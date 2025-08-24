Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightColumnschevron_rightഇടം വലംchevron_rightരാ​ഷ്ട്രീ​യ മൃ​ഗ​വും...
    ഇടം വലം
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 10:37 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 10:37 PM IST

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ മൃ​ഗ​വും അ​തി​ന്റെ ശ​രീ​ര​ഘ​ട​ന​യും

    text_fields
    bookmark_border
    രാ​ഷ്ട്രീ​യ മൃ​ഗ​വും അ​തി​ന്റെ ശ​രീ​ര​ഘ​ട​ന​യും
    cancel

    വ്യാ​ജ ലൈ​സ​ൻ​സു​മാ​യി വ​ന്ന പ​യ്യ​ന് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ജ്യേ​ഷ്ഠ​ന്മാ​ർ ഡ്യൂ​ക്ക് വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ടു​ത്ത​തു​പോ​ലെ​യാ​യി ആ ​ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജീ​വി​തം. എ​ടു​ത്തു, പ​റ​ന്നു, ഇ​ടി​ച്ചു, ത​ക​ർ​ന്നു!.

    മ​ര​ണ​ത്തി​​ന്റെ ഹൈ​വേ​യി​ലേ​ക്ക് അ​വ​നെ ഇ​ര​മ്പി​ച്ചു​വി​ട്ട ര​ക്ഷ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളാ​ണ് ഈ ​അ​കാ​ല​മൃ​ത്യു​വി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ൾ. 2006ൽ ​കെ.​എ​സ്.​യു​വി​ലെ​ത്തി​യ​തേ​യു​ള്ളൂ. ഇ​രു​പ​ത് വ​ർ​ഷം​കൊ​ണ്ട് ഭാ​വി​മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ സ്ഥാ​ന​മു​റ​പ്പി​ച്ചു​കാ​ത്തി​രു​ന്ന ആ ​ത​രു​ണാ​സ്ഥി​നേ​താ​വ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ജീ​വി​തം എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് അ​റി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല​ല്ലോ. സ്വ​ന്തം നാ​വി​ന്റെ ശ​ക്തി​യി​ൽ അ​മി​ത​മാ​യി വി​ശ്വ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന അ​യാ​ൾ, ത​ന്റെ പ്രാ​യ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളെ പാ​ർ​ട്ടി യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​രി​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് ആ ​ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​നോ​ട് അ​ൽ​പ​മെ​ങ്കി​ലും ക​രു​ണ​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന് എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥാ​നം എ​ടു​ത്തൊ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം. അ​യാ​ളെ​പ്പോ​ലെ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് പ​റ്റി​യ​ത​ല്ല എം.​എ​ൽ.​എ ജീ​വി​തം.

    ര​ണ്ടു കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്, ഇ​ങ്ങ​നെ പ​റ​യാ​ൻ. ഒ​ന്ന് മ​നു​ഷ്യ​ൻ എ​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജീ​വി​യു​ടെ അ​നാ​ട്ട​മി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ടം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ​തു​പോ​ലെ നാ​വ​ല്ല, രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​ര​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട അ​വ​യ​വം. ഇ​ന്ത്യ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചൈ​നീ​സ് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ എ​ഴു​തി​യ ആ​ദ്യ​ത്തെ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ അ​ത് വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഫാ ​ഹി​യാ​ൻ, സു​ഹൃ​ത്ത് സൂ​ങ്ങ്-​യൂ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ യാ​ത്രാ​വി​വ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഖി​യു-​ചി (ക​ച്ച് പ്ര​ദേ​ശം എ​ന്ന് വി​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ) എ​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തെ ഒ​രു​സം​ഭ​വ​മു​ണ്ട്: ‘ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തെ രാ​ജാ​വ് ബു​ദ്ധ​ദേ​വ​ന്റെ ദി​വ്യ ബാ​ഹ്യാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളെ ആ​രാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​തി​ര​റ്റ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്താ​ൽ അ​നു​ജ​നെ ഭ​ര​ണ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ൽ​പി​ച്ചു. ക​ൽ​പ​ന​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച അ​നു​ജ​ൻ യാ​ത്ര​പ​റ​ഞ്ഞ് ഇ​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ ചെ​റി​യൊ​രു സ്വ​ർ​ണ​പേ​ട​കം അ​ട​ച്ചു മു​ദ്ര​വെ​ച്ച് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.‘‘ ഇ​തെ​ന്താ​ണ്?’’ രാ​ജാ​വ് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​നു​ജ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു: ‘‘മ​ഹാ​രാ​ജാ​വ് വ​രു​ന്ന ദി​വ​സം​ത​ന്നെ ഇ​തു തു​റ​ന്നു​നോ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഞാ​ൻ പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു’’. രാ​ജാ​വ് കാ​ര്യ​സ്ഥ​നെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി അ​ത് ഭ​ദ്ര​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നേ​ൽ​പി​ച്ചു. അ​യാ​ൾ ഒ​രു​സം​ഘം പ​ട്ടാ​ള​ക്കാ​രെ അ​തി​ന്റെ കാ​വ​ലേ​ൽ​പി​ച്ചു. തീ​ർ​ഥ​യാ​ത്ര ക​ഴി​ഞ്ഞ് രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​തു​മു​ത​ൽ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തും​വ​രെ രാ​ജാ​വ് കേ​ട്ട​ത് അ​നു​ജ​ന്റെ അ​പ​ഥ​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​ന്റെ വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. രാ​ജാ​വ് പോ​യ​തു​മു​ത​ൽ അ​ന്ത​പ്പു​ര​ത്തി​ലെ സ്ത്രീ​ക​ളെ മു​ഴു​വ​ൻ അ​ശു​ദ്ധ​മാ​ക്കി​യെ​ന്നും പ​ട്ട​മ​ഹ​ഷി​യെ​പ്പോ​ലും വെ​റു​തെ​വി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്നു​മൊ​ക്കെ. കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ രാ​ജാ​വ് അ​നു​ജ​ന് ക്രൂ​ര​മാ​യ ശി​ക്ഷ​ക​ൾ വി​ധി​ച്ചു.

    കു​റ്റാ​രോ​പി​ത​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു: ‘‘ശി​ക്ഷ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ളി​ച്ചോ​ടാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​ദ്യം ആ ​സ്വ​ർ​ണ​പേ​ട​കം തു​റ​ന്നു​നോ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഞാ​ൻ പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു’’. രാ​ജാ​വ് പേ​ട​കം വ​രു​ത്തി. അ​തി​ന​ക​ത്ത് മു​റി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ഒ​രു ജ​ന​നേ​ന്ദ്രി​യ​മാ​യി​രു​ന്നു!’’ എ​ന്താ​ണി​തി​ന്റെ അ​ർ​ഥം?- രാ​ജാ​വ് ചോ​ദി​ച്ചു. ‘‘അ​ങ്ങ് കൊ​ട്ടാ​രം വൈ​ദ്യ​നെ വി​ളി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചോ​ളൂ, എ​ന്റെ അ​വ​യ​വ​മാ​ണ​ത്. രാ​ജ്യ​ഭാ​രം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്താ​ൽ കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ​പോ​കു​ന്ന അ​പ​വാ​ദം ഇ​താ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് എ​നി​ക്ക് ഉ​റ​പ്പാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നാ​ൽ ഞാ​ൻ ആ ​അം​ഗം വി​ച്ഛേ​ദി​ച്ചു. എ​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​ദൃ​ഷ്ടി​യു​ടെ തെ​ളി​വ് ബോ​ധി​ച്ചെ​ങ്കി​ൽ കൃ​പ​യു​ണ്ടാ​ക​ണം.’’ രാ​ജാ​വി​ന് അ​നു​ജ​നോ​ട് ആ​ദ​ര​വ് തോ​ന്നി​യെ​ന്നും കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ലോ അ​ന്ത​പ്പു​ര​ത്തി​ലോ എ​വി​ടെ​യും ക​ട​ന്നു​ചെ​ല്ലാ​ൻ അ​നു​മ​തി കൊ​ടു​ത്തു എ​ന്നു​മാ​ണ് ക​ഥ. പ​ല​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ, പ​ല​ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ധാ​ർ​മി​ക ക​ഥ​ക​ളു​ണ്ട്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​ര​ന് ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട അ​വ​യ​വം നാ​വ​ല്ല. ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​ഞ്ഞു​വ​രാ​ൻ കാ​ല​മെ​ടു​ക്കും. ആ ​ഭാ​ഗ്യം രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ കാ​ര​ണം, കേ​ര​ള​ത്തി​​ന്റെ അ​ധി​കാ​ര ത​ല​സ്ഥാ​നം, ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ദു​ർ​ബ​ല പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണെ​ന്ന​താ​ണ്. ഒ​രു എം.​എ​ൽ.​എ സാ​ധാ​ര​ണ​ഗ​തി​യി​ൽ വി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ അ​പ​ക​ടം​പി​ടി​ച്ച ഇ​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ എം.​എ​ൽ.​എ ഹോ​സ്റ്റ​ലി​നെ​പ്പ​റ്റി അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ​ക്കാ​ല​ത്ത് ബ്ലി​റ്റ്സ് എ​ന്ന പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ‘എം.​എ​ൽ.​എ ഹോ​സ്റ്റ​ൽ ടേ​ൺ​ഡ് ലൗ​നെ​സ്റ്റ്’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ലൊ​രു വാ​ർ​ത്ത വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ മു​റി​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ‘കാ​മു​കി’ എ​ത്തി​യ​താ​ണ് തു​ട​ക്കം. ആ ​കാ​മി​നി​യെ കാ​ണ​ണ​മെ​ന്ന് മ​റ്റൊ​രു എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ മു​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങി​വ​ന്ന യു​വാ​വ് വാ​ശി​പി​ടി​ച്ചു. മ​ല​ബാ​റു​കാ​ര​നാ​യ ഒ​രു മു​തി​ർ​ന്ന എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ മ​ക​നാ​യ യു​വ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ക​ലാ​പ​കാ​രി മു​റി​ക്കു​മു​ന്നി​ൽ കു​ത്തി​യി​രി​പ്പാ​യി. വാ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് വാ​ർ​ഡ് അ​യാ​ളെ ബ​ലം​പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച് മാ​റ്റി സ്ത്രീ​യെ കു​ളി​മു​റി​വ​ഴി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ഗ്രൂ​പ്പു​വൈ​രം മൂ​ത്ത കാ​ല​മാ​യ​തി​നാ​ൽ പെ​ണ്ണു​ങ്ങ​ളെ താ​മ​സി​പ്പി​ച്ച ഐ ​ഗ്രൂ​പ്പു​കാ​രാ​യ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രെ പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ലാ​ക്കാ​ൻ എ ​ഗ്രൂ​പ്പു​കാ​ർ കൊ​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ചു ശ്ര​മി​ച്ചു. സെ​ൻ​സ​ർ നി​യ​മം​കാ​ര​ണം ഒ​രു കാ​ർ​ട്ടൂ​ൺ​പോ​ലും പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ന്നി​ല്ല. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി കെ.​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ, സ്പീ​ക്ക​റു​ടെ ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്ന ടി.​എ​സ്.​ജോ​ൺ, നി​യ​മ​സ​ഭാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ർ. പ്ര​സ​ന്ന​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ചി​ല നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സം​ഭ​വം ചി​ല മാ​ർ​ക്സി​സ്റ്റ് ബു​ദ്ധി​ജീ​വി​ക​ൾ ഇ.​എം.​എ​സി​ന്റെ ചെ​വി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. അ​ദ്ദേ​ഹ​മാ​ണ് അ​തി​ലെ വാ​ർ​ത്ത തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​തും ബ്ലി​റ്റ്സി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​തും. ഇ​തി​ന്റെ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചി​ല ആ​ത്മ​ക​ഥ​ക​ളി​ലു​മു​ണ്ട്. എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ​യും, ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യാ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന അ​ന്തേ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും ‘ന​ല്ല​ന​ട​പ്പ്’ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​എം നി​യ​മ​സ​ഭാ​ക​ക്ഷി ഓ​ഫി​സി​ൽ സം​വി​ധാ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ന്ത്രി​യാ​യാ​ൽ റി​സ്ക് ഏ​റു​ക​യാ​ണ്. അ​ത് ദീ​ർ​ഘ​ദ​ർ​ശ​നം ചെ​യ്ത​വ​രാ​ണ് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ൾ. 1957ൽ ​മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ ആ​ദ്യ​മെ​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​നം നി​യു​ക്ത മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ ര​ണ്ടു​പേ​രെ ക​ല്യാ​ണം ക​ഴി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. ടി.​വി. തോ​മ​സി​നെ​യും കെ.​ആ​ർ. ഗൗ​രി​യ​മ്മ​യെ​യും. കാ​ര്യം ര​ണ്ടു​പേ​രും പ്ര​ഗ​ത്ഭ​രാ​ണ്. പ​ര​സ്പ​രം പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ലു​മാ​ണ്. അ​തും നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക​റി​യാം. വി​വാ​ഹം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ടി.​വി. തോ​മ​സി​നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​നു​മു​മ്പൊ​രു പ്ര​ണ​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ലൊ​രു കു​ഞ്ഞു​മു​ണ്ട്. അ​തും ര​ഹ​സ്യ​മ​ല്ല. കു​ഞ്ഞി​നെ സ്കൂ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ക്കു​മ്പോ​ൾ പി​താ​വി​ന്റെ പേ​ര് ടി.​വി. തോ​മ​സ് എ​ന്ന് ചേ​ർ​ത്ത​ത് ടി.​വി. തോ​മ​സ് ത​ന്നെ​യാ​ണ്. അ​ത്ര​ക്കു​ണ്ട് ആ​ണ​ത്തം. എ​ങ്കി​ലും പ​ര​മാ​വ​ധി ശ്ര​ദ്ധ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പാ​ർ​ട്ടി​ലൈ​ൻ.

    അ​ത്ര​ത​ന്നെ പ്ര​ഗ​ത്ഭ​രാ​യ കെ.​സി. ജോ​ർ​ജ്, കെ.​പി. ഗോ​പാ​ല​ൻ എ​ന്നി​വ​രും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ വ​ന്ന് ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യി. പ​ക്ഷേ, വ​രാ​നു​ള്ള അ​പ​വാ​ദം വ​ഴി​യി​ൽ ത​ങ്ങി​യി​ല്ല. അ​വി​വാ​ഹി​ത​രാ​രു​മ​ല്ല, ഭാ​ര്യ​യും മ​ക്ക​ളു​മു​ള്ള പി.​കെ. ചാ​ത്ത​ൻ മാ​സ്റ്റ​റാ​ണ് അ​തു വ​രു​ത്തി​വെ​ച്ച​ത്. സ്വ​ന്തം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മൈ​മൂ​ന എ​ന്നൊ​രു സ്ത്രീ​യെ ചാ​ത്ത​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ മ​ന്ത്രി​മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ലും ടി.​ബി​ക​ളി​ലും പാ​ർ​പ്പി​ച്ച​താ​ണ് പു​ലി​വാ​ലാ​യ​ത്. ഭാ​ര്യ​യു​ടെ സ​ഹ​പാ​ഠി​യാ​ണെ​ന്നും പി​തൃ​തു​ല്യ​മാ​യ സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ കൂ​ട്ടി​യ​താ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു​നോ​ക്കി. പ​ക്ഷേ അ​തൊ​രു മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മാ​യി ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​നം​പി​ടി​ച്ചു. ആ ​മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ’59ൽ ​ച​രി​ത്ര​മാ​യ​ല്ലോ.

    ’60ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്-​പി.​എ​സ്.​പി-​ലീ​ഗ് മൂ​ക്കൂ​ട്ട് മു​ന്ന​ണി വ​ന്നു. പി.​എ​സ്.​പി നേ​താ​വ് പ​ട്ടം താ​ണു​പി​ള്ള​യെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നെ ഗ​വ​ർ​ണ​റാ​ക്കി പ​ഞ്ചാ​ബി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ത്തി. 1962ൽ ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ ഏ​ക​ക​ക്ഷി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ. എ​ല്ലാം തി​ക​ഞ്ഞ ആ​ർ.​ശ​ങ്ക​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ത​റ​വാ​ട്ടി​ൽ പി​റ​ന്ന​വ​രി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​ഗ​ത്ഭ്യ​മു​ള്ള പി.​ടി. ചാ​ക്കോ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി. ചാ​ക്കോ​ച്ച​ൻ ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച​ങ്ങ് നി​ന്നാ​ൽ കൊ​മ്പ​ൻ വേ​റെ വേ​ണ്ട. ’57ലെ ​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വാ​ണ്. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യെ വ​റു​ത്തു​കോ​രി​യ പോ​ക്കി​രി​യാ​ണ്. പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടെ​ന്താ, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം പീ​ച്ചി​യി​ലെ ഗെ​സ്റ്റ്ഹൗ​സി​ൽ വി​ശ്ര​മി​ച്ചു. കാ​റോ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ക​മ്പ​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ സ്റ്റേ​റ്റ് കാ​ർ സ്വ​യ​മോ​ടി​ച്ചാ​ണ് തി​രി​ച്ചു​പോ​ന്ന​ത്. തൃ​ശൂ​ർ ടൗ​ണി​ൽ​വെ​ച്ച് കൈ​വ​ണ്ടി​യി​ലി​ടി​ച്ചു. കൈ​വ​ണ്ടി​ക്കാ​ര​ന് നേ​രി​യ പ​രി​ക്കേ ഏ​റ്റു​ള്ളൂ. പ​ക്ഷേ, പി.​ടി. ചാ​ക്കോ​ക്ക് ഏ​റ്റ പ​രി​ക്കി​ൽ നി​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​വും കോ​ൺ​ഗ്ര​സും പി​ന്നെ എ​ണീ​റ്റി​ട്ടി​ല്ല.

    മ​ന്ത്രി​യു​ടെ കാ​റി​ൽ ഒ​രു സ്ത്രീ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് ആ​ദ്യം വ​ന്ന ഫ്ലാ​ഷ്. അ​ന്ന് ടി.​വി​യും മൊ​ബൈ​ലും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യൊ​ന്നു​മി​ല്ല എ​ന്ന​ത് സ​ത്യം. ഇ​ത്ത​രം വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പ​ര​ക്കാ​ൻ അ​തൊ​ന്നും​വേ​ണ്ട എ​ന്ന​ത് പ​ര​മ​മാ​യ സ​ത്യം. പി​റ്റേ​ദി​വ​സം ഭാ​ര്യ​യെ കാ​റി​ലി​രു​ത്തി തൃ​ശൂ​രി​ലൂ​ടെ സ​വാ​രി ചെ​യ്തു​നോ​ക്കി. ഫ​ലി​ച്ചി​ല്ല. ആ​ദ്യം​ക​ണ്ട സ്ത്രീ ​പൊ​ട്ടു​തൊ​ട്ടി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​യി പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ. കെ.​പി.​സി.​സി അം​ഗ​മാ​യ ഒ​രു വ​നി​താ നേ​താ​വ് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മേ​റ്റ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​റ​ക്കി, ഫ​ലി​ച്ചി​ല്ല. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ചാ​ക്കോ പ​ത​റി​പ്പോ​യി. രാ​ജി​വെ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. താ​മ​സി​യാ​തെ ഹൃ​ദ​യം​ത​ക​ർ​ന്ന് മ​രി​ച്ചു. ശേ​ഷം ചാ​ക്കോ ഗ്രൂ​പ്പു​കാ​ർ ആ​ർ.​ശ​ങ്ക​റി​നെ പാ​ലം​വ​ലി​ച്ചു താ​ഴെ​യി​ട്ടു. അ​വ​ർ​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ നി​ൽ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​ണ്ടാ​ക്കി. പി​ന്നെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഒ​റ്റ​ക്ക് ഭ​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഒ​രൊ​റ്റ അ​പ​വാ​ദം​കൊ​ണ്ട് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ ത​ക​ർ​ന്നു.

    പി​ന്നീ​ടു​ള്ള ച​രി​ത്രം അ​റി​യാ​മ​ല്ലോ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സെ​ന്നോ, ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റെ​ന്നോ ഇ​ല്ല. രാ​വെ​ന്നോ പ​ക​ലെ​ന്നോ ഇ​ല്ല. മ​ന്ത്രി​മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ൽ, നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ൽ, പ​റ​ക്കു​ന്ന വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ, അ​തി​ഥി മ​ന്ദി​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ, എ​വി​ടെ​യൊ​ക്കെ ക​രി​ഞ്ഞു​വീ​ണൂ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ ന​ഭോ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ താ​ര​ക​ങ്ങ​ൾ! അ​വ​രെ​യൊ​ക്കെ​യും വെ​ല്ലു​ന്ന വ​ര​വാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഈ ​വീ​ഴ്ച​യും അ​തി​ഭീ​ക​ര​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kerala politicsopenionRahul Mamkootathil
    News Summary - political animal and it's physical structure
    Similar News
    Next Story
    X