    ഹി​ന്ദു​മ​ഹാ​മ​ണ്ഡ​ല​കാ​ലം!

    ധ​ർ​മ​പ​രി​പാ​ല​ന ഹ​ഠ​യോ​ഗം ചെ​യ്താ​ലും വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ന് ടി.​കെ. മാ​ധ​വ​നോ, ഡോ​ക്ട​ർ പ​ൽ​പ്പു​വോ ആ​കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ആ​യു​ഷ്കാ​ലം ത​പ​സ്സ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചാ​ലും സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ കി​ട​ങ്ങൂ​ർ ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ പി​ള്ള​യോ പി.​കെ.​നാ​രാ​യ​ണ​പ​ണി​ക്ക​രോ ആ​കി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് നി​ന്ന​നി​ൽ​പി​ൽ കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​നാ​കാ​ൻ ക​ഴി​യും. സ​മു​ദാ​യ​ക്ക​ള​രി​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്ക​ള​രി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യ​ത്യാ​സം മാ​ത്ര​മ​ല്ല അ​ത്. മ​ല​ക്കം​മ​റി​ച്ചി​ൽ വ​ട​ക്ക​ൻ​ചി​ട്ട​യാ​ണ്. ഇ​തി​ലും പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ കെ.​ക​രു​ണാ​ക​ര​നെ മ​റി​ക​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഏ​ത് സ​മു​ദാ​യ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ നേ​താ​വി​നെ​യും അ​നു​ന​യി​പ്പി​ക്കാ​നും വേ​ണ്ടി​വ​ന്നാ​ൽ എ​ല്ലാ സ​മു​ദാ​യ നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും അ​ണി​നി​ര​ത്താ​നും പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ണ്ട​ല്ലോ.

    അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച അ​നു​ന​യ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ൽ സ​ർ​വ​ശ്രീ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ൻ, ജി. ​സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഒ​രു കാ​ല​ത്ത് ആ​ൾ​ദൈ​വ​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന അ​മൃ​താ​ന​ന്ദ​മ​യി വ​രെ​യു​ണ്ട്. ഈ ​അ​ണി​നി​ര​ത്ത​ൽ കേ​വ​ല രാ​ഷ്ട്രീ​യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ല്ല, സ​ർ​ക്കാ​ർ​മു​ദ്ര ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. പ​മ്പ​യി​ലെ അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ വേ​ദി​യി​ലാ​ണ​ല്ലോ ഇ​താ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. അ​ങ്ങോ​ട്ടേ​ക്ക് എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ ആ​ന​യി​ച്ച​ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ദ്ര​യു​ള്ള കാ​റി​ലാ​ണ്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ കാ​റി​ൽ. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി​ളി​ച്ചി​ട്ടാ​ണ് ക​യ​റി​യ​തെ​ന്ന് ന​ടേ​ശ​ര് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​മു​ണ്ട്, മാ​താ അ​മൃ​താ​ന്ദ​മ​യി മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ പ്ര​സം​ഗി​ച്ച മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​ത്തി​ന്റെ ര​ജ​ത​ജൂ​ബി​ലി ക​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ചാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ​മു​ദ്ര സാം​സ്​​കാ​രി​ക​മ​ന്ത്രി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. ആ ​മൂ​ർ​ധാ​വി​ലൊ​രു ചും​ബ​ന​മു​ദ്ര​യും ചാ​ർ​ത്തി.


    2019ൽ ​സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​ന്റെ സ​ർ​ക്കാ​ർ​വി​രു​ദ്ധ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് അ​യ്യ​പ്പ​സ്വാ​മീ കീ ​സി​ന്ദാ​ബാ​ദ് വി​ളി​ച്ച അ​മൃ​താ​ന്ദ​മ​യി​യെ സ്​​ഫു​ടം ചെ​യ്തെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ബ​ഹു. മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ ചെ​യ്ത​ത്. പി​ന്നെ​യു​ള്ള​ത് സം​ഹാ​ര​ശേ​ഷി ഇ​ച്ചി​രി കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള ജി. ​സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​രാ​ണ്. നാ​യ​ർ​ക്ക് അ​ങ്ങോ​ട്ട​ല്ല, നാ​യ​ർ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ഇ​ങ്ങോ​ട്ടാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ദ്ര ചാ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ആ​ചാ​ര​സം​ര​ക്ഷ​ണ​മ​ട​ക്കം പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ചെ​യ്ത എ​ല്ലാം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും സം​തൃ​പ്തി​യാ​ണെ​ന്ന് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലും മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലും സ​മ്മ​തി​ച്ചു. അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്തൊ​ന്നും എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ സം​തൃ​പ്തി​മു​ദ്ര പ​തി​ഞ്ഞൊ​രു സ​ർ​ക്കാ​ർ കേ​ര​ളം ഭ​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. നാ​യ​ന്മാ​ർ​ക്ക് കി​ട്ടു​ന്ന സ​ർ​വി​സ്​ നോ​ക്കി​യേ സൊ​സൈ​റ്റി തൃ​പ്തി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​റു​ള്ളൂ. ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​റി​ലു​ള്ള തൃ​പ്തി സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ എ​ണ്ണി​പ്പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്തി​നേ​റെ ഒ​റ്റ​യെ​ണ്ണം മ​തി​യ​ല്ലോ, സ​വ​ർ​ണ സം​വ​ര​ണം!


    ഒ​ക്കെ​യും ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത് ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്. അ​ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​ഗ​മ​മ​ല്ലെ​ന്നും തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ എ​ഴു​പ​ത്ത​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ന് ബോ​ർ​ഡ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ൾ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​താ​ണ്. ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വ​രു​ന്നു. മ​റ്റൊ​രു ക്ഷ​ണി​താ​വാ​യ എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും വ​രു​ന്നു. ഒ​രേ സ​ത്ര​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്നു. ആ ​രാ​ത്രി​യി​ലാ​വാം ന​ടേ​ശ​ർ​ക്ക് പി​ണ​റാ​യി​യു​ടെ ഭ​ക്​​തി ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. രാ​വി​ലെ കു​ളി​ച്ചു​പു​റ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ, ഇ​നി യാ​ത്ര ഒ​ന്നി​ച്ചാ​കാ​മെ​ന്ന് ര​ണ്ട് ഭ​ക്​​ത​രും തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്നു. ര​ണ്ടു​പേ​രു​മ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു​പാ​ടു​ദൂ​രം പോ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പേ, പെ​രു​ന്ന​യി​ൽ​നി​ന്ന് സ​മു​ദാ​യാ​ചാ​ര്യ​ൻ ഓ​ടി​ച്ചെ​ന്ന് കൂ​ടെ​ച്ചേ​രു​ന്നു. സം​ഗ​മ​വേ​ദി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​നി​ധി​യെ അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ല്ലോ. ഇ​തി​ന്റെ​യൊ​ക്കെ​യും മൂ​ല​കാ​ര​ണം തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ എ​ഴു​പ​ത്ത​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഷി​ക​മാ​ണ്, അ​താ​ഘോ​ഷി​ച്ച​ത് അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്, വേ​ദി പ​മ്പ​യി​ലാ​ണ്, ഇ​തൊ​ന്നും യാ​ദൃ​ച്ഛ്യാ സം​ഭ​വി​ച്ച​ത​ല്ല. കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ഹി​ന്ദു​ത്വം മ​റ​നീ​ക്കി​വ​ന്ന ച​രി​ത്ര മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​ത്തി​ന്റെ ത​നി​യാ​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണി​ത്. തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡും ഹി​ന്ദു​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും ഇ​ര​ട്ട​ക​ളാ​ണ്.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നു​മു​മ്പ് തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ലെ​യും കൊ​ച്ചി​യി​ലെ​യും ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടും ഹി​ന്ദു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു. ക്ഷേ​ത്ര​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ധാ​രാ​ളം ഭൂ​സ്വ​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ പി​ടി​മു​റു​ക്കു​ക​യും റ​സി​ഡ​ൻ​റ് പ​ദ​വി​യി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ദി​വാ​ൻ പ​ദ​വി​യി​ൽ​കൂ​ടി ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ​ർ വ​രു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ ക​ഥ​മാ​റി. ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ​ർ ക്രൈ​സ്​​ത​വ മി​ഷ​ന​റി സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ക്ഷ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളു​മാ​ണ്. കേ​ണ​ൽ മ​ൺ​റോ ദി​വാ​നാ​യ​പ്പോ​ൾ ക്ഷേ​ത്ര​സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റി​ലേ​ക്ക് മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടി. ക്ഷേ​ത്ര ന​ട​ത്തി​പ്പി​ൽ ദു​ർ​ഭ​ര​ണം ആ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ് ഇ​തു ചെ​യ്ത​ത്. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം കി​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളും ഭ​ര​ണ​വും ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളെ തി​രി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്ക​ണം എ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​ർ​ന്നു. 1949 മേ​യ് മാ​സ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യാ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റും തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ലെ​യും കൊ​ച്ചി​യി​ലെ​യും രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​രും ത​മ്മി​ലെ ഉ​ട​മ്പ​ടി​പ്ര​കാ​രം തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 51 ല​ക്ഷം​രൂ​പ ഗ്രാ​ൻ​റും നി​ശ്ച​യി​ച്ചു. ബോ​ർ​ഡി​ൽ രാ​ജ​പ്ര​മു​ഖ​ന്റെ​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ലെ ഹി​ന്ദു​മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ​യും ഹി​ന്ദു​സാ​മാ​ജി​ക​രു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ വേ​ണ​മെ​ന്നും തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി. ഹി​ന്ദു മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി മ​ന്ന​ത്ത് പ​ത്മ​നാ​ഭ​നും ഹി​ന്ദു എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി ആ​ർ.​ശ​ങ്ക​റും രാ​ജ​പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി ശ​ങ്ക​ര​നാ​രാ​യ​ണ അ​യ്യ​രു​മാ​യി​രു​ന്നു അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. മ​ന്നം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്. അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ശ​ങ്ക​ർ എ​ൻ.​എ​ൻ.​ഡി.​പി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. മ​ൺ​റോ സാ​യി​പ്പ് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു ഓ​രോ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര സ്​​ഥാ​ന​ത്തെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ട് ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ജാ​ഗ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് മ​ന്ന​വും ശ​ങ്ക​റും തു​നി​ഞ്ഞ​ത്. അ​താ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ഴേ​ക്ക് തി​രു​വി​താം​കൂ​റും കൊ​ച്ചി​യും സം​യോ​ജി​ച്ച തി​രു-​കൊ​ച്ചി സം​സ്​​ഥാ​നം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നു. 1949 ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നി​നാ​ണ് തി​രു​കൊ​ച്ചി​യാ​യ​ത്. പേ​രി​നു​പോ​ലും രാ​ജാ​ധി​പ​ത്യം ഇ​ല്ലാ​താ​യി.


    ടി.​കെ.​നാ​രാ​യ​ണ​പി​ള്ള​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യാ​ണ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പൊ​തു​ഖ​ജ​നാ​വി​ൽ​നി​ന്ന് ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന് ഫ​ണ്ടു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ല​രും പ​റ​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങി. ഹി​ന്ദു​ക്ക​ൾ​ക്കും അ​ഹി​ന്ദു​ക്ക​ൾ​ക്കും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഖ​ജ​നാ​വി​ൽ തു​ല്യ അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​​ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​മേ​യം പാ​സാ​ക്കാ​നും തു​ട​ങ്ങി. അ​തേ​സ​മ​യം​ത​ന്നെ ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ളി​ച്ച് മ​ന്നം-​ശ​ങ്ക​ര​ന്മാ​ർ (അ​ന്ന​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്) കാ​ടി​ള​ക്കി പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി. അ​തി​നി​ട​യി​ൽ ടി.​കെ. നാ​രാ​യ​ണ​പി​ള്ള​യു​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​തി​യ ദേ​വ​സ്വം​ബി​ല്ല് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധി​കാ​രം പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, കാ​ലാ​വ​ധി വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യൊ​ക്കെ​യാ​ണ് നി​യ​മ​മാ​യി​വ​രു​ന്ന​ത്. മ​ന്ന​വും ശ​ങ്ക​റും എ​തി​ർ​നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ഹി​ന്ദു​വി​കാ​ര​മാ​ണ് ആ​യു​ധ​മാ​ക്കി​യ​ത്. 1949 ഡി​സം​ബ​ർ 25ന് ​എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ​യും എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി​യു​ടെ​യും സം​യു​ക്​​ത നേ​തൃ​യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. പി​ന്നാ​ലെ ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ ഹി​ന്ദു​സ​മ്മേ​ള​നം ചേ​ർ​ന്ന് ഹി​ന്ദു​മ​ഹാ​മ​ണ്ഡ​ലം എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ജാ​തി​ര​ഹി​ത​മാ​യ ഹൈ​ന്ദ​വ​സം​ഘ​ട​ന എ​ന്നാ​ണ് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്. 1950 ഫെ​ബ്രു​വ​രി ര​ണ്ടാം​തീ​യ​തി പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തി​​ന്റെ തു​ട​ർ​ക​ർ​മം വാ​ർ​ത്ത​യാ​യി. മ​ന്ന​ത്തു പ​ത്മ​നാ​ഭ​പി​ള്ള ജാ​തി​വാ​ൽ മു​റി​ച്ചു​ക​ള​ഞ്ഞു! എം.​പി. മ​ന്മ​ഥ​ൻ പി​ള്ള, വി.​കെ. വേ​ല​പ്പ​ൻ നാ​യ​ർ, വി.​ഗം​ഗാ​ധ​ര​ൻ നാ​യ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും മ​ന്ന​ത്തി​ന് കൂ​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​കാ​രേ​ക്കാ​ൾ മു​മ്പ് ഡീ​ക്ലാ​സി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ നേ​താ​ക്ക​ളാ​ണ്!! ഏ​റെ​ത്താ​മ​സി​യാ​തെ 1950 മേ​യ് മാ​സ​ത്തി​ൽ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു. ത​ന്നെ​യു​മ​ല്ല, ‘‘ബോ​ർ​ഡി​നെ ത​ക​ർ​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ സാ​മു​ദാ​യി​ക ശ​ക്​​തി​ക​ൾ​ത​ന്നെ മ​ന്നം-​ശ​ങ്ക​ര​ന്മാ​രെ വ​ർ​ഗീ​യ​വാ​ദി​ക​ളെ​ന്ന് വി​ളി​ച്ച് അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു’’ എ​ന്നൊ​രു പ​രി​ദേ​വ​നം മ​ന്ന​ത്തി​ന്റെ ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ കാ​ണാം. ഇ​തി​​ന്റെ​യൊ​ക്കെ കാ​ര​ണ​മാ​യി ആ​ർ.​ശ​ങ്ക​റി​​ന്റെ ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​ത്: ‘‘സ്റ്റേ​റ്റ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ക്രി​സ്​​ത്യ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പി​നു​ണ്ടാ​യ മു​ൻ​തൂ​ക്ക​ത്തി​ന് കാ​ര്യ​മാ​യ വ്യ​തി​യാ​നം ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല’’ എ​ന്നാ​ണ്. ഹി​ന്ദു​മ​ഹാ​മ​ണ്ഡ​ല സ​മ്മേ​ള​നം ഒ​രാ​ഴ്ച​യാ​ണ് കൊ​ല്ല​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ശ്യാ​മ​പ്ര​സാ​ദ് മു​ഖ​ർ​ജി​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രെ ക​ണ്ട​താ​യി മ​ന്നം ഡ​യ​റി​യി​ലെ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ദേ​വ​സ്വം ക​ലാ​പം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ പി​ള​ർ​പ്പു​ണ്ടാ​ക്കി. മ​ന്ന​വും ശ​ങ്ക​റും ചേ​ർ​ന്ന് ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​ണ്ടാ​ക്കി. ഏ​റെ നി​ല​നി​ന്നി​ല്ല. ര​ണ്ട് ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലേ മ​ത്സ​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു​ള്ളൂ. 1952ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​വ​രെ തി​രി​ച്ചു​വി​ളി​ച്ച് എ​ല്ലാം സു​ല്ലാ​ക്കി.


    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ വേ​റൊ​രു ഭാ​ഗ​ത്ത് സി. ​കേ​ശ​വ​നു​ണ്ട്. ആ​ർ.​ശ​ങ്ക​റി​നെ പോ​ലെ​ത​ന്നെ എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ക്ഷേ​ത്ര​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ഹോ​ദ​ര​ന​യ്യ​പ്പ​​ന്റെ പ​ക്ഷ​ത്താ​യി​രു​ന്നു. ടി.​കെ. നാ​രാ​യ​ണ​പി​ള്ള​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്താ​ണ് ശ​ബ​രി​മ​ല അ​മ്പ​ല​ത്തി​ന് തീ​വെ​ച്ചു എ​ന്ന വി​വാ​ദ​സം​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. 1950 മേ​യ് മാ​സ​ത്തി​ൽ ധ​നു​മാ​സ പൂ​ജ​ക്കാ​യി ന​ട​തു​റ​ക്കാ​ൻ മേ​ൽ​ശാ​ന്തി എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​മ്പ​ലം ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ട​ത്. തീ​യേ​ക്കാ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ല​ന്ന് ആ​ളി​പ്പ​ട​ർ​ന്ന​ത് ‘‘ഒ​ര​മ്പ​ലം ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചാ​ൽ അ​ത്ര​യും അ​ന്ധ​വി​ശ്വാ​സം കു​റ​യും’’ എ​ന്ന സി.​കേ​ശ​വ​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ്. തീ​വെ​പ്പി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ മ​ദ്രാ​സ്​ സ​ർ​വി​സി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഡി.​ഐ.​ജി കേ​ശ​വ​മേ​നോ​നെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ന്നൊ​ന്നും ക​മ്യൂ​ണി​സ്​​റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ഇ​ത്യാ​ദി​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​ൻ സ​മ​യം കി​ട്ടി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. 1948ൽ ​ക​ൽ​ക്ക​ത്താ തീ​സീ​സോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച സാ​യു​ധ​ക​ലാ​പം നി​ർ​ത്തി 1952ൽ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നേ​യു​ള്ളൂ. 1957ൽ ​ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് തീ​പി​ടി​ത്ത റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. അ​തി​ന്മേ​ൽ ന​ട​പ​ടി​യൊ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    കാ​ലം ക​റ​ങ്ങി​വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ സി.​കേ​ശ​വ​നെ​പ്പോ​ലൊ​രു നേ​താ​വ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലു​മി​ല്ല ക​മ്യൂ​ണി​സ്​​റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലു​മി​ല്ല. മ​ന്നം-​ശ​ങ്ക​ര​ന്മാ​ർ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ധാ​രാ​ള​മു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഹി​ന്ദു​മ​ഹാ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ർ​ത്ത​നം ഇ​പ്പോ​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തും ഈ ​മ​ണ്ഡ​ല​കാ​ല​ത്ത് ഹി​ന്ദു​വോ​ട്ടി​നാ​യി ബി.​ജെ.​പി സി.​പി.​എ​മ്മി​നോ​ട് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മൊ​ന്നും സം​ഭ​വി​ച്ചു​ കൂ​ടാ​ത്ത​ത​ല്ല. ആ​ൾ​ദൈ​വ​മാ​യി​രു​ന്ന അ​മ്മ​ദൈ​വ​ത്തി​ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഖാ​വ് ചും​ബ​ന​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​ത്ഭു​ത​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല. മ​ന്ന​ത്തു പ​ത്മ​നാ​ഭ​പി​ള്ള മു​റി​ച്ചു​ക​ള​ഞ്ഞ​പ്പോ​ഴും മു​റി​ച്ചു​ക​ള​യാ​തെ ജാ​തി​വാ​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച ഇ.​എം.​എ​സ്.​ ന​മ്പൂ​തി​രി​പ്പാ​ടി​ന്റെ​യും എം.​എ​ൻ. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ നാ​യ​രു​ടെ​യും പി​ൻ​ഗാ​മി​ക​ള​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പി​ന്നെ​യാ​രാ​ണ് ആ​ചാ​രം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക. അ​വ​ര​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പി​ന്നെ ആ​രാ​ണ് ഭ​ക്​​ത​ർ?

    mullaanasar@gmail.com

