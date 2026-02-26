Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightColumnschevron_rightമഹാരാഷ്ട്ര കത്ത്chevron_rightഅ​ജി​ത്തി​ന്റെ...
    മഹാരാഷ്ട്ര കത്ത്
    Posted On
    date_range 26 Feb 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Feb 2026 6:00 AM IST

    അ​ജി​ത്തി​ന്റെ വി​യോ​ഗ​വും പ​വാ​റി​ന്റെ ധ​ർ​മ​സ​ങ്ക​ട​വും

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ജി​ത്തി​ന്റെ വി​യോ​ഗ​വും പ​വാ​റി​ന്റെ ധ​ർ​മ​സ​ങ്ക​ട​വും
    cancel

    മഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി 12-ന് ​ഇ​രു​പ​ക്ഷ എ​ൻ.​സി.​പി​യു​ടെ​യും ല​യ​നം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ജേ​ഷ്ഠ​പു​ത്ര​ൻ അ​ജി​ത് പ​വാ​റി​നെ​യും മ​ക​ൾ സു​പ്രി​യ സു​ലെ​യേ​യും പാ​ർ​ട്ടി ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ച് സ​ജീ​വ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റാ​നു​ള്ള നി​ശ​ബ്ദ നീ​ക്ക​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു എ​ൺ​പ​ത്തി​യ​ഞ്ചു​കാ​ര​നാ​യ ശ​ര​ദ് പ​വാ​ർ. എ​ന്നാ​ൽ, ജ​നു​വ​രി 28-ന് ​ബാ​രാ​മ​തി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ വി​മാ​ന ദു​ര​ന്തം അ​ജി​ത് പ​വാ​റി​ന്റെ ജീ​വ​ൻ ക​വ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി. ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് ശ​ര​ദ് പ​വാ​റി​നെ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടി​യും വ​ന്നു.

    ലയനശേഷം ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​ത്തോ (എ​ൻ.​ഡി.​എ) പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തോ (ഇ​ൻ​ഡ്യ ബ്ലോ​ക്ക്) എ​വി​ടെ വേ​ണം പാ​ർ​ട്ടി തു​ട​രേ​ണ്ട​തെ​ന്ന​ത് അ​ജി​തി​ന്റെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് വി​ടാ​നാ​യി​രു​ന്നു പ​വാ​റി​ന്റെ ചി​ന്ത. ഇ​ങ്ങ​നെ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ജ​നു​വ​രി 28-ന് ​രാ​വി​ലെ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യെ ക​ണ്ണീ​രി​ലാ​ഴ്ത്തി ആ ​വാ​ർ​ത്ത കാ​ട്ടു​തീ​യാ​യി പ​ട​ർ​ന്ന​ത്. വി​മാ​നം ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണ് അ​ജി​ത് പ​വാ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടെ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ആ​ർ​ക്കു​മാ​യി​ല്ല.

    ഒ​രു​ഭാ​ഗ​ത്ത് അ​ജി​തി​ന്റെ അ​ന്തി​മ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ക്കേ, മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത് തി​ര​ക്കി​ട്ട രാ​ഷ്ട്രീ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി. ചി​ത​യു​ടെ ക​ന​ലെ​രി​ഞ്ഞ​തും അ​ജി​തി​ന്റെ വി​ധ​വ സു​നേ​ത്ര പ​വാ​റി​നെ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​ക്കി. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ മൗ​നാ​നു​വാ​ദ​ത്തോ​ടെ അ​ജി​ത് പ​ക്ഷ​ത്തെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ പ്ര​ഫു​ൽ പ​ട്ടേ​ൽ, സു​നി​ൽ ത​ട്ക്ക​രെ, ഛഗ​ൻ ഭു​ജ്ബ​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​തി​ന് ച​ര​ടു​വ​ലി​ച്ച​ത്. അ​ജി​ത് പ​വാ​ർ ല​യ​ന ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം അ​ജി​ത് പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ൾ ത​ള്ളു​ക​യും ചെ​യ്തു. ശ​ര​ദ് പ​വാ​റി​നെ നേ​രി​ൽ ക​ണ്ട് അ​നു​ഗ്ര​ഹം തേ​ടു​ക പോ​ലും ചെ​യ്യാ​തെ​യാ​ണ് സു​നേ​ത്ര സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ​ക്ക് പോ​യ​ത്. അ​ത് അ​വ​രു​ടെ പാ​ർ​ട്ടി തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​ക്വ​ത​യോ​ടെ പ​വാ​ർ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അ​ജി​ത്തി​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തോ​ടെ എ​ൻ.​സി.​പി ല​യ​നം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സ​ജീ​വ രാ​ഷ്ട്രീ​യം വി​ട്ട് വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങാ​നു​ള്ള പ​വാ​റി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി​യും അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി. വ​രു​ന്ന ഏ​പ്രി​ൽ ര​ണ്ടി​ന് പ​വാ​റി​ന്റെ രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലെ കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​നി രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തു​വ​രെ അ​ദ്ദേ​ഹം. എ​ന്നാ​ൽ അ​ജി​ത് പ​വാ​റി​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തോ​ടെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ പ​വാ​റി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യി വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ങ്കി​ലും രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ൻ മ​തി​യാ​യ അം​ഗ​ബ​ലം പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ എ​ൻ.​സി.​പി​ക്ക് ഇ​ല്ല. ജ​യ​ത്തി​ന് 37-ഓ​ളം എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ വേ​ണം. പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ​ത്ത് 10 എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​ൻ​ഡ്യ ബ്ലോ​ക്കി​ലെ സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ളാ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും (16 എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ), ഉ​ദ്ധ​വ് താ​ക്ക​റെ പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന​യും (20) സ​ഹാ​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലേ പ​വാ​റി​ന് രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​തു​റ​ക്കൂ.

    അ​ജി​ത് പ​ക്ഷ​ത്ത് 40 പേ​രു​ണ്ട്. ല​യ​നം ന​ട​ന്നാ​ലേ ആ ​വ​ഴി ഉ​പ​ക​രി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. ഉ​ദ്ധ​വ് പ​ക്ഷ​ത്തെ തീ​പ്പൊ​രി നേ​താ​വ് പ്രി​യ​ങ്ക ച​തു​ർ​വേ​ദി​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി​യും ഏ​പ്രി​ൽ ര​ണ്ടി​ന് അ​വ​സാ​നി​ക്കും. ബി.​ജെ.​പി ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ ശ​ക്തി​യു​ക്തം നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ച അ​വ​ർ അ​വി​ടെ തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ് ഉ​ദ്ധ​വ് പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, പ​വാ​ർ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പി​ന്തു​ണ​ക്കാം എ​ന്ന ചി​ന്ത​യു​മു​ണ്ട്. പ​വാ​ർ പ​ക്ഷം എ​ൻ.​ഡി.​എ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​മോ എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ, അ​വ​ർ ഏ​ത് പ​ക്ഷ​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യാ​ല​ല്ലാ​തെ പ​വാ​റി​നെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ക​ഴി​യി​ല്ല. പ​വാ​റി​നാ​യി സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ളു​മാ​യി പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ൾ ച​ർ​ച്ച തു​ട​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും ശ​ര​ദ് പ​വാ​ർ നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    എ​ൻ.​സി.​പി ല​യ​ന ച​ർ​ച്ച​ക്ക് അ​ജി​ത് മു​ൻ​കൈ എ​ടു​ത്തു എ​ന്ന കാ​ര്യം അ​ജി​ത് പ​ക്ഷ എ​ൻ.​സി.​പി​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ൾ ഒ​റ്റ​യ​ടി​ക്ക് നി​ഷേ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​ഫു​ൽ പ​ട്ടേ​ൽ, സു​നി​ൽ ത​ട്ക്ക​രെ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ര​സ്യ​മാ​യി അ​ത് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് താ​ൻ അ​റി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വാ​യ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ദേ​വേ​ന്ദ്ര ഫ​ഡ്‌​നാ​വി​സും പ​റ​യു​ന്നു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ ജ​യ​ന്ത് പാ​ട്ടീ​ൽ, ശ​ശി​കാ​ന്ത് ഷി​ൻ​ഡെ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യാ​ണ് അ​ജി​ത് ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ വാ​ദം.

    പ​വാ​ർ പി​ന്മാ​റു​ക​യും പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം അ​ജി​ത് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ സം​യു​ക്ത എ​ൻ.​സി.​പി​യെ എ​ൻ.​ഡി.​എ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നോ​ട് ബി.​ജെ.​പി കേ​ന്ദ്ര നേ​തൃ​ത്വം അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ​ത്ത് പ​ത്ത് എം.​പി​മാ​രു​ണ്ട്; അ​ജി​ത് പ​ക്ഷ​ത്ത് ഒ​ന്നേ​യു​ള്ളൂ. എ​ന്നാ​ൽ, ശ​ര​ദ് പ​വാ​ർ നേ​തൃ​നി​ര​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ ബി.​ജെ.​പി​ക്കൊ​പ്പം പോ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത കു​റ​വാ​ണ്.

    അ​ജി​തി​ന്റെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ എ​ൻ.​സി.​പി​യെ (അ​ജി​ത് പ​ക്ഷം) ആ​ര് ന​യി​ക്കു​മെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​വും ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. പ്ര​ഫു​ൽ പ​ട്ടേ​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യെ ഹൈ​ജാ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്നു എ​ന്ന പ്ര​തീ​തി​യു​മു​ണ്ടാ​യി. എം.​എ​ൻ.​എ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ രാ​ജ് താ​ക്ക​റെ​യാ​ണ് അ​തി​നെ​തി​രെ ആ​ദ്യം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. "മ​റാ​ത്തി മ​ണ്ണി​ലെ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ പ​ട്ടേ​ലോ?" എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​ണ് രാ​ജ് ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. അ​തോ​ടെ എ​ൻ.​സി.​പി പോ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്മാ​ർ സു​നേ​ത്ര​യെ പാ​ർ​ട്ടി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​ത്തെ​ഴു​തി. തു​ട​ർ​ന്ന്, നി​ല​വി​ൽ വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ പ്ര​ഫു​ൽ പ​ട്ടേ​ലി​ന് താ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​യേ​ണ്ടി വ​ന്നു. പാ​ർ​ട്ടി എം.​എ.​എ​മാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലും മു​റു​മു​റു​പ്പു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി.




    പ​വാ​റി​ന്റെ ആ​ശി​ർ​വാ​ദ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് 2023-ൽ ​അ​ജി​ത് പ​വാ​ർ പാ​ർ​ട്ടി പി​ള​ർ​ത്തി ബി.​ജെ.​പി പാ​ള​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​തെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഏ​റെ​യും. പാ​ർ​ട്ടി പി​ള​ർ​ന്നു എ​ന്ന​ല്ലാ​തെ കു​ടും​ബ ബി​സി​ന​സ്സി​ലോ ബാ​രാ​മ​തി​യി​ലെ പ​തി​വു​ക​ളി​ലോ യാ​തൊ​രു വി​ള്ള​ലും ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. 72,000 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ന് ന​ടു​വി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​വാ​ർ കു​ടും​ബം. ശ​ര​ദ് പ​വാ​റി​ലേ​ക്ക് പോ​ലും അ​ന്വേ​ഷ​ണം നീ​ങ്ങു​മെ​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ജി​ത്തി​ന്റെ വി​മ​ത​നീ​ക്കം. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പി​ള​ർ​പ്പി​ന് ശേ​ഷ​വും അ​ജി​ത്തും പ​വാ​റും ഒ​ളി​ഞ്ഞും തെ​ളി​ഞ്ഞും കാ​ണു​ക​യു​മു​ണ്ടാ​യി.

    അ​ജി​ത് പ​വാ​റി​നെ ഒ​പ്പം കൂ​ട്ടി​യ​തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യി​ലെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​നും അ​തൃ​പ്തി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലും മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച​ക്ക് സാ​ധ്യ​മാ​യ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​ക​ളൊ​ക്കെ ആ​കാം എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ​യും അ​മി​ത് ഷാ​യു​ടെ​യും ന​യം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​ഗ​ര​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പോ​ടെ എ​ൻ.​സി.​പി​യു​ടെ പ്ര​സ​ക്തി ത​ന്നെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടെ​ന്ന പ്ര​തീ​തി​യു​ണ്ട്. അ​ജി​ത് പ​വാ​റു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര ബി.​ജെ.​പി​യി​ൽ ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​തേ​ത​ര വോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ വി​ള്ള​ൽ വീ​ഴ്ത്താ​ൻ അ​ജി​ത് പ​ക്ഷം കൂ​ടെ വേ​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വം.​നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Ajith PawarNCPsarad pawar
    News Summary - Ajith's departure and Pawar's moral dilemma
    Similar News
    Next Story
    X