Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightColumnschevron_rightഇടം വലംchevron_rightഗോവിന്ദംഭജ മൂഢമതേ!
    ഇടം വലം
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 6:31 AM IST

    ഗോവിന്ദംഭജ മൂഢമതേ!

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​മ​വാ​തം​വ​ന്ന ര​ണ്ടോ​മൂ​ന്നോ മാ​വോ​വാ​ദി​ക​ൾ ഓ​ടാ​നാ​കാ​തെ വ​ല്ല കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടി​ലും കി​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ വെ​ടി​വെ​ച്ചു​കൊ​ന്ന് ഫോ​ട്ടോ​യെ​ടു​ത്താ​ൽ ഫ​ണ്ട് കി​ട്ടും. ഫ​ണ്ട് മു​ട​ക്കാ​ൻ ന​ട​ക്കു​ന്ന ബി​നോ​യ് വി​ശ്വ​ത്തി​ന്റെ നാ​ലു മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ നൂ​റ്റി​രു​പ​തി​ലേ​റെ സ്റ്റാ​ഫി​നും മാ​സാ​മാ​സം വേ​ത​നം കി​ട്ടു​ന്ന​ത് ഈ ​ന​വ ഫാ​ഷി​സ്​​റ്റ് പ്ര​വ​ണ​ത​യു​ള്ള ഹൈ​ന്ദ​വ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് എ​ന്ന് മ​റ​ക്ക​രു​ത്...
    ഗോവിന്ദംഭജ മൂഢമതേ!
    cancel

    സി.​പി.​ഐ സ​ഖാ​ക്ക​ൾ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​രാ​ണെ​ന്ന സി.​പി.​എം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. ബേ​ബി​യു​ടെ ന്യാ​യ​പ്ര​മാ​ണം കൃ​ത്യം​കൃ​ത്യ​മാ​ണ്. ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി സ​ഖാ​വ് കാ​യീ​​ന്റെ ബാ​ധ​ക​യ​റി​യ നി​ല​യി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. അ​ട​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്നി​ല്ല. കാ​യീ​ൻ അ​ന്ന് ദൈ​വ​ത്തോ​ട് ചോ​ദി​ച്ച അ​തേ ചോ​ദ്യ​മാ​ണ് തി​ക​ട്ടി​വ​രു​ന്ന​ത്. ‘‘എ​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്റെ കാ​വ​ൽ​ക്കാ​ര​നാ​ണോ ഞാ​ൻ.’’ ര​ണ്ടും ഒ​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​ണെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നി​നെ മ​റ്റേ​തി​ന്റെ കാ​വ​ൽ​ക്കാ​ര​നാ​ക്കാ​ൻ ദൈ​വം​ത​മ്പു​രാ​നു​പോ​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. പി​ന്ന​ല്ലേ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക്. അ​ന്ന് കാ​യീ​ൻ ഹാ​ബേ​ലി​നെ കൊ​ന്നു. ഇ​വി​ടെ​യി​പ്പം സി.​പി.​ഐ​യെ കൊ​ന്നി​ട്ടൊ​ന്നു​മി​ല്ല​ല്ലോ. കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട​ല്ലോ. സ്​​തോ​ത്രം!

    ആ​ദ്യ​മു​ണ്ടാ​യ​ത് സി.​പി.​ഐ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും വ​ലു​താ​യ​ത് സി.​പി.​എ​മ്മാ​ണ്. അ​ത് സി.​പി.​ഐ​ക്കാ​ർ സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​വ​ർ സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ വി​ളി​ക്കു​ന്ന​തു​ത​ന്നെ വ​ല്യേ​ട്ട​ൻ എ​ന്നാ​ണ​ല്ലോ. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ബൂ​ർ​ഷ്വാ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ പെ​ടാ​പ്പാ​ട്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വ​ലു​പ്പ​ച്ചെ​റു​പ്പം ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ർ​ഥ​മി​ല്ല. സാ​ധി​ക്കു​ക​യു​മി​ല്ല. ബി​ഹാ​റി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കൂ. അ​വി​ടെ സി.​പി.​ഐ-​എം.​എ​ൽ (ലി​ബ​റേ​ഷ​ൻ) പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ര​ണ്ട് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ണ്ട്. പാ​ലി​ഗ​ഞ്ചി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​യി​ച്ച സ​ന്ദീ​പ്സൗ​ര​വും ക​ര​ക്കാ​ട്ടു​നി​ന്നു​ള്ള അ​രു​ൺ​കു​മാ​റും. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് ഒ​രാ​ളേ​യു​ള്ളൂ. ബി​ഭൂ​തി​പു​രി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ജ​യ്കു​മാ​ർ. എ​ന്നു​വെ​ച്ച് ലി​ബ​റേ​ഷ​ൻ സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യ പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ണ് എ​ന്ന് പ​റ​യാ​നാ​കു​മോ? എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം​വെ​ച്ചാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വ​ലു​പ്പം നോ​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ലി​ബ​റേ​ഷ​ൻ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ഇ​ര​ട്ടി​യു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, നാ​ലു സീ​റ്റി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് ഒ​രു സീ​റ്റു കി​ട്ടി. 25 ശ​ത​മാ​നം വി​ജ​യ​മു​ണ്ട്. 20 സീ​റ്റി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചി​ട്ട് ലി​ബ​റേ​ഷ​ന് ര​ണ്ടി​ട​ത്തേ ജ​യി​ക്കാ​നാ​യു​ള്ളൂ. 10 ശ​ത​മാ​ന​മേ വി​ജ​യ​മു​ള്ളൂ. അ​പ്പോ​ൾ ഏ​താ​ണ് വ​ലി​യ പാ​ർ​ട്ടി? സി.​പി.​എ​മ്മ​ല്ലേ! ഒ​മ്പ​തു സീ​റ്റി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച സി.​പി.​ഐ എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും തോ​റ്റു. സ​മ്പൂ​ർ​ണ പ​രാ​ജ​യം. ഒ​റ്റ എം.​എ​ൽ.​എ പോ​ലു​മി​ല്ല. എ​ന്നു​വെ​ച്ച് ബി​ഹാ​റി​ൽ സി.​പി.​ഐ എ​ന്നൊ​രു പാ​ർ​ട്ടി​യി​ല്ല എ​ന്നു​പ​റ​യാ​ൻ പ​റ്റു​മോ? മ​ത്സ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സി.​പി.​എ​മ്മി​നേ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യ പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു സി.​പി.​ഐ. ഫ​ലം വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ, മ​ത്സ​രി​ച്ച​തി​ന്റെ 25 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റി​ൽ ജ​യി​ച്ച സി.​പി.​എ​മ്മാ​ണ് നൂ​റു​ശ​ത​മാ​നം തോ​റ്റ സി.​പി​ഐ​യേ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യ പാ​ർ​ട്ടി. ക​ണ​ക്ക് ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ വൈ​രു​ധ്യാ​ത്മ​ക ഭൗ​തി​ക​വാ​ദം പോ​ലെ​യാ​ണ്. പെ​ട്ടെ​ന്ന് പി​ടി​കി​ട്ടി​ല്ല. പി​ടി​കി​ട്ടും​വി​ധം ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടി​ത്ത​രാ​ൻ കെ​ൽ​പു​ള്ള ഡോ. ​തോ​മ​സ്​ ഐ​സ​ക് ഉ​ണ​ർ​ന്നി​ട്ടു​മി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ, ക​ണ​ക്കു​വി​ടാം. കാ​ര്യ​ത്തി​ലേ​ക്കു ക​ട​ക്കാം.

    കാ​ര്യം എ​ന്നു​വെ​ച്ചാ​ൽ സി.​പി.​ഐ ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യി കാ​ണു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി​യോ​ടും അ​തി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ടു​മു​ള്ള സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​മാ​ണ​ല്ലോ. അ​തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കും​മു​മ്പ് ബി.​ജെ.​പി​യെ സി.​പി.​എം എ​ങ്ങ​നെ കാ​ണു​ന്നു എ​ന്നു​കൂ​ടി നോ​ക്ക​ണ​മ​ല്ലോ. സി.​പി.​ഐ കാ​ണു​ന്ന​പോ​ലെ സി.​പി.​എ​മ്മും ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യി കാ​ണു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലേ സി.​പി.​ഐ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന അ​തേ​യ​ള​വി​ൽ എ​തി​ർ​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് ബാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ളൂ. സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ പ​റ കൊ​ണ്ട​ല്ല​ല്ലോ, സി.​പി.​എം അ​ള​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ അ​ള​വു​പാ​ത്ര​മു​ണ്ട്. അ​തു​പ്ര​കാ​രം ‘‘ന​വ ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് സ്വ​ഭാ​വ​സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഹൈ​ന്ദ​വ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​മാ​ണ്’’ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ത്. ന​വ ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ക മാ​ത്രം ചെ​യ്യു​ന്ന മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് എ​ന്നോ ന​വ ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് എ​ന്നോ വി​ളി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫാ​ഷി​സ്റ്റും ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും ത​മ്മി​ൽ വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ട്. പു​ലി​യും പൂ​ച്ച​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യ​ത്യാ​സം. ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ലൊ​ക്കെ​യി​പ്പോ​ൾ പു​ലി​യി​റ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ത് ന​മ്മ​ളെ കാ​ണു​ന്ന​മാ​ത്ര​യി​ൽ ചാ​ടി​വീ​ണ് മാ​ന്തി​പ്പൊ​ളി​ക്കും. പു​ലി​യു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​മാ​ണ​ത്. ന​മ്മു​ടെ വീ​ട്ടി​ലൊ​ക്കെ പൂ​ച്ച​യു​ണ്ട്. ന​മ്മു​ടെ അ​രു​മ​യാ​ണ​ത്. മ​ടി​യി​ലും ചി​ല​ർ ചു​മ​ലി​ലു​മൊ​ക്കെ എ​ടു​ത്തു​വെ​ച്ച് ക​ളി​പ്പി​ക്കും. ക​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ വ​ഴു​തി​യാ​ലോ വ​ല്ല വ​ശ​പ്പി​ശ​കും തോ​ന്നി​യാ​ലോ പൂ​ച്ച പി​ടി​ത്തം മു​റു​ക്കും. അ​പ്പോ​ൾ ന​ഖ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് വ​രും. ന​മ്മു​ടെ തൊ​ലി പൊ​ളി​യും, ചോ​ര​വ​രും. എ​ന്നു​വെ​ച്ച് പൂ​ച്ച​യെ ന​മ്മ​ൾ പു​ലി​യെ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ക​യോ ത​ല്ലി​ക്കൊ​ല്ലു​ക​യോ ചെ​യ്യി​ല്ല​ല്ലോ. ആ ​ദേ​ഷ്യ​മ​ങ്ങ് മാ​റി​യാ​ൽ പാ​ലു​കൊ​ടു​ക്കും. അ​ത്ര​യും വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ട്, ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ഫാ​ഷി​സ​വും ന​വ ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്റെ ചി​ല സ്വ​ഭാ​വ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തും ത​മ്മി​ൽ. ര​ണ്ടും ഒ​ന്ന​ല്ല.


    ജ​ർ​മ​നി​യി​ൽ ഹി​റ്റ്​​ല​റും ഇ​റ്റ​ലി​യി​ൽ മു​സ്സോ​ളി​നി​യും ഒ​ക്കെ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത് ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ഫാ​ഷി​സ​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​നു​മി​ല്ല എ​തി​ര​ഭി​പ്രാ​യം. എ​ന്നു​വെ​ച്ച് അ​ര​ക്ക​യ്യ​ൻ കു​ർ​ത്ത​യി​ടു​ന്ന പാ​വം മോ​ദി​യെ ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് എ​ന്നു​വി​ളി​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​ഐ​യെ​പ്പോ​ലെ അ​ത്ര വി​വ​ര​ക്കേ​ട് സി.​പി.​എ​മ്മി​നി​ല്ല. ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഭൗ​തി​ക​വാ​ദ​ത്തി​ന്റെ ഭൂ​ത​ക്ക​ണ്ണാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ നോ​ക്കി​യി​ട്ട് സി.​പി.​എം പ​റ​ഞ്ഞു​ത​രു​ന്ന​ത്: ‘‘ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഫാ​ഷി​സം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല’’ എ​ന്നാ​ണ്. ‘‘ഫാ​ഷി​സം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വ​ന്നാ​ൽ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​കു​മെ​ന്നും അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ കാ​ണു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സാ​ധ്യ​മാ​വി​ല്ല’’ എ​ന്നും സി.​പി. എം ​പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തും ശ​രി​യാ​ണ്. മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ബി​ഹാ​റി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ക​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്ന​ല്ലോ. ന​ട​ന്നി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ സി.​പി.​എം നാ​ലു സീ​റ്റി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കി​ല്ലാ​യി​രു​ന്ന​ല്ലോ. മ​ത്സ​രി​ച്ചി​ട​ത്തെ​ല്ലാം തോ​റ്റ സി.​പി.​ഐ​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​പ​ഞ്ച​ത്തെ മൊ​ത്തം ത​ള്ളി​പ്പ​റ​യാം. പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലേ പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പേ​ടി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ള്ളൂ.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ സ​മ്പൂ​ർ​ണ പ​രാ​ജ​യ​മാ​യ സി.​പി.​ഐ​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ട​തു രാ​ഷ്ട്രീ​യം പ​ഠി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യം സി.​പി.​എ​മ്മി​നി​ല്ല എ​ന്ന് ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യ​ണ്ണ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​തി​ലും ശ​രി​യു​ണ്ട്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മ​ല്ലാ​തെ മ​റ്റൊ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യം ന​മ്മു​ടെ അ​ജ​ണ്ട​യി​ലി​ല്ല​ല്ലോ. സാ​യു​ധ​മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ സോ​ഷ്യ​ലി​സം കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി ഒ​ന്നാ​യി​രി​ക്കെ 1948ൽ ​ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. ന​ട​ക്കി​ല്ലെ​ന്നു​ക​ണ്ട് അ​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ അ​തൊ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​താ​ണ്. 1951–52ൽ ​ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ പൊ​തു​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പോ​ടെ​ത്ത​ന്നെ ആ ​വ​ഴി​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി​യ​തു​മാ​ണ്. പി​ന്നീ​ടി​ങ്ങോ​ട്ട് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​ന്റെ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ നേ​താ​വ്(​എ.​കെ.​ജി, അ​വി​ഭ​ക്ത പാ​ർ​ട്ടി) കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി (ഇ​ന്ദ്ര​ജി​ത്ത് ഗു​പ്ത, സി.​പി.​ഐ) പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ്​​പീ​ക്ക​ർ (സോ​മ​നാ​ഥ് ചാ​റ്റ​ർ​ജി, സി.​പി.​എം) അ​ങ്ങ​നെ ത​രാ​ത​രം സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച​താ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ബം​ഗാ​ളി​ലും ത്രി​പു​ര​യി​ലും ര​ണ്ടു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തു​മാ​ണ്. അ​തൊ​ക്കെ സി.​പി.​ഐ​ക്കും സി.​പി.​എ​മ്മി​നും കെ​ൽ​പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത്. അ​തി​ല്ലാ​താ​യി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​പ്പോ​ഴും ഉ​ള്ളി​ട​ത്ത് ഉ​ള്ള​പോ​ലെ മ​ത്സ​രി​ച്ചു​നോ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ത​ല്ലാ​തെ വേ​റൊ​രു അ​ജ​ണ്ട​യി​ല്ല. മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി​ത്ത​രു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്, ഇ​ച്ചി​രി ന​വ​ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് പ്ര​വ​ണ​ത​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഹൈ​ന്ദ​വ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റാ​ണെ​ങ്കി​ലും വ​ഴ​ങ്ങി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ബു​ദ്ധി. അ​താ​ണ് ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യ​ണ്ണ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​വു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ർ ഫ​ണ്ടും ത​രും. കേ​ര​ളം അ​തി​ദാ​രി​ദ്യ്ര​മു​ക്ത​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും തീ​വ്ര മാ​വോ​വാ​ദി മു​ക്ത​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്നോ​ർ​ക്ക​ണം. കേ​ര​ളം മാ​വോ​വാ​ദി മു​ക്ത​മാ​യി എ​ന്ന് അ​മി​ത് ഷാ ​പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ഴേ​ക്ക് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഓ​ടി​യെ​ത്തി ഇ​ല്ലെ​ന്ന് സ​മ്മ​തി​പ്പി​ച്ച​ത് എ​ന്തി​നാ​ന്നാ? ആ​മ​വാ​തം​വ​ന്ന ര​ണ്ടോ​മൂ​ന്നോ മാ​വോ​വാ​ദി​ക​ൾ ഓ​ടാ​നാ​കാ​തെ വ​ല്ല കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടി​ലും കി​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ വെ​ടി​വെ​ച്ചു​കൊ​ന്ന് ഫോ​ട്ടോ​യെ​ടു​ത്താ​ൽ ഫ​ണ്ട് കി​ട്ടും. ഫ​ണ്ട് മു​ട​ക്കാ​ൻ ന​ട​ക്കു​ന്ന ബി​നോ​യ് വി​ശ്വ​ത്തി​ന്റെ നാ​ലു മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ നൂ​റ്റി​രു​പ​തി​ലേ​റെ സ്റ്റാ​ഫി​നും മാ​സാ​മാ​സം വേ​ത​നം കി​ട്ടു​ന്ന​ത് ഈ ​ന​വ ഫാ​ഷി​സ്​​റ്റ് പ്ര​വ​ണ​ത​യു​ള്ള ഹൈ​ന്ദ​വ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് എ​ന്ന് മ​റ​ക്ക​രു​ത്.

    ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യ​ണ്ണ​ന​ട​ക്ക​മു​ള്ള മാ​ർ​ക്സി​സ്​​റ്റു​കാ​രെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​ൻ യോ​ഗ്യ​ത​യും അ​ർ​ഹ​ത​യും എം.​എ. ബേ​ബി​ക്കും എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ​മാ​ഷി​നു​മാ​ണ്​ എ​ന്നാ​ണ​ല്ലോ ബി​നോ​യ് സ​ഖാ​വി​ന്റെ ത​ർ​ക്കു​ത്ത​രം. ശ​രി​യു​ത്ത​ര​മാ​ണ​ത്. ചെ​റി​യൊ​രു ത​ർ​ക്ക​മേ​യു​ള്ളൂ. ബേ​ബി സ​ഖാ​വി​ന് യോ​ഗ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​വ​ധാ​ന​ത​യോ​ടെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​മ്പോ​ഴേ​ക്ക് കാ​ല​മെ​ടു​ക്കും. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ​മാ​ഷ് സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, കൃ​ത്യ​വു​മാ​ണ്. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം മാ​ഷ്ടെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട സി​ദ്ധാ​ന്തം. ‘‘1957 മു​ത​ൽ പ​ല​വ​ട്ടം സി.​പി.​ഐ​യും സി.​പി.​എ​മ്മും കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ബം​ഗാ​ളി​ലു​മൊ​ക്കെ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​രു​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​തൊ​ക്കെ​യൊ​രു ഇ​രി​പ്പു​മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം എ​ന്ന​ത് കേ​ന്ദ്രം ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ കൈ​യി​ലാ​ണെ’’​ന്നും ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ​മാ​ഷ് കാ​ര്യ​കാ​ര​ണ സ​ഹി​തം പ​ല​പ​ല​വ​ട്ടം സ്ഥാ​പി​ച്ച​താ​ണ്. അ​താ​ണ​ല്ലോ ഇ​പ്പോ​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ​ല്ലോ പി​ണ​റാ​യി സ​ഖാ​വും ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി സ​ഖാ​വും കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്കോ​ടി​ച്ചെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​ട​ത്ത് ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. സി.​പി.​ഐ എ​ന്ത​റി​ഞ്ഞു വി​ഭോ, ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ​മാ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ് സ​നാ​ത​ന​സ​ത്യം. കൂ​ടം ആ​രു​ടെ കൈ​യി​ലാ​ണോ, അ​വ​രെ അ​നു​സ​രി​ക്ക​ണം. സ​ത്യം ഒ​രാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു​ത​ന്നാ​ൽ അ​ത് പ​ഠി​ക്ക​ണം. ഗോ​വി​ന്ദം​ഭ​ജ മൂ​ഢ​മ​തേ!

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CPIMCPI
    News Summary - malayalam article about Kerala CPIM and CPI
    Similar News
    Next Story
    X