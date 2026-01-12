Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightColumnschevron_rightഇടം വലംchevron_rightമ​തി​വ​ന്ന​വ​ൻ...
    ഇടം വലം
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 6:00 AM IST

    മ​തി​വ​ന്ന​വ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സാ​ണോ!

    text_fields
    bookmark_border
    മ​തി​വ​ന്ന​വ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സാ​ണോ!
    cancel

    വേ​മ്പ​നാ​ട്ടു കാ​യ​ലി​ലൂ​ടെ ആ​ല​പ്പു​ഴ-​കോ​ട്ട​യം റൂ​ട്ടി​ൽ നു​ര​ഞ്ഞു​പാ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന പു​ഞ്ചി​രി ബോ​ട്ടു​സ​ർ​വി​സി​ന്റെ ക​ഥ ടി.​ജെ.​എ​സ്.​ ജോ​ർ​ജ് ഒ​രി​ക്ക​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​ൾ​വി​കേ​ട്ട ക​മ്പ​നി​യാ​യി​രു​ന്നു. ജ​ന​സ​മ്മ​തി​യു​ടെ ബ​ല​ത്തി​ൽ പു​ഷ്ടി​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ ഒ​ന്നി​നു​പി​റ​കെ ഒ​ന്നാ​യി ബോ​ട്ടു​ക​ൾ വാ​ങ്ങി​ക്കൂ​ട്ടി. കാ​യ​ൽ​പ്പ​ര​പ്പി​ൽ പ​ര​ന്നൊ​ഴു​കു​ന്ന ബോ​ട്ടു​പ​ട ക​ണ്ട് തൃ​പ്തി​യ​ട​ഞ്ഞ ബോ​ട്ടു​ട​മ ച​ന്ത​വും ത​ല​യെ​ടു​പ്പു​മു​ള്ള ഒ​രു പു​ത്ത​ൻ ബോ​ട്ട് ഇ​റ​ക്കി.

    അ​തി​ന് ‘മ​തി’ എ​ന്നാ​ണ് പേ​രി​ട്ട​ത്. അ​ത് അ​വ​സാ​ന​ത്തെ പു​ഞ്ചി​രി​ബോ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നെ അ​ദ്ദേ​ഹം ബോ​ട്ടു​വാ​ങ്ങി​യി​ല്ല! മ​തി. അ​ർ​ഥ​മു​ള്ള ആ ​കു​ഞ്ഞു​വാ​ക്ക് പ​റ​യേ​ണ്ട സ​മ​യ​ത്ത് പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള​വ​രാ​ണ് ജീ​വി​ത​ത്തി​​​ന്റെ പൂ​ർ​ണ​ത​യും സം​തൃ​പ്തി​യും അ​റി​യു​ന്ന​വ​ർ എ​ന്ന് ടി.​ജെ.​എ​സ്​ പ​റ​യു​ന്നു. മ​ന​സ്സി​ന്റെ സു​ഖ​മാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ സു​ഖം എ​ന്ന​റി​യു​ന്ന അ​വ​രാ​ണ് ശ​രി​യാ​യ അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​ർ എ​ന്നും ടി.​ജെ.​എ​സി​ന്റെ സി​ദ്ധാ​ന്തം. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്​ അ​തൊ​ക്കെ തോ​ന്നും. 1977 മു​ത​ൽ ഒ​രേ പ​ത്ര​ത്തി​ൽ പം​ക്​​തി എ​ഴു​തി​യി​ട്ട് 25 വ​ർ​ഷം തി​ക​യു​ന്ന ദി​വ​സം, ‘യാ​ത്ര​പ​റ​യാ​ൻ സ​മ​യ​മാ​യി’’ എ​ന്നെ​ഴു​തി പ​രി​പാ​ടി നി​ർ​ത്തി​യ ആ​ശാ​നാ​ണ​ല്ലോ.

    ആ​ശാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ് പൂ​ർ​ണ​ത​യു​ടെ​യും സം​തൃ​പ്തി​യു​ടെ​യും മ​ന​സ്സു​ഖ​ത്തി​ന്റെ​യു​മൊ​ക്കെ അ​ള​വു​കോ​ലെ​ങ്കി​ൽ വി.​എം. സു​ധീ​ര​നാ​യി​രി​ക്കും ഇ​തൊ​ക്കെ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഏ​ക കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ര​ൻ. എ​ല്ലാ കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​രും എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ലും നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ​ത്താ​നും മ​ന്ത്രി​യാ​വാ​നും, സാ​ധ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ത​ന്നെ​യാ​വാ​നും പെ​ടാ​പ്പാ​ടു​പെ​ടു​മ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ന്തി​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ വൈ​ലോ​പ്പ​ള്ളി ശ​ങ്ക​ര​ൻ മാ​മ മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ മ​ക​ൻ സു​ധീ​ര​ൻ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നി​ല്ലെ​ന്ന് തീ​ർ​ത്തു​പ​റ​യു​ന്ന​ത്. മു​മ്പേ പ​റ​ഞ്ഞ​താ​ണെ​ന്നും നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ലും നി​ൽ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ണ​യി​ടു​ന്നു.

    ചെ​റി​യാ​ൻ ഫി​ലി​പ്പും അ​ങ്ങ​നെ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നി​ട്ടെ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ചെ​റി​യാ​ൻ ജി​യെ വി.​എം.​സു​ധീ​ര​ന്റെ ഗ​ണ​ത്തി​ലെ​ണ്ണു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന ചോ​ദ്യം വ​രാം. ചെ​റി​യാ​ൻ വേ​റെ ജ​നു​സ്സാ​ണെ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് ഇ.​എം.​എ​സ്​ ന​മ്പൂ​തി​രി​പ്പാ​ട് തീ​ർ​പ്പു​ക​ൽ​പി​ച്ച​താ​ണ്. ‘മോ​ഹ​മു​ക്ത​നാ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ര​ൻ’ എ​ന്നാ​ണ് ചെ​റി​യാ​ൻ​ജി​ക്ക് ആ​ചാ​ര്യ​ൻ ക​ൽ​പി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്ത പ​ട്ടം. എ​ന്നി​ട്ടും ചെ​റി​യാ​ൻ സീ​റ്റി​നു​വേ​ണ്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സ്വൈ​രം കെ​ടു​ത്തി​യ​തും ജ​യി​ക്കു​ന്ന സീ​റ്റ് കി​ട്ടാ​തെ​വ​രു​ക​യും കി​ട്ടി​യ സീ​റ്റി​ൽ ജ​യി​ക്കാ​തെ വ​രു​ക​യും ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​കാ​രോ​ടൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​ക്കെ​തി​രെ പു​തു​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച​തു​മൊ​ന്നും മ​റ​ക്കാ​വു​ന്ന​ത്ര പ​ഴ​യ​ത​ല്ല​ല്ലോ.

    ലീല ദാമോദര മേനോൻ, ടി. ജെ. എസ്. ജോർജ്

    അ​വി​ടെ​ത്തോ​റ്റ​പ്പോ​ൾ സി.​പി.​എ​മ്മു​കാ​ർ ദ​ത്തെ​ടു​ത്ത് ‘കൈ​ര​ളി’​യി​ലി​രു​ത്തി, പി​ന്നെ കെ.​ടി.​ഡി.​സി​യി​ലി​രു​ത്തി. അ​ക്കാ​ലം കൊ​തി​ച്ച രാ​ജ്യ​സ​ഭാ സീ​റ്റ് കി​ട്ടാ​താ​യ​പ്പോ​ൾ തി​രി​കെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ കൊ​മ്പ​ത്തേ​ക്കു​ത​ന്നെ ചാ​ടി. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലി​പ്പോ​ൾ പ​ഴ​യ ര​ക്ഷ​ക​ർ​ക്കൊ​ന്നും പി​ടി​യി​ല്ലാ​തെ വ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് മോ​ഹ​മു​ക്ത​ന് വി​ര​ക്തി​വ​ന്ന​ത് എ​ന്ന് ന്യാ​യ​മാ​യും ക​രു​താം. അ​തി​നാ​ൽ സു​ധീ​ര​ന്റെ ക​ള്ളി​യി​ൽ ചെ​റി​യാ​നെ പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ല്ല. സു​ധീ​ര​ൻ പ​ണ്ടേ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു വ​രു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത് പ​റ​യാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നെ ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​ല്ലാ​മ​ന​സ്സോ​ടെ മ​ത്സ​രി​ക്ക​ലാ​ണ്! ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​രും നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കാ​നും പോ​ണി​ല്ല, അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നും പോ​ണി​ല്ല. സു​ധീ​ര​മാ​യൊ​രു ജീ​വി​തം പൂ​ർ​ണ​മാ​യ​തി​ന്റെ സം​തൃ​പ്തി അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ട്ടെ. ഒ​രാ​ൾ​ക്കെ​ങ്കി​ലും മ​തി എ​ന്ന് തോ​ന്നി​യ​ല്ലോ, അ​തു​മ​തി.

    അ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഈ ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ർ​ക്ക് എ​ന്തോ പ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​കാ​ല​ത്തെ സ്​​ഥി​രം കോ​മ​ഡി​ക​ളൊ​ന്നും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​ണ്ട എ​ന്നാ​ണ​ത്രെ തീ​രു​മാ​നം. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ന് ത​മ്മി​ൽ​ത​ല്ലി​ല്ല എ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​താ​യി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നും ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​യും പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ത്തു​കൊ​ല്ലം​മു​മ്പ് 2016ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​രോ​ട് ഇ​ത് പ​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ്: ‘‘ത​ൽ​ക്കാ​ലം നി​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ​ത​ല്ലൊ​ന്ന് നി​ർ​ത്ത്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ട് ത​ല്ലി​ക്കോ, വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ കാ​ണാ​ൻ ഞാ​നും വ​രാം’’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു രാ​ഹു​ൽ​ജി അ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടെ​ങ്കി​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ർ അ​ത് അ​നു​സ​രി​ച്ച​ല്ലോ. അ​ത്ര​യും ന​ല്ല​ത്. പ​ക്ഷേ, ഇ​തു​കൊ​ണ്ടൊ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സം​സ്​​കാ​രം ഇ​ല്ലാ​താ​വു​മെ​ന്ന് സ​തീ​ശ​നും ര​മേ​ശ​നും ക​രു​ത​രു​ത്. നി​ങ്ങ​ളി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അ​ത് കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ക്കാ​ൻ വേ​റെ ആ​ളു​ക​ളു​ണ്ട്.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്​​കാ​രം എ​ന്നാ​ൽ, ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്ക​ലും ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച​ത് ഏ​തു​വി​ധേ​ന​യും നേ​ടി​യി​ട്ട് സം​തൃ​പ്തി പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ലു​മാ​ണ്. അ​തി​ലാ​ണ് സ​ന്തോ​ഷം. ടി.​ജെ.​എ​സ്​ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ബൗ​ദ്ധ​സം​സ്​​കാ​ര​മാ​യി​രി​ക്കും. ആ​ള് കു​റേ​ക്കാ​ലം ഹോ​ങ്കോ​ങ്ങി​ലാ​യി​രു​ന്ന​ല്ലോ. ബൗ​ദ്ധ​സ്വാ​ധീ​നം കാ​ണും. അ​ത​ല്ല കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ പൂ​ർ​ണ​ത. പാ​ല​ക്കാ​ട് ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച പൂ​ർ​ണ​ത​യും സ​ന്തോ​ഷ​വു​മു​ണ്ട​ല്ലോ. അ​താ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്​​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​മ മാ​തൃ​ക. ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച​ത് ഏ​തു​വി​ധേ​ന​യും നേ​ടു​ക! മ​ന​സ്സി​ന്റെ സു​ഖ​മാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ സു​ഖം എ​ന്ന് എ​ല്ലാ​വ​രും സ​മ്മ​തി​ച്ചു​ത​രി​ല്ല. ശ​രീ​ര​വും ചേ​ർ​ന്ന​താ​ണ​ല്ലോ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​നും. ആ ​വി​ഷ​യം വി​ടാം. ഒ​രു സ്​​ഥാ​നം. അ​താ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചാ​ൽ എ​ങ്ങ​നെ​യും അ​തി​ലെ​ത്തു​ക. അ​തി​ന് ആ​രെ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും വെ​ട്ടാം. വ​ലു​പ്പ​ച്ചെ​റു​പ്പ​വും ഗു​രു​ത്വ​വു​മൊ​ന്നും നോ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല.

    1971ലെ ​ലോ​ക്സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വും അ​തി​ലും മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വി​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യു​മാ​യ ലീ​ല ദാ​മോ​ദ​ര​മേ​നോ​ന്റെ പേ​രും, പ​ശു​വും കു​ട്ടി​യും ചി​ഹ്​​ന​വും ചു​മ​രി​ലൊ​ക്കെ പ​തി​ച്ച​ശേ​ഷ​മാ​ണ് മാ​തൃ​ഭൂ​മി​യു​ടെ ഡ​ൽ​ഹി ലേ​ഖ​ക​നാ​യി​രു​ന്ന കെ.​പി. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഇ​ന്ദി​ര​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പാ​സു​മാ​യി​വ​ന്ന് ജ​യി​ച്ചു​പോ​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട് എ​ട്ടു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​നാ​യി​രു​ന്നു വ​ട​ക​ര വാ​ണ​ത്. ഒ​ടു​വി​ൽ അ​ടി​തെ​റ്റി​യ​ത് വേ​റെ ക​ഥ. അ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് കെ.​പി.​സി.​സി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് സാ​ക്ഷാ​ൽ ആ​ർ.​ശ​ങ്ക​റെ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി യു​വ​സി​ങ്ക​മാ​യ വ​യ​ലാ​ർ ര​വി അ​ന്ന​ത്തെ ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ്​ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പാ​ർ​ല​മെ​ൻ​റി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി​യ​ത്. അ​ക്കാ​ല​ത്തെ കി​ല്ലാ​ടി​ക​ൾ വേ​റെ​യു​മു​ണ്ട്. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി​യൊ​ക്കെ അ​തി​ൽ പെ​ടും. അ​വ​രൊ​ക്കെ ഇ​പ്പോ​ഴും അ​തേ വീ​ര്യ​ത്തോ​ടെ നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് സു​ധീ​ര​ന്റെ തൃ​പ്തി​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും സ​തീ​ശ്​-​ര​മേ​ശ്​ ടീ​മി​ന്റെ ന​ല്ല​ന​ട​പ്പും. ഇ​വ​രൊ​ക്കെ എ​ന്തു ക​രു​തി. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സം​സ്​​കാ​ര​മ​ങ്ങ് ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​ക്ക​ള​യാ​മെ​ന്നോ?

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ന്ദി​രാ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മാ​ത്ര​മ​ല്ല​ല്ലോ. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എ​സും നാ​ഷ​ന​ലി​സ്​​റ്റ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​മെ​ല്ലാം കോ​ൺ​ഗ്ര​സാ​ണ്. അ​ണി​ക​ൾ കു​റ​വാ​ണെ​ന്നു​ക​രു​തി ഒ​രു കോ​ൺ​ഗ്ര​സും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ​ല്ലാ​താ​വു​ന്നി​ല്ല. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി​യു​ടെ ഏ​കാ​ധി​പ​ത്യം സ​ഹി​ക്കാ​നാ​വാ​തെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ നാ​നൂ​റ് പേ​ർ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എ​സ്​ വി​ട്ടെ​ന്ന ക​ഥ പ​ര​ന്ന​തി​ന്റെ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി​ത​ന്നെ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത വ​ന്ന​ത്. ഒ​രു ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് 400 ആ​ളു​ക​ൾ രാ​ജി​വെ​ച്ചാ​ൽ ആ ​പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ഇ​നി എ​ത്ര​യാ​ളു​ക​ൾ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​കും എ​ന്നൊ​രു പ്ര​ശ്ന​മു​ണ്ട്. ക​ണ​ക്ക് പി​ന്നെ​നോ​ക്കാം. ഇ​പ്പോ​ൾ ക​ളി​കാ​ണാം. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എ​സി​ന്റെ സീ​റ്റ്, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എ​സി​ന്റെ സ്​​ഥാ​നാ​ർ​ഥി, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എ​സി​ന്റെ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു. അ​താ​ണ് രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി. അ​താ​ണ് ശ​രി​യാ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സം​സ്​​കാ​രം. അ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ അ​ൽ​പം വ​ലി​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സാ​ണ​ല്ലോ നാ​ഷ​ന​ലി​സ്​​റ്റ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്.

    അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് സം​സ്​​ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യു​ണ്ട്. അ​തി​ലൊ​രു ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ര​ണ്ട് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ണ്ട്. കു​ട്ട​നാ​ട്ടി​ൽ തോ​മ​സ് കെ.​തോ​മ​സും എ​ല​ത്തൂ​രി​ൽ എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​നും. ര​ണ്ടു​പേ​രും അ​ത​തു മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​ത​ന്നെ മ​ത്സ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​വ​ര​വ​ർ​ത​ന്നെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു. പാ​ർ​ട്ടി മീ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ ത​ല്ലു​ണ്ടാ​കു​ന്നു. ത​ല്ല് സ്​​ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ല​ല്ലെ​ന്നും വേ​റെ കാ​ര്യ​ത്തി​നാ​ണെ​ന്നും ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​രു കോ​ൺ​ഗ്ര​സാ​കു​മ്പോ​ൾ ത​ല്ലി​ന് എ​ന്തൊ​ക്കെ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണും! അ​തൊ​ക്കെ എ​ന്തോ ആ​ക​ട്ടെ, ഈ ​സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സം​സ്​​കാ​രം ഇ​ല്ലാ​താ​യി​ട്ടി​ല്ല. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഐ​യി​ലെ ഭാ​വി​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ത​ൽ​ക്കാ​ലം ത​മ്മി​ല​ടി നി​ർ​ത്തി​യെ​ന്നു​വെ​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പൈ​തൃ​ക​മു​ള്ള​വ​ർ അ​ങ്ങ​നെ വ​ഴ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല. മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​നെ ക​ണ്ടി​ല്ലേ. ഒ​ന്ന​ല്ല, ര​ണ്ടു മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. സേ​വ​ന​ത്വ​ര. അ​താ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സം​സ്​​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ തി​ര. അ​തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ച​ത്ത ക​ട​ലാ​ണ്. ഇ​പ്പ​റ​ഞ്ഞ മ​ഹാ​ന്മാ​ർ, രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി, മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മാ​റി​നി​ന്നാ​ൽ എ​ന്താ​ണ് സം​ഭ​വി​ക്കു​ക എ​ന്ന​റി​യു​മോ?

    ദേ​ശീ​യ പ്ര​സ്​​ഥാ​ന​വും ന​മ്മു​ടെ നി​യ​മ​സ​ഭ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പൊ​ക്കി​ൾ​കൊ​ടി​ബ​ന്ധം അ​റ്റു​പോ​കും. ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി​യും മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി​യും 1941ൽ ​ജ​നി​ച്ച​വ​രാ​ണ്. എ.​കെ.​എ​സ്​ 1946ലും. ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ല​ബ്​​ധി​ക്കു​മു​മ്പ് ജ​നി​ച്ച​വ​രു​ടെ ത​ല​മു​റ​യെ ഒ​ഴി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തി ഒ​രു നി​യ​മ​സ​ഭ​യോ​​-​അ​താ​ലോ​ചി​ക്കാ​ൻ കൂ​ടി വ​യ്യ. എ​ഴു​പ​തു​ക​ളി​ലെ കെ.​എ​സ്.​യു​ക്കാ​രി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു നി​യ​മ​സ​ഭ വേ​ണ്ട. അ​തി​ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​മ്മ​തി​ച്ചാ​ലും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​മ്മ​തി​ക്ക​രു​ത്. ഇ​വ​രൊ​ന്നും പോ​രെ​ങ്കി​ൽ തോ​മ​സ്​ മാ​ഷെ ഡ​ൽ​ഹീ​ന്നു വ​ലി​ച്ച് കൊ​ച്ചി​യി​ലി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്ക​ണം. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാം പ​ക്ഷേ, ആ ​സം​സ്​​കാ​രം വി​ട്ടു​ക​ളി​ക്ക​രു​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:vm sudheerancolumnPT NasarKerala
    News Summary - PT Nasar column - VM Sudheeran
    Similar News
    Next Story
    X