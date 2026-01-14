Begin typing your search above and press return to search.
    മഹാരാഷ്ട്ര കത്ത്
    14 Jan 2026 6:15 AM IST
    14 Jan 2026 6:15 AM IST

    മും​ബൈ ആ​രു​ടെ കൈ​യി​ലൊ​തു​ങ്ങും?

    Mumbai city
    ‘മും​ബൈ മേ​രീ ജാ​ൻ’- ഏ​തൊ​രു മും​ബൈ നി​വാ​സി​യു​ടെ​യും ര​ക്ത​ത്തി​ല​ലി​ഞ്ഞ വാ​ച​ക​മാ​ണ്. സാ​ഹി​ത്യം, സി​നി​മ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ക​ലാ​രം​ഗ​ത്തും ആ ​വാ​ച​കം പ​ട​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ മും​ബൈ​യു​ടെ സ​ത്ത നു​ക​ർ​ന്നാ​ന​ന്ദി​ക്കു​മ്പോ​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​ർ അ​തി​ന്റെ അ​സ്തി​ത്വ​ത്തെ ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള വി​ലാ​പ​ത്തി​ലാ​ണ്. വ്യ​ത്യ​സ്ത പ്ര​ദേ​ശ, ഭാ​ഷ, സം​സ്കാ​രം ഇ​ഴ​കി​ച്ചേ​ർ​ന്ന മെ​ട്രോ​പോ​ളി​റ്റ​ന്‍സി​റ്റി ആ​രു​ടേ​താ​ണെ​ന്ന ചോ​ദ്യം ഓ​രോ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്തും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ഗു​ജ​റാ​ത്തി​നോ​ട് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കാ​നി​രു​ന്ന പ​ട്ട​ണ​ത്തെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സം​സ്ഥാ​നം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ മു​ഖ്യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച​ത് സം​യു​ക്ത മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, മും​ബൈ കൈ​വി​ട്ടു പോ​കു​മെ​ന്ന ഭീ​തി ഇ​ന്നും മ​റാ​ത്തി​ക​ളി​ലു​ണ്ട്. ആ ​ഭീ​തി​യാ​ണ് മ​ണ്ണി​ന്റെ മ​ക്ക​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​ശ​യ​മാ​യ ശി​വ​സേ​ന​യു​ടെ​യും മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര ന​വ നി​ർ​മാ​ൺ സേ​ന​യു​ടെ​യും (എം.​എ​ൻ.​എ​സ് ) രാ​ഷ്ട്രീ​യ മൂ​ല​ധ​നം. മും​ബൈ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യു​ടെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ പ​കു​തി​യി​ലേ​റെ​യും മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ടി​യേ​റി​യ​വ​രാ​ണ്.

    32 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ള​മാ​ണ് മ​റാ​ത്തി ജ​ന​സം​ഖ്യ. ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ക​ൾ മേ​ൽ​കൈ നേ​ടു​ന്നു എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ് മാ​റാ​ത്തി​ക​ൾ. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ചി​ല വ്യ​വ​സാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ചേ​ക്കേ​റു​ന്ന​ത് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ല​സ്ഥാ​നം എ​ന്ന തി​ള​ക്കം കെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക ശ​ക്ത​മാ​ണ്. മാം​സാ​ഹാ​രി​ക​ൾ എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​റാ​ത്തി​ക​ൾ​ക്ക് പാ​ർ​പ്പി​ടം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യു​മു​ണ്ടാ​കു​ന്നു. ത​ങ്ങ​ൾ പ​തു​ക്കെ പു​റ​ന്ത​ള്ള​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്ന ഒ​രു തോ​ന്ന​ൽ മ​റാ​ത്തി​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​ത്തു​ട​ങ്ങി. അ​ത് ന​ഗ​ര​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വോ​ട്ടാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് ഉ​ദ്ധ​വ് താ​ക്ക​റേ പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന-​എം.​എ​ൻ.​എ​സ് കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​ന്റെ ശ്ര​മം.

    മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ 29 ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യാ​ണ് വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ്. തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ, ന​ഗ​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​ക്കാ​യി​രു​ന്നു നേ​ട്ടം. ലോ​ക്സ​ഭ, നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലെ സ​ഖ്യ​മൊ​ന്നും ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ഇ​ല്ല. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, ശ​ര​ദ് പ​വാ​ർ​പ​ക്ഷ എ​ൻ.​സി.​പി പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​മ​ല്ല ഉ​ദ്ധ​വ് പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന. കാ​ൽ​നൂ​റ്റാ​ണ്ട് ഭ​രി​ച്ച, 75000 കോ​ടി ബ​ജ​റ്റു​ള്ള, മും​ബൈ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ അ​ധി​കാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ് ഉ​ദ്ധ​വ് പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മ ല​ക്ഷ്യം. അ​തി​ന് മ​റാ​ത്തി കാ​ർ​ഡോ​ളം വ​ലു​ത് മ​റ്റൊ​ന്നി​ല്ല. മ​റാ​ത്തി കാ​ർ​ഡ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​മ്പോ​ഴും 2019ന് ​ശേ​ഷ​മു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ ന​യ​മാ​റ്റ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​പ്പം കൂ​ടി​യ മ​റ്റു ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള സൂ​ക്ഷ്മ​ത പു​ല​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ തി​രി​ച്ച​ടി മും​ബൈ ന​ഗ​ര​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചാ​ൽ ഉ​ദ്ധ​വ് താ​ക്ക​റെ​യു​ടെ നി​ല പ​രു​ങ്ങ​ലി​ലാ​കും. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ര​ണ്ടു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​മു​മ്പ് വ​ഴി​പി​രി​ഞ്ഞു​പോ​യ ക​സി​ൻ രാ​ജ് താ​ക്ക​റെ​യു​മാ​യി ഒ​ന്നി​ച്ച​ത്. ര​ണ്ടു​പേ​രും ചേ​ർ​ന്നാ​ൽ മ​റാ​ത്തി​ക​ൾ സ​ന്തോ​ഷി​ക്കു​മെ​ന്നും ആ ​സ​ന്തോ​ഷം വോ​ട്ടാ​യി മാ​റു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്നു.

    2019ലെ ​ലോ​ക്സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നി​ടെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പൊ​ള്ള​ത്ത​രം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വി​ഡി​യോ​ക​ളു​മാ​യി വ​ന്ന രാ​ജ് ഇ​ക്കു​റി 2014ൽ ​ബി.​ജെ.​പി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​ശേ​ഷം അ​ദാ​നി ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ വ്യ​വ​സാ​യ സാ​മ്രാ​ജ്യം രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വ​ള​ർ​ന്ന​തി​ന്റെ മാ​പ്പു​മാ​യാ​ണ് ക​ളം നി​റ​ഞ്ഞാ​ടു​ന്ന​ത്. മും​ബൈ ന​ഗ​ര​ത്തെ അ​ദാ​നി​ക്ക് തീ​റെ​ഴു​തി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് രാ​ജും ഉ​ദ്ധ​വും ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. ഛത്ര​പ​തി ശി​വ​ജി മ​ഹാ​രാ​ജ ടെ​ർ​മി​ന​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ജി.​വി.​കെ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് അ​വ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളോ​ടെ നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ന​വീ മും​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​വും അ​ദാ​നി​യു​ടെ കൈ​ക​ളി​ലാ​ണ്. വ​ധ്വാ​ൻ തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​നോ​ട് അ​ടു​ത്ത് മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ പാ​ൽ​ഘ​റി​ൽ വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​വും ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ചേ​രി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ധാ​രാ​വി​യി​ലെ ഭൂ​മി​യും അ​ദാ​നി​ക്ക് പ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ- അ​ങ്ങ​നെ നി​ര​വ​ധി ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് രാ​ജ് താ​ക്ക​റെ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ഹി​ന്ദു-​മു​സ്‍ലിം, ഹി​ന്ദു-​മ​റാ​ത്തി വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​രു​ക്കി​യി​ട്ട് രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ദാ​നി ഗ്രൂ​പ്പി​ന് തീ​റെ​ഴു​തു​ക​യാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    ഗു​ജ​റാ​ത്തി-​മ​റാ​ത്തി വി​കാ​ര​വും കൂ​ടി അ​ദാ​നി വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​ച്ചേ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മും​ബൈ​യെ അ​ദാ​നി ഗ്രൂ​പ് കൈ​യ​ട​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ മ​റാ​ത്തി​ക​ളു​ടെ അ​സ്ഥി​ത്വ​മി​ല്ലാ​താ​കു​മെ​ന്ന ധ്വ​നി രാ​ജ് താ​ക്ക​റ​യു​ടെ ശ​രീ​ര​ഭാ​ഷ​യി​ല​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ജ​യി​ക്കാ​ൻ ആ​ളും അ​ർ​ഥ​വും ഇ​റ​ക്കി ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ മെ​ന​യു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് മു​മ്പി​ൽ ഇ​തെ​ത്ര വി​ല​പ്പോ​കു​മെ​ന്ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ഗ​ര​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​കും.

