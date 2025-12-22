Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightColumnschevron_rightഇടം വലംchevron_rightസ​ഖാ​ക്ക​ളേ...
    ഇടം വലം
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 6:15 AM IST

    സ​ഖാ​ക്ക​ളേ പി​ന്നോ​ട്ട്...

    text_fields
    bookmark_border
    vimochana samaram
    cancel
    camera_alt

    വിമോചനസമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് നടന്ന വിദ്യാർഥി-യുവജന ജാഥ (1958)  

    z James Burke, keralaculture

    ത​ല​ക്കെ​ട്ട് പാ​ര​ഡി​യാ​ണ്. പി. ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ച​രി​ത്ര​കാ​ർ എ​ഴു​തി​യ ആ​ഹ്വാ​ന​ത്തി​ന്റെ പാ​ര​ഡി. 1948 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 19ന് ​ആ​ല​പ്പു​ഴ മു​ഹ​മ്മ​ക്ക് സ​മീ​പം ക​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്ടെ, ചെ​ല്ലി​ക്ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ എ​ന്ന കൊ​ച്ചു​കു​ടി​ലി​ൽ ഇ​രു​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് എ​ഴു​ത​വെ ചൊ​രി​മ​ണ​ലി​ലൂ​ടെ ഇ​ഴ​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ പാ​മ്പ് കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യെ ക​ടി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ​ല്ലോ ആ ​ച​രി​ത്രം. ‘‘എ​ന്നെ എ​ന്തോ ക​ടി​ച്ചു, പാ​മ്പാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നു’’ എ​ന്ന് സ​ഖാ​വ് പ​റ​ഞ്ഞ​വാ​റെ ആ ​വീ​ട്ടി​ലെ വൃ​ദ്ധ​യാ​യ അ​മ്മ ചു​ണ്ണാ​മ്പും മ​ഞ്ഞ​ളും വെ​ച്ച് ക​ടി​വാ​യി​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ തു​ണി​ക്ക​ഷ​ണം​കൊ​ണ്ട് കെ​ട്ടി​യെ​ന്നും കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ത​ന്നെ തി​രി​ഞ്ഞു​വെ​ന്നു​മാ​ണ് വാ​മൊ​ഴി​ച​രി​ത്രം. എ​ന്നി​ട്ടെ​ഴു​തി...‘‘​എ​ന്റെ ക​ണ്ണു​ക​ളി​ൽ ഇ​രു​ട്ടു​ക​യ​റു​ക​യാ​ണ്. ശ​രീ​ര​മാ​കെ ത​ള​രു​ന്നു. എ​ന്താ​ണ് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് എ​നി​ക്ക​റി​യാം. സ​ഖാ​ക്ക​ളേ മു​ന്നോ​ട്ട്.’’ ഏ​റെ​നേ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ് പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​ർ തോ​ളി​ലേ​റ്റി വാ​ഹ​നം​വ​രു​ന്ന വ​ഴി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച് ആ​ല​പ്പു​ഴ, കൊ​ല്ലം പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ഷ​ഹാ​രി​ക​ളെ​യെ​ല്ലാം കാ​ണി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള പോ​യി. ആ​ഹ്വാ​നം ബാ​ക്കി​യാ​യി. ‘‘സ​ഖാ​ക്ക​ളേ മു​ന്നോ​ട്ട്’’ -അ​തി​ന്റെ ആ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് പി​ന്നീ​ട് ആ ​പാ​ർ​ട്ടി മു​ന്നോ​ട്ട് കു​തി​ച്ച​ത്. ആ ​കു​തി​പ്പി​ൽ പ​ത്തു​വ​ർ​ഷം തി​ക​യും​മു​മ്പ് ഭ​ര​ണ​പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യി. 1957 ഏ​പ്രി​ൽ അ​ഞ്ചി​ന് ഇ.​എം. ശ​ങ്ക​ര​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി​പ്പാ​ടി​ന്റെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ വ​ന്നു. നി​യു​ക്ത​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ആ​ല​പ്പു​ഴ വ​ലി​യ ചു​ടു​കാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി പു​ന്ന​പ്ര വ​യ​ലാ​ർ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കും കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​ക്കും ര​ക്ത​പു​ഷ്പ​ങ്ങ​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ച് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ​ത്തി പ​ന്ത്ര​ണ്ട​ര​യോ​ടെ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്തു. പ​തി​നൊ​ന്ന​ര​യാ​ണ് സ​മ​യം നി​ശ്ച​യി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ലും രാ​ഹു​കാ​ലം ക​ഴി​യാ​ൻ​വേ​ണ്ടി ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ താ​മ​സി​പ്പി​ച്ച​താ​ണെ​ന്ന് പു​തു​പ്പ​ള്ളി രാ​ഘ​വ​ൻ ‘വി​പ്ല​വ​സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഖ്യാ​ത ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​ക്ഷേ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളും കേ​തു​ക്ക​ളും അ​വ​യു​ടെ പ​ണി​യെ​ടു​ത്തു. ക​ഷ്ടി​ച്ച് ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​മാ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ക​ർ​ന്നു. ജ​ന​വി​കാ​രം കു​ത്തി​യൊ​ലി​ച്ചു​വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ക​ട​പു​ഴ​കി​യ​താ​ണ് വി​മോ​ച​ന​സ​മ​രം. പി​ന്നെ ആ ​പാ​ർ​ട്ടി ഒ​റ്റ​ക്ക് ഭ​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. താ​മ​സി​യാ​തെ പി​ള​ർ​ന്നു. ആ ​ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​രേ​യും കൂ​ട്ടി​യും പ​ര​സ്​​പ​രം കൂ​ടി​യും ഇ​ട​ക്കി​ടെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ണ്ടാ​ക്കി. 68 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു കൂ​ട്ടു​ക​ക്ഷി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​ക്ക് തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണം കി​ട്ടു​ക​യും മൂ​ന്നാ​മൂ​ഴ​ത്തി​നാ​യി അ​തി​യാ​യി കൊ​തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ പി​ന്നോ​ട്ടു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത് ര​സ​ക​ര​മാ​ണ്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​കേ​ര​ളം ഒ​ട്ടും മാ​റി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് കാ​ണാം. പ​ഴ​യ​കാ​ല​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യാ​യു​ധ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഇ​ന്നും പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. വി​ശ്വാ​സം, ദാ​രി​ദ്യ്രം, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക​ൾ, സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ, പാ​ര​ഡി അ​ങ്ങ​നെ എ​ല്ലാ​മു​ണ്ട്. ഇ​ന്നി​പ്പോ​ൾ അ​തി​ദാ​രി​ദ്യ്ര​മി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് ഒ​രു വി​ശ്വാ​സം. അ​തി​നെ ഉ​ച്ഛാ​ട​നം ചെ​യ്തെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു. 1957ൽ ​അ​തി​ദാ​രി​ദ്യ്രം അ​തി​ഭ​യ​ങ്ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​രി കി​ട്ടാ​നേ​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​റും മു​മ്പ് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​പാ​ർ​ട്ടി വി​ളി​ച്ച മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ തി​രി​ച്ച​ല​യ​ടി​ച്ചു:

    ‘‘അ​രി ത​രാ​ത്ത, തു​ണി ത​രാ​ത്ത, പ​ണി ത​രാ​ത്ത ഭ​ര​ണ​മേ...’’

    അ​രി​യ​ല്ല, പു​തി​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കേ​ന്ദ്രം ത​ന്ന​ത്. അ​രി​ക്ക് പ​ക​രം മ​റ്റു​പ​ല​തും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മ​ല്ലോ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഒ​രു​പ​ദേ​ശം. അ​ങ്ങ​നെ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഒ​ന്നാ​ണ് മ​ക്രോ​ണി. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​ത് ര​സി​ച്ചു. മ​ക്രോ​ണി പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​രി​യാ​ഹാ​രം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ളീ​യ​ർ​ക്ക് അ​ത് പി​ടി​ച്ചി​ല്ല. 1959ൽ ​വി​മോ​ച​ന​സ​മ​ര​ത്തി​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യെ പൊ​ള്ളി​ച്ച​ത് മ​ക്രോ​ണി​യാ​ണ്. ‘ഭ​ഗ​വാ​ൻ മ​ക്രോ​ണി’ എ​ന്ന ക​ഥാ​പ്ര​സം​ഗം. ആ​ല​പ്പു​ഴ​ക്കാ​ര​നാ​യ, ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്ന, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ, കെ.​എ​സ്.​ രാ​ജ​ൻ എ​ന്ന രാ​ജ​ൻ​പി​ള്ള​യാ​ണ് ക​ഥാ​പ്ര​സം​ഗ​വു​മാ​യി വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. പാ​ട്ടു​കാ​ര​നാ​യ രാ​ജ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രാ​യ വി​വാ​ദ​ക​ഥ​ക​ൾ നീ​ട്ടി​പ്പാ​ടി ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് എ​രി​വും പു​ളി​യും ചേ​ർ​ത്ത​പ്പോ​ൾ മ​ക്രോ​ണി ദ​ഹി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​പോ​ലും ‘ഭ​ഗ​വാ​ൻ മ​ക്രോ​ണി’​ക്കാ​യി കാ​ത്തി​രു​ന്നു. ആ​ല​പ്പു​ഴ, കൊ​ല്ലം പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ​ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ മു​ഖ്യ​യി​നം ഇ​താ​യി​രു​ന്നു. മ​ന്ത്രി പി.​കെ. ചാ​ത്ത​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ചാ​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യി മ​ന്ത്രി​മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​പ്പി​ച്ചെ​ന്നും ഭ​ക്ഷ്യ​മ​ന്ത്രി കെ.​സി. ജോ​ർ​ജ് ഒ​ന്ന​ര​ക്കൊ​ല്ലം​കൊ​ണ്ട് ഒ​ന്ന​ര​ക്കോ​ടി ക​ട്ടു എ​ന്നു​മെ​ല്ലാം രാ​ജ​ൻ നീ​ട്ടി​പ്പാ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ സ​മ​ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഹ​രം​ക​യ​റി. പൊ​ലീ​സ്​ മേ​ധാ​വി ശ്രീ​നി​വാ​സ​യ്യ​ർ റെ​ക്കോ​ഡ് ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി വി.​ആ​ർ. കൃ​ഷ്ണ​യ്യ​രെ കേ​ൾ​പ്പി​ച്ചു. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​യ്യ​ടി​യും വി​സി​ല​ടി​യു​മെ​ല്ലാം അ​തി​ലും കേ​ൾ​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു! സ​ഹി​ക്കാ​താ​യ​പ്പോ​ൾ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി ഇ​തി​നൊ​രു പാ​ര​ഡി​യു​ണ്ടാ​ക്കി- ‘ആ​രെ​ടാ മ​ക്രോ​ണി’. ഓ​ച്ചി​റ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്ന ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് കാ​ഥി​ക​നാ​ണ് പാ​ര​ഡി മ​ക്രോ​ണി​യു​മാ​യി വ​ന്ന​ത്. പ​ക്ഷേ, ഏ​ശി​യി​ല്ല. പി​ന്ന​പ്പി​ന്നെ മ​ക്രോ​ണി രാ​ജ​നെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ വ​ള്ളി​കു​ന്നം വ​ഴി കാ​റി​ൽ പോ​യ​പ്പോ​ൾ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച് രാ​ജ​നെ​യും സം​ഘ​ത്തേ​യും ക​ഠി​ന​മാ​യി മ​ർ​ദി​ച്ചു. മ​റ്റൊ​രു കാ​റി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​വ് ദേ​വ​കീ​കൃ​ഷ്ണ​നും പ​രി​ക്കേ​റ്റു. വ​യ​ലാ​ർ ര​വി​യു​ടെ അ​മ്മ​യാ​ണ് ദേ​വ​കീ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ. അ​ടി​ത​ട​ക​ൾ​ക്കും ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മൊ​ടു​വി​ൽ മ​ക്രോ​ണി രാ​ജ​നെ കാ​ണാ​താ​യി. വി​ഷം​കൊ​ടു​ത്തു കൊ​ന്നു​വെ​ന്നും മ​ർ​ദി​ച്ചു​കൊ​ന്നു​വെ​ന്നു​മൊ​ക്കെ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത ക​ഥ​ക​ൾ മാ​ത്രം ബാ​ക്കി. കാ​ഥി​ക​ൻ ക​ട​ങ്ക​ഥ​യാ​യി.

    സ​മ​ര​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും ശ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നാ​യി ‘അ​ജിേ​പ്രാ​പ്പ്’ എ​ന്നൊ​രു സം​വി​ധാ​നം പാ​ർ​ട്ടി​ബു​ദ്ധി​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ എ​ല്ലാം പ​റ​യ​ണ​മ​ല്ലോ, ഘ​ടാ​ഘ​ടി​യ​ന്മാ​രാ​യ സാ​ഹി​ത്യ​നാ​യ​ക​രും ബു​ദ്ധി​ജീ​വി​ക​ളു​മൊ​ക്കെ ര​ണ്ടു​ഭാ​ഗ​ത്തും യ​ഥേ​ഷ്ടം അ​ണി​നി​ര​ന്നു. സി.​ജെ. തോ​മ​സ്, കെ. ​ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, കേ​ശ​വ​ദേ​വ്, എ​ൻ.​എ​ൻ. പി​ള്ള, സു​കു​മാ​ർ അ​ഴീ​ക്കോ​ട്, എ​ന്നു​വേ​ണ്ട എം.​കെ. സാ​നു പോ​ലും വി​മോ​ച​ന​സ​മ​ര​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി സാ​ഹി​ത്യം ച​മ​ച്ച​വ​രാ​ണ്. അ​തു​വ​രെ​യും ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ചാ​ര​ണാ​യു​ധ​മാ​യി​രു​ന്ന നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പാ​ര​ഡി​യി​റ​ങ്ങി. തോ​പ്പി​ൽ ഭാ​സി​യു​ടെ ‘നി​ങ്ങ​ളെ​ന്നെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റാ​ക്കി’​ക്ക് സി.​ജെ. തോ​മ​സും (വി​ഷ​വൃ​ക്ഷം) കേ​ശ​വ​ദേ​വും (ഞാ​നി​പ്പം ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റാ​വും) പാ​ര​ഡി​യെ​ഴു​തി. കു​റു​ക്ക​ൻ രാ​ജാ​വാ​യി, ഏ​പ്രി​ൽ അ​ഞ്ച്, മ​ല​ങ്കോ​വി​ന്റെ മ​ക്ക​ൾ, എ​ൻ.​എ​ൻ. പി​ള്ള​യു​ടെ ‘മോ​സ്​​കോ​വി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ന​യി​ലേ​ക്ക്’ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി നാ​ട​ക​പ്പാ​ര​ഡി​ക​ൾ. സ​ർ​ക്കാ​ർ​വി​രു​ദ്ധ സാ​ഹി​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘു​ലേ​ഖ​ക​ളാ​യി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​സാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും പ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ക്ക് ത​ട​യി​ടാ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​യും പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി. ജ​ന​യു​ഗ​വും ദേ​ശാ​ഭി​മാ​നി​യും ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​ക​മ്മി​റ്റി കേ​ര​ള​ഭൂ​മി എ​ന്നൊ​രു പ​ത്രം തു​ട​ങ്ങി. സാ​ഹി​ത്യ​കാ​രെ​യും ബു​ദ്ധി​ജീ​വി​ക​ളേ​യും ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ കൂ​ടെ​നി​ർ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​ഗീ​ത​നാ​ട​ക അ​ക്കാ​ദ​മി സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത് എ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ടാ​യി. ഗ്ര​ന്ഥ​ശാ​ലാ സം​ഘം, കേ​ര​ള സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി, കേ​ര​ള ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ​യും ചെ​​ങ്കൊ​ടി​യേ​ന്തി. ക​ല​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ജി​ല്ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ലാ​മേ​ള​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി​ക​ളി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​രു​മാ​യി​രു​ന്നു. സു​കു​മാ​ർ അ​ഴീ​ക്കോ​ട് എ​ഴു​തി: ‘‘ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യി​ലെ അം​ഗം എ​ന്ന ഒ​റ്റ പി​ടി​വ​ള്ളി​മേ​ൽ തൂ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ട് ക​ല​യു​ടെ സ്വ​ർ​ഗ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ൽ ക​യ​റാ​ൻ ഇ​ന്ന​ത്തെ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ കു​റെ സാ​ഹി​ത്യ​സം​ഗീ​ത​ക​ലാ​വി​ഹീ​ന​ന്മാ​രെ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത് അ​ജ്ഞ​ത​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​ക്ഷ​ന്ത​വ്യ​മാ​യ അ​പ​രാ​ധ​വും അ​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​ക്ഷ​ന്ത​വ്യ​മാ​യ പാ​ത​ക​വു​മാ​ണ്. മു​മ്പും ഈ ​നാ​ട്ടു​കാ​ർ ക​ക്ഷി​ഭ​ര​ണ​ത്തി​നു കീ​ഴി​ൽ പു​ല​ർ​ന്നു​പോ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​ക്ര​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല അ​ന്നൊ​ന്നും. ഈ ​പോ​ക്ക് നാ​ടി​നെ എ​വി​ടെ എ​ത്തി​ക്കും’’ (മാ​തൃ​ഭൂ​മി 1958 ഡി​സം​ബ​ർ 28). എ​വി​ടെ​യാ​ണെ​ത്തി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഇ​പ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ല്ലോ!

    എ​ല്ലാ​ത്തി​നു​മു​പ​രി വി​ശ്വാ​സ​വും ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക്കും സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ആ​യു​ധ​മാ​യി. അ​ന്നും വേ​ദി​യാ​ക്കി​യ​ത് ശ​ബ​രി​മ​ല ക്ഷേ​ത്ര​മാ​ണ്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ബി​ല്ലി​നെ​തി​രെ ബി​ഷ​പ്പു​മാ​ർ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ത് പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. 1957 ഡി​സം​ബ​ർ 12ന്. ​ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​പി​ടി​ത്ത​ക്കേ​സി​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടു! 1950 ജൂ​ൺ ആ​ദ്യ​മാ​ണ് തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. പ​റ​വൂ​ർ ടി.​കെ. നാ​രാ​യ​ണ​പി​ള്ള​യാ​ണ് അ​ന്ന് തി​രു​കൊ​ച്ചി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി. ഐ​ക്യ​കേ​ര​ള​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. തീ​വെ​പ്പി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ ൈക്രം​ബ്രാ​ഞ്ച് മേ​ധാ​വി​യാ​യ കേ​ശ​വ​ൻ മേ​നോ​നെ നി​യ​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. മേ​നോ​ൻ കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്തു​ത​ന്നെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി. നാ​രാ​യ​ണ​പി​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ തൊ​ട്ടി​ല്ല. പി​ന്നാ​ലെ പ​ല സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ വ​ന്നു. ഐ.​ജെ. ജോ​ൺ, സി. ​കേ​ശ​വ​ൻ, പ​ട്ടം​താ​ണു​പി​ള്ള, പ​ന​മ്പി​ള്ളി ഗോ​വി​ന്ദ​മേ​നോ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രൊ​ക്കെ തി​രു​കൊ​ച്ചി ഭ​രി​ച്ചു. ആ​രു​മ​ത് തൊ​ട്ടി​ല്ല. തി​രു​കൊ​ച്ചി​ത​ന്നെ ഇ​ല്ലാ​താ​യി കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​നം വ​ന്ന് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു. കേ​സൊ​ന്നും എ​ടു​ത്തി​ല്ല. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടു​വെ​ന്നു മാ​ത്രം! തീ​വെ​ച്ച​താ​ണെ​ന്നോ, ആ​രാ​ണെ​ന്നോ, ഖ​ണ്ഡി​ത​മാ​യി പ​റ​യു​ന്ന ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലൊ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലി​ല്ല. എ​ന്നാ​ലും ക്രി​സ്​​ത്യാ​നി​ക​ളാ​ണ് ക്ഷേ​ത്രം ക​ത്തി​ച്ച​ത് എ​ന്ന് ‘നി​ഗ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്’. സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന ചി​ല​രു​ടെ പേ​രു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മ​ധ്യ​തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ലെ ക്രി​സ്​​ത്യാ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ഹി​ന്ദു ദേ​വ​ന്മാ​രേ​യും ദേ​വാ​ല​യ​ങ്ങ​ളേ​യും മ​ഹാ​പു​ച്ഛ​മാ​ണെ​ന്നും ശ​ബ​രി​മ​ല ക്ഷേ​ത്രം ഉ​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ട് അ​ധഃ​കൃ​ത വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​രെ മാ​ർ​ഗം​കൂ​ട്ടാ​ൻ ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടെ​ന്നും മ​റ്റു​മു​ള്ള യു​ക്തി​ക​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മു​ൻ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റു​ക​ളൊ​ന്നും ആ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്തു​വി​ടാ​തി​രി​ക്കാ​നും ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് അ​ത് വി​ടാ​നു​മു​ള്ള കാ​ര​ണം ആ ​നി​ഗ​മ​ന​ങ്ങ​ളും യു​ക്തി​ക​ളും​ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. യു​ക്തി​യു​ടെ ശ​ക്തി​യേ!

    അ​ന്നും ഇ​ന്നും ശ​ബ​രി​മ​ല ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ കൈ​യി​ലൊ​രു ആ​യു​ധ​മാ​ണ്. സ്വാ​മി​യ​ല്ലാ​തൊ​രു ശ​ര​ണ​മി​ല്ല!

    mullaanasar@gmail.co

    TAGS:vimochana yathraComradeSabarimala
