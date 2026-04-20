    Home > Opinion > Columns > ഇടം വലം > ക​ളി​ച്ച് ക​ളി​ച്ച്...
    date_range 20 April 2026 6:15 AM IST
    date_range 20 April 2026 6:15 AM IST

    ക​ളി​ച്ച് ക​ളി​ച്ച് ദുഃ​ഖ​മ​ന്ത്രി​യാ​ക​രു​ത്!

    ക​ളി​ച്ച് ക​ളി​ച്ച് ദുഃ​ഖ​മ​ന്ത്രി​യാ​ക​രു​ത്!
    രാ​ഷ്ട്രീ​യം സാ​ധ്യ​ത​യു​ടെ ക​ല​യാ​ണ് എ​ന്നൊ​രു ചൊ​ല്ലു​ണ്ട​ല്ലോ. കു​റ​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ണി​യ​റ​യി​ൽ വേ​ഷ​മി​ടു​ന്നു​മു​ണ്ട​ല്ലോ! കു​റേ​യൊ​ന്നു​മി​ല്ല, ര​ണ്ട് ര​ണ്ട​ര, ഏ​റി​യാ​ൽ മൂ​ന്ന്. എ​ത്ര​പേ​രാ​യാ​ലും അ​ര​ങ്ങി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റും​മു​മ്പ് കാ​ര്യം കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​റി​ഞ്ഞു​വെ​ക്ക​ണം. ജ​ർ​മ​ൻ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ആ​യി​രു​ന്ന ഓ​ട്ടോ വോ​ൺ ബി​സ്​​മാ​ർ​ക്കി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണ് ഈ ​ആ​പ്ത​വാ​ക്യം പ​തി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. 1867 ആ​ഗ​സ്റ്റ് പ​തി​നൊ​ന്നി​ന് ഫ്ര​ഡ​റി​ക് മേ​യ​ർ​വോ​ൺ വാ​ൾ​ഡ​ക്ക് എ​ന്ന പ​ത്ര​ക്കാ​ര​നു ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​സി​ദ്ധാ​ന്തം ബി​സ്​​മാ​ർ​ക്ക് പ​റ​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്ന​ത്. ഫ്ര​ഡ​റി​ക് മേ​യ​ർ​വോ​ൺ, St. Petersburger Zeitung എ​ന്ന പ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ലേ​ഖ​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. ‘സാ​ധ്യ​ത​യു​ടെ ക​ല’ എ​ന്ന​ല്ല ‘സാ​ധ്യ​മാ​യ​തി​ന്റെ ക​ല’ എ​ന്നാ​ണ് ബി​സ്​​മാ​ർ​ക്ക് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ള്ള​ത്. കൃ​ത്യ​മാ​യി, ‘‘Politics is the art of possible, the attainable- the art of next best’’ എ​ന്നാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ‘‘രാ​ഷ്ട്രീ​യം എ​ന്ന​ത് സാ​ധ്യ​മാ​യ​തി​ന്റെ​യും നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ക​ല​യാ​ണ് - ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച​തി​ന്റെ തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ലു​ള്ള​ത് നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​മാ​ണ​ത്’’ എ​ന്ന് ത​ർ​ജ​മ​ചെ​യ്യാം. പ്രാ​യോ​ഗി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ചാ​ര്യ​നാ​യ ബി​സ്​​മാ​ർ​ക്കി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത​ന്ത്രം അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ‘റി​യ​ൽ പൊ​ളി​റ്റി​ക്’ എ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മെ​ന്ന​ത് ആ​ദ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം കു​രു​ക്കി​യി​ടേ​ണ്ട ഒ​ന്ന​ല്ല; മ​റി​ച്ച്, നി​ല​വി​ലു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​ന് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​ദേ​ശം. ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ച​ത് നേ​ടാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച​ത് (next best) നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​രു​ടെ മി​ക​വ് എ​ന്ന് ബി​സ്​​മാ​ർ​ക്ക് വി​ശ്വ​സി​ച്ചു. ഇ​ത്ര​യും അ​റി​ഞ്ഞു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​വേ​ണം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ന​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ സിം​ഗ്ൾ​ഡാ​ൻ​സി​ന് ക​ർ​ട്ട​ൺ പൊ​ക്കാ​ൻ. മു​ദ്ര​യി​ൽ മാ​ത്രം ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചാ​ൽ, ഒ​രാ​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രാ​ളെ​ങ്കി​ലും ദുഃ​ഖ​മ​ന്ത്രി​യാ​വും. അ​ന്ന് നി​രാ​ശ ദേ​ഷ്യ​മാ​യും പ​ക​യാ​യും മാ​റും. സീ​ൻ ആ​കെ ഡാ​ർ​ക്കാ​വും. അ​തി​നേ​ക്കാ​ളൊ​ക്കെ ന​ല്ല​ത് ബി​സ്​​മാ​ർ​ക്കി​ന്റെ ലൈ​ൻ പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ബ​ഹു​മാ​ന്യ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ഈ ​ക​ളി​യി​ലി​ല്ല. ചെ​സ്റ്റ് ന​മ്പ​റി​നു​പോ​ലും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ആ​രും സിം​ഗ്ൾ​ഡാ​ൻ​സ്​ ക​ളി​ക്കേ​ണ്ട എ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​കൊ​ടു​ത്ത് ആ ​പ​ഴ​യ ന​ട​രാ​ജ​ൻ മാ​റി​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നു​ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ ചു​വ​ടു​പി​ഴ​ച്ച​തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ തി​ക​ട്ടി​വ​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​മി​പ്പോ​ൾ അ​ങ്ങ​നെ​യ​ങ്ങ് ചാ​ടി​ക്ക​യ​റി ആ​ടാ​റി​ല്ല. ത​ന്നെ​യു​മ​ല്ല, വോ​ട്ട് എ​ണ്ണി​ക്ക​ഴി​യും​വ​രെ കാ​ക്കു​ക​യാ​വും ന​ല്ല​ത് എ​ന്നൊ​ക്കെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ട​ത്ര പ​ക്വ​ത കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ന് ആ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ന്റെ പാ​തി പ​ക്വ​ത 2004ൽ ​ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​നെ ഇ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​വു​ന്ന വി​താ​ന​ത്തി​ൽ കാ​ണാ​മാ​യി​രു​ന്നു. കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​ദം ഇ​ട്ടെ​റി​ഞ്ഞ് മ​ന്ത്രി​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് അ​ന്ന​ദ്ദേ​ഹം നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. ഏ​റ്റ​വും അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ അ​ന്ന് ലീ​ഡ​ർ​വി​രു​ദ്ധ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ മു​ര​ളീ​ധ​ര​നെ പാ​ലം​വ​ലി​ച്ചു. അ​ന്നാ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് വ​ഴി​വെ​ക്കാ​തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ! ആ​ങ്, അ​തൊ​ന്നും ഇ​നി ആ​ലോ​ചി​ച്ചി​ട്ട് കാ​ര്യ​മി​ല്ല ‘എ​ങ്കി​ൽ’, ‘പ​ക്ഷേ’ എ​ന്നീ ര​ണ്ട് ഗി​യ​റു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത വ​ണ്ടി​യാ​ണ​ല്ലോ ച​രി​ത്രം. ഏ​താ​യാ​ലും കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ രം​ഗ​ത്തി​ല്ല. വ​ട്ടി​യൂ​ർ​ക്കാ​വി​ൽ ജ​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ൽ, യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം കി​ട്ടി​യെ​ങ്കി​ൽ, ത​ര​ക്കേ​ടി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു വ​കു​പ്പോ​ടെ മ​ന്ത്രി​യാ​യെ​ങ്കി​ൽ, ആ ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്ര​തി​ഭ​യു​ടെ പ്ര​ക​ട​നം കാ​ണാം. അ​ത്ര​മാ​ത്രം.

    പി​ന്നെ​യു​ള്ള​ത്, സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​കാ​നു​ള്ള ആ​ളാ​ണ് എ​ന്ന് ഉ​റ​ച്ചു​വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നും അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു​റ​പ്പി​ലി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വി​ന്റെ പ​ദ​വി കൈ​വി​ട്ടു​പോ​യ ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​യു​മാ​ണ്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം കി​ട്ടു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, ഈ ​ര​ണ്ട് നേ​താ​ക്ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​രം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക​ത​യൊ​ന്നു​മി​ല്ല. ഈ ​വ്യ​വ​സ്ഥി​തി​യു​ടെ സം​വി​ധാ​നം​ത​ന്നെ അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ സീ​റ്റ് നേ​ടി​യ ക​ക്ഷി​യു​ടെ സാ​മാ​ജി​ക​ർ അ​വ​രു​ടെ നേ​താ​വി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് രീ​തി. പ​ക്ഷേ, അ​ങ്ങ​നെ​യ​ങ്ങ് നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​മാ​യി അ​ത് ന​ട​ക്കാ​റി​ല്ല. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​റു​ണ്ട്. അ​താ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​യു​ട​ൻ കാ​ണു​ന്ന ച​വി​ട്ടു​നാ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ ക​ഥ. എ-​ഐ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളു​ടെ പ്ര​താ​പ​കാ​ല​ത്ത്, കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ സ്വ​ന്തം​ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ക​ടി​ഞ്ഞാ​ൺ കൈ​യി​ൽ​വെ​ച്ചു ക​ളി​ക്കു​ക​യും ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി, കെ.​സി. ജോ​സ​​ഫ്, ആ​ര്യാ​ട​ൻ മു​ത​ലു​ള്ള ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​ർ എ ​ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ച​ര​ടു​വ​ലി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​കാ​ല​ത്ത് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​പ്പ​ട്ടി​ക ക​ണ്ടാ​ൽ അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു, ആ​രാ​യി​രി​ക്കും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ന്ന്. ക​രു​ണാ​ക​ര​നാ​ണെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തേ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യാ​ൽ പി​ന്നെ, എ ​ഗ്രൂ​പ്പു​കാ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​ന​വും ന​ല്ല​വ​കു​പ്പു​ക​ളും നേ​ടാ​നാ​ണ് ക​ളി​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്.

    ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളും നേ​താ​ക്ക​ളും ക​ളി​യു​ടെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ത​ന്നെ​യും മാ​റി​യ​ല്ലോ. എ​ൺ​പ​തു​ക​ളി​ൽ തെ​രു​വു​ക​ളി​ലും സ്​​കൂ​ൾ യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ലു​മൊ​ക്കെ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യി​രു​ന്ന ‘‘ആ​ധു​നി​ക​നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ’’ പോ​ലെ​യാ​ണി​പ്പോ​ൾ. കാ​ണി​ക​ൾ വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ണ്ണും​ന​ട്ട് ഇ​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​യി​രി​ക്കും സ​ദ​സ്സി​ലൂ​ടെ കൂ​ളാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​ന്ന് ഒ​രാ​ൾ വേ​ദി​യി​ൽ ക​യ​റു​ന്ന​ത്. അ​യാ​ൾ മൈ​ക്ക് പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി സം​ഭാ​ഷ​ണം പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ അ​ണി​ക​ൾ ക​രു​തും പ​രി​പാ​ടി ക​ല​ക്കാ​ൻ വ​ന്ന​വ​നാ​ണെ​ന്ന്, പി​ന്നീ​ടാ​ണ് മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ക ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന്. ചി​ല നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​യ​ക​ൻ​ത​ന്നെ രം​ഗ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത് ഇ​ങ്ങ​നെ പാ​തി​ക്കു​ശേ​ഷ​മാ​ണ്. അ​തോ​ടെ ക​ളി മാ​റും. ഇ​പ്പോ​ൾ കാ​ണു​ന്ന​പോ​ലെ, സി​റ്റി​ങ് എം.​പി​മാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ വോ​ട്ടി​ങ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​പോ​ലെ. ആ ​ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മ​ട​ക്കം മൂ​ന്നാ​ളു​ണ്ട് ഇ​പ്പോ​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക​പ്പി​നു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ. അ​തി​ൽ ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചേ ക​ളി​ക്കൂ. പ്രാ​യ​വും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ആ​ളെ പാ​ക​പ്പെ​ടു​ത്തി. ന​ടു​വ് ഉ​ളു​ക്കു​ന്ന സ്റ്റെ​പ്പൊ​ന്നും ഇ​നി വെ​ക്കാ​നി​ട​യി​ല്ല. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യാ​കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​കി​ട്ടി​യാ​ലും വ​ഴ​ങ്ങി​യേ​ക്കും. മ​റ്റു​ര​ണ്ട് പ​ഴ​യ കെ.​എ​സ്.​യു​ക്കാ​രും അ​ങ്ങ​നെ​യ​ല്ല. എ​ളു​പ്പ​വ​ഴി​ക്ക് ക്രി​യ​ചെ​യ്ത് ശീ​ലി​ച്ച​വ​രാ​ണ്. ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും അ​താ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​നി​ർ​ണ​യ സ​മ​യ​ത്തു​ത​ന്നെ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ പി​ന്തു​ണ തി​ക​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ജ​യി​ച്ചാ​ൽ കൂ​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ മ​ന​സ്സി​ൽ​ക​ണ്ട​ത് കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ മ​ര​ത്തി​ൽ​ക​ണ്ടു. സ​തീ​ശ​ൻ വ​ഴി ക​യ​റി​യ​വ​രെ​പ്പോ​ലും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​കു​ള​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ ചൂ​ണ്ട​യി​ട്ടു. അ​തി​നു​ള്ള ഇ​ര​യൊ​ക്ക അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ട​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ജ​യി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ ത​ല​യെ​ണ്ണി​യാ​ൽ എ​ങ്ങ​നെ​യും താ​ൻ ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ. സ​തീ​ശ​നും അ​തേ പി​ടി​യി​ലാ​ണ്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ മു​ൻ​ഗാ​മി​ക​ളു​ടെ ത​ല​കൊ​യ്താ​ണ് സ​തീ​ശ​ൻ ക​യ​റി​വ​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ കു​തി​കാ​ൽ​വെ​ട്ടി​യാ​ണ് വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ വ​ള​ർ​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടാ​ളും ന​ല്ല വെ​ട്ടു​കാ​രാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, ഒ​ളി​വെ​ട്ടു​ത​ടു​ക്കാ​ൻ അ​റി​യു​മോ എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​നം.

    കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ന്റെ ക​ഴു​ത്തി​ലെ വ​ടു ഓ​ർ​മ​യു​ണ്ട​ല്ലോ? സി​റ്റി​ങ് എം.​എ​ൽ.​എ ആ​യി​രു​ന്ന വി. ​ബ​ല​റാം സീ​റ്റൊ​ഴി​ഞ്ഞ് 2004 മേ​യ് മാ​സ​ത്തി​ൽ വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി​യി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കൊ​ണ്ട വെ​ട്ട്. എ​ല്ലാം​കൊ​ണ്ടും കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ന്റെ മ​ക​ന് ജ​യി​ക്കാ​വു​ന്ന സീ​റ്റാ​യി​രു​ന്നു. മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത് മ​ന്ത്രി​യാ​ണ്. എ​ന്നി​ട്ടും തോ​റ്റു. കെ.​സി. മൊ​യ്തീ​ൻ ജ​യി​ച്ച​ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ശ​ക്തി​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ ഇ​ന്നും വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​രു​ടെ ഒ​ളി​വെ​ട്ടി​ന്റെ ആ​ഘാ​ത​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. കെ.​സി, ആ ​സാ​ധ്യ​ത​യൊ​ക്കെ​യൊ​ന്ന് അ​റി​ഞ്ഞു​വെ​ക്ക​ണം. ഉ​റ​ച്ചൊ​രു മ​ണ്ഡ​ല​മൊ​ക്കെ ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ കി​ട്ടും. ഇ​രി​ക്കൂ​ർ ന​ല്ല മ​ണ്ണാ​ണ്. അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ജ​യി​ച്ചു​വ​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ര​ൻ സ്വാ​മി​ഭ​ക്തി​യു​ള്ള​യാ​ളാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ രാ​ജി​വെ​പ്പി​ച്ച് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​വി​ടെ ജ​യി​ക്ക​ണം. അ​തി​നു​മു​മ്പു​ത​ന്നെ എം.​പി സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ക്ക​ണം. ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​വ​രും. അ​വി​ടെ ആ​രെ നി​ർ​ത്തി​യാ​ലും ജ​യി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ണം. പ​ത്തു​വ​ർ​ഷം ഭ​രി​ച്ച് ജ​ന​വി​കാ​രം എ​തി​രാ​ക്കി​വെ​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പൊ​തു​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തോ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന​യ​ത്ര എ​ളു​പ്പ​മാ​വി​ല്ല ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ഭ​ര​ണ​മു​ന്ന​ണി​യെ ജ​യി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത്. കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ എ​ന്ന അ​റു​പ​ത്തി​മൂ​ന്നു​കാ​ര​നാ​യ യു​വ​നേ​താ​വി​നെ ഓ​ർ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​തൊ​ക്കെ മു​ന്നി​ൽ​വ​രു​ന്നു.

    വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ എ​ന്ന അ​റു​പ​ത്തൊ​ന്നു​കാ​ര​ൻ നി​യ​മ​സ​ഭാ​പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ തോ​ൽ​ക്കു​മോ എ​ന്ന​ല്ല പേ​ടി. പ​റ​വൂ​ർ അ​ങ്ക​ത്ത​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പ​രി​ക്കി​ല്ലാ​തെ ക​യ​റി​വ​ന്നാ​ൽ​ത്ത​ന്നെ പാ​തി​വി​ജ​യി​ച്ചു എ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന ഗ​ണി​ക​ന്മാ​രു​ണ്ട്. പി​ണ​റാ​യി​പ്പ​ട​യു​ടെ വെ​ട്ടു​മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സ്വ​ന്തം​ഭാ​ഗ​ത്തെ ചി​ല ഇ​ള​മു​റ​ചേ​കോ​ന്മാ​രെ​യും പേ​ടി​ക്ക​ണം. ഒ​ളി​വെ​ട്ടു​വീ​ര​ന്മാ​രു​ണ്ട​ല്ലോ. പി​ന്നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വെ​ട്ടു​ത​ടു​ക്കാ​ൻ വെ​ട്ടി​നി​ര​ത്ത​ലി​ന്റെ ആ​ചാ​ര്യ​നാ​യ വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​നു​പോ​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്നോ​ർ​ക്ക​ണം. 1996ൽ ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് വി.​എ​സ്​ മാ​രാ​രി​ക്കു​ള​ത്ത് തോ​റ്റ​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം കി​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. യു.​ഡി.​എ​ഫ് തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത​ല്ല. വി​ധി അ​ങ്ങ​നെ വ​ന്ന​ത​ല്ല. ചി​ല​ർ വ​രു​ത്തി​യ​താ​ണ്. പ​റ​വൂ​രി​ൽ അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ വ​രു​മെ​ന്ന​ല്ല, ഏ​റ്റ​വും മോ​ശ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചാ​ൽ പി​ന്നെ വ​രു​ന്ന​തെ​ല്ലാം എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ നേ​രി​ടാ​മെ​ന്ന് ആ​ലോ​ചി​ച്ച​താ​ണ്. ഏ​താ​യാ​ലും ഒ​രാ​ളേ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​വൂ. അ​തു​റ​പ്പാ​ണ്. എ​ന്നാ​ലും ഒ​രാ​ളും ദുഃ​ഖ​മ​ന്ത്രി​യാ​ക​രു​ത്. അ​തി​നാ​ൽ, ബി​സ്​​മാ​ർ​ക്ക് ത​ന്നെ​യാ​ണ് മി​ക​ച്ച ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​ൻ. ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന്റെ തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ലു​ള്ള​ത് കൈ​ക്ക​ലാ​ക്ക​ണം. ഹാ​പ്പി​യാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    TAGS:KPCCcolumnCongessPolitcs
    News Summary - Don't cry cry and become a minister of sorrow
