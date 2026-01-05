Begin typing your search above and press return to search.
    ര​ണ്ട് ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഒ​രാ​ളു​ടെ ഉ​പ​മ

    ര​ണ്ട് ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഒ​രാ​ളു​ടെ ഉ​പ​മ
    ന​മ്മു​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ അ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ‘ഇ​ര​ട്ട​ച്ച​ങ്ക​ൻ’ ആ​ണ്​; ര​ണ്ട് ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​വ​ൻ. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് അ​നു​യാ​യി വാ​ഴ്ത്ത്. വ​ള​രെ​ച്ചു​രു​ക്കം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് ര​ണ്ട് ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളാ​വാ​മെ​ന്ന് ഹൃ​ദ​യ​ചി​കി​ത്സാ​വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ഹൃ​ദ​യം കേ​ടാ​യി എ​ടു​ത്തു​മാ​റ്റു​ന്ന​ത് പ്ര​യാ​സ​ക​ര​മാ​യാ​ൽ കേ​ടു​ള്ള​ത്​ നി​ല​നി​ർ​ത്തി പു​തി​യ​തൊ​ന്നു വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ക്കും. ര​ണ്ടും ഒ​രേ​സ​മ​യം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്നു വി​ദ​ഗ്ധ​ർ. അ​താ​ണ് ഇ​ര​ട്ട​ച്ച​ങ്ക് വ​രാ​നു​ള്ള ഏ​ക​മാ​ർ​ഗം. 2017ൽ ​ഇ​റ്റ​ലി​യി​ൽ 71കാ​ര​ൻ ഇ​ങ്ങ​നെ ഇ​ര​ട്ട​ച്ച​ങ്കു​കൊ​ണ്ട് ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തെ മ​റി​ക​ട​ന്ന​താ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹെ​റ്റ​റോ​ട്ടോ​പി​ക് ഹാ​ർ​ട്ട് ട്രാ​ൻ​സ് പ്ലാ​ൻ​റ് (എ​ച്ച്.​എ​ച്ച്.​ടി) എ​ന്ന ഈ ​ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത് കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ൽ ഒ​രു 45കാ​ര​നി​ലാ​ണ്. ര​ണ്ടാം ച​ങ്ക് വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ 25 കൊ​ല്ലം​വ​രെ കു​ഴ​പ്പ​മി​ല്ലാ​തെ ജീ​വി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പ​ക്ഷേ, ഹൃ​ദ​യ​മി​ടി​പ്പി​ന് ര​ണ്ട് താ​ള​മാ​യി​രി​ക്കും.

    എ​ന്നാ​ൽ, ന​മ്മു​ടെ കേ​സി​ൽ സം​ഗ​തി സാ​ങ്ക​ൽ​പി​ക​മാ​ണ​ല്ലോ. ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ സ​ങ്ക​ൽ​പം. അ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ കാ​ര്യം ക​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്ന് ക​വി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു (സാ​ങ്ക​ൽ​പി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ മി​ടു​ക്ക് അ​വ​ർ​ക്കാ​ണ​ല്ലോ). ‘മെ​ൻ അ​റ്റ് വ​ർ​ക്ക്’ എ​ന്ന പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ പോ​പ്പ് ഗാ​യ​ക​സം​ഘം 1985ൽ ​പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ‘റ്റൂ ​ഹാ​ർ​ട്ട്സ്’ എ​ന്ന ആ​ൽ​ബ​ത്തി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു ഗാ​ന​മു​ണ്ട്:

    ‘‘മാ​ൻ വി​ത്ത് റ്റൂ ​ഹാ​ർ​ട്ട്സ്’’
    ‘‘ര​ണ്ടു ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഒ​രു​ത്ത​നെ​പ്പോ​ലെ
    അ​വ​ർ ര​ണ്ടു​പേ​രും ര​ണ്ടു ലോ​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്
    എ​ങ്കി​ലും നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​റി​യാ​മ​ല്ലോ,
    അ​വ​ര​വ​രു​ടെ കാ​ര്യം നോ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്
    ര​ണ്ട് ഭാ​ര്യ​മാ​രു​ള്ള ഒ​രു​ത്ത​നെ​പ്പോ​ലെ
    അ​വ​ന്റെ ജീ​വി​തം​ത​ന്നെ​യ​പ്പോ​ൾ
    ഒ​രു ഒ​ഴി​ക​ഴി​വാ​കു​ന്നു.
    അ​തെ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന് ആ​രു​മ​വ​നോ​ട്
    ചോ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​റി​യാ​മ​ല്ലോ...’’ -എ​ന്നാ​ണാ ഗാ​നം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ര​ചി​ച്ച​തും സം​ഗീ​ത​സം​വി​ധാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​തും നി​ർ​മി​ച്ച​തും കോ​ളി​ൻ ഹാ​യ് ആ​ണ്. അ​പ്പോ​ൾ, അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു സ​ങ്ക​ൽ​പം ആ​ദ്യ​മ​ല്ല. സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തി​ൽ​പോ​ലും ആ​രാ​ധ​ക​ർ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച ഫ​ലം കി​ട്ടു​ന്നി​ല്ല പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ ഇ​ര​ട്ട​ച്ച​ങ്കു​കൊ​ണ്ട്. ഇ​ര​ട്ടി​ശ​ക്തി​യി​ൽ ആ​ഞ്ഞ​ടി​ക്കു​ന്ന വി​പ്ല​വ​ക്ക​രു​ത്തി​ന്‍റെ ക​ട​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത രൂ​പ​മാ​യി​രി​ക്കാം പേ​ര് ചാ​ർ​ത്തി​യ​വ​ർ മ​ന​സ്സി​ൽ ക​ണ്ട​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​പ​ഴ​യ ഹൃ​ദ​യം വ​ർ​ഗ​താ​ള​ത്തി​ലും ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​ത് വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ന്‍റെ വ​ർ​ഗീ​യ​താ​ള​ത്തി​ലും മി​ടി​ക്കു​ക​യാ​ൽ അ​ണി​ക​ളു​ടെ ആ​രാ​ധ​ന ഇ​പ്പോ​ൾ പാ​ഴാ​ണ്. പ​ഴ​യ പി​ണ​റാ​യി​വി​ഗ്ര​ഹം പോ​ലു​മി​ല്ലി​പ്പോ​ൾ. അ​ര വെ​ള്ളാ​പ്പി​ള്ളി​യോ​ട് അ​ര​പ്പി​ണ​റാ​യി​യെ ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ച്ച വി​ചി​ത്ര രൂ​പ​ത്തെ​യാ​ണി​പ്പോ​ൾ ആ​രാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ വ്യാ​ക​ര​ണം മാ​റു​ക​യാ​ണ്. പ​ണ്ട് ഉ​പ​മ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​ഥ്യം. ‘ഒ​ന്നി​നോ​ടൊ​ന്ന് സാ​ദൃ​ശ്യം​ചൊ​ന്നാ​ൽ ഉ​പ​മ​യാ​മ​ത്’ എ​ന്നാ​ണ​ല്ലോ. അ​ന്ന​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. എ.​കെ.​ജി​യെ​പ്പോ​ലെ വി.​എ​സ്, സ്റ്റാ​ലി​നെ​പ്പോ​ലെ പി​ണ​റാ​യി, പി​ണ​റാ​യി​യെ​പ്പോ​ലെ സ്വ​രാ​ജ്....​എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഉ​പ​മി​ച്ച് അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ലി​ന്ന് ഉ​ൽ​പ്രേ​ക്ഷ​യാ​ണ് അ​ല​ങ്കാ​രം.

    ‘മ​റ്റൊ​ന്നി​ൻ ധ​ർ​മ​യോ​ഗ​ത്താ​ൽ
    അ​തു​താ​ന​ല്ല​യോ ഇ​തെ​ന്ന്
    വ​ർ​ണ്യ​ത്തി​ലാ​ശ​ങ്ക
    ഉ​ൽ​പ്രേ​ക്ഷാ​ഖ്യ​യ​ലം​കൃ​തി’’ എ​ന്നാ​ണ​ല്ലോ.

    എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ ധ​ർ​മം സി.​പി.​എം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തു​ക​ണ്ട് അ​തു​ത​ന്നെ​യ​ല്ലേ ഇ​ത് എ​ന്ന് ആ​ശ​ങ്ക​തോ​ന്നു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ. ഈ ​അ​വ​സ്ഥ വ​രും​മു​മ്പ് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ര​ചി​ച്ച ഒ​രു പു​സ്ത​ക​മു​ണ്ട്- ‘കേ​ര​ളീ​യ ന​വോ​ത്ഥാ​നം നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ’. പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ പ​ഴ​യ ഹൃ​ദ​യം ഈ ​പു​സ്ത​കം കാ​ണി​ച്ചു​ത​രും. വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യു​ടെ ഓ​രോ വാ​ക്കി​നും പി​ണ​റാ​യി അ​റു​ത്തു​മു​റി​ച്ച് മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു അ​ക്കാ​ലം. അ​ന്ന് വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി പ​റ​ഞ്ഞൊ​രു കാ​ര്യം പി​ണ​റാ​യി ഉ​ദ്ധ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്: ‘‘എ​ന്റെ സ​മ്പ​ത്തി​ന്‍റെ ബ​ലം​കൊ​ണ്ടും ത​ന്‍റേ​ടം​കൊ​ണ്ടും ഞാ​ൻ പി​ടി​ച്ചു​നി​ന്നു. ഇ​ത്ര​യും​കാ​ലം ബി​സി​ന​സ് ന​ട​ത്തി​യ​തി​ൽ എ​നി​ക്ക് ഇ​ന്നു​വ​രെ ഒ​രു ന​ഷ്ട​വു​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​തു​വ​രെ ഞാ​ൻ ആ​രോ​ടും തോ​റ്റി​ട്ടു​മി​ല്ല. മ​ല​ബാ​റി​ലേ​ക്ക് ഞാ​നെ​ന്‍റെ യാ​ഗാ​ശ്വ​ത്തെ അ​ഴി​ച്ചു​വി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തൊ​രു വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്’’ -മ​ല​യാ​ളം ‘ഇ​ന്ത്യാ ടു​ഡേ’​യി​ൽ 2002 മേ​യ് 22ന് ​വ​ന്ന അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ലാ​ണി​ത്. വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യു​ടെ ഈ ​വെ​ല്ലു​വി​ളി​യും പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും എ​ടു​ത്തു​ചേ​ർ​ത്ത് പി​ണ​റാ​യി മ​റു​പ​ടി കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു: ‘‘ന​ടേ​ശ​ന്റെ യാ​ഗാ​ശ്വം ലാ​ഭ​മു​ള്ള ഏ​തോ ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​നാ​ണ് എ​ന്ന് ഈ ​ഉ​ദ്ധ​ര​ണി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ത​ന്നെ മ​ന​സ്സി​ലാ​കും. മ​ല​ബാ​റി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം പു​തി​യൊ​രു ക​ച്ച​വ​ടം തു​ട​ങ്ങാ​ൻ പോ​വു​ക​യാ​ണ് എ​ന്ന് ഒ​റ്റ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​കും. അ​ബ്കാ​രി​യോ മ​രാ​മ​ത്തു​കാ​ര​നോ ആ​യ വെ​റും ന​ടേ​ശ​ന്‍റേ​ത​ല്ല ഈ ​വാ​ക്കു​ക​ൾ. മ​റി​ച്ച്, എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗ​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യു​ടേ​താ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ വ​രു​മ്പോ​ൾ ന​ടേ​ശ​ന്റെ വെ​ല്ലു​വി​ളി തീ​ർ​ത്തും നി​സ്സാ​ര​മോ അ​വ​ഗ​ണ​നാ​ർ​ഹ​മോ അ​ല്ല. ച​രി​ത്ര​ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ കു​റ​വോ അ​വി​വേ​ക​ത്തി​ന്റെ ധാ​രാ​ളി​ത്ത​മോ ന​ടേ​ശ​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ പ​ല​രും കാ​ണാ​റു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ ആ ​പ​റ​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​തി​ന്റെ മൂ​ർ​ധ​ന്യ​ത്തി​ലാ​ണ്. ആ​ധു​നി​ക കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചോ അ​തി​ന്റെ വേ​രു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചോ സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രാ​ൾ​ക്കു​മാ​ത്ര​മേ ഇ​ങ്ങ​നെ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​നാ​കൂ. ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ന​വോ​ത്ഥാ​ന​നാ​യ​ക​രു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന ഇ​ന്ന് കേ​ര​ളം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത് മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട സാ​മൂ​ഹി​ക അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. ജാ​തി​ഭ്രാ​ന്തും മ​ത​ഭ്രാ​ന്തും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പൊ​തു​സ്വ​ഭാ​വ​മ​ല്ല ഇ​ന്ന്... മ​ത​മേ​താ​യാ​ലും മ​നു​ഷ്യ​ൻ ന​ന്നാ​യാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്നും ജാ​തി ചോ​ദി​ക്ക​രു​ത്, പ​റ​യ​രു​ത്, ചി​ന്തി​ക്ക​രു​ത് എ​ന്നും ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച​ത് കേ​ര​ളീ​യ​ർ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​ത്. ന​വോ​ത്ഥാ​ന​പ്ര​സ്ഥാ​നം ഉ​ഴു​തു​മ​റി​ച്ച ആ​ധു​നി​ക കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​ധ്വാ​നി​ക്കു​ന്ന​വ​ന്‍റെ പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ണ് വ​ള​ർ​ന്ന​ത്.’’

    വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി തി​രി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്ത​ത് മ​ല​യാ​ള മ​നോ​ര​മ​യി​ലു​ണ്ട് (2002 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26): ‘‘മ​ല​ബാ​റി​ലെ ചി​ല വ​ലി​യ സ​ഖാ​ക്ക​ൾ എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞു​പ​ര​ത്തു​ന്ന​ത് മ​ണ്ട​ത്ത​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്... പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ ഒ​രു ഈ​ഴ​വ​നും ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യി​ട്ടി​ല്ല. ചോ​ര കൊ​ടു​ത്തി​ട്ടേ​യു​ള്ളൂ. ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യ​വ​രെ​ല്ലാം ഇ.​എം.​എ​സി​നേ​യും കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യേ​യും പോ​ലു​ള്ള സ​വ​ർ​ണ​സ​ഖാ​ക്ക​ളാ​ണ്. ഒ​ളി​വു​ജീ​വി​തം ക​ഴി​ഞ്ഞ് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യ ശേ​ഷം ഇ.​എം.​എ​സ് പൊ​ക്ക​നെ മ​റ​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ഒ​രി​ക്ക​ലും പൊ​ക്ക​നെ​ത്തേ​ടി ഇ.​എം.​എ​സ് ചെ​ത്തു​കാ​ര​ന്‍റെ കൂ​ര​യി​ലേ​ക്ക് പോ​യി​ട്ടി​ല്ല. നെ​റി​കേ​ടി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ഇ​ന്നും ഈ​ഴ​വ​ർ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്.’’ അ​തി​ന് അ​ന്ന് പി​ണ​റാ​യി കൊ​ടു​ത്ത മ​റു​പ​ടി​യി​ലി​ങ്ങ​നെ കാ​ണാം: ‘‘ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യ​ത് പാ​ർ​ട്ടി നി​ശ്ച​യി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ണ്. അ​വ​രി​ൽ സ​വ​ർ​ണ​രും അ​വ​ർ​ണ​രും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ർ​ണ​ര​ട​ക്കം പ​ല​രും ഒ​ളി​വി​ലി​രു​ന്ന​ത് പൊ​ക്ക​നെ​പ്പോ​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ കൂ​ര​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല. യാ​ഥാ​സ്ഥി​തി​ക​ത​യു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്ന ന​മ്പൂ​തി​രി​മ​ന​ക​ളി​ലും രാ​ജ​കൊ​ട്ടാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും കൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​കാ​രും അ​വ​രു​ടെ അ​നു​ഭാ​വി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​രു​ടെ ഒ​ളി​വു​ജീ​വി​തം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത​ത്.’’ പ​റ​ഞ്ഞു​പ​റ​ഞ്ഞ് അ​ന്ന് പി​ണ​റാ​യി ഇ​തും പ​റ​ഞ്ഞു: ‘‘എ​ന്നാ​ൽ എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന, വി​ശേ​ഷി​ച്ചും അ​തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വം നി​ർ​ണാ​യ​ക​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് എ​തി​രാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​തും ച​രി​ത്ര​സ​ത്യ​മാ​ണ്.’’

    ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ പി​ണ​റാ​യി, വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന​ത് ച​രി​ത്ര​സ​ത്യ​മാ​ണ്. പി​ന്നെ​യും പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ൻ കേ​ര​ള തൊ​ഗാ​ഡി​യ ആ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ് എ​ന്നും പി​ണ​റാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു, 2015ൽ. ​ആ സ​ത്യം കു​ത്തി​പ്പൊ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ സൈ​ബ​ർ ചേ​ക​വ​ന്മാ​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ അ​വ​രു​ടെ കോ​ല് ത​ട്ടി​ത്തെ​റി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘‘ഏ​തെ​ങ്കി​ലും അ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ പ​ദ​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തെ മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​പ​ഞ്ച​ത്തെ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​യും പ്ര​കൃ​തി​യെ​യും പ്ര​കൃ​തി​നി​യ​മ​ത്തെ​യും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​തെ എ​ല്ലാ കാ​ല​ത്തേ​ക്കു​മാ​ണ് എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത് ശ​രി​യ​ല്ല’’ എ​ന്നാ​ണ് സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ 2026 ജ​നു​വ​രി​യി​ലെ നി​ല​പാ​ട്.

    പു​തി​യ നി​ല​പാ​ട​നു​സ​രി​ച്ച് ന​ടേ​ശ​ൻ ന​വോ​ത്ഥാ​ന​നാ​യ​ക​നാ​ണ്. അ​താ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ കാ​റി​ൽ ക​യ​റ്റി ന​ഗ​ര​പ്ര​ദ​ക്ഷി​ണ​ത്തി​ന് കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ന്ന കാ​ല​ത്തേ​ക്കു​ള്ള നി​ല​പാ​ട്. ഇ​തി​ൽ സി.​പി.​ഐ​ക്ക് നേ​രി​യൊ​രു അ​ഭി​പ്രാ​യ​വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ ​പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം പ​റ​ഞ്ഞു. ചി​രി​ക്കാം, കൈ​കൊ​ടു​ക്കാം, കാ​റി​ൽ ക​യ​റ്റ​രു​ത് എ​ന്ന്. അ​തി​ന് ബി​നോ​യ് അ​ല്ലാ​ലോ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ എ​ന്ന് മ​റു​പ​ടി​യും വ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യെ ത​ന്‍റെ കാ​റി​ൽ ക​യ​റ്റി​യ​ത് ശ​രി​യാ​ണെ​ന്നും ആ​ണ​യി​ട്ടു. 2002ലും 2015​ലും പ​റ​ഞ്ഞ​തൊ​ക്കെ മാ​ഞ്ഞു. അ​തൊ​ന്നും ഇ​നി​യാ​രും കു​ത്തി​പ്പൊ​ക്കി​യി​ട്ട് കാ​ര്യ​മി​ല്ല. അ​ത് ഹൃ​ദ​യം ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് താ​ള​ത്തി​ൽ മി​ടി​ച്ചി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ച​ങ്കാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​ന്റെ താ​ളം വേ​റെ​യാ​ണ്. പ്ര​പ​ഞ്ച​ത്തേ​യും പ്ര​കൃ​തി​യേ​യും അ​വ​യു​ടെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളേ​യും പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഭാ​ഷ​യി​ലെ അ​ല​ങ്കാ​ര​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ഹൃ​ദ​യ​മി​ടി​പ്പും​കൂ​ടി പ​ഠി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ് സ​ഖാ​ക്ക​ളേ. നി​ർ​ണാ​യ​ക​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യെ എ​തി​ർ​ത്ത​വ​രെ​യൊ​ക്കെ ആ​ദ​രി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ല​മാ​ണി​ത്. അ​ത​റി​യാ​തെ വെ​റും ബി​നോ​യ് ആ​ക​രു​ത്.

    mullaanasar@gmail.com

    TAGS:Pinarayi VijayanVellappally Natesan
