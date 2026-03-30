Madhyamam
    ഇടം വലം
    ഇടം വലം
    Posted On
    date_range 30 March 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 30 March 2026 6:30 AM IST

    ​​​ചോദ്യങ്ങൾ ​ചോദിച്ച കാലമുണ്ടായിരുന്നു സഖാ​വേ!

    കാ​ലം​മാ​റി കാ​ലം​മാ​റി എ​ന്ന് കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് കാ​ലം കു​റെ ആ​യെ​ങ്കി​ലും മാ​റ്റം അ​ടു​ത്തു​നി​ന്ന് ക​ണ്ട​ത് 2026 മാ​ർ​ച്ച് 24നാ​ണ്. കോ​ന്നി​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ. അ​തി​ലാ​ണ​ല്ലോ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ പ്ര​സം​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു പാ​ർ​ട്ടി​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ചോ​ദ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​തും അ​ത് വീ​ട്ടി​ൽ​പോ​യി ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​തും. പി​റ്റേ​ന്ന് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ക്കാ​തി​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് ക്ലാ​സെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ‘‘അ​ങ്ങ​നെ ചോ​ദ്യം​ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​മ​ല്ല​ല്ലോ പൊ​തു​യോ​ഗം. പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ പ്ര​സം​ഗി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ഷ്ട​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ കേ​ൾ​ക്ക​ണ്ട. പോ​ക​ണം. ആ ​മ​ര്യാ​ദ പാ​ലി​ക്കാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ ആ ​മ​റു​പ​ടി​യാ​യി​രി​ക്കും. പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​മ​ല്ല പൊ​തു​യോ​ഗം. പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ​വ​ന്നാ​ൽ കി​ട്ടു​ന്ന മ​റു​പ​ടി അ​താ​യി​രി​ക്കും’’ -ഇ​താ​ണ് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്രാ​ഥ​മി​ക​വാ​ദം. അ​വി​ടം​കൊ​ണ്ട് നി​ർ​ത്തു​ന്നി​ല്ല. അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്: ‘‘വ​ള​രെ ദ​ശാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് ചോ​ദ്യം എ​ഴു​തീ​ട്ട്​ കൊ​ടു​ക്കും. ചി​ല​യി​ട​ത്ത് പോ​യാ​ൽ ചോ​ദ്യം ഒ​രു ക​ട​ലാ​സി​ലെ​ഴു​തി​യി​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​കൊ​ടു​ക്കും. ആ ​ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​രം പ​റ​യാ​നാ​ണോ പൊ​തു​യോ​ഗം വെ​ക്കു​ന്ന​ത്? പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​യാ​നു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യാ​ന​ല്ലേ. അ​പ്പോ, അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ രീ​തി ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ചി​ല ആ​ൾ​ക്കാ​ര് ചി​ല​തി​നെ എ​തി​ർ​ക്കാ​നാ​യി ചെ​യ്യു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള​തൊ​ന്നും സാ​ധാ​ര​ണ പൊ​തു​മ​ര്യാ​ദ​യി​ൽ പെ​ട്ട​ത​ല്ല. ഏ​താ​യാ​ലും ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ചോ​ദി​ച്ച​യാ​ൾ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ല്ലോ’’ -ഇ​താ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ന്യാ​യ​വാ​ദം.

    ചോ​ദി​ച്ച​യാ​ൾ എ​ന്നാ​ൽ ‘‘സി.​​എ​മ്മേ ഒ​രു ചോ​ദ്യം’’ എ​ന്ന് വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞ​യാ​ളാ​ണ്. ദാ​സ്​ പി. ​ജോ​ർ​ജ് ​-എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​ണ്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​ങ്ങ​നെ മ​റു​പ​ടി​പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ൽ തെ​ല്ലും വി​ഷ​മ​മി​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​സം​ഗം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് ശ​രി​യ​ല്ല എ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും ദാ​സ്​ പി​ന്നീ​ട് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​ഹ​ന്ത​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ലെ മ​റു​പ​ടി​യെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ നേ​താ​ക്ക​ൾ ക​ണ്ട​ത്.

    കാ​ലം മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​ണ് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ എ​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​വ്. എ​ങ്ങോ​ട്ടു​മാ​റി എ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ചു​ത​രു​ന്ന​താ​ണ് പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ലെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ര​ത്തു​ന്ന വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ. അ​വ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യി അ​വാ​സ്​​ത​വ​മാ​ണ്. സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക​മാ​യി തെ​റ്റു​മാ​ണ്. പി​ണ​റാ​യി പ​റ​ഞ്ഞ​തു​പോ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ഇ​ന്ന​ലെ​ക​ൾ. പൊ​തു​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ പൊ​തു​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​തു​കാ​ര​ണം പി​ന്നീ​ട് ചി​ല ചി​ട്ട​വ​ട്ട​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ​യു​ണ്ടാ​യി. ആ​ദ്യ​മൊ​ക്കെ, കോ​ന്നി​യി​ലെ ദാ​സ്​ പി. ​ജോ​ർ​ജി​നെ പോ​ലെ ചി​ല​ർ ഇ​ട​യി​ൽ​ക്ക​യ​റി ചോ​ദി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് പ്ര​സം​ഗം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ശേ​ഷം ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക എ​ന്ന രീ​തി​വ​ന്നു. ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​കും എ​ന്ന് നോ​ട്ടീ​സി​ൽ വെ​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തും ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​തി സം​ഘാ​ട​ക​രെ ഏ​ൽ​പി​ക്കു​ക​യും അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മു​ഖേ​ന അ​ത് പ്ര​സം​ഗ​ക​ന് കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന രീ​തി വ​ന്ന​ത്. സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലും സി​മ്പോ​സി​യ​ങ്ങ​ളി​ലു​മ​ല്ല, പൊ​തു​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​ത​ന്നെ അ​തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം ആ​ദ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യ സി. ​അ​ച്യു​ത​മേ​നോ​ൻ ‘സ്​​മ​ര​ണ​യു​ടെ ഏ​ടു​ക​ൾ’ എ​ന്ന പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കൗ​മാ​ര​കാ​ല​ത്ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഹീ​റോ ആ​യി​രു​ന്ന കെ.​എം. ഇ​ബ്രാ​ഹി​മി​നെ (കെ.​എം. സീ​തി​സാ​ഹി​ന്റെ അ​നു​ജ​ൻ) കു​റി​ച്ച് സ്​​മ​രി​ക്കു​ന്നി​ട​ത്താ​ണ​ത്. കെ.​എം. ഇ​ബ്രാ​ഹി​മി​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ മൂ​ന്നു​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സി. ​അ​ച്യു​ത​മേ​നോ​ൻ വി​വ​രി​ച്ചു​പോ​വു​ക​യാ​ണ്: ‘‘മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ചി​ത്രം ഇ​തി​ൽ​നി​ന്നെ​ല്ലാം ഭി​ന്ന​മാ​ണ്. അ​ത് 1945ൽ ​ആ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ണോ​ർ​മ. അ​ന്ന് ഞാ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​സ്​​റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ കൊ​ച്ചി ജി​ല്ലാ​ക്ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ണ്. പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ കാ​വി​ൽ തെ​ക്കേ​മൈ​താ​ന​ത്ത് ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ (അ​ന്ന​ത്തെ നി​ല​യ്ക്ക്) ഒ​രു പൊ​തു​യോ​ഗം ന​ട​ന്നു. സ: ​എ.​കെ. ഗോ​പാ​ല​നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന​പ്രാ​സം​ഗി​ക​ൻ. എ.​കെ.​ജി​യു​ടെ പ്ര​സം​ഗം ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ രാ​ത്രി എ​ട്ട​ര ഒ​ൻ​പ​തു മ​ണി​യോ​ള​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​സം​ഗം ക​ഴി​ഞ്ഞ ഉ​ട​നെ സ​ദ​സ്സി​ന്റെ അ​റ്റ​ത്തു​നി​ന്ന് ഒ​രാ​ൾ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് ന​ല്ല സ്വ​ച്ഛ​മാ​യ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ ഏ​താ​നും ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ചു. അ​ത് ഇ​ബ്രാ​ഹി​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​സം​ഗം മു​ഴു​വ​ൻ​ത​ന്നെ സ​ശ്ര​ദ്ധം കേ​ട്ടു​കൊ​ണ്ട് സ​ദ​സ്സി​ന്റെ ഒ​രു​മൂ​ല​യി​ൽ അ​ട​ങ്ങി​യൊ​തു​ങ്ങി ഇ​രു​ന്നി​രു​ന്നു എ​ന്ന് അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ശ്രീ ​ഇ​ബ്രാ​ഹിം മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗു​കാ​ര​നാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.’’

    അ​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഒ​രു രീ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് പൊ​തു​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നു​ള്ള മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​രും പ്ര​സം​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​രും കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​വ​രും ഒ​രേ ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു പൊ​തു​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​തു​പോ​ലെ ‘‘ഇ​ഷ്ട​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ കേ​ൾ​ക്ക​ണ്ട. പോ​ക​ണം’’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല പ​ഴ​യ​നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ട്. ക​മ്യൂ​ണി​സ്​​റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ക​ടു​ത്ത വി​മ​ർ​ശ​ക​നാ​യി​രു​ന്ന കെ. ​ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഒ​ര​നു​ഭ​വം പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്: ‘‘ഞാ​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് റെ​യി​ൽ​വേ സ്​​റ്റെ​ഷ​നി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ ആ​ദ്യം​ക​ണ്ട ഭി​ത്തി​പ്പ​ര​സ്യം ഇ​താ​ണ്: ‘ഇ.​എം.​എ​സി​ന്റെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കെ. ​ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ചു​ട്ട​മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​ന്നു’. ഞാ​ൻ അ​മ്പ​ര​ന്നു​പോ​യി.

    ക​മ്യൂ​ണി​സ്​​റ്റ് വാ​രി​ക​യി​ൽ കെ.​എ​സ്.​പി​ക്ക് എ​തി​രാ​യി ഇ.​എം.​എ​സ്​ എ​ഴു​തി​യ ലേ​ഖ​ന​പ​ര​മ്പ​ര ഞാ​ൻ വാ​യി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ഒ​രു സ​ഖാ​വി​നോ​ട് ആ ​ക​മ്യൂ​ണി​സ്​​റ്റ് ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ.​എം.​എ​സി​ന്റെ ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പാ​ദി​ച്ചി​രു​ന്ന മാ​ർ​ക്സി​സം എ​നി​ക്കു തീ​രെ പി​ടി​കി​ട്ടി​യി​ല്ല. ലെ​നി​ന്റെ ‘സ്റ്റേ​റ്റും റെ​വ​ല്യൂ​ഷ​നും’ എ​ന്ന പു​സ്​​ത​കം ഞാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ​ല​ത​വ​ണ വാ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ആ ​പു​സ്​​ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഇം.​എം.​എ​സി​ന്റെ വാ​ദ​ത്തെ നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള വ​രി​ക​ൾ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടും തോ​ന്നി​യി​ല്ല. ഞാ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​സ്​​റ്റ് ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ളും ആ ​പു​സ്​​ത​ക​വു​മാ​യി മു​ത​ല​ക്കു​ള​ത്തു​പോ​യി. എ​ന്റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മാ​റ് ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ സ​ദ​സ്സ്. പി. ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​രെ​ല്ലാം യോ​ഗ​സ്ഥ​ല​ത്തു​ണ്ടെ​ന്ന് ഒ​രു സ​ഖാ​വ് എ​ന്റെ ചെ​വി​യി​ൽ മ​ന്ത്രി​ച്ചു. ര​ണ്ടു​മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഞാ​ൻ പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു. ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​സം​ഗ​സാ​രം. യോ​ഗം ക​ഴി​ഞ്ഞു പോ​രു​മ്പോ​ൾ കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യെ ക​ണ്ടു. അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞ വാ​ച​കം ഇ.​എം.​എ​സി​നെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ എ​ല്ലാ​കാ​ല​ത്തും എ​നി​ക്ക് വ​ഴി​കാ​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ‘പു​തി​യ​ത​ല​മു​റ​യി​ലെ പി​ള്ളാ​ര് ഈ ​പു​സ്​​ത​ക​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ വാ​യി​ച്ചു​മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ങ്ങേ​രെ അ​റി​യി​ച്ച​തു ഭേ​ഷാ​യി.’’

    അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ​യാ​യി​രു​ന്നു കേ​ര​ളം ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന കാ​ലം. കെ. ​ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​നെ​യും എ.​കെ.​ജി​യെ​യും പോ​ലു​ള്ള പ്ര​സം​ഗ​ക​രും കെ.​എം. ഇ​ബ്രാ​ഹി​മി​നേ​യും കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യേ​യും പോ​ലു​ള്ള കേ​ൾ​വി​ക്കാ​രും മാ​ത്ര​മ​ല്ല. ദാ​സ്​ പി. ​ജോ​ർ​ജി​നെ​പ്പോ​ലു​ള്ള​വ​രും എ​ല്ലാ​കാ​ല​ത്തു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​രാ​യി​രു​ന്നു രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ ഇ​ള​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ആ​വേ​ശം​കൊ​ണ്ട് അ​വ​ർ ചോ​ദി​ച്ചു​പോ​കും. കെ. ​ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ച്ച കാ​ല​ത്തെ ഒ​രു ക​ഥ​യു​ണ്ട്. ഇ​ന്ന​ത്തെ​പ്പോ​ലെ​ത്ത​ന്നെ അ​രി​വാ​ൾ മു​സ്‍ല്യാ​ക്ക​ന്മാ​ർ അ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മാ​യി​ൻ മൗ​ല​വി എ​ന്ന​യാ​ളാ​യി​രു​ന്നു ക​മ്യൂ​ണി​സ്​​റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ താ​ര​പ്ര​ചാ​ര​ക​ൻ. ഒ​രി​ട​ത്ത​ദ്ദേ​ഹം ക​ത്തി​ക്ക​യ​റു​ക​യാ​ണ്: ‘‘അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ന്റെ​യും റ​സൂ​ലി​ന്റെ​യും മു​ന്നി​ൽ കെ. ​ദാ​മോ​ദ​ര​നാ​ണ് ശ​രി​യാ​യ മു​സ്‍ലിം. ജോ​ലി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വി​യ​ർ​പ്പ് മാ​റു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് കൂ​ലി കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. അ​ത് കൊ​ടു​ക്ക​ണം എ​ന്നാ​ണ് കെ. ​ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കൊ​ടു​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​വ​രു​ടെ കൂ​ടെ​യാ​ണ് സീ​തി. അ​തു​കൊ​ണ്ട് കെ.​എം. സീ​തി​യേ​ക്കാ​ൾ മു​സ്‍ലി​മാ​ണ് ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ’’ -ഇ​ത് കേ​ട്ട് ഒ​രാ​ൾ വി​ളി​ച്ചു ചോ​ദി​ച്ചു: ‘ഇ​ത് നി​ങ്ങ​ൾ ഖു​ർ​ആ​നെ​ക്കൊ​ണ്ട് തെ​ളി​യി​ക്കു​മോ?’ മൗ​ല​വി​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി ഉ​ട​ന​ടി​വ​ന്നു. ‘വേ​ണ്ടി​വ​ന്നാ​ൽ അ​തിെൻറ വാ​പ്പാ​നെ​ക്കൊ​ണ്ടും തെ​ളി​യി​ക്കും.’’ ആ ​ഉ​ത്ത​രം​കൊ​ണ്ട് മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​ന്ന് കെ. ​ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ തോ​റ്റ​തെ​ന്നും ക​ഥ​യു​ണ്ട്. അ​ങ്ങ​ന​ത്തെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​കും. അ​വ​യെ നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള ഔ​ചി​ത്യ​വും മ​ന​സ്സാ​ന്നി​ധ്യ​വു​മു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു അ​ക്കാ​ല​ത്ത്.

    ച​രി​ത്ര​ത്തി​ല​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ​യു​ണ്ട്. അ​വി​ടെ പൊ​തു​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഹി​യ​ർ​വി​ളി​ക​ളു​ണ്ട്. വ​ൺ​സ്​േ​മാ​ർ ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വേ​ദി സം​വാ​ദ​വേ​ദി​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ടാ​ണ് ഏ​ക​മു​ഖ പ്ര​സം​ഗ​വേ​ദി​ക​ളും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കാ​നു​ള്ള സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും വേ​ർ​തി​രി​ഞ്ഞ​ത്. അ​പ്പോ​ൾ സി​മ്പോ​സി​യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. ബേ​ബി​യും സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ മാ​ഷു​മെ​ല്ലാം സം​വാ​ദ​വേ​ദി​ക​ളി​ലൂ​ടെ വ​ന്ന​വ​രാ​ണ്. അ​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു വ​ഴി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ സി​മ്പോ​സി​യ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളു​ടേ​യും സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളു​ടേ​യും പൊ​ലി​മ​ക്കു​ള്ള ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ലേ. ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​വു​ന്ന കാ​ല​മ​ല്ലേ. കാ​ലം മാ​റി​യ​ത​ല്ലേ!

    TAGS:QuestionsComrade
    News Summary - ​​There was a time when questions were asked, comrade!
