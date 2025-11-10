Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightColumnschevron_rightഇടം വലംchevron_rightകേരളത്തിൽനിന്നൊരു...
    ഇടം വലം
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 6:30 AM IST

    കേരളത്തിൽനിന്നൊരു ആഗോള സമാധാന പ്രസ്​ഥാനം!

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ട്ടു​പോ​യ ഒ​പ്പ് പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് ക​ത്ത​യ​ക്കാം എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പി​ണ​റാ​യി–ബി​നോ​യ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ തീ​ർ​പ്പാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു​കേ​ട്ട​ത്. ആ ​ക​ത്ത​യ​ച്ചി​ല്ല. അ​തി​നി​ട​യി​ൽ ക​രാ​റൊ​പ്പി​ട്ട വ​ക​യി​ലു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​ഫ​ണ്ട് കി​ട്ടി​യെ​ന്നും കേ​ട്ടു. ക​ത്ത​യ​ക്കാ​ൻ താ​മ​സം നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നെ​പ്പ​റ്റി ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി ശ​രി​യാ​യി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​പ്പം​ചു​ട്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ ക​ത്ത​യ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ​ത്...
    കേരളത്തിൽനിന്നൊരു ആഗോള സമാധാന പ്രസ്​ഥാനം!
    cancel

    സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വം എ​ന്നൊ​രു വി​ദ്യ​യു​ണ്ട്. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​കാ​ർ​ക്ക് പൊ​തു​വി​ലും സി.​പി.​ഐ​ക്കാ​ർ​ക്ക് വി​ശേ​ഷി​ച്ചും ഹൃ​ദ്യ​മാ​ണ​ത്. അ​തി​​​​ന്റെ ഹൈ​സ്​​കൂ​ളി​ലാ​ണ​ല്ലോ സി.​പി.​ഐ പ​ഠി​ച്ച​ത്, സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​നി​ൽ.(​സ​ഹ​വ​ർ​ത്ത​നം എ​ന്നാ​ണ് സോ​വി​യ​റ്റ് മ​ല​യാ​ളം) സ​ഖാ​വ് സ്​​റ്റാ​ലി​ന്റെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തും ആ​ധി​പ​ത്യം സ്​​ഥാ​പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത നി​കി​താ ക്രൂ​ഷ്ചേ​വ് ലോ​ക​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​യാ​ണ​ത്. സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വം! പ​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​മ്പോ​ൾ, സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വം, (സ​ഹ​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​യാ​ലും) സം​ഗ​തി സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മ​ല്ലേ എ​ന്നു തോ​ന്നാം. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ത് ശ​ത്രു​വി​നോ​ടൊ​പ്പ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലോ? അ​പ്പോ​ൾ ‘സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ’ എ​ന്ന് എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട​ല്ലോ. അ​താ​ണ് സം​ഗ​തി. ശ​ത്രു​വി​നോ​ടാ​ണീ സ​ഹ​വ​ർ​ത്ത​നം.

    സ്​​റ്റാ​ലി​ന്റെ മ​ര​ണ​ശേ​ഷം പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ഒ​ന്നാം സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും അ​ന്ന് പ്ര​സീ​ഡി​യം എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന പോ​ളി​റ്റ്ബ്യൂ​റോ​യു​ടെ ചെ​യ​ർ​മാ​നും മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ത​ല​വ​നും എ​ല്ലാ​മാ​യി വ​ന്ന​ത് ജോ​ർ​ജി മ​ല​ങ്കോ​വാ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷം​പി​ടി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ സ്റ്റാ​ലി​ൻ പ​ക്ഷ​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു മ​ല​ങ്കോ​വ്. അ​ന്ന് മോ​സ്​​കോ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നേ​താ​വ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ക്രൂ​ഷ്ചേ​വ്. 1953 മാ​ർ​ച്ച് അ​ഞ്ചി​നാ​ണ് സ്റ്റാ​ലി​ന്റെ മ​ര​ണം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. നാ​ലു​ദി​വ​സ​ത്തെ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക ദുഃ​ഖാ​ച​ര​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം മാ​ർ​ച്ച് ഒ​മ്പ​തി​ന് ലെ​നി​ന്റെ ചാ​ര​ത്ത് സ്​​റ്റാ​ലി​ന്റെ ഭൗ​തി​ക​ശ​രീ​രം വെ​ച്ചു. മ​ല​ങ്കോ​വ് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാ​മേ​റ്റു. പ​ര​ത്തി​പ്പ​റ​യേ​ണ്ട​ല്ലോ, മാ​ർ​ച്ച് 14 ആ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്ക് മ​ല​ങ്കോ​വി​ന് സ്​​ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. നി​ക്കോ​ളാ​യി ബു​ൾ​ഗാ​നി​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ക്രൂ​ഷ്ചേ​വി​ന്റെ ക​ളി ല​ക്ഷ്യം​ക​ണ്ടു എ​ന്ന​ർ​ഥം. സെ​പ്റ്റം​ബ​റാ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്ക് ക്രൂ​ഷ്ചേ​വ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ഒ​ന്നാം സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി. അ​ടി​വെ​ച്ച​ടി​വെ​ച്ച് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ​യു​മെ​ല്ലാം മേ​ധാ​വി​യാ​യി. മ​ല​ങ്കോ​വി​ന് പ​ണി വേ​റെ കി​ട്ടി. 1956ൽ ​പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ആ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്ക് ക്രൂ​ഷ്ചേ​വ് സ​ർ​വാ​ധി​പ​തി​യാ​യി. ആ ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ​വെ​ച്ചാ​ണ് സ്​​റ്റാ​ലി​നി​സ​ത്തെ ത​ള്ളി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ​തും താ​ന​ട​ക്കം കൂ​ടെ​നി​ന്ന് ‘ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ’​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ടു​ത്ത പാ​ർ​ട്ടി​ക്കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ൾ സ്റ്റാ​ലി​ന്റെ മാ​ത്രം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ഴു​തി​യ​തും. അ​തു​വി​ടാം, വെ​റും ഉ​ൾ​പ്പാ​ർ​ട്ടി​പ്ര​ശ്നം. ആ ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലൊ​രു അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മു​ണ്ടാ​യി. അ​താ​ണ് വാ​ർ​ത്ത. സോ​വി​യ​റ്റ് ക​മ്യൂ​ണി​സ്​​റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ​യും സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ ​ന്റെ​യും ത​ല​വ​നെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ക്രൂ​ഷ്ചേ​വ് ഒ​രു ഗം​ഭീ​ര​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി. ‘‘പാ​ശ്ചാ​ത്യ മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ഞ​ങ്ങ​ൾ കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടും’’ എ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. മൂ​ടി​യി​ല്ല. അ​തി​നു​മു​മ്പേ യു.​എ​സ്​ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ റി​ച്ചാ​ർ​ഡ് നി​ക്സ​ൺ സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ന​ല്ല ര​സ​മാ​യി​രു​ന്നു സ്വീ​ക​ര​ണം. അ​ടു​ക്ക​ള​പോ​ലെ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വേ​ദി​യി​ൽ​വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു നി​ക്സ​ൺ- ക്രൂ​ഷ്ചേ​വ് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ. അ​ടു​ക്ക​ള​ച്ച​ർ​ച്ച എ​ന്നാ​ണ​ത് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. കി​ച്ച​ൺ ഡി​ബേ​റ്റ്! അ​തി​ന്റെ രു​ചി​കൊ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം, ക്രൂ​ഷ്ചേ​വി​നെ യു.​എ​സി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ച്ചി​ട്ടാ​ണ് നി​ക്സ​ൺ തി​രി​ച്ചു​പോ​യ​ത്. 1959 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 15ന് ​സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ൻ ത​ല​വ​ൻ നി​കി​താ ക്രൂ​ഷ്ചേ​വ് യു.​എ​സി​ലെ​ത്തി. 13 ദി​വ​സം ആ ​രാ​ജ്യ​ത്ത് ത​ല​ങ്ങും​വി​ല​ങ്ങും യാ​ത്ര​ന​ട​ത്തി. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഐ​സ​നോ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം നി​ര​വ​ധി വേ​ദി​ക​ൾ പ​ങ്കി​ട്ടു. ആ ​യാ​ത്ര​യി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ​വെ​ച്ച് ക്രൂ​ഷ്ചേ​വ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു: ‘‘മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഞ​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ മ​ത്സ​രം ഓ​ഫ​ർ ചെ​യ്യു​ന്നു’’. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ‘സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​വ​ർ​ത്ത​നം’ ഭു​വ​ന​പ്ര​ശ​സ്​​ത​മാ​യ​ത്. അ​തി​ന്റെ കാ​ര​ണ​ഭൂ​ത​ൻ ക്രൂ​ഷ്ചേ​വാ​ണ്. മ​ത്സ​ര​മാ​വാം പ​ക്ഷേ, യു​ദ്ധം ഒ​രു അ​നി​വാ​ര്യ സം​ഗ​തി​യ​ല്ല എ​ന്ന് ക്രൂ​ഷ്ചേ​വ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. അ​താ​യി​രു​ന്നു പി​ന്നീ​ട് കു​റേ​ക്കാ​ലം ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​കാ​രു​ടെ പാ​ട്ട്. അ​വ​ർ അ​തി​പ്പോ​ഴും മ​റ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല.

    സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ മ​ത്സ​രം. ബി.​ജെ.​പി ഒ​രു ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും, പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി​യും ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റും അ​തി​ന് സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ മ​ത്സ​രം ഓ​ഫ​ർ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ആ ​ന​ട​പ​ടി​ക്ക് ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വു​മാ​യ പ്ര​സ​ക്​​തി​യു​ണ്ട്. സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​മെ​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ സി​ദ്ധാ​ന്ത​ത്തി​ന്റെ ചേ​തോ​ഹ​ര​മാ​യ പ്ര​യോ​ഗ​മാ​ണ​ത്. അ​തി​ന്റെ അ​ർ​ഥ​മ​റി​യാ​വു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി സ​ഖാ​വ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വ​കു​പ്പ് എ​ന്ന പ​രി​മി​ത​മാ​യ പ​രി​ധി​യി​ലെ​ങ്കി​ലും കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​യി സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​ത്തി​ന് ക​രാ​റൊ​പ്പി​ട്ട​ത്. അ​ല്ലാ​തെ ഫ​ണ്ട് കി​ട്ടാ​ന​ല്ല. ഒ​രു യു​ദ്ധ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​യാ​ൽ കാ​ര്യം പി​ടി​വി​ട്ടു​പോ​കു​മെ​ന്ന് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ തെ​ളി​യി​ച്ച​യാ​ളാ​ണ​ദ്ദേ​ഹം. പ​ക്വ​ത​വ​ന്ന കാ​ല​ത്ത് എ​വി​ടെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ് പ​ഥ്യം. തെ​റ്റു​പ​റ​യാ​നാ​വി​ല്ല. സി.​പി.​ഐ എ​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നേ​താ​വാ​യ ബി​നോ​യി വി​ശ്വം ആ​ദ്യ​മൊ​ന്ന് കു​ത​റി. അ​തു​ക​ണ്ട് പി​ണ​റാ​യി സ​ഖാ​വ് ന​ടു​ങ്ങി​യ​താ​യി അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ക​യും ബി​നോ​യ് സ​ഖാ​വു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​ക്ക് ത​യാ​റാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഒ​ക്കെ ശ​രി. ആ ​കി​ച്ച​ൺ ഡി​ബേ​റ്റി​നു​ശേ​ഷം ര​ണ്ടു​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന​ത് ക​ണ്ടി​ല്ലേ. പി​ണ​റാ​യി​യു​ടെ നേ​തൃ​ഗു​ണം​കൊ​ണ്ട​ല്ല, സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ഗു​ണം കൊ​ണ്ടാ​ണ​ത്. ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം ഇ​പ്പോ​ഴി​രി​ക്കു​ന്ന ക​സേ​ര​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഇ​രു​ന്ന​യാ​ളെ, സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ പ്രാ​ക്ത​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ, എം.​എ​ൻ. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ നാ​യ​രെ, കേ​ര​ളം വി​ളി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് ‘കേ​ര​ളാ ക്രൂ​ഷ്ചേ​വ്’ എ​ന്നാ​ണ്. ച​രി​ത്രം വ​രു​ന്ന വ​ര​വു​ക​ണ്ടോ!

    ച​രി​ത്ര​മ​വി​ടെ നി​ൽ​ക്ക​ട്ടെ. വ​ർ​ത്ത​മാ​നം നോ​ക്കാം. സ​ഹ​വ​ർ​ത്ത​ന സി​ദ്ധാ​ന്ത​ത്തി​ന്റെ ശ​രി​യാ​യ പ്ര​യോ​ഗം അ​വി​ടെ കാ​ണാം. ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ വി​റ​പ്പി​ച്ചു​വി​ട്ട ശേ​ഷ​മു​ണ്ടാ​യ സം​ഭ​വ പ​ര​മ്പ​ര ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​ല്ലേ? ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ടു​ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ല്ലോ. ഇ​ട്ടു​പോ​യ ഒ​പ്പ് പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് ക​ത്ത​യ​ക്കാം എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പി​ണ​റാ​യി– ബി​നോ​യ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ തീ​ർ​പ്പാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു​കേ​ട്ട​ത്. ആ ​ക​ത്ത​യ​ച്ചി​ല്ല. അ​തി​നി​ട​യി​ൽ ക​രാ​റൊ​പ്പി​ട്ട വ​ക​യി​ലു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​ഫ​ണ്ട് കി​ട്ടി​യെ​ന്നും കേ​ട്ടു. ക​ത്ത​യ​ക്കാ​ൻ താ​മ​സം നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നെ​പ്പ​റ്റി ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി ശ​രി​യാ​യി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​പ്പം​ചു​ട്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ ക​ത്ത​യ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ​ത്. കൃ​ത്യ​മാ​ണ്. അ​പ്പം​ചു​ട്ടെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ചി​ല​പ്പോ​ൾ ക​രി​ഞ്ഞു​പോ​കും. ക​രി​ഞ്ഞ ക​ത്ത് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക​യ​ച്ചി​ട്ട് കാ​ര്യ​മി​ല്ല​ല്ലോ. അ​തി​നി​ട​യി​ൽ കി​ട്ടി​യ ഫ​ണ്ടാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ശ്നം. സം​സ്​​ഥാ​നം അ​തി​ദാ​രി​ദ്യ്ര​മു​ക്ത​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച സ്​​ഥി​തി​ക്ക് എ​ത്ര ഫ​ണ്ട് കി​ട്ടി​യാ​ലും മ​തി​യാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ഏ​ത് സി.​പി.​ഐ​ക്കാ​ര​നു​മ​റി​യാം. അ​തി​ദാ​രി​ദ്യ്രം ഇ​ല്ലാ​താ​യ​ത് ഇ​ട​തു​ബ​ദ​ലി​ന്റെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക വി​ജ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം​ത​ന്നെ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. എ​ങ്കി​ലും കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് ക​ത്ത​യ​ച്ചി​ല്ല എ​ന്നൊ​രു പ്ര​ശ്നം ബാ​ക്കി​യു​ണ്ട​ല്ലോ. അ​ക്കാ​ര്യം മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സി.​പി.​ഐ സം​സ്​​ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യും അ​ത് ഉ​ന്ന​യി​ച്ച് സ​മാ​ധാ​ന​ഭം​ഗം ഉ​ണ്ടാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ഖാ​വ് മ​ന്ത്രി​മാ​രെ തെ​ര്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഭ​ര​ണ​ത​ല​ത്തി​ൽ ഇ​തൊ​ക്കെ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് സി.​പി.​ഐ സ​ഖാ​ക്ക​ൾ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​രാ​ണ് എ​ന്ന് സി.​പി.​എം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. ബേ​ബി​യു​ടെ ഡി​ക്രി വ​രു​ന്ന​ത്. സോ​ദ​ര​ർ ത​മ്മി​ലെ പോ​രൊ​രു പോ​ര​ല്ല​ല്ലോ. സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ ക​ല​ങ്ങി​മ​റി​യ​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ലേ. അ​ങ്ങ​നെ സ​മാ​ധാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ഴേ​ക്ക് കൊ​ല്ല​ത്തെ സി.​പി.​ഐ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ല​ങ്ങി പു​റ​ത്തേ​ക്കു​മ​റി​ഞ്ഞ എ​ണ്ണൂ​റോ​ളം സ​ഖാ​ക്ക​ളെ സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ​ടു​ത്തു​ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. അ​ത് സി.​പി.​ഐ​ക്ക് ഇ​ച്ചി​രി ദ​ണ്ഡ​മു​ണ്ടാ​ക്കി. അ​ൽ​പ​മെ​ങ്കി​ലും പാ​ർ​ട്ടി​യു​ള്ള ജി​ല്ല​യാ​ണ് കൊ​ല്ലം. അ​തി​ൽ​ത​ന്നെ കൊ​ള്ളാ​വു​ന്ന മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ട​യ്ക്ക​ലും കു​ണ്ട​റ​യു​മൊ​ക്കെ. അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് എ​ണ്ണൂ​റു​പേ​ർ സി.​പി.​എ​മ്മി​ൽ പോ​യാ​ൽ പി​ന്നെ സി.​പി.​ഐ​യി​ൽ എ​ത്ര​പേ​ർ ബാ​ക്കി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ കാ​ൽ​ക്കു​ലേ​റ്റ​റി​നു​പോ​ലും ക​ഴി​യി​ല്ല. ആ ​പ്ര​ഹേ​ളി​ക​ക്കൊ​രു സ​മാ​ധാ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത് പ്ര​കാ​ശ് ബാ​ബു​വാ​ണ്. ത​ങ്ങ​ൾ അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തു പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​വ​രെ​യാ​ണ് സി.​പി.​എം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത് എ​ന്നാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ് ബാ​ബു പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടു മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​ത്രം എ​ണ്ണൂ​റു​പേ​രെ പു​റ​ത്താ​ക്കാ​നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ സി.​പി.​ഐ സാ​മാ​ന്യം വ​ലി​യൊ​രു പാ​ർ​ട്ടി​ത​ന്നെ​യാ​യി​രി​ക്കു​മ​ല്ലോ. ഏ​താ​യാ​ലും സി.​പി.​ഐ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ഷ​മം സി.​പി.​എ​മ്മു​കാ​ർ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സി.​പി.​ഐ വി​ടു​ന്ന​വ​രെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​ർ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലോ ആ​ർ.​എ​സ്.​പി​യി​ലോ പോ​യേ​ക്കു​മെ​ന്നൊ​രു ആ​ശ​ങ്ക​യും സി.​പി.​എ​മ്മു​കാ​ർ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​രെ ഏ​റെ വി​ഷ​മി​പ്പി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ മ​റ്റൊ​രു വി​ദ്യ​കൂ​ടി അ​വ​ർ ചെ​യ്തു. സി.​പി.​ഐ​ക്കാ​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ക​ട​നം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി! ആ ​മ​ര്യാ​ദ സി.​പി.​ഐ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ബോ​ധി​ച്ചു. അ​വ​രൊ​രു മ​റു​മ​ര്യാ​ദ കാ​ണി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​യി ക​രാ​റൊ​പ്പി​ട്ട ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി സ​ഖാ​വി​ന്റെ കോ​ലം​ക​ത്തി​ച്ച എ.​ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫു​കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തു. ഇ​നി​യി​പ്പം അ​വ​രും പാ​ർ​ട്ടി​വി​ടും. സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഇ​ത്ര​യൊ​ക്കെ സ​ഹി​ക്കു​ന്ന സി.​പി.​ഐ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പി​ന്നെ ഏ​താ​ണ് ലോ​ക​സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​സ്​​ഥാ​നം?

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CPIMCPIBJP
    News Summary - Idam Valam malayalam column by PT Nasar
    Similar News
    Next Story
    X