Madhyamam
    ഇടം വലം
    ഇടം വലം
    Posted On
    13 Oct 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    13 Oct 2025 6:30 AM IST

    സ​ഭാ​നാ​ഥ​ൻ അ​ത്യു​ന്ന​ത​ൻ!

    സ്​​പീ​ക്ക​ർ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വി​നെ ച​ട്ടം പ​ഠി​പ്പി​ച്ച് നാ​ഴി​ക​നേ​രം പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ഴാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തു​ള്ള ഒ​രു അം​ഗ​ത്തെ ‘എ​ട്ടു​മു​ക്കാ​ൽ അ​ട്ടി​വെ​ച്ച​തു​പോ​ലെ’’​യു​ള്ള ആ​ൾ എ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പി​ച്ച​ത്. അ​ങ്ങ​നെ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യോ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​രോ പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല. പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച​യാ​ളെ​യ​ല്ല താ​നു​ദ്ദേ​ശി​ച്ച​ത് എ​ന്നാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം...
    സ​ഭാ​നാ​ഥ​ൻ അ​ത്യു​ന്ന​ത​ൻ!
    രാ​വി​ലെ കൃ​ത്യം ഒ​മ്പ​തി​ന്, സ്​​പീ​ക്ക​റു​ടെ ചേം​ബ​റി​ൽ​നി​ന്ന് സ​ഭാ​വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി വാ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് വാ​ർ​ഡ് മാ​ർ​ഷ​ൽ, ‘‘ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ളേ, ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട സ​ഭാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ’’ എ​ന്ന് വി​ളി​ച്ച​റി​യി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ നി​യ​മ​സ​ഭാ​ത​ലം മ​റ്റൊ​രു വി​താ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​രു​ക​യാ​ണ്. തു​ട​ർ​ന്ന​ങ്ങോ​ട്ട് ‘ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട സ​ഭ’​യാ​ണ്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ശ്രീ​കോ​വി​ലാ​ണ്. പെ​രു​മാ​റ്റ​മ​ര്യാ​ദ​യു​ടെ അ​ൾ​ത്താ​ര​യാ​ണ്. ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ണ്. അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ര​സ്​​പ​രം പേ​രെ​ടു​ത്ത് സം​ബോ​ധ​ന​പോ​ലും അ​രു​ത് എ​ന്നാ​ണ്. ഒ​രം​ഗ​ത്തി​ന് മ​റ്റൊ​രം​ഗ​ത്തെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ പേ​ര​ല്ല മ​ണ്ഡ​ല​മാ​ണ് പ​റ​യേ​ണ്ട​ത്. അ​തും ‘‘ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട’’ എ​ന്നു ചേ​ർ​ത്തു​വേ​ണം. അ​താ​യ​ത് അ​ഡ്വ. എ​ൻ. ഷം​സു​ദ്ദീ​ന്, ഡോ.​കെ.​ടി. ജ​ലീ​ലി​നെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്ക​ണം എ​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ’’ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട ത​വ​നൂ​ർ അം​ഗം’’ എ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യേ​ണ്ട​ത്. തി​രി​ച്ച് കെ.​ടി. ജ​ലീ​ലും ‘‘ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് അം​ഗം’’ എ​ന്ന് പ​റ​യ​ണം. അ​തും പ​ര​സ്​​പ​രം മു​ഖ​ത്തു​നോ​ക്കി പ​റ​യ​രു​ത് എ​ന്നാ​ണ്. സ്​​പീ​ക്ക​റെ മാ​ത്ര​മേ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കാ​വൂ. അ​ധ്യ​ക്ഷ​നി​ലൂ​ടെ വേ​ണം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ​ഭ​യോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ. സം​സാ​രം വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​നും വി​കാ​രം വൈ​ര​മാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​നു​മാ​ണി​ത്. സ​ഭ​യി​ൽ ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്​​പീ​ക്ക​റു​ടെ മു​ഖ​ത്തേ നോ​ക്കാ​വൂ. അ​വി​ടെ​ത്തെ​ളി​യു​ന്ന​താ​ണ് സ​ഭ​യു​ടെ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ. സ്​​പീ​ക്ക​റാ​ക​ട്ടെ, നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത​യു​ടെ അ​തി​ലോ​ല​മാ​യ തു​ഞ്ച​ത്താ​ണ് നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. വി​ക്ര​മാ​ദി​ത്യ​ക​ഥ​യി​ൽ വി​ധി​പ​റ​യു​ന്ന നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​നാ​യ ബാ​ല​നെ​പ്പോ​ലെ ഉ​യ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ആ ​ഇ​രി​പ്പി​ട​ത്തി​ൽ ക​യ​റി​യി​രു​ന്നാ​ൽ എ.​എ​ൻ. ഷം​സീ​റു​പോ​ലും അ​ഭൗ​മ​മാ​യ നീ​തി​ബോ​ധ​ത്തി​ൽ വി​ല​യി​ച്ചു​പോ​കും. അ​വി​ടെ​നി​ന്നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​തു​വ​രെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​മ​ര്യാ​ദ​യാ​ണ് സ്​​പീ​ക്ക​റു​ടെ ജീ​വ​ശ്വാ​സം. അ​ൽ​പ​മെ​ങ്കി​ലും പൊ​ടി​ക​ല​ർ​ന്നാ​ൽ ശ്വാ​സം​കി​ട്ടാ​തെ പി​ട​യും.

    അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു പി​ട​ച്ചി​ലാ​ണ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച സ്​​പീ​ക്ക​ർ എ​ൻ.​എം. ഷം​സീ​ർ പി​ട​ഞ്ഞ​ത്. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വി​നോ​ടാ​യി സ്​​പീ​ക്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ഓ​ർ​ക്കു​ന്നി​ല്ലേ: ‘‘ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വി​നോ​ട് പ്ലീ​സ്, ഒ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞോ​ട്ടെ, ഇ​ന്ന​ലെ ഈ ​ഗാ​ല​റി​യി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു! അ​വ​ര് ക​ണ്ടു​പ​ഠി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ഇ​താ​ണോ, ഇ​താ​ണോ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി പ്രൊ​സീ​ഡി​ങ്സ്​? കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നെ​മ്പാ​ടും കു​ട്ടി​ക​ൾ ഇ​ന്ന​ലെ ഈ ​ഗാ​ല​റി​യി​ൽ വ​ന്നി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​വ​ര് ക​ണ്ട​ത്, നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​യി​രു​ന്നു, സ്​​പീ​ക്ക​റു​ടെ മു​ഖം മ​റ​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന് ഭൂ​ഷ​ണ​മ​ല്ല അ​ത്. ഒ​രു നി​യ​മ​സ​ഭാ സ്​​പീ​ക്ക​റു​ടെ മു​ഖം മ​റ​യ്ക്കു​ക! ഇ​താ​ണോ, കു​ട്ടി​ക​ൾ നാ​ളെ പ​ഠി​ക്കേ​ണ്ട​ത്? നി​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണോ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം പ​ഠി​ക്കേ​ണ്ട​ത്? പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി പ്രൊ​സീ​ഡി​ങ്സ്​ പ​ഠി​ക്കേ​ണ്ട​ത്? കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ്​​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭ കാ​ണാ​ൻ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​വ​ര് ക​ണ്ട​ത് സ്​​പീ​ക്ക​റെ ആ​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. സ്​​പീ​ക്ക​റു​ടെ മു​ഖം മ​റ​യ്ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​താ​ണോ...?’’. സ്​​പീ​ക്ക​ർ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വി​നെ ച​ട്ടം പ​ഠി​പ്പി​ച്ച് നാ​ഴി​ക​നേ​രം പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ഴാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തു​ള്ള ഒ​രു അം​ഗ​ത്തെ ‘എ​ട്ടു​മു​ക്കാ​ൽ അ​ട്ടി​വെ​ച്ച​തു​പോ​ലെ’’​യു​ള്ള ആ​ൾ എ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പി​ച്ച​ത്. അ​ങ്ങ​നെ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യോ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​രോ പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല. അ​ത് ആ​ക്ഷേ​പ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്നേ​യു​ള്ളൂ. പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച​യാ​ളെ​യ​ല്ല താ​നു​ദ്ദേ​ശി​ച്ച​ത് എ​ന്നാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. പ​റ​യാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത് എ​ന്ന​ർ​ഥം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പ​റ​യാ​നു​ദ്ദേ​ശി​ച്ച​ത് കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​റ​യു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​ര​നാ​ണ​ദ്ദേ​ഹം. പ​ര​നാ​റി, നി​കൃ​ഷ്ട​ജീ​വി പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാ​തെ വ​ന്ന​ത​ല്ല. മു​മ്പൊ​രി​ക്ക​ൽ സ​ഭ​ക്ക​ക​ത്ത് ഒ​രം​ഗ​ത്തെ ’’എ​ടോ’’​എ​ന്നു​വി​ളി​ച്ചി​ട്ട് സു​ന്ദ​ര​മാ​യി ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ‘‘എ​ടോ’’​എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കേ​ണ്ട​വ​രെ എ​ടോ എ​ന്നു​ത​ന്നെ വി​ളി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. എ​ങ്കി​ലും സ​ഭ​യു​ടെ പ​രി​ശു​ദ്ധി​യോ​ർ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തേ​തി​ൽ ര​ണ്ട് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. (ഒ​ന്ന്) ബോ​ഡി​ഷെ​യ്മി​ങ് കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണി​ത്. ക​ര​ട് ത​യാ​റാ​ക്കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. (ര​ണ്ട്) മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ​ഭാ​നേ​താ​വാ​ണ്. അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ സ്​​പീ​ക്ക​ർ സ​ഭ മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത് സ​ഭാ​നേ​താ​വി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​കു​മ്പോ​ൾ സ്​​പീ​ക്ക​ർ ആ​വ​ലാ​തി​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ​ക്കാ​ൾ അ​പ്പു​റ​ത്താ​ണ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​മ​ര്യാ​ദ​യും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി പ്രൊ​സീ​ഡി​ങ്സും കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​വും കൂ​ടി​യാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ സ്​​പീ​ക്ക​ർ​ക്ക് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വി​നെ മാ​ത്ര​മേ ഗു​ണ​ദോ​ഷി​ക്കാ​നാ​കൂ. മാ​നു​ഷി​ക​മാ​യ നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത​ക​ൾ എ.​എ​ൻ. ഷം​സീ​റി​നും വ​ക​വെ​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മ​ല്ലോ.


    സ​ഭ ഇ​പ്പോ​ഴും പ​വി​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ച്ചാ​ലേ പ്ര​ശ്ന​മു​ള്ളൂ. 1970ൽ ​പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ എ​ത്തും​മു​മ്പേ പ​വി​ത്ര​ത ത​ക​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. 1967ൽ ​അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്ന ര​ണ്ടാം ഇ.​എം.​എ​സ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​കാ​ല​ത്താ​ണ​ത്. ര​ണ്ടാ​യി​പ്പി​രി​ഞ്ഞ ഭ​ര​ണ​സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​യു​ദ്ധ​ത്തി​ലാ​ണ് നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ പ​രി​ശു​ദ്ധി ത​ക​ർ​ന്ന​ത്. സി.​പി.​എ​മ്മും സി.​പി.​ഐ​യും വേ​റെ അ​ഞ്ചു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​മു​ള്ള മു​ന്ന​ണി ര​ണ്ടാം​കൊ​ല്ലം പി​ള​ർ​ന്നു. സി.​പി.​എ​മ്മും ബി. ​വെ​ല്ലി​ങ്ട​ൺ​ന്റെ ക​ർ​ഷ​ക​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി പാ​ർ​ട്ടി (കെ.​ടി.​പി)​യും മ​ത്താ​യി മാ​ഞ്ഞൂ​രാ​ന്റെ കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി(​കെ.​എ​സ്.​പി)​യു​മാ​ണ് മു​ഖ്യ ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി. സി.​പി.​ഐ​യും ആ​ർ.​എ​സ്.​പി​യു​മു​ള്ള കു​റു​മു​ന്ന​ണി ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​മാ​ണ്. കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം വേ​റെ​യു​ണ്ട്. അ​ടി​മൂ​ത്ത​പ്പോ​ൾ സി.​പി​എ​മ്മി​ന്റെ കൈ​യാ​ളാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി വെ​ല്ലി​ങ്ട​ണ് എ​തി​രെ സി.​പി.​ഐ ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. ആ ​ത​ക്ക​ത്തി​ന് ‘‘അ​ഴി​മ​തി​യാ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​നാ​യി ഇ​ട​ക്കാ​ല സം​വി​ധാ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ സ​ഭ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്നു’’ എ​ന്നൊ​രു പ്ര​മേ​യം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ എ​ൻ.​ഐ. ദേ​വ​സ്സി​ക്കു​ട്ടി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു, സ്​​പീ​ക്ക​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. 1969 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 22നാ​ണ​ത്. അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും​മു​മ്പ് മ​ന്ത്രി മ​ത്താ​യി മാ​ഞ്ഞൂ​രാ​ൻ ചാ​ടി​യെ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് ത​ട​സ്സ​വാ​ദം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. അ​ത് ത​ട​യാ​ൻ മ​റു​പ​ക്ഷം എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ​പ്പോ​ൾ ബ​ഹ​ള​മാ​യി. സ​ഭാ​നേ​താ​വി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ഗൗ​രി​യ​മ്മ പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​മ്മ​തി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് സ്​​പീ​ക്ക​റോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. പ്ര​മേ​യം ച​ർ​ച്ച​ക്കെ​ടു​ക്ക​ണ​മോ വേ​ണ്ട​യോ എ​ന്ന് സ​ഭ തീ​രു​മാ​നി​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്നാ​യി സ്​​പീ​ക്ക​ർ. ‘സ്​​പീ​ക്ക​ർ അ​വി​ടെ​യി​രി​ക്കേ​ണ്ട’ എ​ന്ന് സി.​പി.​എ​മ്മു​കാ​ർ വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ഭ അ​ല​ങ്കോ​ല​മാ​യി. ത​ള​ർ​ന്നു​പോ​യ സ്​​പീ​ക്ക​ർ ഡി. ​ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ​പോ​റ്റി അ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​ത് രേ​ഖ​യി​ലു​ണ്ട്: ‘എ​നി​ക്ക് വ​ള​രെ​യ​ധി​കം ഖേ​ദ​മു​ണ്ട്, ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു സീ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​യ​തി​ൽ.... വി​സി​റ്റേ​ഴ്സ്​ ഗാ​ല​റി​യി​ൽ വ​ള​രെ​യ​ധി​കം ആ​ളു​ക​ളു​ണ്ട്. ഈ ​രീ​തി​യി​ലു​ള്ള സീ​നൊ​ക്കെ ഉ​ണ്ടാ​യ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ൽ ഈ ​ക​സേ​ര​യി​ൽ ഇ​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന ദൗ​ർ​ഭാ​ഗ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഞാ​ൻ ഈ​യ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ലോ​ചി​ച്ചു​പോ​വു​ക​യാ​ണ്. എ​നി​ക്ക് വ​ള​രെ​യ​ധി​കം സ​ങ്ക​ട​വും വി​ഷ​മ​വു​മു​ണ്ട്. എ​ന്റെ വി​വ​ര​വും ബു​ദ്ധി​യും ഭാ​വ​ന​യും കോ​മ​ൺ​സെ​ൻ​സും എ​ല്ലാം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഞാ​ൻ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഞാ​ൻ വ​ല്ല അ​പ​ക​ട​കാ​രി​യു​മാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ക​യും ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള സീ​ൻ തു​ട​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്നെ​യ​ങ്ങു മാ​റ്റി​യേ​ക്കൂ’’.

    അ​ങ്കം തീ​ർ​ന്നി​ല്ല. ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ജ​ഡ്ജി​യെ നി​യ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് സി.​പി.​ഐ​യി​ലെ ഇ. ​ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ നാ​യ​ർ പ്ര​മേ​യം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഗാ​ല​റി​വ​ഴി ത​ള്ളി​ക്ക​യ​റു​മെ​ന്ന് ക​ണ്ട് സ്​​പീ​ക്ക​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ വി​ല​ക്കി. പ്ര​മേ​യം വോ​ട്ടി​നി​ടു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ സി.​പി.​എം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി. കോ​ലാ​ഹ​ല​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ സ്​​പീ​ക്ക​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​വേ​ദി വി​ട്ടു. പ്ര​മേ​യം പാ​സാ​യോ ഇ​ല്ല​യോ എ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി​ല്ല. പാ​സാ​യെ​ന്ന് സ്​​പീ​ക്ക​ർ പി​ന്നീ​ട് നി​യ​മ​സ​ഭാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സി.​പി.​എം സ്​​പീ​ക്ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​വി​ശ്വാ​സ​പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന് നോ​ട്ടീ​സ്​ കൊ​ടു​ത്തു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് ഡ​പ്യൂ​ട്ടി സ്​​പീ​ക്ക​ർ എം.​പി.​എം. ജാ​ഫ​ർ​ഖാ​ൻ ക​ക്ഷി​നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു. ‘‘സം​സ്​​കാ​ര​ര​ഹി​ത​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റ​വും സ​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത പ​ദ​പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളും​കൊ​ണ്ട് അ​നു​ദി​നം വ​ഷ​ളാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന സ​ഭാ ന​ട​പ​ടി സാ​ധാ​ര​ണ​നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ’’ ആ​യി​രു​ന്നു ആ ​യോ​ഗം!. അ​തി​ൽ മ​ന്ത്രി മ​ത്താ​യി മാ​ഞ്ഞൂ​രാ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ കെ.​എം. ജോ​ർ​ജി​നെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ​ക്ക് തോ​ക്കും ലൈ​സ​ൻ​സും വേ​ണ​മെ​ന്നു​വ​രെ ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​ർ​ന്നു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഇ.​എം.​എ​സ്​ വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മാ​ഞ്ഞൂ​രാ​ൻ മാ​പ്പു​പ​റ​ഞ്ഞു. സ്​​പീ​ക്ക​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​വി​ശ്വാ​സ​വും സി.​പി.​എം പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു. സി.​പി.​ഐ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്ക് എ​തി​രെ​ക്കൂ​ടി ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഇ.​എം.​എ​സ്​ ഭ​ര​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ല്ലോ. പ​ക്ഷേ, നി​യ​മ​സ​ഭ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടി​രു​ന്നി​ല്ല. 1969 ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് അ​ച്യു​മേ​നോ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി. അ​തി​നു​ശേ​ഷം 1970 ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​തി​നാ​ണ് സ​ഭ സ​മ്മേ​ളി​ച്ച​ത്. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ വി. ​വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ ഐ.​സി.​എ​സ് ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​നാ​യി എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ​പ്പോ​ൾ ‘‘പ​ല​ത​രം ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ... പൂ​ച്ച​ക​ര​ച്ചി​ൽ, ഓ​രി​യി​ട​ൽ, കൂ​വ​ൽ, ഒ​ക്കെ​യു​ണ്ടാ​യി. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​സ​ഭ്യ​വ​ർ​ഷ​വും’’. പി​ന്നീ​ട് സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് സ​മ​ര​കാ​ല​മാ​ണ്. അ​തി​നി​ടെ സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ലാ​ത്തി​ച്ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്ത​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഗൗ​രി​യ​മ്മ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​പ്ര​മേ​യം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. 1970 ജ​നു​വ​രി 20നാ​ണ​ത്. ലാ​ത്തി​ച്ചാ​ർ​ജ് ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദു​കോ​യ. ബ​ഹ​ള​മാ​യി. സ​ഭ​ക്ക് പു​റ​ത്ത് സി.​ആ​ർ.​പി​യെ വി​ന്യ​സി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ് സി.​പി.​എം ബ​ഹ​ള​ത്തി​ന്റെ ഗ​തി​മാ​റ്റി. ഇ.​കെ. ഇ​മ്പി​ച്ചി​ബാ​വ, സി.​ബി.​സി. വാ​ര്യ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മു​കാ​ർ സ്​​പീ​ക്ക​റു​ടെ വേ​ദി​ക്ക​ടു​ത്ത്. നൊ​ടി​യി​ട​യി​ൽ ടി.​എം. മീ​തി​യ​ൻ എ​ന്ന സി.​പി.​എം അം​ഗം സ്​​പീ​ക്ക​റു​ടെ മൈ​ക്ക് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം മു​ഴ​ക്കി. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​രും വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി. മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്തി​രു​ന്ന ക​ട​ലാ​സു​ക​ൾ പ​ട്ടം​പ​റ​ത്തി. പേ​പ്പ​ർ വെ​യി​റ്റും ടൈം​പീ​സു​മെ​ല്ലാം വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞു. സ്​​പീ​ക്ക​റെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച പ്രൈ​വ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ​യും സാ​ർ​ജ​ന്റി​നെ​യും ഗാ​ല​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഓ​ടി​യെ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സ്​ ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​റെ​യു​മെ​ല്ലാം മ​ർ​ദി​ച്ചു. ‘‘അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു സം​ഭ​വം ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു’’ എ​ന്നാ​ണ് അ​ന്ന​ത്തെ സ​ഭാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ർ. പ്ര​സ​ന്ന​ൻ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ച​രി​ത്രം ആ​ദ്യം ദു​ര​ന്ത​മാ​യും ര​ണ്ടാ​മ​ത് പ്ര​ഹ​സ​ന​മാ​യും ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ​ല്ലോ. ദു​ര​ന്ത​മാ​യി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​താ​ണ് 2015 മാ​ർ​ച്ച് 15ന് ​ക​ണ്ട​ത്. കെ.​എം. മാ​ണി​യു​ടെ ബ​ജ​റ്റ് ത​ട​ഞ്ഞ ദി​വ​സം. ആ ​ച​രി​ത്ര​പോ​രാ​ളി​ക​ൾ പ​ല​രും മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​ണി​ന്ന്. ഇ​തി​നി​ടെ പ്ര​ഹ​സ​ന​മാ​യി എ​ത്ര ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. എ​ന്നി​ട്ടും ഈ ​സ​ഭ പ​രി​ശു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത് സി.​പി.​എം ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​പ്ല​വ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി നി​ല​കൊ​ള്ളു​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​തു​പോ​ലെ നി​ത്യ​സ​ത്യ​മാ​ണ്.

