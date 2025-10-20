Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഇടം വലം
    Posted On
    20 Oct 2025 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 6:15 AM IST

    ആ​ന​ക്ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ വ​ര​വ്!

    ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു ര​ചി​ച്ച ‘‘അ​ച്ഛ​ൻ മ​ക​ൾ​ക്കെ​ഴു​തി​യ ക​ത്തു​ക​ൾ’’ എ​ന്ന ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ഠ​പു​സ്​​ത​ക​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ർ​ക്ക് ഗു​ണം​ചെ​യ്യു​ക അ​നി​ൽ ബോ​സ്​ ഷ​മാ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന് എ​ഴു​തി​യ പോ​സ്​​റ്റാ​ണ്. ക്ഷ​മ ആ​ട്ടി​ൻ​സൂ​പ്പി​ന്റെ ഗു​ണം ചെ​യ്യും എ​ന്നു കേ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലേ, അ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് അ​നി​ൽ ബോ​സ്​ ഷ​മ​യെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.
    ആ​ന​ക്ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ വ​ര​വ്!
    ​ന​ക്കും കെ.​പി.​സി.​സി​ക്കും അ​തി​ന്റെ വ​ലു​പ്പം അ​റി​യി​ല്ല. ഒ​രു പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന് ര​ണ്ട് വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്. ഒ​രു വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന് ആ​റ​ര വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ... ഈ ​തോ​തി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ളെ അ​ണി​നി​ര​ത്താ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന​ല്ലാ​തെ മ​റ്റാ​ർ​ക്ക് ക​ഴി​യും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ? 58 ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​ണ്ട്. ഒ​രു ജ​ന​റ​ലി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ ര​ണ്ട് കേ​ണ​ൽ എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ൽ സാ​ദാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ ഇ​നി വ​രാ​നു​മു​ണ്ട്. 116 സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ വ​രും. എ​ങ്ങ​നെ ഹ​രി​ച്ചെ​ടു​ത്താ​ലും ഒ​രു നി​യ​മ​സ​ഭാ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നേ​കാ​ൽ കെ.​പി.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ണ്ടാ​കും. ഓ​രോ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക്കും ഹോം​മ​ണ്ഡ​ലം വി​ജ​യി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ണം എ​ന്ന ടാ​ർ​ഗ​റ്റ് കൊ​ടു​ത്താ​ൽ നൂ​റി​ലേ​റെ സീ​റ്റോ​ടെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വി​ന്റെ സ്വ​പ്നം പു​ഷ്പം​പോ​ലെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാം. ഇ​നി​യു​മൊ​രു തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണ​മെ​ന്ന പി​ണ​റാ​യി​ക്കി​നാ​വ് ചു​രു​ട്ടി​ക്കെ​ട്ടി പ​ര​ണ​ത്തു​വെ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും.

    കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ആ​ക​പ്പാ​ടെ​യൊ​രു ആ​ന​ച്ച​ന്തം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫി​നെ എ​ഴു​ന്ന​ള്ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ത് ഇ​ല്ലെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് കെ​റു​വി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ൾ വ്യ​ത്യാ​സം മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ല്ലോ. അ​ന്ന് ജം​ബോ​ക​മ്മി​റ്റി വേ​ണ്ടെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് എ​ത്ര കാ​ല​മാ​ണ് സു​ധാ​ക​ര​ൻ പാ​ഴാ​ക്കി​ക്ക​ള​ഞ്ഞ​ത്? ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ങ്ങ​നെ​വ​ല്ല കോ​ലാ​ഹ​ല​വു​മു​ണ്ടോ? എ​ല്ലാ പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​യി​ലും ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന​തു​പോ​ലെ അ​ല്ല​റ​ചി​ല്ല​റ അ​തൃ​പ്തി​യു​ണ്ടാ​വാം. അ​ത് ഗ്രൂ​പ്പ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നൊ​ന്നും ഇ​ല്ല​താ​നും. പ്ര​ബ​ല​മാ​യി​രു​ന്ന ര​ണ്ടു ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ​ക്കും പ​രാ​തി​യി​ല്ല. എ ​ഗ്രൂ​പ്പി​നു​മി​ല്ല, ഐ ​ഗ്രൂ​പ്പി​നു​മി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ ര​ണ്ട് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ​ത​ന്നെ​യി​ല്ല. ഗ്രൂ​പ്പു​പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്ന അ​തു​ര​ണ്ടും പ​ഴ​യ പാ​ര​ല​ൽ കോ​ള​ജ് പ്ര​സ്ഥാ​നം​പോ​ലെ എ​ങ്ങോ​ട്ടെ​ന്നി​ല്ലാ​തെ അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യി.

    അ​വ​സാ​ന​ശ്വാ​സം​വ​രെ​യും എ ​ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്ന ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​യു​ടെ മ​ക​ൻ ചാ​ണ്ടി ഉ​മ്മ​ന് ചി​ല പ​രി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. അ​തു​പ​ക്ഷേ, എ ​ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ പ​രാ​തി​യാ​യി കൂ​ട്ടാ​ൻ പ​റ്റു​മോ? അ​ങ്ങ​നെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ആ ​പ​രാ​തി എ ​ഗ്രൂ​പ് ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​ണ​മ​ല്ലോ. അ​തു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ എ​ന്നീ ര​ണ്ട് മു​ൻ കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ​ക്കാ​ണ് പി​ന്നെ പ​രാ​തി​യു​ള്ള​ത്. ര​ണ്ടും സ​മാ​ന പ​രാ​തി​ക​ളാ​ണ്. അ​വ​രു​ടെ ആ​ശ്രി​ത​രെ ആ​ന​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​പോ​ലും ക​യ​റ്റാ​ൻ പ​റ്റി​യി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ​ത്. 116 സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക വ​രാ​നു​ള്ള​തി​നാ​ൽ പാ​ത്തും​പ​തു​ങ്ങി​യും നി​ന്ന് അ​തി​ലെ​ങ്കി​ലും ക​യ​റ്റി​വി​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​താ​വും ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കും ന​ല്ല​ത്. വ​ല്ലാ​തെ പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ നേ​താ​വി​ന്റെ ക​ഴി​വു​കേ​ടാ​യാ​ണ് സ്വ​ന്തം അ​ണി​ക​ൾ​പോ​ലും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും, ഈ ​ര​ണ്ടു​പേ​രും ഗ്രൂ​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രാ​ണ് എ​ന്ന് പ​ല​ത​വ​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗ്രൂ​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത ഗ്രൂ​പ്പു​നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ക്വോ​ട്ട​യു​ണ്ടാ​വി​ല്ല​ല്ലോ.

    ഇ​വ​ർ ര​ണ്ടു​പേ​രും കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി വ​ന്ന​പ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​യ ആ​ഘോ​ഷം ഓ​ർ​ക്കു​ന്നി​ല്ലേ. കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ര​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കു​പോ​ലും ആ​വേ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്തോ ചെ​യ്യാ​ൻ​പോ​കു​ന്നു എ​ന്നൊ​രു തോ​ന്ന​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ശ​രി​യാ​ണ്, കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ കെ.​പി.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ന് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​മു​ണ്ടാ​ക്കി. കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ സെ​മി കേ​ഡ​ർ എ​ന്നൊ​രു വാ​ക്കു​ണ്ടാ​ക്കി. അ​വ​സാ​നം എ​ന്തു​ണ്ടാ​യി? ര​ണ്ടു​പേ​രു​ടേ​യും ബാ​ല​ൻ​സ്​​ഷീ​റ്റി​ൽ എ​ന്തു​ണ്ട്? കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് പു​റ​ത്തു​പോ​യി ക​ളി​ച്ചു​നോ​ക്കി. തി​രി​ച്ചു​ക​യ​റാ​നാ​യ​ത് ഭാ​ഗ്യം. കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ന് പോ​കാ​തെ പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​നാ​യ​തും ഭാ​ഗ്യം.

    ഇ​നി ഏ​റെ ക​ളി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ന​ല്ല​ത്. മു​ൻ കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രു​ടെ ഗോ​ത്രം വ​ലു​താ​വു​ക​യാ​ണ്. ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ​യും ആ​ദ​ർ​ശ​ത്തി​ന്റെ​യും ക​ണ​ക്കു​നോ​ക്കി​യാ​ൽ എ​ണ്ണം​പ​റ​ഞ്ഞ കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യി​രു​ന്ന​ല്ലോ വി.​എം. സു​ധീ​ര​നും മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​നും. അ​വ​രെ ക​ണ്ടു​പ​ഠി​ക്ക​ണം. മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കു​ള്ള സം​വ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​നു​കൂ​ല്യം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി പു​റ​ത്തെ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ച്ച് സൈ​ഡ്സീ​റ്റി​ല​ങ്ങ് ഇ​രു​ന്നോ​ളു​ക. വ​ലി​യ കോ​ലാ​ഹ​ല​ത്തി​നൊ​ന്നും നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട. പി​ന്നെ ആ​ശ്രി​ത​ന്മാ​രു​ടെ കാ​ര്യം. കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ന്റെ ശി​ഷ്യ​ൻ റി​ജി​ൽ മാ​ക്കു​റ്റി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ന്റെ ശി​ഷ്യ​ൻ കെ.​എം. ഹാ​രി​സാ​ണെ​ങ്കി​ലും പ്രാ​യം തെ​റ്റി​യി​ട്ടൊ​ന്നു​മി​ല്ല​ല്ലോ. ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ പാ​ലോ​ട് ര​വി​യും ശ​ര​ത്ച​ന്ദ്ര പ്ര​സാ​ദും അ​തീ​ശി ആ​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് കെ.​പി.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ​തെ​ന്ന് ആ ​ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ടു​ക്കു​ക. കു​റേ​ക്കാ​ല​മൊ​ക്കെ ഹെ​യ​ർ​ഡൈ​കൊ​ണ്ടും പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാം. അ​തൊ​ന്നും രാ​ഷ്ട്രീ​ക്കാ​രെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​വേ​ണ്ട​ല്ലോ. ഏ​താ​യാ​ലും ആ​ശ്രി​ത​വാ​ത്സ​ല്യം അ​തി​രു​ക​ട​ക്കേ​ണ്ട. ആ ​ശീ​ലം അ​വ​സാ​ന​കാ​ല​ത്ത് കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​നു​പോ​ലും ക​ഷ്ട​കാ​ലം​വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ന്ന് മു​ര​ളി​യേ​ട്ട​ൻ ഓ​ർ​ക്ക​ണം.

    പി​ന്നെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ ചി​ല ദുഃ​ഖ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ചി​ല മോ​ഹ​ഭം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. അ​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള​താ​ണ്. അ​തെ​ങ്ങ​നെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യ​ണം എ​ന്ന​റി​യാ​ൻ അ​ഡ്വ. അ​നി​ൽ ബോ​സി​ന്റെ ‘‘ഒ​രു ചേ​ട്ട​ൻ അ​നു​ജ​ത്തി​ക്ക് എ​ഴു​തി​യ ക​ത്ത്’’ വാ​യി​ച്ചാ​ൽ മ​തി. ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു ര​ചി​ച്ച ‘‘അ​ച്ഛ​ൻ മ​ക​ൾ​ക്കെ​ഴു​തി​യ ക​ത്തു​ക​ൾ’’ എ​ന്ന ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ഠ​പു​സ്​​ത​ക​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ർ​ക്ക് ഗു​ണം​ചെ​യ്യു​ക അ​നി​ൽ ബോ​സ്​ ഷ​മാ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന് എ​ഴു​തി​യ പോ​സ്​​റ്റാ​ണ്. ക്ഷ​മ ആ​ട്ടി​ൻ​സൂ​പ്പി​ന്റെ ഗു​ണം ചെ​യ്യും എ​ന്നു കേ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലേ, അ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് അ​നി​ൽ ബോ​സ്​ ഷ​മ​യെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക്ഷ​മി​ക്കു​ക, ഇ​പ്പോ​ഴു​ള്ള പ​ദ​വി​യി​ൽ ആ​ശ്വാ​സം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക.

    ഷ​മ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ നി​ര​യി​ലു​ണ്ട​ല്ലോ. അ​തി​ൽ ആ​ഹ്ലാ​ദി​ക്കു​ക. ജം​ബോ പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ത​ന്റെ പേ​രു​കാ​ണാ​ത്ത​തി​ൽ പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ നി​ർ​ത്താ​തെ വി​ളി​ച്ചെ​ന്നും എ​ന്നി​ട്ടും പ​രാ​തി​യും പ​രി​ഭ​വ​വു​മി​ല്ലാ​തെ പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ത​നി​ക്ക് ക​ഴി​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​നി​ൽ ബോ​സ്​ ഷ​മ​യോ​ട് പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ഷ​മ​യോ​ടാ​ണോ അ​തോ അ​നി​ൽ ബോ​സ്​ ക്ഷ​മ​യോ​ടെ ത​ന്നോ​ടു​ത​ന്നെ പ​റ​യു​ക​യാ​ണോ എ​ന്ന് ചി​ല​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും സം​ശ​യം തോ​ന്നും ഫേ​സ്​​ബു​ക്കി​ലെ ആ​ത്മോ​പ​ദേ​ശം വാ​യി​ച്ചു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ. ചി​ല​രൊ​ക്കെ ഖ​ദ​റു​ടു​ക്കി​ല്ല എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ഗാ​ന്ധി​യ​ന്മാ​രു​ടെ വം​ശം കു​റ്റി​യ​റ്റു​പോ​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​നി​ൽ​ബോ​സ്​ എ​ന്ന കു​റ്റി​ച്ചെ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും ബാ​ക്കി​യു​ണ്ട്. അ​തി​ന് വെ​ള്ള​വും വ​ള​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യാ​ൽ​മ​തി.

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള പ​രാ​തി എ​ങ്ങ​നെ​യും കൈ​കാ​ര്യം​ചെ​യ്യാം. അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യു​മാ​വാം. എ​ന്നാ​ൽ, ജാ​തി​ക​ൾ​ക്കും ഉ​പ​ജാ​തി​ക​ൾ​ക്കു​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ൾ അ​ങ്ങ​നെ പോ​രാ. ഗൗ​ര​വ​ത്തി​ലെ​ടു​ക്ക​ണം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​പ​ക​ടം​പ​റ്റും. മ​റ്റു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടേ​തു​പോ​ലെ ജാ​തി​യാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ​യും അ​ടി​ത്ത​റ. അ​തു മ​റ​ക്ക​രു​ത്. നാ​യ​ർ നേ​താ​വാ​യ മ​ന്ന​ത്തു പ​ത്മ​നാ​ഭ​നും ഈ​ഴ​വ നേ​താ​വാ​യ ആ​ർ. ശ​ങ്ക​റും ചേ​ർ​ന്ന് ഹി​ന്ദു​മ​ണ്ഡ​ല​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ര​ണ്ടു​പേ​രും കി​ട്ടാ​വു​ന്നി​ട​ത്തോ​ളം അ​ണി​ക​ളു​മാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​ട്ട് ഹി​ന്ദു​മ​ഹാ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന്റെ ഇ​റ​യ​ത്ത് ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ക​ഷ്ടി​ച്ച് ഒ​രു ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞ​ടു​പ്പു​കാ​ല​ത്തേ അ​ത് കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ക്കാ​നു​ള്ള മൂ​ല​ധ​നം ഇ​റ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു​ള്ളൂ. അ​ടു​ത്ത പൊ​തു​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്ക് ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ് നേ​രി​ട്ടു​വ​ന്ന് സ​മ​വാ​യ​മു​ണ്ടാ​ക്കി ര​ണ്ടാ​ളെ​യും തി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്താ​ദ​രി​ച്ച അ​ധ്യാ​യ​മു​ണ്ട് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ. ജാ​തി​ശ​ക്തി അ​വ​ർ തെ​ളി​യി​ച്ചു. അ​തു​ത​ന്നെ കാ​ര​ണം.

    അ​തൊ​ക്കെ ഐ​ക്യ​കേ​ര​ളം വ​രും​മു​മ്പ​ല്ലേ എ​ന്ന് ആ​ശ്വ​സി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. അ​തി​നു​ശേ​ഷ​വും അ​ങ്ങ​നെ​ത്ത​ന്നെ​യാ​യി​ര​ന്നു. 1957 ജൂ​ൺ 27ന് ​പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കെ.​പി.​സി.​സി നോ​ക്കൂ. പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി കെ.​എ. ദാ​മോ​ദ​ര ‘മേ​നോ​ൻ’. എ.​പി. ഉ​ദ​യ​ഭാ​നു​വും ജോ​സ​ഫ് മാ​ത്ത​നും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ (ഈ​ഴ​വ​നും ക​ത്തോ​ലി​ക്ക​നും). കെ.​സി.​എം ‘മേ​ത്ത​ർ’ ഖ​ജാ​ഞ്ചി. കൃ​ത്യ​മാ​ണേ. 1964ൽ ​മ​ന്ന​ത്തു പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ ക​ത്തോ​ലി​ക്ക​രോ​ടൊ​പ്പം നാ​യ​ന്മാ​രേ​യും അ​ണി​നി​ര​ത്തി കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തും ആ​വേ​ശം​കെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ നാ​യ​ൻ​മാ​രോ​ട് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​പോ​കാ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത​തും ഓ​ർ​ക്ക​ണം. ആ​ർ. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യെ​യും കെ. ​നാ​രാ​യ​ണ കു​റു​പ്പി​നെ​യും പോ​ലെ ഒ​ന്നു​ര​ണ്ടു നാ​യ​ന്മാ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​ത​നു​സ​രി​ക്കാ​തെ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ത​ങ്ങി​യു​ള്ളൂ. അ​വ​രു​ടെ മ​ക്ക​ൾ അ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    ഇ​പ്പോ​ഴും അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ​യാ​ണ​ല്ലോ. ശാ​സ്​​ത്രീ​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം പ​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡും അം​ഗ​ത്വ​ശീ​ട്ടും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മാ​ക്കി രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​ണ്ഡി​റ്റു​ക​ളു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു ന​ട​ത്തി​യ​താ​ണ​ല്ലോ യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ. എ​ന്നി​ട്ടോ, ആ​ദ്യ​മൊ​രു നാ​യ​ർ യു​വാ​വ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി. അ​ത് വ്യാ​ജ​വി​ജ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ച​ല​ർ വാ​ദി​ക്കു​ക​യും ആ ​വാ​ദം കോ​ട​തി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​തി​നു​മു​മ്പേ ആ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന് ഒ​ഴി​യേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ ആ​ള​ല്ല​ല്ലോ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ​ത്. ജാ​തി​സം​വ​ര​ണ​പ്ര​കാ​രം ഒ​രു ഈ​ഴ​വ യു​വാ​വി​നെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ല്ലോ. അ​പ്പോ​ൾ, ജാ​തി സ​ത്യ​മാ​ണ്. സ​ത്യ​ത്തെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​രു​ത്. വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ ജാ​തി​യ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാം. ഏ​താ​യാ​ലും ജാ​തി വേ​ണം, ഗ്രൂ​പ്പും വേ​ണം. അ​ത​ങ്ങ് സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ മ​തി​യ​ല്ലോ.

    പി​ന്നെ മൂ​ന്ന് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി നേ​താ​ക്ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചാ​ൽ ന​ന്ന്. (ഒ​ന്ന്) 1950-60 കാ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കെ.​പി.​സി.​സി ബു​ള്ള​റ്റി​ൻ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്ക​ണം. എ​ന്തെ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ട​ക്കി​ടെ ജം​ബോ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രു​ടേ​യും പേ​ര് അ​ച്ച​ടി​ക്കാ​ൻ പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ്. അ​വ എ​ഡി​ഷ​ൻ ക്ര​മ​ത്തി​ൽ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. പ​ട്ടി​ക മൊ​ത്ത​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കെ.​പി.​സി.​സി ബു​ള്ള​റ്റി​നു മാ​ത്ര​മേ പ​റ്റൂ. (ര​ണ്ട്) 1999ൽ ​എ.​കെ. ആ​ന്റ​ണി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന അ​ച്ച​ട​ക്ക​സ​മി​തി പോ​ലെ ഒ​രു സ​ദാ​ചാ​ര സ​മി​തി ഉ​ണ്ടാ​ക്ക​ണം. അ​തി​ന്റെ സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് ശേ​ഷം ഭാ​ര​വാ​ഹി​പ്പ​ട്ടി​ക​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ന​ല്ല​ത്. യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ക​മ്മി​റ്റി​ക്കു​ണ്ടാ​യ അ​നു​ഭ​വം കെ.​പി.​സി.​സി​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​ക​രു​ത​ല്ലോ. (മൂ​ന്ന്) 116 സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യു​ണ്ടാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ 1160 പേ​രെ​ങ്കി​ലും നി​രാ​ശ​രാ​കു​മ​ല്ലോ. അ​ത്ര​യും ത​ദ്ദേ​ശ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ സാ​ധ്യ​ത​യെ അ​ത് ബാ​ധി​ക്കും. അ​തി​നാ​ൽ, ആ ​പ​ട്ടി​ക ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ശേ​ഷം മ​തി​യെ​ന്നു വെ​ക്ക​ണം.

