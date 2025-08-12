Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    നാലാംകണ്ണ്
    നാലാംകണ്ണ്
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 7:40 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 7:40 AM IST

    ബോണ്ടും വോട്ടുചോരണവും യു.എസ്​ തീരുവയും

    text_fields
    bookmark_border
    ബോണ്ടും വോട്ടുചോരണവും യു.എസ്​ തീരുവയും
    cancel

    ബി.​ജെ.​പി ന​യി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മൂ​ല്യ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളോ​ടു​ള്ള വ്യ​ക്ത​മാ​യ എ​തി​ർ​പ്പി​നു​പു​റ​മേ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പോ​രാ​ട്ടം പ​ര​സ്പ​ര​ബ​ന്ധ​മു​ള്ള ര​ണ്ട് രാ​ഷ്ട്രീ​യ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ളെ വി​മ​ര്‍ശ​നാ​ത്മ​ക​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഒ​ന്ന്, രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ മ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ണ​മി​ട​പാ​ടാ​യി മാ​റി​യ ഇ​ല​ക്‌​ട​റ​ല്‍ ബോ​ണ്ടി​നെ​തി​രെ​യും ര​ണ്ട്, ജ​ന​വി​ധി മോ​ഷ​ണം എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ളി​ക്കു​ന്ന വോ​ട്ടു​ത​ട്ടി​പ്പി​നെ​തി​രെ​യും.

    പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ഴ്ച​യി​ൽ​നി​ന്ന് കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് സ്വാ​ധീ​ന​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന അ​താ​ര്യ​ത​യു​ടെ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​യി ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ബോ​ണ്ട് പ​ദ്ധ​തി​യെ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ജ​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. 2017ൽ ​അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഈ ​പ​ദ്ധ​തി, വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും സ്റ്റേ​റ്റ് ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബോ​ണ്ടു​ക​ൾ വാ​ങ്ങാ​നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സം​ഭാ​വ​ന ന​ല്‍കാ​നും അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഫ​ണ്ടി​ങ്​ ‘ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്’ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട ഈ ​സം​വി​ധാ​നം ര​ഹ​സ്യ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളെ സ്ഥാ​പ​ന​വ​ത്ക​രി​ച്ചു​വെ​ന്നും, ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന കൂ​ടാ​തെ ശ​ക്ത​രാ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ സം​ര​ക്ഷ​ക​രി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​നു​പാ​തി​ക​മ​ല്ലാ​ത്ത ഫ​ണ്ട് ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണെ​ന്നും രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി വാ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളി​ൽ പ​ല​തും ശ​രി​വെ​ച്ച സു​പ്രീം കോ​ട​തി, 2024 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ, പ​ദ്ധ​തി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഇ​ത് ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 19(1)(എ) ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള പൗ​ര​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​റി​യാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​ത്തെ ലം​ഘി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സു​താ​ര്യ​ത​യെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​രാ​ണ് പ​ണം​ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ഇ​രു​ട്ടി​ൽ​വി​ട്ടാ​ൽ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് ശ​രി​യാ​യ നി​ല​പാ​ട്. മ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന ഫ​ണ്ടി​ങ്​ പൊ​തു​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും ത​മ്മി​ലെ ബ​ന്ധം വി​ച്ഛേ​ദി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് രാ​ഹു​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നോ​ട് പ​ക്ഷേ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണം സി​വി​ല്‍ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല എ​ന്ന​ത് ഖേ​ദ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

    വോ​ട്ടു​ചോ​ര​ണം എ​ന്ന വ​ഞ്ച​ന

    വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​നു​മു​മ്പ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ അ​ഴി​മ​തി ന​ട​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ബോ​ണ്ട് പ​ദ്ധ​തി​യെ​ങ്കി​ൽ, രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ സ​മീ​പ​കാ​ല വോ​ട്ടു​ചോ​ര​ണ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ള്‍ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​യി​ല്‍ എ​ങ്ങ​നെ അ​ഴി​മ​തി​യും കൃ​ത്രി​മ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്നു എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യെ ക​മീ​ഷ​ന്‍ സ​ജീ​വ​മാ​യി സ​ഹാ​യി​ച്ചു​വോ​യെ​ന്ന സം​ശ​യ​ത്തി​നു തെ​ളി​വു​ന​ല്‍കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ മ​ഹാ​ദേ​വ​പു​ര മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം വ്യാ​ജ അ​ഥ​വാ ത​നി​പ്പ​ക​ർ​പ്പ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ വ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​തി​ല്‍ പ്ര​ധാ​നം. വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത വ​ർ​ധ​ന ഉ​ണ്ടാ​യി എ​ന്ന​തും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചു. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്ക​ലി​ലു​ള്ള ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ടെ സൂ​ച​ന​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ര​ല്‍ചൂ​ണ്ടി.

    ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​ചെ​യ്ത ‘വ​ലി​യ ക്രി​മി​ന​ൽ വ​ഞ്ച​ന’​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച് ആ​രോ​പി​ച്ചു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​സി​ക്കു​ക​യും പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര​ത​യി​ലും സു​താ​ര്യ​ത​യി​ലും ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഒ​രു വ​ലി​യ പ​രി​ധി​വ​രെ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​യോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യം രാ​ജ്യ​ത്താ​ക​മാ​നം ശ​ക്ത​മാ​യി ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​വ്യ​ക്ത​മാ​യ ധ​ന​സ​ഹാ​യ​ത്തി​നും വോ​ട്ട​ർ​ത​ട്ടി​പ്പി​നും എ​തി​രാ​യ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ര​ണ്ട് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും - ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന് സു​താ​ര്യ​ത, വി​ശ്വാ​സ്യ​ത, അ​വ​സ​ര​തു​ല്യ​ത എ​ന്നി​വ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ് എ​ന്ന ആ​ശ​യം ശ​ക്ത​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്, ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ബോ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ അ​ജ്ഞാ​ത സ്വ​ഭാ​വം, രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ധി​കാ​രം വ​ലി​യ പോ​ക്ക​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ കൈ​ക​ളി​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും, സാ​ധാ​ര​ണ പൗ​ര​രെ അ​വ​രു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ശ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കു മു​ന്നി​ൽ നി​രാ​യു​ധ​രാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ്.

    വോ​ട്ടു​മോ​ഷ​ണം, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​ത​ന്നെ അ​ഴി​മ​തി​യി​ല്‍ ആ​ഴു​ന്ന​തി​നെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. അ​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ധി​യെ മു​ന്‍‌​കൂ​ര്‍ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്നു. ര​ണ്ടും ‘ഒ​രു വ്യ​ക്തി, ഒ​രു വോ​ട്ട്’ എ​ന്ന കാ​ത​ലാ​യ ത​ത്ത്വ​ത്തെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്, ഒ​ന്ന് പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യും മ​റ്റൊ​ന്ന് പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യും. ര​ഹ​സ്യ ധ​ന​സ​ഹാ​യം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ​ഞ്ച​നാ​പ​ര​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ള്‍ വ​ഴി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് പൗ​ര​ർ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ, അ​വ​ർ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സ്യ​താ​ന​ഷ്ട​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് അ​ത് വി​ര​ല്‍ചൂ​ണ്ടു​ന്ന​ത്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ​ഴി​മ​തി എ​ന്ന തു​ട​ര്‍ പ്ര​ക്രി​യ

    രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട്, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു കൂ​ട്ട​മാ​യി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ജ​ന​ങ്ങ​ളും അ​വ​രു​ടെ ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സ​ബ​ന്ധ​മാ​യും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ​ഴി​മ​തി​ക​ൾ വേ​റി​ട്ട, ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ള​ല്ല, മ​റി​ച്ച് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു- വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന് മു​മ്പും ശേ​ഷ​വും വ്യ​വ​സ്ഥ മാ​നി​പ്പു​ലേ​റ്റ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ് എ​ന്നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ ​അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ, രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടേ​ത് ഇ​ര​ട്ട മു​ന്ന​റി​യി​പ്പാ​ണ്: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം പ​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​ദൃ​ശ്യ​മാ​യ സ്വാ​ധീ​ന​ത്തി​ലും വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ അ​ദൃ​ശ്യ​മാ​യ മോ​ഷ​ണ​ത്തി​ലു​മാ​ണ് ശി​ഥി​ല​മാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​താ​ണ​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പ​ന പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​മോ അ​തോ പ​ക്ഷ​പാ​ത​പ​ര​മാ​യ ഭി​ന്ന​ത​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മോ എ​ന്ന​ത് അ​വ എ​ങ്ങ​നെ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്ന​തി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രി​ക്കും. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലും കോ​ട​തി​ക​ളി​ലും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​സി​വി​ല്‍സ​മൂ​ഹ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് എ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​രാ​ജ്യ​മാ​യി തു​ട​രാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന ചോ​ദ്യം ശ​ക്ത​മാ​യി ഉ​യ​ര്‍ന്നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    വെ​ല്ലു​വി​ളി അ​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും

    ര​ണ്ട് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍കൂ​ടി സൂ​ചി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു: ഒ​ന്ന്, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ക​ക്ഷി​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ള്‍ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും ഈ ​ച​ര്‍ച്ച​യെ ഐ​ക്യ​ത്തോ​ടെ മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ന്‍ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല. അ​തി​നാ​ല്‍ കൃ​ത്യ​മാ​യ പൊ​തു​നി​ല​പാ​ട് ഉ​ണ്ടാ​വു​ക ത​ൽ​ക്കാ​ലം സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. അ​ത് പ​ക്ഷേ, ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ഐ​ക്യ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നു തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ല. ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ല്‍ ഈ ​വി​ഷ​യം സ​ജീ​വ​മാ​യി നി​ല​നി​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം സു​വ്യ​ക്ത​മാ​ണ​ല്ലോ.

    മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ബോ​ധ​ത്തി​ല്‍ ഈ ​ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളോ​ട് നൈ​തി​ക​മാ​യ ഐ​ക്യ​പ്പെ​ട​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ന്‍റെ അ​നു​ര​ണ​ന​ങ്ങ​ള്‍ തീ​ര്‍ച്ച​യാ​യും ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ള്‍ക്കും മ​ന​സ്സി​ലാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ര​ണ്ടാ​മ​താ​യി,ദേ​ശീ​യ അ​ജ​ണ്ട​യി​ലെ മ​റ്റ് അ​ടി​യ​ന്ത​ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി-​അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​തു​താ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച താ​രി​ഫു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ത​ന്ത്രം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് പോ​ലു​ള്ള​വ​യു​മാ​യി-​ഈ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ട്ടി​മ​റി ച​ർ​ച്ച​യെ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ക്കു​ന്ന​ത് ഹി​ത​ക​ര​മ​ല്ല.

    താ​രി​ഫ് പ്ര​ശ്നം വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും വി​ദേ​ശ ന​യ​ത്തി​ന്റെ​യും വി​ഷ​യ​മാ​ണ്; രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ അ​പ​ക​ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം എ​ല്ലാ​കാ​ല​ത്തും അ​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞാ​ണ്‌ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. നി​യോ​ലി​ബ​റ​ല്‍ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ല്‍പോ​ലും അ​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ന്റെ പ​ത​ന​ശേ​ഷ​വും ഇ​ന്ത്യ-​റ​ഷ്യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ള്‍ ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യി നി​ല​നി​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ബി.​ജെ.​പി ഇ​തി​ല്‍നി​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ ചു​വ​ടു​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​രു വി​ധ​ത്തി​ലും അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ജി​യോ​പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ല്‍ അ​ജ​ണ്ട​യെ സ്വാ​ധീ​നി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന് അ​വ​ര്‍ക്കു​പോ​ലും വ്യ​ക്ത​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​തി​നെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട് എ​ന്ന​ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍നി​ന്ന് ന​മ്മെ വി​ല​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല.

    ബാ​ഹ്യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സ്ഥാ​പ​ന സ​മ​ഗ്ര​ത​ക്ക് നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​യും നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള പാ​ക​ത​യും പ​ക്വ​ത​യും ഇ​വി​ട​ത്തെ സി​വി​ല്‍സ​മൂ​ഹ​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​മൂ​ഹ​വും ആ​ർ​ജി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ക​ത്തു​നി​ന്നും പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​മു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രം നേ​രി​ടു​ന്ന​ത് എ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വാ​ണ് പ്ര​ധാ​നം, അ​ല്ലാ

    തെ ​അ​വ ത​മ്മി​ല്‍ വൈ​രു​ധ്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന​ല്ല. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര-​വൈ​ദേ​ശി​ക നി​ല​പാ​ടു​ക​ളി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പു​തി​യ ക്രോ​ണി മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ത​ല​പൂ​ഴ്ത്താ​ന്‍ മ​ണ്ണി​ല്ലാ​തെ തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്ന യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ല്‍ വ്യ​ക്ത​ത​യോ​ടെ ഇ​പ്പോ​ള്‍ വെ​ളി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

