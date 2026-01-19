Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightColumnschevron_rightഇടം വലംchevron_rightകാലേക്കർ സ്ഥലമോ,...
    ഇടം വലം
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 6:01 AM IST

    കാലേക്കർ സ്ഥലമോ, കത്തോലിക്കാ സഭയോ?

    text_fields
    bookmark_border
    കാലേക്കർ സ്ഥലമോ, കത്തോലിക്കാ സഭയോ?
    cancel

    ഓ​രോ​ന്നി​നും ഒ​രോ കാ​ല​മു​ണ്ട് എ​ന്നാ​ണ് വേ​ദ​പു​സ്​​ത​കം പ​റ​യു​ന്ന​ത്: ‘‘ആ​കാ​ശ​ത്തി​നു​കീ​ഴി​ലു​ള്ള സ​മ​സ്ത​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും​ ഒ​ര​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. ജ​നി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു കാ​ലം, മ​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു കാ​ലം. വി​ത​ക്കാ​ൻ ഒ​രു കാ​ലം, കൊ​യ്യാ​ൻ ഒ​രു കാ​ലം. കൊ​ല്ലാ​ൻ ഒ​രു കാ​ലം, സൗ​ഖ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു കാ​ലം. ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു കാ​ലം, പ​ണി​തു​യ​ർ​ത്താ​ൻ ഒ​രു കാ​ലം. ക​ര​യാ​ൻ ഒ​രു കാ​ലം, ചി​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു കാ​ലം. സ്​​നേ​ഹി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു കാ​ലം, ദ്വേ​ഷി​പ്പാ​ൻ ഒ​രു കാ​ലം. യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് ഒ​രു കാ​ലം, സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന് ഒ​രു കാ​ലം......’’. അ​ങ്ങ​നെ​യ​ങ്ങ​നെ എ​ണ്ണി​പ്പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട് വേ​ദ​പു​സ്​​ത​കം. (സ​ഭാ​പ്ര​സം​ഗ​ക​ൻ 3:1 മു​ത​ൽ 3:8 വ​രെ) സ​ത്യ​വേ​ദ​പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രിക്കു​ന്ന​ത് കേ​ര​ളാ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നി​ത്യ​സ​ത്യ​മാ​ണ്.

    ആ ​പാ​ർ​ട്ടി​ക്കും ഓ​രോ​ന്നി​നും ഓ​രോ കാ​ല​മു​ണ്ട്. പി​ള​രാ​ൻ ഒ​രു​കാ​ലം, ല​യി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​കാ​ലം. മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ ചേ​രാ​ൻ ഒ​രു​കാ​ലം, മു​ന്ന​ണി​വി​ടാ​ൻ ഒ​രു​കാ​ലം. കാ​ല​മാ​വു​മ്പോ​ൾ ഒ​ത്ത തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്താ​ൽ മ​തി. കാ​ര​ണ​മൊ​ന്നും വേ​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല. ‘‘രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ ത​ക്ക​സ​മ​യ​ത്ത് തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​നം, കാ​ര​ണം പി​ന്നീ​ട് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ മ​തി’’- എ​ന്ന് കെ.​എം. മാ​ണി സാ​റ് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ങ്ങ​നെ വ​ന്നാ​ൽ ചി​ല​പ്പോ​ൾ പാ​ർ​ട്ടി പി​ള​ർ​ന്നേ​ക്കും. കു​ഴ​പ്പ​മി​ല്ല. ‘‘പി​ള​രും​തോ​റും വ​ള​രു​ക​യും വ​ള​രും​തോ​റും പി​ള​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ത്ഭു​ത​പ്ര​തി​ഭാ​സ​മാ​ണ് കേ​ര​ളാ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​’’ എ​ന്നും മാ​ണി​സാ​റ് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മാ​ണി​സാ​റി​​​ന്റെ കാ​ല​ത്ത്

    അ​തൊ​ക്കെ​യും കൃ​ത്യ​മാ​യി ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. പി​ള​രേ​ണ്ട​പ്പോ​ൾ പി​ള​ർ​ത്താ​നും ല​യി​ക്കേ​ണ്ട​പ്പോ​ൾ ല​യി​പ്പി​ക്കാ​നും മു​ന്ന​ണി​വി​ടേ​ണ്ട​പ്പോ​ൾ വി​ടാ​നും ര​ണ്ടാ​മ​തൊ​ന്ന് ആ​ലോ​ചി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. അ​ക്കാ​ല​ത്ത്​ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​തൊ​രു ആ​ലോ​ച​ന​കേ​ന്ദ്രം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​പ്പോ​ൾ ജോ​സ്​ കെ. ​മാ​ണി​യു​ടെ മാ​ണി​ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ റോ​ഷി അ​ഗ​സ്​​റ്റി​ൻ ഉ​ള്ള​തു​പോ​ലെ ഒ​രു ര​ണ്ടാ​മ​നെ മാ​ണി​സാ​ർ വെ​ച്ചു​വാ​ഴി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. അ​ഥ​വാ ഒ​രു​ത്ത​ൻ അ​ങ്ങ​നെ​യ​ങ്ങു വ​ള​ർ​ന്നാ​ൽ അ​വ​നെ​പ്പി​ന്നെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല. പി.​ജെ. ജോ​സ​ഫാ​യാ​ലും ടി.​എം.​ജേ​ക്ക​ബ്ബാ​യാ​ലും അ​ത​ല്ല പി.​ടി. ചാ​ക്കോ​യു​ടെ മ​ക​ൻ പി.​സി. തോ​മ​സു​ത​ന്നെ​യാ​യാ​ലും ആ​ളാ​യി എ​ന്നു​തോ​ന്നി​യാ​ൽ അ​വ​നൊ​രു കേ​ര​ളാ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം​കൊ​ടു​ത്ത് പി​ള​ർ​ത്തി അ​യ​ക്ക​ലാ​യി​രു​ന്നു മാ​ണി​സാ​റി​​ന്റെ രീ​തി.

    അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ മാ​ണി​സാ​റി​ന്റെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി​വെ​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​തി​പ്പോ​ൾ ഇ​മ്മാ​തി​രി എ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ലൊ​ന്നും ജോ​സ്​ മോ​ന് അ​ത്ര​ത​ന്നെ കൈ​ത്ത​ഴ​ക്കം പോ​രാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടോ അ​ത​ല്ല, വി​നി​മ​യ​രീ​തി​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടോ എ​ന്തോ ഒ​രു സീ​സ​ൺ പാ​ഴാ​യി. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ട​ലും, യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​ചെ​ല്ല​ലും അ​തി​​ന്റെ പേ​രി​ൽ ആ​രെ​ങ്കി​ലും പി​ള​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പി​ള​ർ​ന്നു​പോ​ക​ലും അ​ങ്ങ​നെ​വ​രു​മ്പോ​ൾ ജോ​സ​ഫി​​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി​യു​മാ​യൊ​രു ല​യ​ന​വും അ​ങ്ങ​നെ എ​ന്തെ​ല്ലാം പെ​രു​ന്നാ​ളു​കൂ​ടേ​ണ്ട​താ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​കാ​ല​മാ​ണ​ല്ലോ ഇ​തി​​ന്റെ​യൊ​ക്കെ​യൊ​രു​സീ​സ​ൺ. ഇ​ക്കു​റി ഒ​ന്നും ന​ട​ന്നി​ല്ല. സീ​സ​ൺ പാ​ഴാ​യി എ​ന്ന​ങ്ങ് തീ​ർ​ത്ത് പ​റ​യാ​നും​വ​യ്യ. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ഇ​രു​പ​ത്ത​ഞ്ച് സെൻറ് ഭൂ​മി മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ്​ ലൈ​നി​ൽ നോ​ക്കി​യാ​ൽ ക​ച്ച​വ​ടം മോ​ശ​മ​ല്ല. അ​ഞ്ചു​കൊ​ല്ല​ത്തെ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന് അ​ത് ന​ല്ല വ​ര​വാ​ണ്.

    മു​ൻ​പൊ​ക്കെ ഒ​രു കേ​ര​ളാ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ ഒ​രു മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ​ടു​ക്കാ​നോ, ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു​നി​ർ​ത്താ​നോ എ​ത്ര​മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും, അ​തി​ൽ ജ​യി​ക്കു​ന്ന​തെ​ത്ര, തോ​ൽ​ക്കു​ന്ന​തെ​ത്ര? അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്നാ​ൽ ബോ​ർ​ഡ്​-​കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ പ​ദ​വി​ക​ൾ എ​ത്ര എ​ന്നൊ​ക്കെ​യാ​യി​രു​ന്നു നോ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ അ​തു​പോ​ര​ല്ലോ. ന​ല്ലൊ​രു ത​റ​വാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കേ​ര​ളാ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ക​ണ്ണാ​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് 25 സെൻറ് സ്ഥ​ല​മെ​ങ്കി​ലും കൊ​ടു​ക്ക​ണം. ഇ​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ജോ​സ്​ മോ​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ക​വ​ടി​യാ​റി​ൽ 25 സെൻറ് സ്ഥ​ല​മാ​ണ് കൊ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. കേ​ര​ളാ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നേ​യും കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​വി​ല്ല. പ​ഴ​യ​തു​പോ​ല​ല്ല, സം​സ്ഥാ​ന​ക​മ്മി​റ്റി ആ​പ്പീ​സു​മാ​ത്രം പോ​രാ.

    പ​ഠ​ന​ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. സി.​പി.​എ​മ്മി​നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ എ.​കെ.​ജി പ​ഠ​ന​ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​വും ഇ.​എം.​എ​സ്​ പ​ഠ​ന​ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​വും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്. ഇ​നി​യി​പ്പോ​ൾ കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ​ഠ​ന​ഗ​വേ​ഷ​ണ​കേ​ന്ദ്രം ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ വ​രാ​ൻ പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​ന് ഒ​രേ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ലം പാ​ട്ട​ത്തി​ന് കൊ​ടു​ത്ത കൂ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് മാ​ണി​സാ​റി​​െൻറ പേ​രി​ലു​ള്ള പ​ഠ​ന​ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് കൊ​ടു​ത്ത​ത്. കോ​ടി​യേ​രി​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ ത​ല​ശ്ശേ​രി​ക്കു​മാ​ത്രം ഉ​ള്ള​താ​ണ​ല്ലോ. ആ ​നേ​താ​വി​ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് കേ​ന്ദ്രം വേ​ണ്ട എ​ന്ന് മ​രി​ച്ച​യ​ന്നു​ത​ന്നെ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​താ​ണ്. ത​ല​ശ്ശേ​രി​മ​തി. പാ​ട്ടം എ​ന്നാ​ൽ അ​ത്ര അ​ധി​ക​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല. ഏ​ക്ക​റി​ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ നൂ​റു രൂ​പ. ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ പാ​ർ​ട്ടി എ​ന്നൊ​ക്കെ​പ്പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് പ​ഠ​ന​ഗ​വേ​ഷ​ണ​കേ​ന്ദ്രം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ​ല്ലോ. സി.​പി.​ഐ​ക്ക് അ​ച്യു​ത​മേ​നോ​ൻ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നു​ണ്ട്. കെ.​വി. സു​രേ​ന്ദ്ര​നാ​ഥി​െൻറ പേ​രി​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നു​ണ്ട്. ആ ​ലെ​വ​ലി​ലേ​ക്ക് കേ​ര​ളാ

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നേ​യും വ​ള​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ സി.​പി.​എം തീ​രു​മാ​നി​ച്ച സ്ഥി​തി​ക്ക് ഗ​വേ​ഷ​ണ​കേ​ന്ദ്രം വേ​ണം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും മാ​ണി​സാ​റി​​ന്റെ അ​ധ്വാ​ന​വ​ർ​ഗ​സി​ന്താ​ദ്ധം പ​ഠി​ക്കേ​ണ്ട ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ​ല്ലോ. ഇ​നി ഇ​തു​ക​ണ്ട് ഭ്ര​മി​ച്ച് ഐ.​എ​ൻ.​എ​ൽ സേ​ട്ടു​സാ​ഹി​ബി​ന്റെ പേ​രി​ൽ പ​ഠ​ന​വും ഗ​വേ​ഷ​ണ​വും തു​ട​ങ്ങി​ക്ക​ള​യാം എ​ന്ന് മോ​ഹി​ക്ക​ണ്ട. ഭൂ​മി കി​ട്ടി​ല്ല. കേ​ര​ളാ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വേ​റൊ​രു ജ​നു​സ്സാ​ണ്. മ​ധ്യ​തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ലെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ പ​രി​പാ​ല​നം ഇ​ല്ലാ​തെ​ത​ന്നെ വ​ള​രു​ന്ന​താ​ണ്. അ​വി​ടെ ചി​ല മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​ഴു​തു​മ​റി​ക്കാ​ൻ അ​തി​ലൊ​രു ജോ​ടി കൂ​ടെ വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സി.​പി.​എ​മ്മി​​ന്റെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ഐ.​എ​ൻ.​എ​ല്ലി​നെ കെ​ട്ടി​ത്തീ​റ്റി​യി​ട്ട് മ​ല​ബാ​റി​ൽ​പ്പോ​ലും ആ ​ഗു​ണം കി​ട്ടി​ല്ല. പി​ള​രാ​ൻ മി​ടു​ക്ക​രാ​ണ് എ​ന്ന​തു​ശ​രി. വേ​റെ​യൊ​രു ഗു​ണ​വു​മി​ല്ലെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ച്ച​ല്ലോ.

    ഇ​രു​പ​ത്ത​ഞ്ച് സെൻറ് ഭൂ​മി​കൊ​ണ്ട് ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ മേ​ല​ധ്യ​ക്ഷ​രെ​പ്പോ​ലും കേ​ര​ളാ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക​റ്റി​നി​ർ​ത്താ​നാ​യി എ​ന്ന​താ​ണ് റി​യ​ൽ​എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ് ലൈ​നി​െൻറ ഗു​ണം. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​തു​മാ​ത്ര​മേ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും പി​താ​ക്ക​ന്മാ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ളൂ. കേ​ര​ളാ കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ർ ക​ളം​നി​റ​ഞ്ഞു ക​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഗാ​ല​റി​യി​ലി​രു​ന്ന് ക​ളി​പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന​ത് പ​ണ്ടും മെ​ത്രാ​ന​ച്ച​ൻ​മാ​ർ​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. 1970 മു​ത​ൽ ഉ​ള്ള​താ​ണ​ത്. കൊ​ളം​ബി​യ​ർ അ​ച്ച​െൻറ കാ​ലം​മു​ത​ൽ ന​ട​ത്തി​പ്പോ​രു​ന്ന ഗു​ണ​ദോ​ഷി​ക്ക​ൽ മാ​ത്ര​മേ ത​റ​യി​ൽ​പ്പി​താ​വാ​ണെ​ങ്കി​ലും കു​വ്വ​ക്കാ​ട്ടി​ൽ​പ്പി​താ​വാ​ണെ​ങ്കി​ലും പാം​പ്ലാ​നി​പ്പി​താ​വാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഇ​പ്പോ​ഴും വി​ചാ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ളൂ. ‘‘നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണ് വ​രാ​ൻ​പോ​കു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ളാ കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​ക​ളി​ങ്ങ​നെ ഭി​ന്നി​ച്ച് പ​ല​മു​ന്ന​ണി​ക​ളി​ലാ​യി ചി​ത​റി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ന​ഷ്ടം വ​രു​ത്തും, ഒ​ന്നി​ച്ചു​നി​ന്ന് ശ​ക്തി​വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണം. എ​ന്നി​ട്ട് കൂ​ടു​ത​ൽ ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള മു​ന്ന​ണി​യോ​ടൊ​പ്പം നീ​ങ്ങ​ണം’’ - അ​താ​ണ് മെ​ത്രാ​ൻ​ത​ന്ത്രം. ജോ​സ്​​ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ അ​ഞ്ച് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് അ​തു പെ​ട്ടെ​ന്ന് ക​ത്തി.

    ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി എം.​എ​ൽ.​എ ജോ​ബ് മൈ​ക്കി​ളി​ന്. ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത എ​ന്നു​കേ​ട്ട​പ്പോ​ൾ ജോ​ബ് ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി​യു​ടെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് എ​ന്ന് അ​ർ​ഥം​വെ​ച്ചു. പൂ​ഞ്ഞാ​ർ അം​ഗം സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ കു​ള​ത്തു​ങ്ക​ലും ആ ​വ​ഴി ച​ന്തി​ച്ചേ​നെ. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കാ​ണ് റോ​ഷി അ​ഗ​സ്​​റ്റി​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക​ക​ത്തൊ​രു ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ന് ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ഡോ.​എ​ൻ. ജ​യ​രാ​ജും പ​ഴ​യ സി.​പി.​എ​മ്മു​കാ​ര​നാ​യ പ്ര​മോ​ദ് നാ​രാ​യ​ണ​നും അ​വി​ടെ അ​ണി​നി​ര​ന്ന​പ്പോ​ൾ ക​ക്ഷി​നി​ല 32 ആ​യി. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പ​ക്ഷ​ത്ത് മൂ​ന്ന്, യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ​ക്ഷ​ത്ത് ര​ണ്ട്. പൂ​ഞ്ഞാ​റം​ഗം ആ​ദ്യ​മേ നി​ല ഉ​റ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല എ​ന്നും പ​റ​യാം. ഏ​താ​യാ​ലും പാ​ർ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ ജോ​സ്​ മോ​ന് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി പി​ള​ർ​ന്നേ​ക്കും. റോ​ഷി പി​ള​ർ​ത്തും. ആ​കെ അ​ഞ്ച് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ള്ള​തി​ൽ ര​ണ്ടാ​ളേ​യും കൊ​ണ്ട് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ ചെ​ന്നാ​ൽ ജോ​സ​ഫി​നു​മു​ന്നി​ൽ പ​റ്റെ കൊ​ച്ചാ​യി​പ്പോ​വും ജോ​സ്. അ​തി​ലും ന​ല്ല​ത് റോ​ഷി അ​ഗ​സ്​​റ്റി​​​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ​ല്ലോ.

    ക​ണ​ക്കു​വി​ടാം. കാ​ര്യം​വേ​റെ​യു​ണ്ട്. റോ​ഷി അ​ഗ​സ്​​റ്റി​ൻ കാ​ര​ണം​ചോ​ദി​ച്ചു എ​ന്ന​താ​ണാ കാ​ര്യം. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ട്ട് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലേ​ക്ക് പോ​ക​ണ​ണെ​ങ്കി​ൽ കാ​ര​ണം പ​റ​യ​ണ​മ​െ​ത്ര. എ​ന്തു കാ​ര​ണം പ​റ​യും എ​ന്നാ​ണ് റോ​ഷി​യു​ടെ ചോ​ദ്യം. അ​തി​ൽ ജോ​സ്​ കെ. ​മാ​ണി വീ​ണു. വീ​ഴും. കാ​ര​ണ​മി​ല്ല എ​ന്ന​തു​മാ​ത്ര​മ​ല്ല കാ​ര​ണം. അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു ചോ​ദ്യ​മേ ആ ​പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ശീ​ല​മി​ല്ല. അ​പ്പ​ന​പ്പൂ​പ്പ​ന്മാ​രു​ടെ കാ​ല​ത്തൊ​ന്നും ഇ​ല്ല. കാ​ര്യം ന​ട​ത്തു​ക എ​ന്ന​ല്ലാ​തെ ആ​രും കാ​ര​ണം നോ​ക്കാ​റി​ല്ല. അ​തു​ചോ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള ധൈ​ര്യം റോ​ഷി അ​ഗ​സ്​​റ്റി​ന് ആ​രു കൊ​ടു​ത്തു എ​ന്ന​താ​ണ് കാ​ത​ലാ​യ കാ​ര്യം. സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ളി​ൽ ക​യ​റി​ക്ക​ളി​ക്കാ​ൻ ധൈ​ര്യ​മു​ള്ള ഒ​രു ലീ​ഡ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു പ​ണ്ട്. കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ. ഏ​തു പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലും ലീ​ഡ​റു​ടെ ക​ളി​ക്കാ​രു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു​കോ​പ്പ് ഇ​പ്പോ​ഴു​ള്ള​ത് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​െൻറ കൈ​യി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. അ​താ​ണ് റോ​ഷി​യു​ടെ ധൈ​ര്യ​മെ​ങ്കി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രും പേ​ടി​ക്ക​ണം. കേ​ര​ളാ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ എ​ന്ന​ല്ല, എ​ന്തി​നേ​യും പി​ണ​റാ​യി പൊ​ട്ടി​ക്കും. അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​രു പൊ​ട്ട​ൻ​ഷ്യ​ൽ ലീ​ഡ​റാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:columnPT NasarIdam Valam
    News Summary - Idam valam column - madhyamam
    Similar News
    Next Story
    X