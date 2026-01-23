Begin typing your search above and press return to search.
    അവധാനത നിറയുന്ന അറിവ്

    വേ​ഗ​ത​യു​ടെ ഈ ​കാ​ല​ത്ത്, വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തോ​ടു​ള്ള നീ​തി പു​ല​ർ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന സ​ന്തു​ലി​ത സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് ന​മു​ക്ക് ആ​വ​ശ്യം. കു​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യം കൊ​ണ്ട് കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളെ നാം ​തേ​ടി​പ്പി​ടി​ക്ക​ണം....
    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്ത് പ്ര​വ​ച​ന സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ശ​ക​ല​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​റ​യു​ന്ന​വ​രെ​പ്പോ​ലെ, സ്വ​ന്തം ചാ​രു​ക​സേ​ര​യി​ൽ നി​ന്നി​റ​ങ്ങാ​തെ ത​ന്നെ ആ​കാ​ശ​ത്തി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള എ​ന്തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും ആ​ധി​കാ​രി​ക​മെ​ന്ന മ​ട്ടി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന ചി​ല​രു​ണ്ട്. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യു​ടെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ ഇ​വ​ർ​ക്ക് ചു​റ്റും ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ ഒ​രു വ​ലി​യ വൃ​ത്തം ത​ന്നെ​യു​മു​ണ്ട്. വാ​യ​ന​യോ ചി​ന്ത​യോ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളോ ഒ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ, എ​വി​ടെ നി​ന്നോ പ​റ​ന്നു​വ​രു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ചീ​ളു​ക​ൾ വെ​ച്ച് ഇ​വ​ർ വ​ലി​യ കൊ​ട്ടാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ണി​യു​ന്നു.

    അ​റി​വ് എ​ന്ന​ത് അ​വ​ധാ​ന​ത​യോ​ടെ പാ​ക​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട ഒ​ന്നാ​ണ്. നാം ​വാ​യി​ക്കു​ന്ന പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തു​ന്ന സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും ന​മ്മു​ടെ ബു​ദ്ധി​യാ​കു​ന്ന അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ വെ​ച്ച് പാ​ക​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ത് ശ​രി​യാ​യ ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ച​യാ​യി മാ​റു​ന്ന​ത്. ആ ‘​പാ​ച​കം’ ചെ​യ്യാ​തെ, കി​ട്ടു​ന്ന​ത് വി​ള​മ്പു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഇ​ന്ന് ഏ​റെ​യും.

    ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് ഞാ​ൻ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി​യ ആ ​അ​പൂ​ർ​വ വ്യ​ക്തി​ത്വം പ്ര​സ​ക്ത​നാ​കു​ന്ന​ത്. വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലാ​യി​ട്ടും ഒ​രു കാ​ര്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ അ​റി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ‘‘ഞാ​ന​ത് പ​ഠി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല’’ എ​ന്ന് വി​ന​യ​പൂ​ർ​വം പ​റ​യാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ആ​ർ​ജ​വം വ​ലി​യൊ​രു പാ​ഠ​മാ​ണ്. പ​ഠി​ച്ചി​ട്ട് പ​റ​യാം എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ ശേ​ഷം അ​ദ്ദേ​ഹം ആ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ന്റെ വേ​രു​ക​ൾ തേ​ടി​പ്പോ​കു​ന്നു. കി​ട്ടു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ണ​ട​ച്ച് വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​തെ, വി​വി​ധ സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ വ​ഴി അ​വ​യു​ടെ നി​ജ​സ്ഥി​തി ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്നു. ഗു​രു​മു​ഖ​ത്ത് ഇ​രി​ക്കു​ന്ന ഭാ​വ​ത്തോ​ടെ​യ​ല്ലാ​തെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കേ​ട്ടി​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ഈ ​വ്യ​ക്തി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം അ​റി​വ് എ​ന്ന​ത് ഉ​പ​രി​പ്ല​വ വി​നോ​ദ​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് അ​തൊ​രു ത​പ​സ്യ​യാ​ണ്. പ​ത്ത് ദി​ന​പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ത​രു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ മൂ​ല്യം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നു​ണ്ട് എ​ന്ന് ആ​ളു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്, ആ ​വി​ശ​ക​ല​ന​ത്തി​ന്റെ കൃ​ത്യ​ത കൊ​ണ്ടാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹം വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ ജ്ഞാ​ന​മാ​യി മാ​റ്റു​ന്നു. ഇ​ത് സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണ്, പ​ക്ഷേ അ​തി​ന്റെ ഫ​ലം ശാ​ശ്വ​ത​മാ​ണ്.

    മ​റ്റൊ​രു സു​ഹൃ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം കൂ​ടി പ​റ​യാം. ന​ല്ല അ​റി​വും കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഇ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ വേ​ഗ​ത​യെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളെ​യും പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ശൈ​ലി തീ​ർ​ത്തും പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​ണ്.

    താ​ൻ ഒ​രു വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഉ​ത്ത​മ​ജ്ഞാ​നി അ​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ബോ​ധ്യ​മു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ, ല​ഭ്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ ത​ന്റെ സാ​മാ​ന്യ​ബു​ദ്ധി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക വൈ​ഭ​വ​മു​ണ്ട്. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കാ​ൻ ലോ​ക​ത്തി​ന് സ​മ​യ​മി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, പെ​ട്ടെ​ന്ന് ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള വാ​യ​ന​യും ചേ​ർ​ത്ത് അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​രു ‘ത​ത്സ​മ​യ വി​ശ​ക​ല​നം’ ന​ട​ത്തു​ന്നു. താ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യ വി​വ​ര​മാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന കു​റ്റ​സ​മ്മ​തം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ണ്ട്. എ​ങ്കി​ലും, സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് കാ​ര്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ത​ന്റെ ഈ ​ശൈ​ലി ഉ​പ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ക​രു​തു​ന്നു. വാ​യ​ന​ക്കാ​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ടാ​നും ഈ ​ശൈ​ലി​ക്ക് ക​ഴി​യു​ന്നു.

    ഈ ​ര​ണ്ട് ശൈ​ലി​ക​ൾ​ക്കും ന​മ്മു​ടെ ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത് പ്ര​സ​ക്തി​യു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, നാം ​നേ​രി​ടു​ന്ന വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല പ്ര​തി​സ​ന്ധി മ​റ്റൊ​ന്നാ​ണ്. അ​ത് ‘ക്യാ​പ്സ്യൂ​ൾ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന രൂ​പ​ത്തി​ലു​ള്ള​താ​ണ്. ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​പ​ഗ്ര​ഥ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ർ​ക്കും സ​മ​യ​മി​ല്ല, കാ​തു​മി​ല്ല. പ​ക്ഷേ നാം ​ചി​ന്തി​ക്കേ​ണ്ട ഒ​രു കാ​ര്യ​മു​ണ്ട്; അ​പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​യ അ​റി​വ് ന​മ്മു​ടെ ലോ​ക​വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തെ വി​ക​ല​മാ​ക്കു​ന്നി​ല്ലേ? സ​ത്യ​വും സൂ​ക്ഷ്മ​ത​യും കൈ​മോ​ശം വ​രാ​തെ നോ​ക്കേ​ണ്ട​ത് ന​മ്മു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്. വേ​ഗ​ത​യു​ടെ ഈ ​കാ​ല​ത്ത്, വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തോ​ടു​ള്ള നീ​തി പു​ല​ർ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന സ​ന്തു​ലി​ത സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് ന​മു​ക്ക് ആ​വ​ശ്യം. കു​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യം കൊ​ണ്ട് കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളെ നാം ​തേ​ടി​പ്പി​ടി​ക്ക​ണം.

    ആം​ഗ​ലേ​യ ക​വി അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ പോ​പ്പ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത് കേ​ൾ​ക്കു​ക:
    ‘അ​ൽ​പ മാ​ത്ര​മാ​യ അ​റി​വ്
    അ​പ​ക​ട​കാ​രി​യാ​യ വ​സ്തു​വാ​ണ്’’

