    ഇടം വലം
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 6:00 AM IST

    ടീച്ചറമ്മ പോയി; ആങ്കറമ്മ വന്നു

    ടീച്ചറമ്മ പോയി; ആങ്കറമ്മ വന്നു
    ത​ന്റെ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ല്ലാ അ​ർ​ഥ​ത്തി​ലും 1957ലെ ​ഇ.​എം.​എ​സ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണെ​ന്ന് 2016 മേ​യ് 25ന് ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്ത​തി​ന്റെ പി​റ്റേ​ദി​വ​സം​ത​ന്നെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​യാ​ളാ​ണ്​ സ​ഖാ​വ് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. പോ​ക​പ്പോ​കെ ആ ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രു ശീ​ല​വു​മാ​ക്കി അ​ദ്ദേ​ഹം. അ​താ​യ​ത്,​ താ​ൻ വി.​എ​സ്.​ അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ന്റെ​യോ ഇ.​കെ. നാ​യ​നാ​രു​ടെ​യോ പി​ന്തു​ട​ർ​ച്ച​ക്കാ​ര​ന​ല്ല എ​ന്ന്​ സാ​രം. അ​തി​നി​ട​യി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച​തൊ​ക്കെ​യും പോ​ക​ട്ടെ. 1957ൽ ​തു​ട​ങ്ങി​യ വി​പ്ല​വ​മാ​ണ്​ പി​ണ​റാ​യി തു​ട​രു​ന്ന​ത്.

    ഇ.​എം.​എ​സ്​ ന​മ്പൂ​തി​രി​പ്പാ​ടി​ന്റെ 1957ലെ ​വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​നം, വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​രാ​യ മ​ന്ത്രി​മാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. നി​യ​മ​ജ്ഞ​നാ​യ വി.​ആ​ർ. കൃ​ഷ്ണ​യ്യ​രെ നി​യ​മ​മ​ന്ത്രി​യാ​ക്കി​യ​തും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ച​ക്ഷ​ണ​നാ​യ ജോ​സ​ഫ് മു​ണ്ട​ശ്ശേ​രി​യെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രി​യാ​ക്കി​യ​തും സ്വ​ർ​ണ​മെ​ഡ​ലു​ക​ളോ​ടെ ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ അ​ച്യു​ത​മേ​നോ​നെ ധ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​ക്കി​യ​തു​മൊ​ക്കെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം. അ​തി​ലേ​റ്റ​വും തി​ള​ക്ക​മാ​ർ​ന്ന തീ​രു​മാ​നം ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ഡോ. ​എ.​ആ​ർ. മേ​നോ​നെ ഏ​ൽ​പി​ച്ച​താ​ണ്. മ​ദ്രാ​സ്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ​നി​ന്ന് എം.​ബി.​ബി.​എ​സും ല​ണ്ട​നി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ഫ്.​ആ​ർ.​സി.​പി ബി​രു​ദ​വും എ​ടു​ത്ത​ശേ​ഷം ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ൽ 14 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം സ​ർ​ജ​നാ​യി പ്രാ​ക്ടീ​സ്​ ചെ​യ്ത ഭി​ഷ​ഗ്വ​ര​നാ​ണ് അ​മ്പാ​ട്ട് രാ​വു​ണ്ണി മേ​നോ​ൻ.

    ര​ണ്ടാം ലോ​ക​യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി തി​രി​ച്ചെ​ത്തി ഡോ​ക്ട​റാ​യി പ്രാ​ക്ടീ​സ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​യി. 1921ലെ ​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ തൃ​ശൂ​ർ​ക​ലാ​പം ഒ​തു​ക്കി​ത്തീ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്കാ​ണ് ഡോ​ക്ട​റെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ജ​ന​കീ​യ​നാ​ക്കി​യ​ത്. അ​തു​വ​ഴി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി. 1925 മു​ത​ൽ 1945 വ​രെ കൊ​ച്ചി​നി​യ​മ​സ​ഭാം​ഗ​മാ​യി. പി​ന്നീ​ട് തി​രു–​കൊ​ച്ചി നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലും അം​ഗ​മാ​യി. അ​ന്നൊ​ക്കെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ പ​ന​മ്പി​ള്ളി ഗോ​വി​ന്ദ​മേ​നോ​നു​മാ​യു​ള്ള ശ​ത്രു​ത കൊ​ടു​മ്പി​രി​യി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഒ​ന്നാം കേ​ര​ള​നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​വ​ന്ന​ത്. തൃ​ശൂ​രി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ചു. കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​നെ ത​റ​പ​റ്റി​ച്ചു. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ പി​ന്തു​ണ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. മ​ന്ത്രി​യാ​ക്ക​ണം എ​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ ഡോ. ​എ.​ആ​ർ. മേ​നോ​ൻ ഐ​ക്യ​കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി.

    അ​ന്ന്, 1957ൽ ​മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​ക്കെ​തി​രെ​യും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും പ​ല​വി​ധ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന​ല്ലോ. മേ​നോ​നെ​തി​രെ ര​ണ്ടെ​ണ്ണം വ​ന്നു. മ​ക​ന് ഒ​ഡി​ഷ​യി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം കി​ട്ടി​യ​തി​ൽ അ​ഴി​മ​തി​യു​ണ്ട് എ​ന്നാ​ണൊ​ന്ന്. ബ​ന്ധു​വാ​യ ഡോ. ​എ.​കെ. മേ​നോ​നെ പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ൽ​ത്ത് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​യു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യി നി​യ​മി​ച്ചു എ​ന്ന​തൊ​ന്ന്. ര​ണ്ടും തെ​ളി​യി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കും മെ​റി​റ്റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു, മേ​നോ​നാ​ക​ട്ടെ, മ​ന്ത്രി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ആ ​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന നീ​ക്കി​യി​രി​പ്പാ​ണ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്. ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പാ​ണ് പി​ൻ​ഗാ​മി​യാ​യ (!) വീ​ണാ ജോ​ർ​ജ് മേ​നോ​ന്റെ അ​ർ​ധ​കാ​യ​പ്ര​തി​മ ആ ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് വ​ള​പ്പി​ൽ അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം ചെ​യ്ത​ത്. മേ​നോ​നു ശേ​ഷം ക​മ്യൂ​ണി​സ്​​റ്റ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ​ത​ന്നെ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ പ​ല​രും വ​ന്നു​പോ​യി. എ​ല്ലാ​വ​രു​ടേ​യും പേ​ര് ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ക അ​ത്ര എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ല. അ​തി​ന്റെ കാ​ര്യ​വു​മി​ല്ല. ഓ​ർ​ക്കാ​ൻ യോ​ഗ്യ​രാ​യ​വ​രെ ഓ​ർ​ത്തു​വെ​ക്ക​ലാ​ണ​ല്ലോ കാ​ല​ത്തി​ന്റെ നീ​തി.

    അ​ത​നു​സ​രി​ച്ച്, കേ​ര​ളം ഓ​ർ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ പേ​രാ​ണ് ടീ​ച്ച​റ​മ്മ​യു​ടേ​ത്. കെ.​കെ. ഷൈ​ല​ജ. ഒ​ന്നാം പി​ണ​റാ​യി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി. ആ ​നി​ല​ക്കു​ത​ന്നെ ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്​​ത. അ​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത് കോ​വി​ഡും നി​പ​യു​മാ​ണ് എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​തി​ലൊ​ന്നും അ​ർ​ഥ​മി​ല്ല. മി​ക​വു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​നം. ഡോ​ക്ട​റാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഷൈ​ല​ജ ടീ​ച്ച​റാ​യി​രു​ന്ന​ല്ലോ. അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് ര​ണ്ട് ഗു​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഒ​ന്ന്, കൈ​കാ​ര്യം​ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കും. ര​ണ്ട്, പ​ഠി​ച്ചു​വ​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഗം​ഭീ​ര​മാ​യി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കും. മു​ന്നി​ലു​ള്ള​വ​രെ​ല്ലാം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് എ​ന്ന തോ​ന്ന​ൽ​കൂ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ എ​വി​ടെ​യും വി​ജ​യി​ക്കും. അ​താ​യ​ത്, സി​ല​ബ​സ​നു​സ​രി​ച്ച് പ​ഠി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യം പ​ഠി​ച്ചു​വ​ന്ന ടീ​ച്ച​ർ അ​ത് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച് മു​ന്നേ​റു​ന്ന​തു ക​ണ്ടാ​ൽ മു​ന്നി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ർ​ക്കും തോ​ന്നും, ടീ​ച്ച​ർ ഒ​രു പ​ണ്ഡി​ത​ത​ന്നെ​യാ​ണ് എ​ന്ന്. മു​ന്നി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രോ​ട് ഇ​ച്ചി​രി പ​രി​ഗ​ണ​ന​കൂ​ടി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഭേ​ഷാ​യി. ഷൈ​ല​ജ ടീ​ച്ച​ർ​ക്ക് അ​തു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ഏ​തൊ​രു പ്ര​ശ്ന​വും അ​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന വി​ഡി​യോ ഒ​ന്നെ​ടു​ത്തു നോ​ക്കൂ, മു​ന്നി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​ലേ​ഖ​ക​രും, പി​ന്നി​ൽ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സാ​കൂ​തം കേ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ക്ലാ​സാ​യി​ട്ടാ​ണ് അ​ത് കാ​ണു​ക. ഒ​രു അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​ടെ മി​ക​വാ​ണ​വി​ടെ കാ​ണു​ന്ന​ത്. ആ ​മി​ക​വ് മ​ന്ത്രി​പ്പ​ണി​യി​ലേ​ക്ക് പ​ക​രാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ ക്ലി​ക്കാ​യി. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​രി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ലി​ട​പെ​ട്ട് പ​രി​ച​യ​വു​മു​ണ്ട​ല്ലോ. മൊ​ത്ത​ത്തി​ൽ ടീ​ച്ച​റ​മ്മ​യാ​യി. ‘‘ടീ​ച്ച​റ​മ്മ ഉ​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല സാ​ർ’’ എ​ന്ന് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ​പോ​ലും നി​ല​വി​ളി​യു​യ​ർ​ന്നു. അ​ത​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു കാ​ലം. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ആ​ഗോ​ള​പ്ര​ശ​സ്​​ത​യാ​യി. അ​തി​നാ​ൽ, ടീ​ച്ച​റ​മ്മ​ക്ക് ആ​ത്മ​ക​ഥ​പോ​ലും ആം​ഗ​ലേ​യ​ത്തി​ലാ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

    ഒ​ന്നാം പി​ണ​റാ​യി വി​പ്ല​വം 2021ൽ ​അ​വ​സാ​നി​ച്ച് ’26 വ​രെ തു​ട​ർ​വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന് ജ​നി​വി​ധി വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ പി​ണ​റാ​യി ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള മ​ന്ത്രി​മാ​രെ​യൊ​ക്കെ മാ​റ്റി. അ​ങ്ങ​നെ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​നും പു​തി​യ മ​ന്ത്രി​യെ​ത്തി. ഡോ​ക്ട​റ​ല്ല, അ​ധ്യാ​പി​ക​യ​ല്ല, രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​രി​യ​ല്ല. തൊ​ഴി​ൽ​പ​ര​മാ​യി തി​ക​ച്ചും ന്യൂ​ജ​ൻ ആ​ണ്. ആ​ങ്ക​ർ. ഒ​ന്നു​ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പൊ​തു​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന് ദി​ശാ​ബോ​ധം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ന്യൂ​സ്​ ചാ​ന​ൽ ആ​ങ്ക​ർ​മാ​രാ​ണ​ല്ലോ. ആ ​ജോ​ലി​യി​ൽ നി​ഷ്ണാ​ത​യാ​ണ് ര​ണ്ടാം​പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി- വീ​ണാ ജോ​ർ​ജ്. മേ​നോ​നെ​യും ടീ​ച്ച​റ​മ്മ​യെ​യും പോ​ലെ ചെ​യ്തു​വ​ന്ന ജോ​ലി​യി​ലെ മി​ടു​ക്ക് ആ​ങ്ക​റ​മ്മ​ക്കു​മു​ണ്ട്. അ​ത് അ​വ​ർ പ​ഠി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത് സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ചാ​ന​ലി​ൽ​നി​ന്നാ​ണെ​ന്ന​തും ഓ​ർ​ക്ക​ണം.

    ന്യൂ​സ്​ ചാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ സ്വ​ഭാ​വം അ​റി​യാ​മ​ല്ലോ, നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​പോ​ലെ, പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​യ​ല്ല ന്യൂ​സ്​ ചാ​ന​ലു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. പ്ര​ശ്നം പ​ര​മാ​വ​ധി പൊ​ലി​പ്പി​ക്കാ​നും പു​തി​യ ദി​ശ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​ശ്​​ന​ത്തെ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ആ​ങ്ക​ർ​മാ​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ക. ഇ​ന്നോ​ളം ഒ​രാ​ങ്ക​റും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്ത് ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ​കൊ​ണ്ട് ഒ​രു പ്ര​ശ്​​ന​ത്തി​നും പ​രി​ഹാ​രം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. പ്ര​ശ്നം പ​ര​മാ​വ​ധി മൂ​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ആ​ങ്ക​ർ​മാ​രു​ടെ വി​ജ​യം. ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ന് മൂ​ർ​ച്ച കൂ​ട്ടി​യും അ​തി​ന് അ​തി​ഥി​ക​ളെ േപ്രാ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചും വേ​ണ്ടി​വ​ന്നാ​ൽ പ്ര​കോ​പി​പ്പി​ച്ചും പ്ര​ശ്നം പി​റ്റേ​ന്നും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യാ​ൻ പാ​ക​ത്തി​നാ​ക്കി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ്​ ആ​ങ്ക​റു​ടെ മി​ക​വ്. അ​ത് പു​തി​യ ജോ​ലി​യി​ലും വീ​ണാ ജോ​ർ​ജ് പു​ല​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    വ​കു​പ്പി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​വും വ​ള​ർ​ത്താ​തെ​വി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. ഒ​രു ഡോ​ക്ട​ർ​ക്കും മ​ന്ത്രി​യേ​ക്കാ​ൾ മി​ക​വു​ണ്ടെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​രെ​ക്കൊ​ണ്ട് പ​റ​യി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​മി​ല്ല. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ശ​സ്​​ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക് വി​ധേ​യ​യാ​യ രോ​ഗി​യു​ടെ വ​യ​റ്റി​ൽ ക​ത്രി​ക കു​ടു​ങ്ങി​യ കേ​സ്​ ക​ണ്ടി​ല്ലേ, എ​ത്ര​കാ​ലം വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന പ​രു​വ​ത്തി​ൽ അ​ത് വ​ള​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ന്നി​ല്ലേ? കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ഒ​രു പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ടം ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണ പ്ര​ശ്നം എ​ത്ര മി​ക​വോ​ടെ​യാ​ണ് വീ​ണ സ്വ​ന്തം വ​കു​പ്പി​ന്റെ വീ​ഴ്ച​യാ​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. എ​ന്നി​ട്ട് മ​ന്ത്രി​ക്കു വീ​ഴ്ച​വ​ന്നു എ​ന്നൊ​രു തോ​ന്ന​ലു​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ൾ അ​തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് സൂ​പ്ര​ണ്ടി​ന് തോ​ന്നു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ഡോ. ​ഹാ​രി​സ്​ ചി​റ​ക്ക​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച പ്ര​ശ്നം.

    ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ സ​ർ​ജ​റി​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി. പ​ഴ​യ​കാ​ല​ത്തെ പോ​ഴ​ത്ത​ക്കാ​രാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​ർ ആ​രെ​ങ്കി​ലു​മാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി​യെ​ങ്കി​ൽ ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, സ്ഥ​ലം എം.​എ​ൽ.​എ എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ​ത്തും. കാ​ര്യം അ​ന്വേ​ഷി​ക്കും. വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ പി​റ്റേ​ന്നൊ​രു യോ​ഗം​വി​ളി​ക്കും. അ​ടി​യ​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​താ​യി പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പി​റ​ക്കും. അ​തോ​ടെ പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ച്ച​താ​യി തോ​ന്നും. ജ​ന​മ​ത് മ​റ​ക്കും. അ​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​രു​ടെ രീ​തി. ടീ​ച്ച​റ​മ്മ​യു​ടെ ശൈ​ലി. അ​ത​ല്ല​ല്ലോ ആ​ങ്ക​റ​മ്മ​യു​ടെ ശൈ​ലി.

    പ്ര​ശ്ന​മു​ന്ന​യി​ച്ച ഡോ​ക്ട​ർ പോ​ക്കി​രി​യും വ​കു​പ്പു​മേ​ധാ​വി​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് സൂ​പ്ര​ണ്ടും ഡി.​എം.​ഇ​യും ക​ഴി​വു​കെ​ട്ട​വ​രു​മാ​ണെ​ന്ന് ആ ​ഒ​രൊ​റ്റ പ്ര​ശ്നം​കൊ​ണ്ട് മ​ന്ത്രി തെ​ളി​യി​ച്ചു​ത​ന്നി​ല്ലേ? ഉ​പ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പേ​രു​പോ​ലും അ​റി​യാ​ത്ത​വ​രാ​ണ് എ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ചു​ത​ന്നി​ല്ലേ? പ്ര​ശ്നം പ്ര​ശ്ന​മാ​യി ബാ​ക്കി നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ലേ? അ​ടി കൈ! ​ഫ​ല​ത്തി​ൽ, ഓ​രോ വ​കു​പ്പി​നും കാ​ല​ത്തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​രാ​യ മ​ന്ത്രി​മാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള പി​ണ​റാ​യി​യു​ടെ മി​ക​വി​നു മു​ന്നി​ൽ ഇ.​എം.​എ​സു​പോ​ലും തോ​റ്റി​ല്ലേ!!

