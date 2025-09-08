Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightColumnschevron_rightഇടം വലംchevron_rightപൊലീസിനെന്ത് പിണറായി...
    ഇടം വലം
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 6:01 AM IST

    പൊലീസിനെന്ത് പിണറായി വിജയൻ!

    text_fields
    bookmark_border
    പൊലീസിനെന്ത് പിണറായി വിജയൻ!
    cancel


    ഇ​ന്നീ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം ഹൃ​ദ​യ​വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ൻ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നാ​ണ്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബാ​ഹ്യ​മാ​യ നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത കൊ​ളു​ത്തി​വ​ലി​ക്കു​ക​യാ​ണാ പാ​വം മ​നു​ഷ്യ​നെ. ഇ​ന്ന​ദ്ദേ​ഹം കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും സ​ഭാ​നേ​താ​വു​മാ​ണ്. ആ ​പ​ദ​വി​ക​ളി​ലി​രു​ന്ന് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ആ​ത്മ​നി​ന്ദ​യെ ഒ​ര​ള​വു​കോ​ലു​കൊ​ണ്ടും തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. പ​ഴ​യൊ​രു നി​യ​മ​സ​ഭാ രേ​ഖ​കൊ​ണ്ട് വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ശ്ര​മി​ക്കാ​മെ​ന്നു​മാ​ത്രം. പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ​ന്ന പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്റെ ര​ക്​​തം നി​യ​മ​സ​ഭാ രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ കി​ട​ന്ന് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ എ​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യോ​ട് നി​ല​വി​ളി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    1977 മാ​ർ​ച്ച് 30ന് ​ബ​ജ​റ്റ് ച​ർ​ച്ച​യി​ലെ പ്ര​സം​ഗ​മാ​ണ​ത്. അ​തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ത്തെ 11 വ​രി, അ​താ​യ​ത് 132 അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ബ​ജ​റ്റി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള​ത്. ‘സാ​ർ, ഞാ​ൻ ഈ ​വോ​ട്ട് ഓ​ൺ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​നെ എ​തി​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ്, എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടു തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ന്റെ ആ ​ഭാ​ഗം പൊ​ടു​ന്ന​നെ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ടു​ള്ള​ത് കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ കേ​ട്ട ഏ​റ്റ​വും ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ വാ​ക്കു​ക​ളാ​ണ്. അ​തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ കേ​ൾ​ക്കാം. ‘‘1975 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 28നു​ശേ​ഷം ഈ ​സ​ഭ​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ളെ​ന്നു​ള്ള നി​ല​യി​ൽ, മ​റ്റു​ചി​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​സ​ഭ​യു​ടെ മു​മ്പാ​കെ എ​നി​ക്കു പ​റ​യാ​നു​ണ്ട്’’. എ​ന്നാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ’75 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 28നു ​രാ​ത്രി​യി​ലാ​ണ് എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റ​സ്റ്റ്ചെ​യ്ത് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മു​ള്ള അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ: ‘‘ലോ​ക്ക​പ്പി​നു​പു​റ​ത്തെ ലൈ​റ്റ് ഓ​ഫാ​ക്കി. ര​ണ്ടു ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ർ അ​ക​ത്തു​ക​യ​റി. ഒ​രാ​ൾ വ​ന്നു​ചോ​ദി​ച്ചു: എ​ന്താ​ടോ പേ​ര്?

    ‘‘വി​ജ​യ​ൻ’’.

    ‘‘ഏ​ത് വി​ജ​യ​ൻ?’’.

    ‘‘പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ’’.

    ര​ണ്ടാ​ളും അ​പ്പു​റ​വും ഇ​പ്പു​റ​വും നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ‘‘ഓ​ഹ്.. പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ...’’ എ​ന്നു പ​റ​യു​ക​യും അ​ടി വീ​ഴു​ക​യും ചെ​യ്തു. ര​ണ്ടു​പേ​ർ ആ​ദ്യ​റൗ​ണ്ട് അ​ടി​ച്ചു. പോ​രെ​ന്ന് അ​വ​ർ​ക്ക് തോ​ന്നി​യി​ട്ടാ​യി​രി​ക്കാം, സി.​ഐ അ​ട​ക്കം അ​ഞ്ചു പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ പി​ന്നി​ൽ വ​ന്നു. ത​ല്ലി​ന്റെ മാ​തി​രി പ​റ​യേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല​ല്ലോ. ഏ​താ​ണ്ട് കേ​ര​ള​ത്തെ​പ്പ​റ്റി അ​റി​യാ​വു​ന്ന​വ​ർ​ക്കൊ​ക്കെ ഊ​ഹി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. അ​ഞ്ചാ​ളു​ക​ൾ ഇ​ട്ട് ത​ല്ലു​ക​യാ​ണ്. എ​ല്ലാ രീ​തി​യി​ലും ത​ല്ലി. പ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​ട്ട്, പ​ല​പ്രാ​വ​ശ്യ​മാ​യി​ട്ട്. ഞാ​ൻ വീ​ഴു​ന്നു​ണ്ട്, എ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​വ​ർ ത​ല്ലു​ന്ന​തി​നി​ട​ക്ക് പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്: ‘‘നീ ​ആ​ഫീ​സ​ർ​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്, മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്; അ​ല്ലേ​ടാ? -എ​ന്നൊ​ക്കെ. പ​ല​പ്രാ​വ​ശ്യം വീ​ണു. എ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ഴൊ​ക്കെ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു. അ​വ​സാ​നം എ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത അ​വ​സ്​​ഥ​യാ​യ​തോ​ടെ അ​വ​രെ​ല്ലാം മാ​റി​മാ​റി പു​റ​ത്തു ച​വി​ട്ടി. എ​ത്ര​മാ​ത്രം ച​വി​ട്ടാ​മോ അ​ത്ര​മാ​ത്രം ച​വി​ട്ടി. ഞാ​ൻ പി​റ്റേ​ദി​വ​സം അ​ങ്ങ​നെ കി​ട​ന്നു. അ​തി​നി​ടെ ഷ​ർ​ട്ട് പോ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​നി​യ​ൻ പോ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ണ്ടു​പോ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ട്രൗ​സ​ർ മാ​ത്രം അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ചു. അ​താ​ണ് ലോ​ക്ക​പ്പി​ൽ​വെ​ച്ച് എ​നി​ക്കു​ണ്ടാ​യ​ത്. പി​റ്റേ​ദി​വ​സം ക​ണ്ണൂ​ർ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​പ്പോ​ൾ എ​ടു​ത്താ​ണ് ജീ​പ്പി​ൽ ക​യ​റ്റി​യ​ത്. ഇ​റ​ക്കി​യ ശേ​ഷം പി​ടി​ച്ച് താ​ങ്ങി​നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി ക​ണ്ണൂ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ. ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ മു​റി​വു​ക​ൾ കാ​ണി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്തി​ട്ടും ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ജ​യി​ല​ർ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ല്ല. ജ​യി​ലി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ​റ്റ് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ എ​ടു​ത്താ​ണ് ബ്ലോ​ക്കി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. ആ​റാ​ഴ്ച​ക്കാ​ലം കാ​ലി​ൽ പ്ലാ​സ്റ്റ​റു​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്​​പീ​ക്ക​ർ​ക്കും ക​ത്ത​യ​ച്ചു. (അ​ന്ന് സ്​​പീ​ക്ക​റി​ല്ല) മ​റു​പ​ടി​യി​ല്ല. പി​ന്നീ​ട് റി​ട്ട്പെ​റ്റീ​ഷ​ൻ കൊ​ടു​ത്ത​തും ‘ഇ​ത് വ​ള​രെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​ണ്. ഈ ​സം​ഭ​വ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്’​ എ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞ​തും വി​വ​രി​ച്ച ശേ​ഷം പി​ണ​റാ​യി തു​ട​രു​ന്നു: ‘‘പി​ന്നെ ഞാ​ൻ കേ​ട്ട​ത് ഒ​രു അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഇ​തി​ൽ ന​ട​ന്നു എ​ന്നാ​ണ്. എ​ന്നോ​ട് ആ​രും ഇ​തേ​വ​രെ ഒ​ന്നും​ത​ന്നെ ചോ​ദി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. റ​വ​ന്യൂ ബോ​ർ​ഡ് മെം​ബ​റെ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ നി​യോ​ഗി​ച്ചെ​ന്നു​കേ​ട്ടു. ഒ​രു വ്യ​ക്​​തി​യും ഇ​തേ​വ​രെ, ഈ ​തീ​യ​തി​വ​രെ എ​ന്നോ​ട് ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല’’. (ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്​​പീ​ക്ക​ർ ആ​ർ.​എ​സ്.​ ഉ​ണ്ണി​ക്ക് ക​ത്ത് കി​ട്ടി​യ​തും അ​ത് വാ​യി​ച്ച് ആ ​ആ​ർ.​എ​സ്.​പി നേ​താ​വ് ക​ര​ഞ്ഞ​തു​മെ​ല്ലാം അ​ന്ന​ത്തെ നി​യ​മ​സ​ഭാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ർ. പ്ര​സ​ന്ന​ൻ ‘അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്​​ഥ​യു​ടെ അ​ല​യൊ​ലി​ക​ൾ’ എ​ന്ന പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​ൽ വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ പോ​യി ക​ണ്ടാ​ലോ എ​ന്ന് ആ​ർ.​എ​സ്.​ ഉ​ണ്ണി ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ല എ​ന്നു താ​നാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്നും പ്ര​സ​ന്ന​ൻ എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്).

    ഇ​ര​യു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണി​ത്ര​യും (വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്). രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​​​ന്റെ സ്വ​ര​മാ​ണ് ഇ​നി: ‘‘ഞാ​ൻ ഈ ​സ​ഭ​യി​ലെ എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ടും പ​റ​യു​ക​യാ​ണ്. ന​മ്മ​ളെ​ല്ലാം രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​രാ​ണ്. ന​മ്മ​ളെ​ല്ലാം ചേ​രി​തി​രി​ഞ്ഞ് പ​ല​രീ​തി​യി​ലും വാ​ദി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, ഒ​രു പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ലോ​ക്ക​പ്പി​ലി​ട്ട് ഒ​രാ​ളെ മൃ​ഗീ​യ​മാ​യി ത​ല്ലാ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ക്കു​ക​യെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ അ​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​ണോ? ഇ​താ​ണോ രാ​ഷ്ട്രീ​യം? ഒ​രു പൊ​ലീ​സ്​ ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ​ക്ക് മാ​ത്രം, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ ഡി.​എ​സ്.​പി തോ​മ​സി​നു മാ​ത്ര​മാ​യി ത​ല്ലാ​നു​ള്ള ധൈ​ര്യം​കി​ട്ടി എ​ന്നാ​ണോ ഞാ​ൻ വി​ശ്വ​സി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. അ​ങ്ങ​നെ​യ​ല്ല, അ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി വ​രു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യു​മി​ല്ല. ഇ​ന്ന് ത​ല​ശ്ശേ​രി സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​റാ​ണ് ആ ​ബ​ല​റാം. എ​ന്റെ വീ​ട് റെ​യ്ഡ് ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ ആ ​ഏ​രി​യ​യി​ല​ല്ല. ത​ല്ലി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ, നീ ​പോ​യി ത​ല​ശ്ശേ​രി സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ ആ​യി​ക്കോ എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ലാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് മാ​ന്യ​ത​യാ​ണോ?.. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ഈ ​സ​ഭ​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ട് എ​നി​ക്ക് പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത്, ന​മ്മ​ളെ​ല്ലാം രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​രാ​ണ്. ചേ​രി​തി​രി​ഞ്ഞ് വാ​ദി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി ഇ​ങ്ങ​നെ എ​തി​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​രു​ത്. ഇ​താ​ർ​ക്കും ഭൂ​ഷ​ണ​മ​ല്ല. നി​ങ്ങ​ളാ​രും ഇ​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഞാ​ൻ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    മി. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​നോ​ട് എ​നി​ക്ക് ഒ​ന്നു​മാ​ത്ര​മേ പ​റ​യാ​നു​ള്ളൂ. ന​മ്മ​ൾ വ​ള​രെ ശ​ക്​​ത​മാ​യി പ​ല​തും സം​സാ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​നി​യും പ​ല​തും സം​സാ​രി​ക്കും. ഞാ​ൻ ശ്രീ ​അ​ച്യു​ത​മേ​നോ​ന് എ​ഴു​തി​യ ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഇ​താ​ർ​ക്കും അ​ട​ക്കി​നി​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല...(​സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന) അ​വ​രെ​യെ​ല്ലാം പൊ​ലീ​സ്​ ലോ​ക്ക​പ്പി​ൽ നാ​ല് പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ എ​ൽ​പി​ച്ച് ഒ​രു സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​റെ​യും​കൂ​ടി നി​ർ​ത്തി ത​ല്ലി ശ​രി​പ്പെ​ടു​ത്തി ഒ​തു​ക്കി​ക്ക​ള​യാ​നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​പ്പോ​ൾ ഒ​തു​ങ്ങും. പി​ന്നീ​ട് കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്​​തി​യോ​ടു​കൂ​ടി രം​ഗ​ത്തു​വ​രും. ഇ​ത് ഭൂ​ഷ​ണ​മ​ല്ല. ഇ​ത് അ​ന്ത​സ്സി​ന് ചേ​ർ​ന്ന​ത​ല്ല, നി​ങ്ങ​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​ണ്. ഇ​നി​യും ഇ​ത് ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണോ ശ്ര​മം? ഇ​നി​യും ഈ ​രീ​തി​യി​ൽ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നാ​ണോ ശ്ര​മം? ഇ​നി​യും പൊ​ലീ​സി​നെ ഈ ​രീ​തി​യി​ൽ ക​യ​റൂ​രി വി​ടാ​നാ​ണോ ഭാ​വം?.. അ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ​ക്ക് താ​ങ്ങും ത​ണ​ലു​മാ​യി ഇ​വി​ടെ ഒ​രു ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു അ​ക്കാ​ല​ത്ത്. ആ ​ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​ത​ന്നെ ഇ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ ​പാ​ര​മ്പ​ര്യം നി​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ര​രു​ത്. ആ ​പാ​ര​മ്പ​ര്യം അ​തേ രീ​തി​യി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​രു​ത്...​ഇ​ത്ത​രം പൊ​ലീ​സ്​ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്ക്, പൊ​ലീ​സി​നെ​വി​ട്ട് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​നാ​ട്ടി​ൽ എ​ന്തു​സം​ഭ​വി​ച്ചു, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​ന്തു സം​ഭ​വി​ച്ചു എ​ന്നു​ള്ള കാ​ര്യം ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ ഓ​ർ​ക്ക​ണം. അ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ഭ​ര​ണം ന​ട​ത്ത​ണം എ​ന്നു മാ​ത്ര​മേ എ​നി​ക്ക് പ​റ​യാ​നു​ള്ളൂ’’- ഈ ​പ്ര​സം​ഗം മു​ഴു​വ​നാ​യി ഇ​ന്നും നി​യ​മ​സ​ഭാ രേ​ഖ​യി​ലു​ണ്ട്. എ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​വും.

    സ്വ​ന്തം ചോ​ര​യി​ൽ ചാ​ലി​ച്ച ഈ ​വാ​ക്കു​ക​ൾ മാ​റ്റൊ​ലി കൊ​ള്ളു​ന്ന ആ ​സ​ഭ​യി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ ഇ​രു​ന്ന അ​തേ മു​റി​യി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി ഇ​രു​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ, പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ എ​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ൻ എ​ത്ര​മാ​ത്രം ഹൃ​ദ​യ​വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​വും? കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ താ​ൻ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​തെ​ല്ലാം കു​ന്നം​കു​ളം പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ത​​ന്റെ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് അ​നു​ഭ​വി​ച്ച യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ വി.​എ​സ്. സു​ജി​ത്തി​ന്റെ​യും താ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​വെ​ച്ച് അ​പ​മാ​നി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സി.​പി.​എം നെ​ടു​മ്പ​ന നോ​ർ​ത്ത് ലോ​ക്ക​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജീ​വി​ന്റെ​യും മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ ഓ​ർ​ക്കു​മ്പോ​ൾ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ എ​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ എ​ത്ര​മാ​ത്രം ആ​ത്മ​നി​ന്ദ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​വും? അ​ധി​കാ​ര​ക്ക​സേ​ര​യി​ലി​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്ര​ത്തോ​ളം വേ​ദ​ന​സ​ഹി​ച്ച ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​ൻ കേ​ര​ള ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ വേ​റെ കാ​ണി​ല്ല.

    അ​തി​നാ​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​മേ, ആ ​മ​നു​ഷ്യ​നെ ഇ​നി​യും വേ​ദ​നി​പ്പി​ക്ക​രു​ത്. നി​യ​മ​സ​ഭാ രേ​ഖ​യി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു പ്ര​സം​ഗ​മു​ണ്ട് എ​ന്ന് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ക​മാ​ത്രം ചെ​യ്യു​ക. ത​നി​ച്ചി​രി​ക്കാ​ൻ വി​ടു​ക. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യാ​വു​ക എ​ന്ന​ത് ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​ര​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും ദ​യ​നീ​യ​മാ​യ വി​ധി​യാ​ണ് എ​ന്ന് നി​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാ​വ​രും ഓ​ർ​ക്കു​ക. കാ​ര​ണം, പൊ​ലീ​സ്​ എ​ന്ന​ത് വേ​റൊ​രു ജ​നു​സ്സി​ൽ​പെ​ട്ട ജ​ന്തു​വാ​ണ്. പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ആ ​ചോ​ര​പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സ്​​താ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​തു​പോ​ലെ ‘‘കേ​ര​ള​ത്തെ​പ്പ​റ്റി അ​റി​യാ​വു​ന്ന​വ​ർ​ക്കൊ​ക്കെ ഊ​ഹി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്’’ എ​ന്താ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ സ്വ​ഭാ​വ​മെ​ന്ന്. സിം​ഹ​ത്തെ ഓ​മ​നി​ച്ച് വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യാ​ണ​തി​നെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. നി​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ധാ​ർ​ഷ്ട്യ​മു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​ര​നു​പോ​ലും അ​തി​നെ മെ​രു​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും പ​ഠി​ക്കു​ക. പൊ​ലീ​സി​നെ​ന്ത് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ!

    ലേ​ഖ​നം കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ

    സ്​​കാ​ൻ ചെ​യ്യു​ക 

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala PolicePinarayi Vijayan
    News Summary - What about the police, Pinarayi Vijayan?
    Similar News
    Next Story
    X