    സി.​പി.​ഐ സ്​​മാ​ര​ക​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാം ശാ​ന്ത​മാ​ണ്

    ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ഐ​ക്യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി യ​ത്നി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. പി.​കെ.​വി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ച്ചു. സി.​പി.​എ​മ്മു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​മു​ന്ന​ണി​യു​ണ്ടാ​ക്കി. പി​ന്നീ​ടു​ള്ള​തൊ​ക്കെ അ​റി​യാ​മ​ല്ലോ. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ക​ണ​ക്കി​ൽ ഇ.​എം.​എ​സി​ന് പു​റ​മെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ മൂ​ന്നു​ണ്ട്. ഇ.​കെ. നാ​യ​നാ​ർ മൂ​ന്നു​വ​ട്ടം, വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ ഒ​രു​വ​ട്ടം, പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ര​ണ്ടു​വ​ട്ടം. സി.​പി.​ഐ​ക്കാ​ക​ട്ടെ, അ​തി​നു​മു​മ്പ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സ​ഹാ​യി​ച്ചു​ണ്ടാ​യ അ​ച്യു​ത​മേ​നോ​നും പി.​കെ. വാ​സു​ദേ​വ​ൻ​നാ​യ​രും മാ​ത്രം
    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പാ​ണ്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ന​ഗ​രം. ഒ​രു​കൂ​ട്ടം പ​ത്ര​ക്കാ​ർ വ​ഴു​ത​ക്കാ​ട് ജ​ങ്ഷ​ന​ടു​ത്ത് വ​ട്ടം​കൂ​ടി. മ​ഹാ​ര​സി​ക​നാ​യ നി​ത്യ​വി​മ​ത​നാ​ണ് ന​ടു​നാ​യ​ക​ൻ. കു​ഴി​ക്ക​ട എ​ന്നൊ​രു ചാ​യ​ക്ക​ട​യു​ണ്ട്. റോ​ഡി​നേ​ക്കാ​ൾ താ​ഴെ​യാ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് വ​ന്ന പേ​രാ​ണ്. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത് മ​റു​ക്കാ​ൻ ക​ട​യു​മു​ണ്ട്. പ​ല​രും പ​ഴം​പൊ​രി​യും ചാ​യ​യും മോ​ഹി​ച്ചാ​ണ് വ​രു​ന്ന​ത്. ര​സി​ക​ന് ഹ​രം നാ​ലും​കൂ​ട്ടി മു​റു​ക്ക​ലാ​ണ്. നി​യ​മ​സ​ഭാ അ​വ​ലോ​ക​നം എ​ഴു​തി​ത്തീ​ർ​ത്ത് ഇ​റ​ങ്ങി​യ​താ​ണ് ക​ക്ഷി. മു​റു​ക്കി​ച്ചു​വ​ന്ന​ങ്ങ​നെ നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രാ​ൾ​വ​ന്ന്, നാ​ലു​ഭാ​ഗ​വും നോ​ക്കി​യി​ട്ട് ചോ​ദി​ച്ചു ‘‘ഈ ​സി.​പി.​ഐ സ്​​മാ​ര​കം എ​വി​ടെ​യാ​ണ്?’’ പ​ല​ർ​ക്കും ചോ​ദ്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ല. മു​റു​ക്കാ​ൻ വാ​യി​ല​ട​ക്കി എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ര​സി​ക​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു ‘‘നി​ങ്ങ​ളു​ദ്ദേ​ശി​ച്ച​ത് അ​താ അ​വി​ടെ​യാ​ണ്. അ​ൽ​പം മു​ന്നോ​ട്ട് ന​ട​ന്നാ​ൽ ഇ​ട​തു​വ​ശ​ത്ത്. പി​ന്നെ, നി​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ച​ത് ഏ​റെ താ​മ​സി​യാ​തെ അ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​ക്കോ​ളും’’. ചോ​ദി​ച്ച​യാ​ൾ എം.​എ​ൻ സ്​​മാ​ര​ക​മ​ന്ദി​രം ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ന​ട​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സി.​പി.​ഐ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് പ​റ്റി​യ പേ​ര് അ​താ​ണെ​ന്ന് വി​മ​ത​ന്റെ അ​ടി​വ​ര. സി.​പി.​ഐ സ്​​മാ​ര​ക മ​ന്ദി​രം!

    1964ൽ ​ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി പി​ള​രു​മ്പോ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ​ൻ. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ നാ​യ​രാ​ണ്. ഇ.​എം.​എ​സ്. ന​മ്പൂ​തി​രി​പ്പാ​ട് ന​ടു​നി​ല പി​ടി​ച്ചു​നി​ന്നെ​ങ്കി​ലും ബം​ഗാ​ളി​ലെ സ​ഖാ​ക്ക​ൾ ഇ​ട​ത്തോ​ട്ട് വ​ലി​ച്ചി​ട്ടു. അ​വ​ർ സി.​പി.​ഐ (മാ​ർ​ക്സി​സ്റ്റ്) എ​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​യു​ണ്ടാ​ക്കി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യി. എം.​എ​നും പാ​ർ​ട്ടി​യും നി​ന്നി​ട​ത്തു​നി​ന്നു. പി​ന്നെ​യൊ​രു പ്ര​സം​ഗ​മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്. വ​ല​തു ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​ക​ൾ എ​ന്ന സി.​പി.​ഐ​യി​ൽ​നി​ന്ന് എം.​എ​ൻ. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ നാ​യ​രും ഇ​ട​ത​ന്മാ​ർ എ​ന്ന സി.​പി.​എ​മ്മി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ.​എം.​എ​സ്.​ ന​മ്പൂ​തി​രി​പ്പാ​ടും നാ​ക്കു​തൊ​ടു​ത്തു. തൃ​ശൂ​ർ തേ​ക്കി​ൻ​കാ​ട് മൈ​താ​ന​ത്ത് ഇ.​എം.​എ​സ്​ ആ​ഞ്ഞ​ടി​ച്ചു: ‘‘വ​ല​തു​പ​ക്ഷ​ക്കാ​ർ അ​വ​സ​ര​വാ​ദി​ക​ളും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ വാ​ലാ​ട്ടി​ക​ളു​മാ​ണ്. സാ​യി​പ്പി​നെ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ ക​വാ​ത്ത് മ​റ​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​രൂ​പ​മാ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​വാ​ൻ ന​ട​ക്കു​ന്ന​വ​ർ തൊ​ഴി​ലാ​ളി വ​ർ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ശ​ത്രു​ക്ക​ളാ​ണ്’’. കൊ​ല്ലം ചി​ന്ന​ക്ക​ട​യി​ൽ എം.​എ​ൻ തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ചു:‘‘​പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ചി​ല ജ​ന്മി​ക​ൾ​ക്ക് അ​മ​ർ​ഷ​മു​ണ്ടാ​യി. ത​നി​ക്കും മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കും ഒ​രേ വോ​ട്ടോ! ഇ​തേ മ​നോ​ഭാ​വ​മാ​ണ് ഇ.​എം.​എ​സി​നു​ള്ള​ത്’’. കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​മാ​യി സ​ഖ്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ ഇ.​എം.​എ​സ്​ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും എം.​എ​ൻ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. മ​ത്സ​രം മു​റു​കി​യ​പ്പോ​ൾ എം.​എ​ൻ ശ​പി​ച്ചു: ‘‘പി​ള​ർ​പ്പ​ന്മാ​ർ കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ബോ​ർ​ഡു​വെ​ക്കും എ​ന്ന​ല്ലാ​തെ കൈ​നീ​ട്ടം വി​ൽ​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്നി​ല്ല’’. പ​ക്ഷേ, 1965ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ തോ​ൽ​വി സി.​പി.​ഐ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു. 55 സീ​റ്റി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചി​ട്ട് മൂ​ന്നി​ട​ത്താ​ണ് ജ​യി​ച്ച​ത്. 73 സീ​റ്റി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് 40 എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ. കാ​ര്യം ന​മ്പൂ​തി​രി​പ്പാ​ട് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​നെ കൂ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ലും അ​തോ​ടെ സി.​പി.​എം വ​ലി​യ പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യി. പി​ന്നെ ക​ണ്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​റി​യാ​മ​ല്ലോ, ടോം ​ആ​ൻ​ഡ് ജെ​റി പോ​ലൊ​രു പാ​ര​പ്പ​ര​മ്പ​ര​യാ​ണ്. ഒ​രേ മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പാ​ര​വെ​ക്കു​ക!

    എം.​എ​ൻ. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ നാ​യർ

    അ​താ​രം​ഭി​ച്ച​ത്1967​ലാ​ണ്. ര​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും ഭ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്നു. സ​പ്ത​ക​ക്ഷി മു​ന്ന​ണി​യു​ണ്ടാ​ക്കി. മു​ഖ്യ​ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ സി.​പി.​എ​മ്മും സി.​പി.​ഐ​യും ത​ന്നെ. എം.​എ​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി പി​ന്തു​ണ​ച്ച് ഇ.​എം.​എ​സി​ന്റെ ര​ണ്ടാം മ​ന്ത്രി​സ​ഭ. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ (1967 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 9ന്) ​സി.​പി.​ഐ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി. ​അ​ച്യു​ത​മേ​നോ​ൻ കീ​ഴ്ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​യ​ച്ചൊ​രു ക​ത്തു​ണ്ട്. (എം.​എ​ൻ മ​ന്ത്രി​യാ​യി) അ​താ​ണ് ഈ ​പാ​ര​പ്പ​ര​മ്പ​ര​യു​ടെ തി​ര​ക്ക​ഥ: ‘‘ന​മ്മു​ടെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ പ​ല ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളും ഭി​ന്നി​പ്പി​നെ​പ​റ്റി വി​സ്​​മ​രി​ച്ച​തു​പോ​ലെ തോ​ന്നു​ന്നു. പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്​​ത്ര​പ​ര​മാ​യും ദേ​ശീ​യ -സാ​ർ​വ​ദേ​ശീ​യ​മാ​യും ര​ണ്ടും ര​ണ്ടു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ഐ​ക്യ​മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ ര​ണ്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്. ഇ​ത് ശ​രി​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്നാ​ൽ ന​മ്മു​ടെ സം​ഘ​ട​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ കാ​ണു​ക​യി​ല്ല’’. എ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ക​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ചൈ​നാ പ​ക്ഷ​പാ​തം തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ട​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ സി.​പി.​ഐ​ക്കാ​രും പാ​ർ​ട്ടി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഭ​ര​ണം ര​ണ്ടാം​വ​ർ​ഷ​മാ​യ​പ്പോ​ൾ സി.​പി.​ഐ മു​ന്ന​ണി​ക്കു​ള്ളി​ലൊ​രു കു​റു​മു​ന്ന​ണി​യു​ണ്ടാ​ക്കി. ആ ​ബ​ല​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എം മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പി​ച്ചു. സി.​പി.​എ​മ്മി​നു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു കൈ​യാ​ളു​ക​ൾ. അ​വ​രെ​ക്കൊ​ണ്ട് സി.​പി.​ഐ​യി​ലെ ഉ​ന്ന​ത​ർ​ക്ക് എ​തി​രെ ആ​രോ​പ​ണം പ​റ​യി​ച്ചു. എം.​എ​ൻ. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ നാ​യ​ർ​ക്കും ടി.​വി. തോ​മ​സി​നു​മെ​തി​രെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം കൊ​ളു​ത്തി​വെ​ച്ച് ഇ.​എം.​എ​സ്​ ഭ​ര​ണ​മൊ​ഴി​ഞ്ഞു. പി​ന്നെ സി.​പി.​ഐ​യെ കാ​ണു​ന്ന​ത് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ത​ല​പ്പ​ത്താ​ണ്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ അ​ച്യു​ത​മേ​നോ​നെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​ക്കി 1969ൽ. ​അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ അ​ത് 1977 വ​രെ നീ​ണ്ടു. 78 മു​ത​ൽ 79 വ​രെ പി.​കെ. വാ​സു​ദേ​വ​ൻ നാ​യ​രും അ​തേ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി. പി​ന്നീ​ട് സി.​പി.​ഐ​ക്ക് വീ​ണ്ടു​വി​ചാ​ര​മു​ണ്ടാ​യി. 1978 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ഭ​ട്ടി​ൻ​ഡ​യി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ചേ​ർ​ന്ന് കു​മ്പ​സ​രി​ച്ചു. അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ​യെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച​തി​ൽ ഖേ​ദി​ച്ചു. ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ഐ​ക്യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി യ​ത്നി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. പി.​കെ.​വി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ച്ചു. സി.​പി.​എ​മ്മു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​മു​ന്ന​ണി​യു​ണ്ടാ​ക്കി. പി​ന്നീ​ടു​ള്ള​തൊ​ക്കെ അ​റി​യാ​മ​ല്ലോ. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ക​ണ​ക്കി​ൽ ഇ.​എം.​എ​സി​ന് പു​റ​മെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ മൂ​ന്നു​ണ്ട്. ഇ.​കെ. നാ​യ​നാ​ർ മൂ​ന്നു​വ​ട്ടം, വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ ഒ​രു​വ​ട്ടം, പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ര​ണ്ടു​വ​ട്ടം. സി.​പി.​ഐ​ക്കാ​ക​ട്ടെ, അ​തി​നു​മു​മ്പ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സ​ഹാ​യി​ച്ചു​ണ്ടാ​യ അ​ച്യു​ത​മേ​നോ​നും പി.​കെ. വാ​സു​ദേ​വ​ൻ​നാ​യ​രും മാ​ത്രം.

    ഈ ​കു​റ​വ് മ​റ​യ്ക്കാ​ൻ സി​പി.​ഐ പൊ​ട്ടി​ക്കാ​റു​ള്ള ഗു​ണ്ടു​ണ്ട്. ‘‘1969ൽ ​ഞ​ങ്ങ​ൾ വേ​ർ​പി​രി​ഞ്ഞ​തി​നു​ശേ​ഷം, 1981ൽ ​ഞ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ചു​വ​ന്നി​ട്ടാ​ണ് സി.​പി.​എം ഭ​ര​ണം ക​ണ്ട​ത്.’’ ആ ​മു​ട്ടു​ന്യാ​യം ഞെ​ളി​ഞ്ഞു​നി​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ കെ​ൽ​പു​ള്ള സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വെ​ളി​യം ഭാ​ർ​ഗ​വ​ൻ, സി.​കെ. ച​ന്ദ്ര​പ്പ​ൻ, കാ​നം രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ന്റെ ആ​ദ്യ​പ​കു​തി എ​ന്നി​വ​യൊ​ക്കെ നോ​ക്കു​ക. അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന പ​രി​പാ​ടി സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ ‘ക്ഷ’ ​വ​ര​പ്പി​ക്ക​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്ന​ല്ലോ. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഡി​ഫാ​ക്ടോ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വ് സി.​പി.​ഐ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ണ്. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​ന് വാ​ക്കൗ​ട്ട് ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​ണി​യേ കാ​ണൂ. സി.​പി.​ഐ​ക്ക് മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​കി​ല്ല, പ​ക​രം പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ ക​മ്യൂ​ണി​സം പ​ഠി​പ്പി​ക്കും. ഒ​ന്നാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മാ​വോ​വാ​ദി വേ​ട്ട​യി​ൽ ​പൊ​ലീ​സ്​ മാ​വോ​വാ​ദി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വെ​ച്ച​തി​നെ​ക്കാ​ൾ വെ​ടി കാ​നം രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നി​ട്ടും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​ക്കോ സി.​പി.​ഐ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കോ ഒ​ന്നും പ​റ്റി​യി​ട്ടി​ല്ല. വെ​ച്ച​തെ​ല്ലാം പൊ​യ് വെ​ടി​യാ​ണോ എ​ന്ന​ത​ല്ല, ത​ക്കം​നോ​ക്കി പൊ​ട്ടി​ച്ചോ എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​നം. അ​ന്നൊ​ക്കെ എം.​എ​ൻ സ്​​മ​ര​ക മ​ന്ദി​രം ഒ​രു വാ​ർ​റൂം​പോ​ലെ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​പ്പോ​ൾ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും വെ​ടി​പൊ​ട്ടു​മാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ടെ​പ്പോ​ഴോ കാ​നം സ​ഖാ​വ് മ​യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നും രാ​വി​ലെ​വ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ എ​തി​ർ​ക്ക​ല​ല്ല ത​ന്റെ പ​ണി എ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ​ന്ന ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​ക്ക് സ​മാ​ധാ​ന​മാ​യ​ത്. സൗ​ഹാ​ർ​ദ​വെ​ടി നി​ന്ന​ല്ലോ. കാ​നം മ​രി​ച്ച​തോ​ടെ സി.​പി.​ഐ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ​രു​വ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​പ്പോ​ൾ പു.​ക.​സ പോ​ലെ സി.​പി.​എ​മ്മി​നൊ​രു അ​ല​ങ്കാ​ര​മാ​ണ് സി.​പി.​ഐ.

    കാ​നം രാജേന്ദ്രൻ

    അ​തി​ന്റെ​യാ​ഘോ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ. നേ​തൃ​ത്വം ര​ണ്ടു​കാ​ര്യം ആ​ദ്യ​മേ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഒ​ന്ന്, ത​ർ​ക്ക​വും എ​തി​ർ​പ്പു​മു​ള്ള ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ വേ​ണ്ട. ര​ണ്ട്, ക​ടു​ത്ത വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ വേ​ണ്ട. സി.​പി.​എ​മ്മു​കാ​ർ​ക്കു​പോ​ലും എ​തി​ർ​പ്പു​ണ്ട് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പി​ന്റെ പോ​ക്കി​ൽ. പ​ക്ഷേ, സി.​പി.​ഐ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച രാ​ഷ്ട്രീ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ അ​തി​ല്ല. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും എ​തി​ർ​പ്പു​ള്ള​താ​ണ് തൃ​ശൂ​രി​ൽ തോ​ൽ​ക്കാ​നു​ണ്ടാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും പാ​ർ​ട്ടി​യും മു​ന്ന​ണി​യും അ​ത് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത​രീ​തി​യും. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലോ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലോ അ​തി​ല്ല. സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നാ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മൂ​ന്നാം വ​ര​വി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ ന്യാ​യം. അ​തി​നാ​ൽ ഇ​ത്ത​രം എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ളൊ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​ക്കി. പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഭി​പ്രാ​യ​മു​ണ്ടേ​ൽ ച​ർ​ച്ച​യി​ലാ​കാം. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് അ​ക​ത്തെ വെ​ടി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നാ​ണ​ല്ലോ കൊ​ള്ളു​ക. ഞ​ങ്ങ​ള​ത് ഏ​റ്റോ​ളാം, മു​ന്ന​ണി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ നോ​വി​ക്ക​രു​ത് എ​ന്ന​ർ​ഥം. അ​പ്പോ​ഴൊ​രു പ്ര​ശ്ന​മു​ള്ള​ത് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ നി​ര​ന്ത​രം വി​മ​ർ​ശി​ച്ചാ​ൽ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നെ​തി​രെ വി​കാ​രം രൂ​പ​പ്പെ​ടി​ല്ലേ എ​ന്ന​താ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ണേ​ൽ അ​തു​ണ്ടാ​വും. അ​സാ​ധാ​ര​ണ പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​തി​ൽ അ​ങ്ങ​നെ​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. അ​ന​ഭി​മ​ത​രാ​യ ആ​രും കൗ​ൺ​സി​ലി​ലെ​ത്തി​യി​ല്ല. തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തു​പോ​ലെ സു​ഗ​മ​മാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും തെ​ര​ഞ്ഞ​ടു​പ്പും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം ശ​രി​ക്കും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി. എ​തി​ർ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് കെ​ൽ​പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കെ.​ഇ. ഇ​സ്​​മ​യി​ലി​ന് താ​ൻ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​നി​ട​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​ത്ര​ക്കാ​രെ അ​റി​യി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ആ ​അ​വ​സ്ഥ​യെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​ണ​ക്കി​ന് ക​ളി​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്ര​കാ​ശ്ബാ​ബു ക​ടും കേ​ഡ​റാ​യ​തി​നാ​ൽ കെ. ​ദാ​മോ​ദ​ര​നെ​പ്പോ​ലെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടേ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ക്കൂ. സ​മ്മേ​ള​നം സ​സ​ന്തോ​ഷം ന​ട​ന്നു. ചെ​മ്പ​ട മാ​ർ​ച്ച് ചെ​യ്തു. സി.​പി.​ഐ എ​ന്നൊ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സെ​മി​നാ​റി​ന് വ​ന്നു. ഇ​ര​ട്ട സ​ന്തോ​ഷ​മാ​യി.

    എ​ല്ലാം ശാ​ന്ത​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​നി ര​ണ്ടു പ്ര​വ​ച​നം. (ഒ​ന്ന്) മൂ​ന്നാം​ഭ​ര​ണം കി​ട്ടാ​ത്ത​തി​ന് കാ​ര​ണം പൊ​ലീ​സ്​ മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും. അ​തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല സി.​പി.​ഐ​ക്കു​മു​ണ്ടാ​വും. (ര​ണ്ട്) ലോ​ക്സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തൃ​ശൂ​രി​ൽ ക​ണ്ട​പോ​ലെ ഉ​റ​ച്ച സീ​റ്റി​ൽ സി.​പി.​ഐ​ക്കാ​ർ അ​നാ​യാ​സേ​ന തോ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​ല​യി​ട​ത്തും കാ​ണാം. അ​തും ബ​ലി​യാ​യി​രി​ക്കും!

