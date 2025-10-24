Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightColumnschevron_rightGet Set Gochevron_rightമാറ്റങ്ങൾക്ക്...
    Get Set Go
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 6:30 AM IST

    മാറ്റങ്ങൾക്ക് കൊതിക്കുന്ന മനസ്സ്

    text_fields
    bookmark_border
    തു​റ​ന്ന മ​ന​സ്സോ​ടെ ജീ​വി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ പ​ല പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ​ക്കും പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യും. ഒ​ന്നോ​ർ​ക്ക​ണം, ന​മ്മെ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും സാ​ധാ​ര​ണ മ​നു​ഷ്യ​രാ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ ഒ​രു പോ​സി​റ്റി​വാ​യ നോ​ട്ടം​പോ​ലും അ​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ചെ​റു​ത​ല്ല...
    മാറ്റങ്ങൾക്ക് കൊതിക്കുന്ന മനസ്സ്
    cancel

    ഏ​തൊ​രു വി​ഷ​യ​ത്തെ​യും അ​നു​കൂ​ല​മാ​യും പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യും അ​ഥ​വാ, നി​ഷേ​ധാ​ത്മ​ക​മാ​യും പോ​സി​റ്റി​വാ​യും ന​മു​ക്ക് സ​മീ​പി​ക്കാം. അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ കാ​ര്യം നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള​താ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടു​ക വ​ള​രെ എ​ളു​പ്പ​വു​മാ​ണ്. നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​മു​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ വ​ന്നാ​ൽ പോ​സി​റ്റി​വ് ആ​യ സ​മീ​പ​നം പ​ല​പ്പോ​ഴും സാ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മി​ല്ല.

    ഈ ​വി​രു​ദ്ധ സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചി​ന്തി​ക്കു​മ്പോ​ഴെ​ല്ലാം ര​ണ്ട് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്‍റെ മ​ന​സ്സി​ൽ ക​ട​ന്നു​വ​രാ​റു​ണ്ട്.

    ജീ​വി​ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ​ർ​ക്ക് പ​ര​സ്പ​ര​വി​രു​ദ്ധ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ​യാ​ൾ​ക്ക്, എ​ന്തും ചെ​യ്യാ​ൻ ത​നി​ക്കാ​വു​മെ​ന്നൊ​രു ശു​ഭാ​പ്തി​വി​ശ്വാ​സ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു പു​തി​യ വി​ഷ​യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചോ, ആ​ശ​ങ്ക​ജ​ന​ക​മാ​യ ഒ​ര​വ​സ്ഥ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചോ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ, അ​തു​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യി ഭാ​വി​യി​ൽ വേ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം തി​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും കാ​ര്യ​വു​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​വ​രോ​ട് ‘എ​ന്താ ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക എ​ന്ന് ഞാ​ൻ നോ​ക്ക​ട്ടെ’ എ​ന്ന പോ​സി​റ്റി​വ് ആ​യ മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കു​ക. കാ​ര്യം ന​ട​ന്നാ​ലും ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ശു​ഭാ​പ്തി ക​ല​ർ​ന്ന ആ ​മ​റു​പ​ടി​ത​ന്നെ പ​ല​ർ​ക്കും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും ആ​ശ്വാ​സ​വും പ​ക​രും. ത​ന്‍റെ മു​ന്നി​ൽ ഒ​രു പു​തി​യ വി​ഷ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ, മു​ൻ​വി​ധി​ക​ളി​ല്ലാ​തെ ആ ​വി​ഷ​യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യാ​നും പ​ഠി​ക്കാ​നും അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​നും ആ​വും​വി​ധം ഇ​ട​പെ​ടാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം ശ്ര​മി​ച്ചു. സ്വ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്തും കു​ടും​ബ​ത്തി​ലു​മെ​ല്ലാം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​ദേ​ശ​വും സ​ഹാ​യ​വും എ​ല്ലാ​വ​രും തേ​ടു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സു​ഹൃ​ത്ത് ഏ​റെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​നാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു പു​തി​യ വി​ഷ​യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​രെ​ങ്കി​ലും അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യാ​ൽ, ‘‘എ​ന്തി​നാ​ണ് നി​ങ്ങ​ൾ ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി എ​ന്‍റെ അ​ടു​ത്ത് വ​രു​ന്ന​ത്?’’ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​യി​രി​ക്കും ആ​ദ്യം. തു​ട​ർ​ന്ന് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​രു എ​തി​ർ​ഭാ​ഗ വ​ക്കീ​ലി​നെ​പ്പോ​ലെ എ​ല്ലാ​റ്റി​നെ​യും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്തു ക​ള​യും.

    ‘‘ഇ​തൊ​ക്കെ വ​ള​രെ പ്ര​യാ​സ​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ന​ല്ല​ത്. വെ​റു​തെ സ​മ​യം ക​ള​യേ​ണ്ട’’ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​പോ​കും മ​റു​പ​ടി​ക​ൾ. ഒ​രു പു​തി​യ വി​ഷ​യ​മോ, പു​തി​യ പാ​ത​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ്യ ചു​വ​ടോ ഉ​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ഴെ​ല്ലാം അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യും: ‘‘ഇ​തൊ​ന്നും ഇ​വി​ടെ ന​ട​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്നി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ട്, ഉ​ള്ള​തു​പോ​ലെ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ന​ല്ല​ത്.’’ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ഇ​തെ​ല്ലാം ‘യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ബോ​ധ’​ത്തോ​ടെ പ​റ​യു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കും അ​വ​രു​ടേ​താ​യ ഗു​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ​ത്തെ​യാ​ൾ വി​ശാ​ല കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടോ​ടെ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ​യാ​ൾ അ​മി​ത യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ബോ​ധം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച്, ഒ​രു കാ​ര്യ​വും ന​ട​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് നി​രു​ത്സാ​ഹ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും, എ​ന്നാ​ൽ ചി​ല​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യും ആ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഒ​ര​നു​ഭ​വം ഈ ​ര​ണ്ട് മ​നോ​ഭാ​വ​ങ്ങ​ളെ​യും ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു പ്ര​ള​യ​കാ​ല​ത്ത്, ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഞാ​ൻ ഒ​രു സീ​നി​യ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ കാ​ണാ​ൻ പോ​യി. വി​വി​ധ ദേ​ശ​ക്കാ​രു​ള്ള കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഞാ​ൻ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു മ​ല​യാ​ളി. ഞാ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വ​ള​രെ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​ള​യ​ബാ​ധി​ത ജി​ല്ല​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നു ച​ർ​ച്ച. എ​ന്നാ​ൽ, അ​വി​ടേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളെ​ല്ലാം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും പോ​കു​ക സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ന്നും ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു​വെ​ച്ചു.

    ഇ​തു​കേ​ട്ട മു​തി​ർ​ന്ന ഓ​ഫി​സ​ർ ഇ​ട​പെ​ട്ടു: ‘‘അ​വി​ടേ​ക്ക് നാ​ല് വ​ഴി​ക​ളു​ണ്ട്, അ​ത്ര​യേ​റെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടാ​ത്ത മ​റ്റു ര​ണ്ടു​മൂ​ന്ന് വ​ഴി​ക​ൾ വേ​റെ​യു​മു​ണ്ട്.’’ ഓ​രോ വ​ഴി​യു​ടെ​യും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ് ഞാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ട് വീ​ണ്ടും ത​ർ​ക്കി​ച്ചു. ചു​റ്റു​മു​ള്ള​വ​രെ​ല്ലാം എ​ന്നെ നോ​ക്കി ചി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​പ്പോ​ൾ ആ ​ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ മൃ​ദു​മ​ന്ദ​ഹാ​സ​ത്തോ​ടെ എ​ന്നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു: ‘‘അ​നി​യാ, ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കേ​ണ്ട ഒ​ന്നു​ണ്ട്. ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളെ നാം ​എ​പ്പോ​ഴും പോ​സി​റ്റി​വാ​യ മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തോ​ടെ നേ​രി​ടു​ക എ​ന്ന​ത്. ശു​ഭാ​പ്തി​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്താ​ലേ പൊ​തു​സേ​വ​ന​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കാ​നാ​കൂ.’’ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം സ​ർ​വി​സി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ആ ​വ​ലി​യ മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ എ​നി​ക്കൊ​രു പാ​ഠ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത് ഞാ​ൻ ഇ​ന്നും ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ന്ന​ത്തെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നേ​ര​ത്തേ പ​റ​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​ത​രം ആ​ളു​ക​ളെ​യും ന​മു​ക്ക് ദി​വ​സേ​ന കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും - അ​ട​ഞ്ഞ മ​ന​സ്സോ​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ കാ​ണു​ന്ന​വ​രും, തു​റ​ന്ന മ​ന​സ്സോ​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ കാ​ണു​ന്ന​വ​രും. എ​ന്നാ​ൽ, നാം ​ഇ​വി​ടെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്, തു​റ​ന്ന മ​ന​സ്സോ​ടെ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യാ​ൽ ന​മു​ക്ക് എ​ന്തും നേ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യും എ​ന്നാ​ണ്.

    തു​റ​ന്ന മ​ന​സ്സോ​ടെ ജീ​വി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ പ​ല പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ​ക്കും പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യും. ഒ​ന്നോ​ർ​ക്ക​ണം, ന​മ്മെ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും സാ​ധാ​ര​ണ മ​നു​ഷ്യ​രാ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ ഒ​രു പോ​സി​റ്റി​വാ​യ നോ​ട്ടം​പോ​ലും അ​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ചെ​റു​ത​ല്ല.

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്ന വാ​ൾ​ട്ട് വി​റ്റ്മാ​ന്‍റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ഭോ​ചി​ത​മാ​ണ്:

    ‘‘നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ഖം സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​ന് അ​ഭി​മു​ഖ​മാ​യി നി​ർ​ത്തു​ക. നി​ഴ​ലു​ക​ൾ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​റ​കി​ലേ​ക്ക് പോ​യ് മ​റ​യും.’’

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Madhyamam ColumnchangeMind
    News Summary - mind yearning for change malayalam article
    Similar News
    Next Story
    X