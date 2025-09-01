Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഇടം വലം
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 6:00 AM IST

    പ​ച്ച​ക്കൊ​ടി​യി​ലെ കോ​ണി​യും പാ​മ്പും

    Muslim League, cpm, congress
    1948 മാ​ർ​ച്ച് 10ന് ​മ​ദ്രാ​സി​ൽ രൂ​പം​കൊ​ണ്ട ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന് 77 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഒ​രു ഓ​ഫി​സ്​ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​യ​ത്. വ​ള​രെ പ​തി​യെ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ​യാ​ത്ര. 2025 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 24ന് ​പ​ഴ​യ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ രി​യാ​ഗ​ഞ്ചി​ൽ ആ ​ഓ​ഫി​സ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കൗ​തു​ക​മു​ള്ള ചി​ല വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും വി​ട​ർ​ന്നു​വ​ന്നു. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന് ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്തി​യു​ള്ള മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ആ ​ശ​ക്തി​യു​ടെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് ജ​യി​ച്ചു​ക​യ​റി​യ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി എം.​പി ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​തെ വി​ട്ടു​നി​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണൊ​ന്ന്. 77 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പ​താ​ക​യി​ൽ കാ​ണാ​ത്ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചി​ഹ്നം ഡ​ൽ​ഹി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ കൊ​ടി​യി​ൽ ക​ണ്ടു എ​ന്ന​താ​ണ് മ​റ്റൊ​രു വി​വാ​ദം. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് എ​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പേ​രി​നെ​യും അ​തി​ന്റെ പ​താ​ക​യേ​യും ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ർ ഇ​പ്പോ​ഴും അ​ക​റ്റി​നി​ർ​ത്തു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ​ല്ലോ ഇ​തി​ന്റെ പൊ​രു​ൾ. ലീ​ഗി​ന്റെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചി​ഹ്ന​മാ​യ കോ​ണി ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ കൊ​ടി​യ​ട​യാ​ള​മാ​യ​തി​ന്റെ പ​രം​പൊ​രു​ൾ തേ​ടേ​ണ്ട​ത് ഇ​പ്പോ​ഴാ​ണ്. ക​ണ്ണു​കൊ​ണ്ട് കാ​ണാ​വു​ന്നൊ​രു കോ​ണി മാ​ത്ര​മ​ല്ല കാ​ണാ​നാ​വാ​ത്തൊ​രു പാ​മ്പും എ​ന്നും ലീ​ഗി​നോ​ടൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്. ഒ​രു​വ​ട്ടം കോ​ണി ക​യ​റി​യാ​ൽ ര​ണ്ടു​വ​ട്ട​മെ​ങ്കി​ലും പാ​മ്പ് കൊ​ത്തി താ​ഴെ​യി​ടും. അ​ത്ര​മേ​ൽ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ക​ളി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ദ​രി​യാ​ഗ​ഞ്ചി​ലെ​ങ്കി​ലു​മെ​ത്തി​യ​ത്. ഒ​രു ക​ണ​ക്കി​ന​ത് ലീ​ഗി​ന്റെ മാ​ത്രം വി​ധി​യ​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ ഗ​തി​യാ​ണ​ത്.

    അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം 1947ന്റെ ​തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. വി​ഭ​ജ​ന​ശേ​ഷം, 1947 ഡി​സം​ബ​ർ 15ന് ​ക​റാ​ച്ചി​യി​ലാ​ണ് നേ​തൃ​യോ​ഗം പി​ന്നീ​ട് ചേ​രു​ന്ന​ത്. അ​തി​ൽ​വെ​ച്ച് ലീ​ഗും ര​ണ്ടാ​യി പി​രി​ഞ്ഞു. പാ​കി​സ്താ​നി​ലു​ള്ള​വ​ർ പാ​കി​സ്താ​ൻ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് എ​ന്ന പേ​ര് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. അ​തി​ന്റെ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി ലി​യാ​ഖ​ത്ത് അ​ലി ഖാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന്റെ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​സ്​​മാ​യി​ൽ സാ​ഹി​ബി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. തി​രി​ച്ചു​പോ​രും മു​മ്പ് ഇ​സ്​​മാ​യി​ൽ സാ​ഹി​ബി​നും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്കും പാ​കി​സ്താ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​കൂ​ടി​യാ​യ ലി​യാ​ഖ​ത്ത​ലി ഖാ​ൻ വി​രു​ന്നു​ന​ൽ​കി. സം​സാ​രം ഉ​പ​ദേ​ശ​മാ​യ​പ്പോ​ൾ, ഇ​സ്​​മാ​യി​ൽ സാ​ഹി​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു: ‘‘ഇ​പ്പോ​ൾ ഞ​ങ്ങ​ൾ വേ​റൊ​രു രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​ണ്. നി​ങ്ങ​ൾ വേ​റൊ​രു രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​ണ്. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ശ്നം ഞ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ചു​കൊ​ള്ളാം. ഞ​ങ്ങ​ളാ​ലാ​കു​ന്ന​വി​ധം ചെ​യ്തു​കൊ​ള്ളാം. അ​ത് അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ന്റെ വേ​ണ്ടു​ക​പോ​ലെ ന​ട​ക്കും. അ​തി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​രു​ത്. ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി നി​ങ്ങ​ൾ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും വേ​ണ്ട. പ​ക്ഷേ, നി​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു​കാ​ര്യം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​നം നി​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണം. ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​വി​ടെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​മാ​ണെ​ന്ന് നി​ങ്ങ​ൾ ഓ​ർ​ക്ക​ണം. നി​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വി​ടെ കി​ട്ടു​ക.’’ യാ​ത്ര​പ​റ​ഞ്ഞ് പോ​രു​മ്പോ​ൾ പാ​ർ​ട്ടി ഫ​ണ്ടി​ന്റെ വി​ഹി​ത​മാ​യ 17 ല​ക്ഷം രൂ​പ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പാ​കി​സ്താ​ൻ ലീ​ഗി​ന്റെ നേ​താ​ക്ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​വി​ഭ​ക്ത മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന് 40 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് ഹ​ബീ​ബ് നാ​ഷ​ന​ൽ ബാ​ങ്കി​ൽ നീ​ക്കി​യി​രി​പ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​തി​ൽ 17 ല​ക്ഷ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​രു​ടെ വി​ഹി​ത​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​ത് സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്​​മാ​യി​ൽ സാ​ഹി​ബും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. ‘‘പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​ട്ടാ​ണ് ലീ​ഗ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്’’ എ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ ഇ​ത് ഇ​ട​യാ​ക്കും എ​ന്ന് അ​വ​ർ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ക​ണ്ടി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൽ രാ​ജാ​ജി, സ​ർ​ദാ​ർ പ​ട്ടേ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ ​വി​ഹി​തം വാ​ങ്ങാ​ൻ ലീ​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ളെ ഉ​പ​ദേ​ശി​ച്ചു എ​ന്നൊ​രു ത​മാ​ശ​യു​മു​ണ്ട്.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ലീ​ഗ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ദി ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ​പോ​ലും ഏ​റെ ക​ഷ്ട​പ്പെ​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. മ​ദി​രാ​ശി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ബാ​ൻ​ക്വി​റ്റ് ഹാ​ൾ (ഇ​പ്പോ​ൾ രാ​ജാ​ജി ഹാ​ൾ) ഉ​പാ​ധി​യോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ന്ന​ത്തെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​സു​ബ്ബ​രാ​യ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്ത​ത്. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​മേ​യം പാ​സാ​ക്ക​ണം എ​ന്ന ഉ​പാ​ധി​യോ​ടെ. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് 1948 മാ​ർ​ച്ച് 10ന് ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന്റെ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം ചേ​രു​ന്ന​ത്. 1925ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ യോ​ഗം കാ​ൺ​പൂ​രി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷം വ​ഹി​ച്ച മൗ​ലാ​നാ ഹ​സ്ര​ത്ത് മൊ​ഹാ​നി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ മ​ദി​രാ​ശി​യി​ലെ ലീ​ഗ് യോ​ഗ​ത്തി​ന് എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട് മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ മ​റ്റു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ക്ക​ണം എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​മാ​ണ് ആ​ദ്യം വ​ന്ന​ത്. ച​ർ​ച്ച മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​യ​പ്പോ​ൾ ര​ണ്ടാ​മ​തൊ​രു പ്ര​മേ​യം വ​ന്നു. മ​ത​സാ​മൂ​ഹ്യ സാം​സ്​​കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മു​സ്‍ലിം സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും സ​മു​ദാ​യ താ​ൽ​പ​ര്യാ​ർ​ഥം മ​റ്റ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യും എ​ന്ന പ്ര​മേ​യം. അ​താ​ണ് അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.


    മ​റ്റു ക​ക്ഷി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​സ​ഹ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​മെ​ന്ന് പെ​ട്ടെ​ന്നു​ത​ന്നെ തെ​ളി​ഞ്ഞു. ലീ​ഗി​ന് മ​റ്റു ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടേ​ത് മാ​ത്ര​മ​ല്ല മ​റ്റു ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് ലീ​ഗി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. മ​ദി​രാ​ശി നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സാ​ണ് ആ​ദ്യ​മാ​യി ലീ​ഗി​ന്റെ സ​ഹാ​യം തേ​ടി​യ​ത്. ’48ൽ ​രാ​ജ​ഗോ​പാ​ലാ​ചാ​രി​യു​ടെ​യും പി​ന്നീ​ട് കാ​മ​രാ​ജി​ന്റെ​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​ക​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ലീ​ഗി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി. ലീ​ഗ് പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് പി​ന്തു​ണ​കൊ​ടു​ത്തു. മ​ല​ബാ​റി​ൽ ഡി​സി​ട്രി​ക്റ്റ് ബോ​ർ​ഡ് ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​സ്​​റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക്കും മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് പി​ന്തു​ണ​കൊ​ടു​ത്തു. ദോ​ഷം പ​റ​യ​രു​ത​ല്ലോ, ഇ.​എം.​എ​സ്​ ന​മ്പൂ​തി​രി​പ്പാ​ട് ന​ന്ദി​യോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ത് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. 1953ൽ ​മ​ല​ബാ​ർ ഡി​സ്​​ട്രി​ക്റ്റ് ബോ​ർ​ഡി​ൽ ലീ​ഗി​ന്റെ സ​ഹാ​യം കി​ട്ടി​യ​കാ​ര്യം ന​മ്പൂ​തി​രി​പ്പാ​ട് എ​ഴു​തു​ന്നു: ‘‘മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗു​കാ​ർ ഈ ​ബോ​ർ​ഡി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച സ​മീ​പ​നം ഭാ​വി കേ​ര​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വെ​ളി​ച്ചം​വീ​ശു​ന്ന സം​ഭ​വ​മാ​ണ്. യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം പ​റ​യു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ലീ​ഗ് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ബ​ന്ധം സ​ഹ​ക​ര​ണാ​ത്മ​ക​മാ​യി​ത്തീ​ർ​ന്ന ആ​ദ്യ​ത്തെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്’’ (ക​മ്യൂ​ണി​സ്​​റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ). കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​നം രൂ​പം​കൊ​ണ്ട​ശേ​ഷം ആ​ദ്യം ന​ട​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ലീ​ഗു​മാ​യി സ​ഖ്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ സീ​നി​യ​ർ നേ​താ​വാ​യ എ​സ്.​കെ പാ​ട്ടീ​ലി​നെ അ​യ​ച്ച​താ​ണ്. അ​ക​മ്പ​ടി​യാ​യി പ​ന​മ്പി​ള്ളി ഗോ​വി​ന്ദ​മേ​നോ​നു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​പാ​ധി​ക​ൾ എ.​ഐ.​സി.​സി​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ പോ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​ക്ക​ൾ പി​ന്നീ​ട് നി​ഷേ​ധ പ്ര​സ്താ​വ​ന ഇ​റ​ക്കു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നി​ട്ടേ​യി​ല്ലെ​ന്ന്. ആ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പി​ന്നീ​ട് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി ലീ​ഗു​മാ​യി ചി​ല്ല​റ നീ​ക്കു​പോ​ക്കു​ണ്ടാ​ക്കി. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് നെ​ഹ്റു കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​വ​ന്ന് ലീ​ഗി​നെ ച​ത്ത​കു​തി​ര എ​ന്ന് വി​ളി​ച്ച​ത്. 1960ൽ ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ലീ​ഗു​മാ​യി തു​റ​ന്ന സ​ഖ്യം ത​ന്നെ​യു​ണ്ടാ​ക്കി. ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം കി​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ ലീ​ഗി​നെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ലെ​ടു​ക്കി​ല്ല എ​ന്നാ​യി. സ്​​പീ​ക്ക​ർ പ​ദ​വി​യി​ലൊ​തു​ക്കി. കാ​ര​ണം മ​റ്റൊ​ന്നു​മ​ല്ല, ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ലീ​ഗ് വ​ർ​ഗീ​യ​ക​ക്ഷി​യാ​യി തോ​ന്നു​ന്നു!

    67ൽ ​ഇ.​എം.​എ​സി​ന്റെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി ലീ​ഗി​നെ മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​നം കൊ​ടു​ത്തു. മു​ന്ന​ണി ധാ​ര​ണ​യ​നു​സ​രി​ച്ച് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. അ​തൊ​ക്കെ അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും 1969ൽ ​സി.​പി.​ഐ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​ച്യു​ത​മേ​നോ​ൻ സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ​യെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ, ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം​മു​മ്പ് സി.​എ​ച്ചി​നെ ആ​ദ്യ​മാ​യി മ​ന്ത്രി​യാ​ക്കി​യ സാ​ക്ഷാ​ൽ ഇ.​എം.​എ​സ്​ ന​മ്പൂ​തി​രി​പ്പാ​ട് നെ​റ്റി​ചു​ളി​ച്ചു. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗു​കാ​ര​നെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യാ​ക്കി​യ​തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം രോ​ഷം​കൊ​ണ്ടു. തെ​ന്നി​ന്ത്യ​യി​ൽ ലീ​ഗി​ന്റെ ജാ​ത​ക​മ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ർ​ക്കും ക​മ്യൂ​ണി​സ്​​റ്റു​കാ​ർ​ക്കും ആ​വ​ശ്യം വ​രു​മ്പോ​ൾ ലീ​ഗ് പു​രോ​ഗ​മ​ന പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ണ്. അ​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ വ​ർ​ഗീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ക്കും. 1959ൽ ​ലീ​ഗി​ന് ബ​ദ​ലാ​യി പ്രോ​ഗ്ര​സീ​വ് ലീ​ഗു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​താ​ണ് ക​മ്യൂ​ണി​സ്​​റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി. 1974ൽ ​ലീ​ഗി​നെ പി​ള​ർ​ത്തി അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ ലീ​ഗു​ണ്ടാ​ക്കി മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. ശ​രീ​അ​ത്ത് വി​വാ​ദം വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​വ​രെ ഇ​റ​ക്കി​വി​ട്ടു.


    1994ൽ ​ബാ​ബ​രി​യ​ന​ന്ത​ര കാ​ല​ത്താ​ണ് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ച​തി​ക്ക് ലീ​ഗി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ നേ​താ​വാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം സു​ലൈ​മാ​ൻ സേ​ട്ട് ഇ​ര​യാ​യ​ത്. അ​ന്ന് ലീ​ഗ് പി​ള​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ‘മു​സ്‍ലിം’ എ​ന്ന വാ​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​എം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​ർ​കി​ഷ​ൻ​സി​ങ് സു​ർ​ജി​ത്താ​ണ് ഉ​പ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്. 1995 ഏ​പ്രി​ൽ ആ​ദ്യ​വാ​രം ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢി​ൽ സി.​പി.​എം പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ചേ​രു​മ്പോ​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ​വി​വ​രം കി​ട്ടാ​ൻ വ​യോ​ധി​ക​നാ​യ സേ​ട്ട്സാ​ഹി​ബ് നോ​മ്പു​നോ​റ്റ​തു​പോ​ലെ കാ​ത്തി​രു​ന്ന​ത് ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ക​ണ്ണ് നി​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ ക​ണ്ട ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​മു​ദാ​യ​വാ​ദി​യാ​യ സേ​ട്ടി​നെ​കൊ​ണ്ട് മു​സ്‍ലി​മ​ല്ലാ​ത്ത ലീ​ഗു​ണ്ടാ​ക്കി​ച്ച് മൂ​ന്ന​ര​പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് ആ ​പാ​ർ​ട്ടി​യെ പു​റ​മ്പോ​ക്കി​ലി​ട്ട സി.​പി.​എം ഇ​പ്പോ​ഴും ഇ​ട​ക്കി​ട​ക്ക് മു​സ്‍ലി​മു​ള്ള ലീ​ഗി​നെ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ക​യും ആ ​മൂ​ഡ് മാ​റു​മ്പോ​ൾ പു​ല​ഭ്യം പ​റ​യു​ക​യും പ​തി​വാ​ണ​ല്ലോ. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന്റെ ശ​ക്തി കൊ​ണ്ടു​മാ​ത്രം നേ​തൃ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ പു​തു​ത​ല​മു​റ​യെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലെ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടും ലീ​ഗ് കൊ​ടി കാ​ണു​മ്പോ​ൾ ത​ല​താ​ഴ്ത്തു​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്. ഇ​വ​രൊ​ക്കെ​യാ​ണ് 77 കൊ​ല്ല​ത്തെ യാ​ത്ര​ക്കി​ട​യി​ൽ ലീ​ഗി​ന്റെ സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​ർ. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ അ​ടി​ത്ത​റ​യും അ​നു​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഭ​ര​ണ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തി​ന്റെ തി​രി​ച്ച​ടി​യു​മാ​വാം.

    എ​ങ്കി​ലും, ഹി​ന്ദു​ത്വ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി ഹി​ന്ദു​രാ​ഷ്ട്രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ മു​ഹൂ​ർ​ത്തം നോ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ രാ​ജ്യ​ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ആ​സ്ഥാ​നം തു​റ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന്റെ വി​ജ​യ​മ​ല്ലേ? അ​ല്ല എ​ന്ന് വാ​ദ​മു​ള്ള​വ​ർ 1947ൽ ​ഹി​ന്ദു​മ​ഹാ​സ​ഭ​ക്ക് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ര​ണ്ട് സീ​റ്റ് മാ​ത്ര​മു​ള്ള​പ്പോ​ൾ വ​മ്പ​ൻ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യം ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന നെ​ഹ്റു​വി​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി​യും അ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ ന​യി​ച്ചി​രു​ന്ന എ.​കെ.​ജി​യു​ടെ പാ​ർ​ട്ടി​യും ഇ​പ്പോ​ൾ ഏ​ത​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​ത് ന​ല്ല​താ​ണ്. ലീ​ഗ​ല്ലാ​തെ​ത​ന്നെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് മു​സ്‍ലിം എം.​പി​മാ​രും എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്ത് ഇ​പ്പോ​ൾ എ​ത്ര​യു​ണ്ട് എ​ന്നും നോ​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്!

