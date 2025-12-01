Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഇടം വലം
    ഇടം വലം
    Posted On
    1 Dec 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    1 Dec 2025 6:30 AM IST

    കനകം v/s കാമിനി

    മകന്റെ ഇക്കിളിക്കഥ മൂലം പ്രധാനമന്ത്രിക്കസേര കിട്ടാതെ പോയ നേതാവുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. അക്കാലത്ത് മകൻ തെറ്റ് ചെയ്താലും അച്ഛൻ പാപം പേറണമായിരുന്നു. അത്രക്ക് രൂക്ഷമായിരുന്നു ധാർമികത എന്ന സൂക്കേട്...
    കനകം v/s കാമിനി
    കീ​ർ​ത്തി​യാ​ണ് സ​മ്പ​ത്ത് എ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന​വ​ർ ശ​ത്രു​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ത് സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണം എ​ന്ന് കാ​ളി​ദാ​സ​ൻ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സൂ​ര്യ​വം​ശ​രാ​ജാ​വാ​യ ദി​ലീ​പ​ന്റെ ക​ഥ വി​വ​രി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​ന്നി​ട​ത്ത്: ‘മ​റ്റെ​ല്ലാ രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​രും അ​വ​രു​ടെ സ​മ്പ​ത്ത് സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ദി​ലീ​പ​ൻ കീ​ർ​ത്തി സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് പാ​ടു​പെ​ടു​ന്ന​ത്’ എ​ന്ന് കാ​ളി​ദാ​സ​ൻ വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​ർ​ക്കും രാ​ജ​കു​മാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും ഗു​ണ​പാ​ഠ​മാ​യി​രു​ന്നു ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത്. രാ​ജ​വാ​ഴ്ച​ക്കാ​ലം ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും അ​ധി​കാ​ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല​ല്ലോ. രാ​ജ​വം​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​പ​ക​രം രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ വ​ന്നു​വെ​ന്നേ​യു​ള്ളൂ. യു​വ​രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​ർ​ക്ക് പ​ക​രം യു​വ​നേ​താ​ക്ക​ളും. എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​യാ​വു​മെ​ന്നും പി​ന്നെ, തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത അ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​കു​മെ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച് അ​തി​നാ​യു​ള്ള അ​ധ്വാ​ന​മാ​ണ് ഈ ​യു​വ​നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ജീ​വി​തം. മ​റ്റൊ​രു ല​ക്ഷ്യം ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ​ല്ലോ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലെ​ങ്കി​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ന​ഷ്ട​മാ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്ക് യു​വ​നേ​താ​ക്ക​ൾ തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജീ​വി​ത​ല​ക്ഷ്യം സ്ഥാ​ന​പ്രാ​പ്തി​യാ​ണ്. മോ​ക്ഷ​പ്രാ​പ്തി​ക്കാ​ണെ​ങ്കി​ൽ സ​ന്ന്യ​സി​ക്കാ​ൻ പോ​യാ​ൽ​പോ​രേ എ​ന്ന് അ​വ​ർ തു​റ​ന്നു​ചോ​ദി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കാ​ണു​ന്ന​തു​ത​ത​ന്നെ ത്രി​ല്ലാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ പി​ന്നാ​മ്പു​റം​ക​ഥ​ക​ൾ എ​ന്നും ഹ​ര​മാ​ണ്. ശാ​കു​ന്ത​ള​വും (താ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ ഗ​ർ​ഭ​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യം മ​റ​ന്നു​പോ​യ രാ​ജാ​വി​ന്റെ ക​ഥ​യാ​ണ​ല്ലോ അ​ത്) ര​ഘു​വം​ശ​വു​മൊ​ന്നും എ​ഴു​ത​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ആ ​സാ​ഹി​ത്യ​ശാ​ഖ ഉ​ണ​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​തി​ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ ക്ലാ​സി​ക്കു​ക​ൾ ആ ​ശാ​ഖ​യി​ലു​ണ്ടാ​വു​ന്നു​ണ്ട്.

    പു​ത്ത​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക്ലാ​സി​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ‘ഫ​സ്റ്റ് എ​മ​ങ് ഈ​ക്വ​ൽ​സ്​’ എ​ന്ന ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് നോ​വ​ൽ. 1960ക​ളി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ നാ​ലു ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ക​ഥ​യാ​ണ്. ഒ​രേ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​വ​ഴി നാ​ലു​പേ​രും ഒ​രേ സ​മ​യ​ത്ത് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​വു​ക​യാ​ണ്. ചാ​ൾ​സ്​ ഗ​ർ​ണീ സി​മൗ​ർ, സൈ​മ​ൺ കെ​ർ​സ്ലേ​ക്ക് എ​ന്നി​വ​ർ ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റീ​വ് പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലും റെ​യ്മ​ണ്ട് ഗ്ലൗ​ഡ്, ആ​ൻ​ഡ്രൂ ഫ്രാ​സെ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ലേ​ബ​ർ പാ​ർ​ട്ടി വ​ഴി​യു​മാ​ണ് പ്ര​തി​നി​ധി​സ​ഭ​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ആ​ൻ​ഡ്രു പി​ന്നീ​ട് സോ​ഷ്യ​ൽ ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നേ​താ​വാ​യി മാ​റു​ന്നു​ണ്ട്. യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക്കാ​ലം ക​ഴി​യു​ന്ന​തോ​ടെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലെ​ത്തി​യ നാ​ലു​പേ​രു​ടെ​യും ല​ക്ഷ്യം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​വു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്. അ​തി​നാ​യു​ള്ള അ​ധ്വാ​ന​മാ​ണ് ക​ഥാ​ഗ​തി. ല​ക്ഷ്യം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​പ​ദ​മാ​യ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലെ തു​ട​ർ​ജീ​വി​തം ഓ​രോ​രു​ത്ത​ർ​ക്കും പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. തോ​ൽ​ക്കാ​നോ മ​ത്സ​രാ​വ​സ​രം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്താ​നോ ആ​വി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക​ക​ത്തെ ക്ലി​ക്കു​ക​ളും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ളി​ക​ളും കാ​ണി​ച്ചു​ത​രു​ന്നു​ണ്ട് നോ​വ​ൽ. ലേ​ബ​ർ​പാ​ർ​ട്ടി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലും ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​കാ​ര്യ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ എ​ന്നു​മെ​ല്ലാം പേ​രെ​ടു​ത്ത് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലെ ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ ഗ​തി​നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന ത​ല​ത്തി​ലെ​ത്തി റെ​യ്മ​ണ്ട് ഗ്ലൗ​ഡ്. ഒ​രു​ദി​വ​സം യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ബി​ല്ലി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ അ​തി​ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ​വി​ധം വാ​ദി​ച്ച് ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യേ​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ​യും അ​മ്പ​ര​പ്പി​ച്ച് ഇ​രി​ക്കാ​ൻ നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ ഒ​രു കു​റി​പ്പ് കൈ​മാ​റു​ന്നു. ‘‘എ​ത്ര​യും വേ​ഗം ചേം​ബ​ർ ചീ​ഫി​നെ വി​ളി​ക്കു​ക’’ എ​ന്നാ​ണ് സ​ന്ദേ​ശം. ചേം​ബ​ർ ചീ​ഫ് സ​ർ നി​ഗ​ൽ ഹാ​ർ​ട്ട്വെ​ൽ ആ​ണ്. റെ​യ്മെ​ണ്ട് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ലെ പ്ര​ശ​സ്​​ത അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ മ​നു അ​ഭി​ഷേ​ക് സിം​ഗ്വി​യെ​പ്പോ​ലെ. അ​തി​നാ​ൽ കു​റി​പ്പ് വാ​യി​ച്ച​യു​ട​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി. പ​തി​ന​ഞ്ച് മി​നി​റ്റി​ന​കം റെ​യ്മ​ണ്ട്, സ​ർ നി​ഗ​ൽ ഹാ​ർ​ട്ടി​ന്റെ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി. ഔ​പ​ചാ​രി​ക​ത​ക്കു​വേ​ണ്ടി, ഇ​രി​ക്കൂ എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ​യു​ട​ൻ സ​ർ നി​ഗ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു ‘‘റെ​യ്മ​ണ്ട്, സി​ൽ​ക്കി​ന്റെ കാ​ര്യം സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ എ​ന്നെ ഏ​ൽ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു’’ (സി​ൽ​ക്ക് എ​ന്ന​ത് ഒ​രു സൂ​ച​ന​യാ​ണ്- സി​ൽ​ക്ക് ഗൗ​ൺ. മ​ഹാ​റാ​ണി​യു​ടെ കൗ​ൺ​സ​ലാ​യി നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന). അ​തി​നാ​ൽ റെ​യ്മ​ണ്ടി​ന്റെ മു​ഖം ജ്വ​ലി​ച്ചു. അ​ത് പൊ​ടു​ന്ന​നെ കെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് സ​ർ നി​ഗ​ൽ ക​ടു​പ്പി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞു:

    ‘‘അ​തി​നു​മു​മ്പ് താ​ൻ എ​നി​ക്കൊ​രു ഉ​റ​പ്പു​ത​ര​ണം’’

    ‘‘ഉ​റ​പ്പോ’’

    ‘‘അ​തേ​ടോ, താ​ൻ തെ​ന്റെ ന​ശി​ച്ച മ​റ്റേ...​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ കോ​ട​തി​യി​ലു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി വേ​ണ്ടെ​ന്ന് വെ​ക്ക​ണം. അ​ത് നി​ർ​ത്ത​ണം’’. ക​സേ​ര​യി​ലൊ​ന്ന് ക​റ​ങ്ങി​വ​ന്ന് സ​ർ നി​ഗ​ൽ റെ​യ്മ​ണ്ടി​ന്റെ മു​ഖ​ത്തേ​ക്കു​ത​ന്നെ ത​റ​പ്പി​ച്ചു​നോ​ക്കി ഇ​രു​ന്നു, റെ​യ്മ​ണ്ട് വാ​യ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് സ​ർ നി​ഗ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു..

    ’’ഉ​റ​പ്പ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ കി​ട്ട​ണം. താ​ന​ത് ഉ​ട​ന​ടി നി​ർ​ത്തി​യേ മ​തി​യാ​കൂ’’.

    ‘‘സാ​ർ, ഞാ​ൻ അ​ങ്ങേ​ക്ക് വാ​ക്കു​ത​രു​ന്നു’’.

    ‘‘എ​ടോ, ത​നി​ക്ക് അ​ത്ത​രം ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി​യേ​ക​ഴി​യൂ എ​ന്നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ദൈ​വ​ത്തെ​യോ​ർ​ത്ത് ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത് എ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും നോ​ക്ക്. ഞാ​നൊ​രു കാ​ര്യം പ​റ​യാം, അ​ത് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലും വേ​ണ്ട. ത​ന്റെ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ​വി​ടെ​യും വേ​ണ്ട. എ​ടോ, ലോ​ക​ത്തി​ൽ വേ​റെ​യെ​ത്ര സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. അ​വി​ടെ​യൊ​ക്കെ പെ​ണ്ണു​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. എ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും പൊ​യ്ക്കൂ​ടെ?’’

    റെ​യ്മ​ണ്ട് പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലും പ്ര​ശ​സ്​​ത​നാ​യി വ​ള​ർ​ന്ന​പ്പോ​ഴേ​ക്ക് ല​ണ്ട​ൻ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഇ​ക്കി​ളി​ക​ഥ​ക​ളി​ലും പ്ര​ശ​സ്​​ത​നാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​ർ​ഥം. ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു ക​ഥ​യും ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തെ​യും അ​യ​ത്ന​ല​ളി​ത​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ജെ​ഫ്രി ആ​ർ​ച്ച​റി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ​തെ​ങ്ങ​നെ എ​ന്ന് അ​തി​ശ​യി​ക്കാ​ൻ വ​ര​ട്ടെ. ആ ​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യെ​ല്ലാം അ​ദ്ദേ​ഹ​വും ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന​താ​ണ്. 1969ൽ ​ജെ​ഫ്രി ആ​ർ​ച്ച​ർ ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റീ​വ് എം.​പി​യാ​യി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ 29 വ​യ​സ്സേ​യു​ള്ളൂ. അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം​കൊ​ണ്ട് ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ​ക്ഷേ, അ​തി​നി​ട​യി​ലൊ​രു സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പു​കേ​സി​ൽ പെ​ട്ടു. അ​തു​മാ​യി കെ​ട്ടി​മ​റി​യു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ ആ​ളെ​പ്പ​റ്റി ഡെ​യി​ലി സ്റ്റാ​ർ എ​ന്ന പ​ത്ര​ത്തി​ലൊ​രു വാ​ർ​ത്ത​വ​ന്നു. ഒ​രു അ​ഭി​സാ​രി​ക​ക്ക് കാ​ശ്കൊ​ടു​ത്ത് സു​ഖം​വാ​ങ്ങി​യെ​ന്ന്. പ​ത്ര​ത്തി​നെ​തി​രെ ആ​ർ​ച്ച​ർ കൊ​ടു​ത്ത കേ​സ്​ തോ​റ്റു​വെ​ന്നു​മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ലം​ഘി​ച്ച കേ​സി​ൽ​ ജ​യി​ലി​ലാ​വു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്ക് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നെ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നാ​യി. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ അ​കം​ക​ഥ​ക​ൾ ഒ​ന്നൊ​ന്നാ​യി പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ മ​ക​​ന്റെ ഇ​ക്കി​ളി​ക്ക​ഥ കാ​ര​ണം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്ക​സേ​ര കി​ട്ടാ​തെ​പോ​യ നേ​താ​വു​ണ്ട്. മൊ​റാ​ർ​ജി സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ആ​ടി​യു​ല​യു​മ്പോ​ൾ, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്ക​സേ​ര​യി​ൽ ക​ണ്ണു​വെ​ച്ച പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി ജ​ഗ​ജീ​വ​ൻ റാം ​ത​കൃ​തി​യി​ൽ ക​രു​ക്ക​ൾ നീ​ക്കി. അ​ങ്ങ​നെ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ക​നും ബി​ഹാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യി​രു​ന്ന സു​രേ​ഷ്​ കു​മാ​ർ ഒ​രു പ​രാ​തി​യു​മാ​യി ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ക​ശ്മീ​രി​ഗേ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ചെ​ന്നു​ക​യ​റു​ന്ന​ത്. 1978 ആ​ഗ​സ്​​റ്റ് 21ന് ​വൈ​കു​ന്നേ​രം. ത​ന്റെ ബെ​ൻ​സ് കാ​റോ​ടു​കൂ​ടി ഒ​രു​കൂ​ട്ടം ആ​ളു​ക​ൾ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യും ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യോ​ടൊ​പ്പം നി​ർ​ത്തി അ​ശ്ലീ​ല ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ എ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​രാ​തി. പി​റ്റേ​ന്ന് ക​ഥ​മാ​റി. കാ​റ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട​താ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ശ​സ്​​ത​മാ​യൊ​രു മ​ദ്യ​ഫാ​ക്ട​റി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ​വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. കാ​റ് ഫാ​ക്ട​റി മാ​നേ​ജ​രെ ഏ​ൽ​പി​ച്ച് സു​രേ​ഷ്​ കു​മാ​ർ മ​റ്റൊ​രു വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റി പോ​കാ​ൻ നോ​ക്കു​മ്പോ​ഴേ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​ക്കാ​രാ​യ കെ.​സി. ത്യാ​ഗി​യും ഓം​പാ​ൽ സി​ങ്ങും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. സം​സാ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ ത്യാ​ഗി ഒ​രു സി​ഗ​ര​റ്റ് ചോ​ദി​ച്ചു. അ​തെ​ടു​ത്തു​കൊ​ടു​ക്കാ​നാ​യി സു​രേ​ഷ്​ കു​മാ​ർ ഡാ​ഷി​ലെ അ​റ തു​റ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് പ​ത്ത​ൻ​പ​ത് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​ചാ​ടു​ന്ന​ത്. സു​രേ​ഷ്​ കു​മാ​റും ഇ​രു​പ​തു​കാ​രി​യാ​യ കാ​മു​കി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു ഫോ​ട്ടോ​വി​ൽ. അ​വ​ർ​ത​ന്നെ പോ​ള​റോ​യ്ഡ് കാ​മ​റ​വ​ഴി എ​ടു​ത്ത​താ​യി​രു​ന്നു ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ. ഫോ​ട്ടോ​യി​ൽ പാ​തി ത്യാ​ഗി കൈ​യി​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ജ​ന​താ​പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ജ​ഗ​ജീ​വ​ൻ റാ​മി​ന്റെ മു​ഖ്യ​ശ​ത്രു​വാ​യ ച​ര​ൺ​സി​ങ്ങി​ന്റെ അ​നു​യാ​യി രാ​ജ്നാ​രാ​യ​ണി​ന്റെ അ​നു​ച​ര​നാ​യി​രു​ന്നു ത്യാ​ഗി. അ​ന്നു രാ​ത്രി​മു​ത​ൽ പ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് രാ​ജ്നാ​രാ​യ​ണി​ന്റെ ക്ലാ​സാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു​വ​രെ രാ​മാ​യ​ണം മാ​ത്രം ഉ​ദാ​ഹ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന രാ​ജ്നാ​രാ​യ​ൺ ആ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​മ​സൂ​ത്രം ഉ​ദാ​ഹ​രി​ച്ചു. ഇ​തി​നി​ടെ രാ​ജ്നാ​രാ​യ​ണി​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ കു​റ​ച്ചു​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സ​ഞ്​​ജ​യ്ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പ​ക്ക​ലെ​ത്തി​ച്ചു. സ​ഞ്ജ​യു​ടെ ഭാ​ര്യ മ​നേ​ക അ​ന്ന് സൂ​ര്യ മാ​ഗ​സി​ൻ എ​ഡി​റ്റ​റാ​ണ്. കി​ട്ടി​യേ​ട​ത്തോ​ളം ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ മ​നേ​ക ആ​വേ​ശ​​ത്തോ​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു. അ​ങ്ങ​നെ ജ​ഗ​ജീ​വ​ൻ റാ​മി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​മോ​ഹം ഒ​ടു​ങ്ങി. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് മ​ക​ൻ തെ​റ്റു​ചെ​യ്താ​ലും അ​ച്ഛ​ൻ സ​ഹി​ക്ക​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത്ര​ക്ക് രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ധാ​ർ​മി​ക​ത എ​ന്ന സൂ​ക്കേ​ട്.

    പി​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് ന​മ്മു​ടെ മ​നു അ​ഭി​ഷേ​ക്സിം​ഗ്വി​യു​ടെ ഇ​തേ​ത​രം ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ഫി​സി​ൽ​നി​ന്ന് സ​ഹാ​യി എ​ടു​ത്ത് പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ച്ച​ത് ചി​ല്ല​റ പ​രി​ക്കൊ​ന്നു​മ​ല്ല ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. സിം​ഗ്വി​യു​ടെ മു​റി​വു​ക​ൾ ഉ​ണ​ങ്ങി​വ​രു​ന്നേ​യു​ള്ളൂ. ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്താ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് പ​ഴു​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​കാ​ല​ത്ത് ദേ​വ​ഗൗ​ഡ​യു​ടെ പേ​ര​മ​ക​ൻ പ്ര​ജ്വ​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തെ പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് ക​ണ്ടി​ല്ലേ. ആ ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​മോ​ഹം എ​ന്നെ​ന്നേ​ക്കു​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്നി​ല്ലേ. ന​മ്മു​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഒ​രു പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മെ​റ്റീ​രി​യ​ലാ​യി​രു​ന്ന​ല്ലോ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മീം​മാ​സ​യി​ൽ ന​ല്ല പി​ടി​യു​ള്ള ചെ​റി​യാ​ൻ ഫി​ലി​പ്പാ​ണ് ഭാ​വി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​ണ് രാ​ഹു​ലെ​ന്ന് പ്ര​വ​ചി​ച്ച​ത്. എ​ന്നി​ട്ടോ, ആ ​ഭാ​വി​യു​ടെ വി​ല്ല​നാ​ണ​ല്ലോ വ​യ​റ്റി​ൽ മു​ള​ച്ച​ത്. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സി​ൽ​നി​ന്ന് ശ്ര​ദ്ധ​തി​രി​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​എ​മ്മു​കാ​ർ അ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​ണ് എ​ന്ന് ക​ര​യു​ന്ന​തി​ൽ അ​ർ​ഥ​മി​ല്ല. അ​വ​രും മോ​ക്ഷ​പ്രാ​പ്തി​ക്ക​ല്ല​ല്ലോ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്വ​ർ​ണ​മാ​ണ് സ​മ്പ​ത്ത് എ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് അ​വ​ർ അ​ത് കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി. കാ​മി​നി​മാ​രാ​ണ് സ​മ്പ​ത്ത് എ​ന്ന് ക​രു​തി​യ​തു​കൊ​ണ്ട് രാ​ഹു​ല​ൻ അ​തി​ന്റെ വേ​ട്ട​ക്കി​റ​ങ്ങി. കീ​ർ​ത്തി​യാ​ണ് സ​മ്പ​ത്ത് എ​ന്ന​കാ​ര്യം എ​ല്ലാ​വ​രും മ​റ​ന്നു. ഓ! ​മ​റ​ന്നു, ഇ​ത് സ​ത്യാ​ന്ത​ര കാ​ല​മാ​ണ​ല്ലോ.

    Rahul Mamkootathil
    Madhyamam Column by PT Nasar
