ്രക്രിയയാണ്, പിശകുകൾ നിറഞ്ഞ വോട്ടർപട്ടിക പുനർനിർമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്: മരിച്ചവരുടെയും തനിപ്പകർപ്പുകളുടെയും സ്ഥലംമാറിയവരുടെയും പേരുകൾ ഇല്ലാതാക്കുക, യോഗ്യരായ എന്നാൽ, മുമ്പ് പേരുചേർക്കാത്ത എല്ലാ വോട്ടർമാരെയും ചേർക്കുക. ബിഹാറിൽ, ഈ തോത് അഭൂതപൂർവമായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ഏകദേശം 65 ലക്ഷം പേരുകൾ ഇല്ലാതാക്കി, 21 ലക്ഷത്തിലധികം പുതിയ വോട്ടർമാരെ ചേർത്തതിനുശേഷവും ഏകദേശം 47 ലക്ഷം വോട്ടർമാരുടെ കുറവ് അന്തിമമായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
നിശ്ശബ്ദമായ അവകാശ നിഷേധം
കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ദിഗ്വിജയസിങ് നേരത്തേതന്നെ ഈ നീക്കത്തെ അപ്രായോഗികമെന്നും അനീതിയെന്നും അപലപിച്ചിരുന്നു. ദരിദ്രരെയും തൊഴിലാളികളെയും കർഷകരെയും മറ്റ് നാമമാത്ര വിഭാഗങ്ങളെയും അനുപാതമില്ലാതെ ലക്ഷ്യംവെച്ചുള്ളതാണെന്ന് ആരോപിക്കുകയും, കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ യഥാസമയം വീണ്ടും ചേരാൻ പാടുപെടുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഭരണഘടനക്കും വോട്ടവകാശത്തിനുമെതിരായ ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണമെന്നാണ് സി.പി.ഐ (എം.എൽ-ലിബറേഷൻ) ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപാങ്കർ ഭട്ടാചാര്യ എസ്.ഐ.ആറിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഏകദേശം 66 ലക്ഷം പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്നും കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെയും പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങളെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
ഇല്ലാതാക്കിയ പേരുകളും കാരണങ്ങളും പൂർണമായി വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം നിരാകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾതന്നെ ഇത് ഒരുതരം നിശ്ശബ്ദ അവകാശനിഷേധത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് സൂചനകള് ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വോട്ടർമാരുടെ ഇല്ലാതാക്കലിനെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമവിശകലനങ്ങളും പ്രതിപക്ഷ ആരോപണവും രാഷ്ട്രീയമായി സ്ഫോടനാത്മകമാകുന്നത്. ദി ക്വിന്റ് നടത്തിയ ഡാറ്റാധിഷ്ഠിത അന്വേഷണത്തിൽ, എസ്.ഐ.ആർ ഇല്ലാതാക്കൽ കണക്കുകളെ വിജയ ഭൂരിപക്ഷവുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു, 174 മണ്ഡലങ്ങളിൽ, ഇല്ലാതാക്കലുകൾ വിജയത്തിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നും, കുറഞ്ഞത് 75 സീറ്റുകളിൽ എൻ.ഡി.എയുടെ വിജയ ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാതാക്കിയ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ കുറവാണെന്നും കണ്ടെത്തി. പക്ഷപാതപരമായ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ഇല്ലാതെപോലും, എസ്.ഐ.ആർ പ്രതിപക്ഷത്തുനിന്ന് സീറ്റുകൾ തട്ടിയെടുത്ത് എൻ.ഡി.എയെ ഘടനാപരമായി അനുകൂലിച്ചു എന്നതിന്റെ ശക്തമായ സാഹചര്യത്തെളിവായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇത് വായിക്കപ്പെടുന്നു.
അതേസമയം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനും ഭരണകക്ഷിയും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. എസ്.ഐ.ആർ കാലഹരണപ്പെട്ടതാണെന്നും (ബിഹാറിൽ അത്തരമൊരു അവസാനത്തെ പുനരവലോകനം 2003 ലായിരുന്നു), അത് ഉചിതമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുവെന്നും - ഡ്രാഫ്റ്റ് റോളുകൾ, ക്ലെയിമുകൾ, എതിർപ്പുകൾ, അപ്പീലുകൾ - എല്ലാമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് കണ്ടെത്താനാവാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ തനിപ്പകർപ്പുകളോ ആയ എൻട്രികൾ നീക്കംചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും കമീഷൻ വാദിച്ചിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എസ്.ഐ.ആര് തടയാൻ സുപ്രീംകോടതി വിസമ്മതിച്ചത്. എന്നാല്, വോട്ടർമാരുടെ ഇല്ലാതാക്കിയ ഡാറ്റ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നത് സുതാര്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള് അടിസ്ഥാനരഹിതമല്ല എന്നതിലേക്കുള്ള ചൂണ്ടുപലകയാവുന്നു.
പ്രതിപക്ഷ പുനരേകീകരണം
എന്നാല്, എൻ.ഡി.എയുടെ വിജയത്തെ എസ്.ഐ.ആർമൂലം മാത്രമായി കാണുന്നതും ഒരു ന്യൂനീകരണമായിരിക്കും. ബിഹാറിലെ എന്.ഡി.എ രണ്ടു വന്ശക്തികളുടെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് -ജെ.ഡി(യു)വും ബി.ജെ.പിയും ചേര്ന്ന സഖ്യമാണത്. നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ക്ഷേമപദ്ധതികൾ (പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെ ലക്ഷ്യംവെച്ചുള്ളത്), സവര്ണവോട്ട് ഏകീകരണം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ വൻതോതിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതിനാൽ, നിർണായക വിലയിരുത്തലിൽ രണ്ട് യാഥാർഥ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരണം: എസ്.ഐ.ആർ കൊണ്ടുമാത്രം എൻ.ഡി.എ വിജയിച്ചു എന്ന് നമുക്കുറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയില്ല; റോൾ പരിഷ്കരണത്തിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയവും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവും സാമൂഹികവുമായ കാരണങ്ങള് ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്. എന്നാല്, നൈതികമായും ഘടനാപരമായും നോക്കിയാല്, ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരുകൾ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ, അതും കുടിയേറ്റക്കാരെയും ദരിദ്രരെയും അനുപാതമില്ലാതെ ബാധിക്കുന്ന പ്രക്രിയ സംശയാസ്പദം തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല, വലിയ ശതമാനം സീറ്റുകളിൽ വിജയത്തിന്റെ മാര്ജിന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ സംഖ്യയേക്കാള് കുറവാണെന്നത് സ്ഥാപനപരമായ വിശ്വാസം ദുർബലമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, മാൻഡേറ്റിന്റെ നിയമസാധുതയിൽ അനിവാര്യമായും നിഴൽവീഴ്ത്തുന്നുണ്ട്.
നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് അടിയന്തര ജനാധിപത്യ ആവശ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ബി.ജെ.പിയുടെ ഹിന്ദുത്വ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ച ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയവ്യവഹാരത്തെ പുനർനിർമിക്കുക മാത്രമല്ല, റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ബഹുസ്വര, മതേതര, ഭരണഘടനാ അടിത്തറകളെ ഇളക്കിമാറ്റുകയും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, കോണ്ഗ്രസും ഇടതുപാർട്ടികളും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളും പ്രാദേശിക ജനാധിപത്യശക്തികളും തമ്മിലുള്ള ഐക്യം ഛിന്നഭിന്നമായാൽ അത് ഹിന്ദുത്വരാഷ്ട്രീയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഐക്യമെന്നാൽ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നല്ല; മറിച്ച്, ഒന്നാം യു.പി.എ സർക്കാറിനെ നിലനിർത്തിയതുപോലെ, പൊതുമിനിമം പരിപാടിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തത്ത്വാധിഷ്ഠിതമായ ഒത്തുചേരലുണ്ടാവുക എന്നതാണ്. അത്തരമൊരു പരിപാടിക്കേ മതേതരത്വം, സാമൂഹിക നീതി, ഫെഡറലിസം, ക്ഷേമം, തൊഴിൽ അവകാശങ്ങൾ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം എന്നീ അടിസ്ഥാനമൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദുത്വത്തെ ചെറുക്കാന് കഴിയൂ.
അതേസമയം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ നിഷ്പക്ഷതയെയും സുതാര്യതയെയും കുറിച്ചുള്ള വർധിച്ചുവരുന്ന ആശങ്കകളെ പ്രതിപക്ഷം തുടർന്നും ഉയര്ത്തുകതന്നെ വേണം. ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയവും ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഉയര്ത്തപ്പെട്ട നൈതികമായ ചോദ്യങ്ങളെ റദ്ദുചെയ്യുന്നില്ല. വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണങ്ങളിലായാലും, മാതൃകാപെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ നിർവഹണത്തിലായാലും, പരാതികളുടെ പൊരുത്തക്കേടുകള് കൈകാര്യം ചെയ്യലിലായാലും, ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൃത്രിമത്വങ്ങളെ ഇനിയും അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല. ജനകീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പിന്തുണയുള്ള ഐക്യ പ്രതിപക്ഷം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് ഉത്തരവാദിത്തം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള നിരന്തരമായ പ്രചാരണം തുടരുകതന്നെ വേണം. ഏകോപിതമായ പ്രവർത്തനം, പ്രത്യയശാസ്ത്ര വ്യക്തത, അടിസ്ഥാനമൂല്യങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത എന്നിവയിലൂടെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ ഏകീകൃതവത്കരണപദ്ധതിയെ വെല്ലുവിളിക്കാനും സോഷ്യലിസ്റ്റ്-ജനാധിപത്യതത്ത്വങ്ങളോട് കൂറുള്ള ഇന്ത്യയെ വീണ്ടെടുക്കാനും കഴിയുമെന്നുതന്നെയാണ് എനിക്ക് കാണുവാന് കഴിയുന്നത്.
