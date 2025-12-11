Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightColumnschevron_rightഡൽഹി ഡയറിchevron_right...
    ഡൽഹി ഡയറി
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 7:31 AM IST

    ‘വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര’​ത്തി​ലെ സെ​ൽ​ഫ് ഗോ​ളു​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    indian parliament
    cancel

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ വി​ല​പ്പെ​ട്ട 20 മ​ണി​ക്കൂ​ർ നേ​രം ചെ​ല​വി​ട്ട്, ഹി​ന്ദു​ത്വ രാ​ഷ്​​ട്ര നി​ർ​മി​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടും പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കൂ​ടി മു​ന്നി​ൽ​ക്ക​ണ്ടും ദേ​ശീ​യ​ഗീ​ത​മാ​യ ‘വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര’​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച ബൂ​മ​റാ​ങ്ങാ​യി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ത​ന്നെ തി​രി​ച്ച​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ച്ച​ത്. ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഒ​രു വ്യാ​ഴ​വ​ട്ട​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ ഒ​രു ച​ർ​ച്ച​യി​ലും ഇ​ത്ര​യും സെ​ൽ​ഫ് ഗോ​ളു​ക​ൾ വാ​ങ്ങി​ക്കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​വി​ല്ല.

    വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​ത്തി​ന്റെ 150ാം വാ​ർ​ഷി​ക ച​ർ​ച്ച​ക്ക് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ച​രി​ത്ര​ത്തി​നും വ​സ്തു​ത​ക​ൾ​ക്കും വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളെ പ്ര​മാ​ണ​ങ്ങ​ളും തെ​ളി​വു​ക​ളും നി​ര​ത്തി ഖ​ണ്ഡി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഈ ​ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ പ്ര​സ​ക്തി വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ​യും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ എം.​പി​മാ​ർ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും ഇ​രു​സ​ഭ​ക​ളും സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ച്ചു. പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ​യും ഗൗ​ര​വ് ഗൊ​ഗോ​യി​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ന​ട​ത്തി​യ ഖ​ണ്ഡ​ന വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ എ​ൻ.​ഡി.​എ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​യാ​യ ജ​ന​താ​ദ​ൾ-​യു അം​ഗം​പോ​ലും ശ​രി​വെ​ച്ചു.

    വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​രു​ത്തോ​ട്​ തി​രു​ത്ത്​

    ച​ർ​ച്ച​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മോ​ദി വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം ര​ചി​ച്ച ബ​ങ്കിം​ച​ന്ദ്ര ചാ​റ്റ​ർ​ജി​യെ ‘ബ​ങ്കിം ദാ​ദ’ എ​ന്ന് ര​ണ്ടു മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച​തോ​ടെ എ​ന്താ​ണ് ഈ ​വി​ളി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച് മു​തി​ർ​ന്ന തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് സൗ​ഗ​ത റോ​യ് എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു. ബം​ഗാ​ളി​ന്റെ സം​സ്കാ​രം അ​റി​യാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ‘ബാ​ബു’ എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കേ​ണ്ട സ്ഥാ​ന​ത്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ‘ദാ​ദ’ എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ത​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് ‘ബ​ങ്കിം ബാ​ബു’ എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കൂ എ​ന്നും സൗ​ഗ​ത റോ​യ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​തോ​ടെ തി​രു​ത്താ​മെ​ന്ന് മോ​ദി​ക്ക് പ​റ​യേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ച​മ്മ​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സൗ​ഗ​ത റോ​യി​യെ ‘ദാ​ദ’ എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന്റെ​യും മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ജി​ന്ന​യു​ടെ​യും താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വ​ഴ​ങ്ങി ജ​വ​ഹ​ർ ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു​വാ​ണ് ആ​റ് ശ്ലോ​ക​ങ്ങ​ളു​ള്ള വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ട് ശ്ലോ​ക​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ക്കി വെ​ട്ടി​മു​റി​ച്ച​തെ​ന്ന മോ​ദി​യു​ടെ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന​വാ​ദം പൊ​ളി​യു​ന്ന​താ​ണ് പി​ന്നീ​ട് ക​ണ്ട​ത്.

    ആ​റ് ​ശ്ലോ​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ട് മ​തി​യെ​ന്ന​ത് മ​ഹാ​ക​വി ര​ബീ​ന്ദ്ര​നാ​ഥ ടാ​ഗോ​റി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണെ​ന്നും ബാ​ക്കി നാ​ല് ശ്ലോ​ക​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റു മ​ത​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ആ​ല​പി​ക്കാ​ൻ വി​ശ്വാ​സ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​തെ​ന്നും അ​താ​ണ് നെ​ഹ്റു​വി​ന്റെ ത​ല​യി​ലി​ട്ട​തെ​ന്നും ഗൗ​ര​വ് ഗൊ​ഗോ​യി​യും പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി​യും ഒ​രു​പോ​ലെ സ്ഥാ​പി​ച്ചു. അ​തം​ഗീ​ക​രി​ച്ച നെ​ഹ്റു​വി​നെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​ഹാ​ത്മ​ജി, നേ​താ​ജി, പ​ണ്ഡി​റ്റ് നെ​ഹ്റു, ആ​ചാ​ര്യ ന​രേ​ന്ദ്ര​ദേ​വ്, സ​ർ​ദാ​ർ പ​ട്ടേ​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ കൂ​ടി​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ മോ​ദി അ​പ​മാ​നി​ക്കു​​ന്ന​തെ​ന്നും പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ചു. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​സ​ഭ​യി​ൽ ടാ​ഗോ​റി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശം നെ​ഹ്റു​വി​നും പ​ട്ടേ​ലി​നും ബി.​ആ​ർ. അം​ബേ​ദ്ക​ർ​ക്കു​മൊ​പ്പം ബി.​​ജെ.​പി​ക്കാ​രു​ടെ നേ​താ​വാ​യ ശ്യാ​മ പ്ര​സാ​ദ് മു​ഖ​ർ​ജി​യും കൂ​ടി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ പ്രി​യ​ങ്ക പൊ​ളി​ച്ച​ടു​ക്കി. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ സ​ഭ​യാ​ണ് ര​ണ്ട് ശ്ലോ​ക​ങ്ങ​ളാ​ക്കി ചു​രു​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് എ​ൻ.​ഡി.​എ ഘ​ട​ക ക​ക്ഷി​യാ​യ ജ​ന​താ​ദ​ൾ-​യു​വി​ന്റെ ദേ​വേ​ഷ് ച​ന്ദ്ര ഠാ​ക്കൂ​ർ കൂ​ടി മോ​ദി​യു​ടെ വാ​ദം ഖ​ണ്ഡി​ച്ചു.

    എ​ന്തി​ന് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം ച​ർ​ച്ച?

    ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ത്തു​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​തെ, 150 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞ ഒ​രു ദേ​ശീ​യ ഗീ​ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് 20 മ​ണി​ക്കൂ​ർ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഖ​ജ​നാ​വി​ന്റെ പാ​ഴ് ചെ​ല​വാ​ണെ​ന്ന് ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി​യും രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ​യും തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്​ മ​റു​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. പ്രി​യ​ങ്ക​യു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ലാ​ണ് വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം ച​ർ​ച്ച. ഒ​ന്ന് -വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ബം​ഗാ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്ക് സ്വ​ന്തം നി​ല​മൊ​രു​ക്ക​ണം. ര​ണ്ട്- ക​ത്തു​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​ത്തി​നാ​യി പോ​രാ​ടി​യ​വ​ർ​ക്കു​മേ​ൽ പു​തി​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​ണം. രാ​ജ്യ​ത്ത് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ല​ല്ല, നി​ര​വ​ധി പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്. ആ ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​തി​രി​ക്കാ​നാ​ണ് വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം ച​ർ​ച്ച.

    വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​ത്തി​ന്റെ മ​ത​പ​ര​മാ​യ മാ​ന​ങ്ങ​ൾ

    വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ത് ര​ചി​ച്ച ബ​ങ്കിം​ച​ന്ദ്ര ചാ​റ്റ​ർ​ജി​യു​ടെ​യും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ മ​ത​പ​ര​മാ​യ മാ​ന​മു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വി​ഗ്ര​ഹാ​രാ​ധ​ന​യെ ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തും മ​ത​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ അ​ക​ൽ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് ച​രി​ത്ര രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ൽ ഡി.​എം.​കെ നേ​താ​വും മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഡി. ​രാ​ജ സ​മ​ർ​ഥി​ച്ച​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് 1915ൽ ​വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​ത്തെ പു​ക​ഴ്ത്തി​യ മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​ത​ന്നെ 1940ൽ ​മു​സ്‍ലിം​ക​ളു​ടെ വി​കാ​രം വ്ര​ണ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തോ​ടെ ഇ​താ​ല​പി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന്​ ഡി. ​രാ​ജ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ക്കാ​ത്ത ‘അ​നു​ശീ​ല​ൻ സ​മി​തി’​യാ​ണ് വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം ദേ​ശീ​യ​ഗീ​ത​മാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തെ​ന്നും എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ഈ ​സ​മി​തി മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, വി​ശു​ദ്ധ​മാ​യ പ്ര​തി​ജ്ഞ​യെ​ടു​ത്ത ഹി​ന്ദു​ക്ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് അം​ഗ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​പ​ടി​യെ​ന്നും രാ​ജ സ​ഭ​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. 1905നും 1908​നു​മി​ട​യി​ൽ ബം​ഗാ​ളി​ലെ മു​സ്‍ലിം പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ പ്രാ​ർ​ഥ​ന ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം ചൊ​ല്ലി ഹി​ന്ദു​ക്ക​ൾ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​തും ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നു​മി​ട​യി​ൽ അ​ത് ശ​ത്രു​ത​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തും ച​രി​ത്ര പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ വാ​യി​ച്ച് ഡി. ​രാ​ജ സ​ഭ​യെ കേ​ൾ​പ്പി​ച്ചു.

    ‘തൗ​ഹീ​ദും’ വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​വും

    ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലെ വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം ച​ർ​ച്ച രാ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​തോ​ടെ തൗ​ഹീ​ദ് (ഏ​ക​ദൈ​വ വി​ശ്വാ​സം) വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​വു​മാ​യി എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് യോ​ജി​ച്ചു​പോ​കാ​ത്ത​തെ​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചു. തൗ​ഹീ​ദ് (ഏ​ക​ദൈ​വ വി​ശ്വാ​സം) ഇ​സ്‍ലാ​മി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​ല്ലാ​ഹു അ​ല്ലാ​തെ ആ​രാ​ധ്യ​നി​ല്ലെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ക​യും ഉ​ദ്​​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന മു​സ്‍ലി​മി​ന് അ​മ്മ​യെ​യും ഭൂ​മി​യെ​യു​മൊ​ന്നും വ​ന്ദി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ത് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ച് ചൊ​ല്ലി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന അ​നു​ശാ​സി​ക്കു​ന്ന വി​ശ്വാ​സ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നും സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും എ​തി​രാ​ണെ​ന്നും അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ മ​ജ്‍ലി​സെ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദു​ൽ മു​സ്‍ലി​മീ​ൻ നേ​താ​വ് അ​സ​ദു​ദ്ദീ​ൻ ഉ​വൈ​സി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഈ ​വി​ശ്വാ​സം മു​റു​കെ​പ്പി​ടി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി പോ​രാ​ടി ദേ​ശ​സ്നേ​ഹം തെ​ളി​യി​ച്ച മു​സ്‍ലിം നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ളെ​ണ്ണി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ ഉ​വൈ​സി വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​നും ആ​രാ​ധി​ക്കാ​നും ചി​ന്തി​ക്കാ​നും അ​ഭി​പ്രാ​യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ത്യ​ജി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം ചൊ​ല്ല​ല​ല്ല രാ​ജ്യ​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വു​കോ​ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ ഉ​വൈ​സി, രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള കൂ​റ് വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം വെ​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ​യും അം​ബേ​ദ്ക​റു​ടെ​യും ടാ​ഗോ​റി​ന്റെ​യും നേ​താ​ജി​​യു​ടെ​യു​മെ​ല്ലാം ആ​ദ​ർ​ശ​ത്തെ ത​ള്ളി ഗോ​ദ്സെ​യു​ടെ​യും ഹി​ന്ദു ദേ​ശീ​യ​ത​യു​ടെ​യും ആ​ദ​ർ​ശ​ത്തെ പു​ൽ​ക​ലാ​ണെ​ന്നും ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. മു​സ്‍ലി​മി​ന് വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം ചൊ​ല്ലാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ താ​ൻ ചൊ​ല്ലി​ല്ലെ​ന്നും ജ​മ്മു- ക​ശ്മീ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് നേ​താ​വും എം.​പി​യു​മാ​യ ആ​ഗ സ​യ്യി​ദ് റൂ​ഹു​ല്ല​യും ഉ​വൈ​സി​ക്കു​മു​മ്പെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​ത്തെ പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും അ​ങ്ങ​നെ നേ​ടി​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ഹി​ന്ദു​വി​ന് ഹി​ന്ദു​വും മു​സ്‍ലി​മി​ന് മു​സ്‍ലി​മും സി​ഖു​കാ​ര​ന് സി​ഖു​കാ​ര​നു​മാ​യി ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും റൂ​ഹു​ല്ല പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​ത്തെ ചു​റ്റി​പ്പ​റ്റി വീ​ണ്ടും ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന അ​നാ​വ​ശ്യ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഐ​ക്യ​ത്തി​നും സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തി​നും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്ന് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി പാ​ർ​ട്ടി ലീ​ഡ​റും ദേ​ശീ​യ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ആ​റ് ശ്ലോ​ക​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന പു​തി​യ പ്ര​ചാ​ര​ണം, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന​ക​ത്ത് വീ​ണ്ടും സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണെ​ന്നും പ​ൻ​ഡോ​റ​യു​ടെ പെ​ട്ടി തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു തു​ല്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​ർ​ല​മെ​ൻ​റി​ൽ വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി ബം​ഗാ​ൾ തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു മു​മ്പ്​ ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ക​ള​മൊ​രു​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടി​യ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ഷ​യം അ​ക്കാ​ദ​മി​ക ച​ർ​ച്ച​ക്ക് വ​ഴി മാ​റി​യ​തോ​ടെ കു​ട​ത്തി​ൽ ത​ല​കു​ടു​ങ്ങി​യ അ​വ​സ്​​ഥ​യി​ലാ​യി ഭ​ര​ണ​പ്പാ​ർ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Vande MataramVande mataram debateself goal
    News Summary - Self goals in 'Vande Mataram'
    Similar News
    Next Story
    X